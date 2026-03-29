LG 65" OLED B6E 4K AI TV - 2026

OLED65B6ELC
Vy framifrån av LG 65" OLED B6E 4K AI TV - 2026 OLED65B6ELC
Huvudfunktioner

  • OLED Pixel Dimming – Upptäck djup svärta och oändlig kontrast med 8,3 miljoner zoner som får färgerna att poppa.
  • The Essentials of OLED – Försjunk i hisnande realism med detaljer och djup som bara en OLED-tv kan ge.
  • Perfect Color & Perfect Black – Se varje detalj som skaparen tänkt sig med certifierad, verklighetstrogen färgnoggrannhet.
  • Advanced Connectivity – Håll allt anslutet med fyra snabba HDMI 2.1-portar och smidigt stöd för eARC-ljud.
  • Dolby Vision & Atmos – Förvandla vardagsrummet med bioliknande HDR-färger och uppslukande surroundljud.
  • 120Hz Ultimate Gaming – Dominera med ultrasmidigt, responsivt och laggfritt spel via G-Sync, FreeSync & ALLM.
Mer
2026 CES Innovation Awards Honoree-märke i Cybersecurity-kategorin för LG Shield

CES Innovation Awards – mottagare 2026

TV OS-plattform med LG Shield tillämpad

2026 CES Innovation Awards Honoree-märke i Artificial Intelligence-kategorin för Multi-AI

CES Innovation Awards – mottagare 2026

Multi-AI-arkitektur

AVForums Editor’s Choice-märke som Bästa Smart-TV-system 8 år i rad, inklusive 2025/26

AVForums Editor’s Choice – Bästa Smart-TV-systemet 2025/26

”8 Years As The Best Smart TV System”

*CES Innovation Awards baseras på beskrivande material som skickats till domarna. CTA verifierade inte riktigheten av någon inlämning eller av några påståenden och testade inte produkten som fick priset.

Varför LG OLED B6E?

LG OLED AI B6E visar en delad bild av solen som jämför en matt anti-glare-skärm med sin Perfekt svart-skärm för tydligare bildkvalitet oavsett belysning.

Perfekt svart oavsett belysning

LG OLED AI B6E för en oslagbar spelupplevelse i 4K 120 Hz visar ett höghastighetsracingspel med en röd sportbil i rörelse, med NVIDIA G-SYNC- och AMD FreeSync™ Premium-logotyper som visas överst.

En oslagbar spelupplevelse i 4K 120 Hz

LG OLED AI B6E med prisbelönta Multi AI webOS presenteras mot en mörk bakgrund med Microsoft Copilot- och Google Gemini-logotyper som indikerar stöd för AI-relaterade tjänster tillgängliga via TV-gränssnittet.

Prisbelönt Multi AI webOS

LG OLED AI B6E med AI Hub för personanpassning, med en AI-symbol ovanför en fjärrkontroll omgiven av etiketter för Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard och AI Sound Wizard.

AI Hub för personanpassning

LG Shield-emblem visas mot en mörk bakgrund med säkerhetsikoner för att lyfta fram webOS-skydd för integritet, datasäkerhet och systemintegritet.

Säkrad av LG Shield

Hur levererar LG OLED B6E överlägsen bildkvalitet?

LG OLED B6E levererar fantastisk 4K-bildkvalitet med pixelnivåprecision, vilket säkerställer Perfekt svart oavsett om det är ljust eller mörkt runt omkring dig.

Med alpha 8 AI Processor 4K Gen3 skärper den 4K-detaljer och livfulla färger, och optimerar ljudet för en exceptionell tittarupplevelse.

Perfekt svart

Perfekt svart oavsett belysning

Njut av Perfekt svart med UL-verifierade svarta nivåer som ger djup och klarhet i både ljusa och mörka rum.1)

LG OLED AI B6E visar en delad bild av solen som jämför en matt anti-glare-skärm med sin Perfekt svart-skärm för tydligare bildkvalitet oavsett belysning med stöd av en synlig Perfekt svart-certifiering från UL.

LG OLED AI B6E har Eyesafe RPF 40-certifieringsmärket från UL som verifierar minskat blått ljus.

Eyesafe-verifierad för att minska blått ljus så att varje bildruta är snäll mot ögonen2)

alpha 8 AI Processor 4K Gen3

Avancerad AI-motor med 5,0x snabbare NPU-prestanda

Vår nästa generations processor förbättrar TV:ns funktioner och gör det möjligt för AI att ge en tittarupplevelse skräddarsydd efter dina preferenser med skarpare 4K-detaljer, fylligare ljud och levande färger.3)

LG OLED AI B6E:s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 lyser med blått ljus på ett kretskort och lyfter fram AI-bearbetningsprestanda med NPU upp till 5,0x snabbare, 10 % snabbare CPU-bearbetning och 20 % större minneskapacitet.

Varför LG AI TV?

LG AI TV optimerar bild och ljud samtidigt som den gör varje dag smartare med en personanpassad AI Hub

Ta reda på mer om LG AI TV

AI HDR Remastering

Uppgradera varje bildruta till HDR-kvalitet

AI optimerar automatiskt färg, ljusstyrka och kontrast och lyfter SDR-bildkvaliteten till HDR-nivåer för rikare och mer realistiska bilder.

Upptäck tre enastående fördelar med AI Hub

Avancerad Multi AI-sökning med Google Gemini och Microsoft Copilot

Säg bara vad du söker efter och välj sedan den AI-modell som passar dig bäst. Systemet ansluter till flera AI-modeller för att ge bredare och mer relevanta resultat.7)

Få personanpassade innehållsrekommendationer och anpassad information

AI Concierge föreslår innehåll och uppdateringar anpassade efter dina intressen. In This Scene ger relevanta rekommendationer och information baserat på vad du tittar på, medan Generative AI gör det möjligt att söka och skapa bilder.8)

LG AI TV känner igen din röst och leder dig till Min sida skräddarsydd bara för dig!

När du tas till Min sida, kan du se allt på ett ögonblick, från väder, kalender och widgetar till dina favoritsportresultat.9)

CES Innovation Awards 2026 Honoree-märket visas mot en mörk bakgrund. Multi-AI Architecture ges erkännande i kategorin Artificiell intelligens.

Prisbelönt Multi AI webOS

Prisbelönt webOS nu säkrat av LG Shield

AVForums Editor’s Choice-märke visas mot en mörk bakgrund för LG webOS 25, utnämnt till Bästa Smart-TV-system 2025/2026.

Åtta år som det bästa Smart-TV-systemet 

LG Shield-emblem visas mot en mörk bakgrund med säkerhetsikoner för att lyfta fram webOS-skydd för integritet, datasäkerhet och systemintegritet. Ett CES Innovation Awards 2026 Honoree-märke visas också.

LG Shield

Säkerhet du kan lita på

LG Shields sju kärntekniker säkerställer att dina data förblir säkra med säker datalagring och hantering, säkra kryptografiska algoritmer, säkerställd programvaruintegritet, användarautentisering och åtkomstkontroll, säker dataöverföring, detektering och respons av säkerhetshändelser och säker uppdateringshantering.11)

Säkerhet du kan lita på

webOS Re:New Program

Uppgradera din TV i upp till 5 år utan kostnad12)

LG Quad-skydd visas via fyra skyddsikoner mot en gul bakgrund. Varje ikon har skydd mot blixtnedslag, fuktighetsskydd, överspänningsskydd och webOS-skydd med LG Shield.

LG Quad-skydd

Din LG TV är byggd för att hålla med LG Quad-skydd

Din LG TV är skyddad från hårdvara till programvara. Inbyggda kondensatorer skyddar mot högspänning, inklusive blixtnedslag, medan halvledare är konstruerade med överspänningsskydd. Silikongel och skyddande beläggningar skyddar chipset från fukt och till och med dina data förblir säkra med LG Shield.

AI Magic Remote

Lås upp varje AI-upplevelse med en enda AI-knapp

En AI-knapp är allt som krävs för att komma åt och styra alla AI-drivna interaktioner. Med ett rullhjul och omedelbart röstkommando känns varje kontroll enkel.13)

LG OLED AI B6E med AI Hub för personanpassning, med en AI-ikon ovanför en fjärrkontroll omgiven av etiketter för Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard och AI Sound Wizard.

Varför LG OLED spel-TV?

Superjämn spelupplevelse utan tearing

Spela i 4K 120 Hz med G-Sync och AMD FreeSync™-kompatibilitet

Upp till 120 Hz ger skarpare och smidigare action i varje spel. G-SYNC Compatible och AMD FreeSync™ Premium håller rörelser stabila och fria från tearing, medan VRR och ultralåg indatafördröjning säkerställer att varje rörelse förblir flytande och responsiv så att du får en tydlig fördel i varje match.14)

LG OLED AI B6E för en superjämn spelupplevelse utan tearing visar ett höghastighetsracingspel i rörelse med en visuell jämförelse som lyfter fram jämna 120 Hz-rörelse med NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync, ALLM och HGiG-logotyper högst upp.

LG OLED AI B6E med NVIDIA GeForce NOW visar Borderlands 4 på skärmen tillsammans med en GeForce NOW-logotyp och introducerar molnspelsåtkomst inom TV-gränssnittet.

NVIDIA GeForce NOW

Världens första 4K 120 Hz HDR-molnspel

Spela 4K 120 Hz HDR-spel på din TV även utan en extra enhet via NVIDIA GeForce NOW. Njut av avancerat molnspel drivet av NVIDIA Blackwell-arkitektur med GeForce RTX 5080-prestanda.15)

LG OLED AI B6E med Bluetooth Ultra Low Latency visar en trådlös spelkontroll märkt ”Razer Wolverine V3 Bluetooth” på skärmen, vilket indikerar optimerat Bluetooth-kontrollstöd för responsivt spelande.

Bluetooth Ultra Low Latency

Världens första TV som stöder Bluetooth Ultra Low Latency-kontroller

Upplev Bluetooth Ultra Low Latency (ULL), högpresterande molnspel med stöd för Bluetooth ULL-kontroller, vilket sänker indatafördröjningen till under än 2,5 ms. Njut av sömlös, responsiv kontroll som känns precis som en trådbunden anslutning även när du spelar i molnet.16)

LG OLED AI B6E visar LG Gaming Portal på webOS-skärmen och visar en spelhubb med ett allt i ett-gränssnitt som ger åtkomst till flera spelappar via molnspelstjänster som NVIDIA GeForce NOW och webOS-appar.

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

LG Gaming Portal

Ditt allt-i-ett-nav för spel

Utforska tusentals spel från NVIDIA GeForce NOW, ursprungliga webOS-appar med mera. Du kan enkelt hitta spel för fjärrkontroll eller gamepad och till och med tävla med andra spelare via Challenge Mode.17)

LG OLED AI B6E med Game Dashboard och Optimizer visar spelskärmar sida vid sida och en skärmmeny för justering av spelinställningar som uppdateringsfrekvens, latens och visuella lägen i realtid.

Game Dashboard och Optimizer

Enkel finjustering av spelinställningar för att passa din spelstil

Anpassa din spelupplevelse enkelt med Game Dashboard för snabb realtidskontroll och Game Optimizer för att finjustera dina önskade inställningar. Justera uppdateringsfrekvens, latens och visuella lägen för enkel optimering av varje spelsession.

Varför är LG OLED ett utmärkt val för designentusiaster?

Varför är LG OLED ett utmärkt val för designentusiaster?

Med sina smala ramar och superslimmade profil står skärmen i centrum och skapar en renare, mer sömlös look. Designen känns oavbruten från kant till kant och smälter elegant in i ditt utrymme.18)

LG OLED AI B6E väggmonterad i ett stilfullt vardagsrum, med en superslimmad design med smala ramar, visar ett landskap i regnbågstoner med skiktade bergsformationer på skärmen.

Upptäck ett oändligt antal mästerverk med LG Gallery+

LG Gallery+

Inred ditt utrymme med varierat innehåll att välja från

LG Gallery+ ger dig tillgång till över 100 konstverk, stämningsvideor och annat visuellt innehåll för att förhöja ditt utrymme. Med regelbundna biblioteksuppdateringar kan du anpassa ditt hem med utvalt innehåll som återspeglar din stil.19)

LG OLED AI B6E med LG Gallery+ visar utvalda konstverk – bilder med rymdtema, målningar i koreansk stil och natursköna landskap – och bläddrar igenom verken på skärmen.

LG OLED AI B6E is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a rainbow-toned landscape with layered mountain forms on screen.

LG OLED AI B6E:s LG Gallery+ med BGM and Music Lounge visar skogssjöscenen ”Forest Evening” på skärmen, med en synlig Music Lounge-UI-panel för stämningsmusik, Bluetooth-uppspelning och kontroller.

LG OLED AI B6E’s LG Gallery+ with BGM and Music Lounge shows the “Forest Evening” forest lake scene on screen, with a visible music lounge UI panel for mood music, Bluetooth playback, and controls.

Skapa rätt stämning med musik

Skapa rätt atmosfär med musik som matchar dina bilder. Använd musik som rekommenderas baserat på dina önskemål eller anslut via Bluetooth för att spela upp din egen musik.

LG OLED AI B6E visar ett Google Foton-rutnät med familjeögonblicksbilder, medan en telefon visar en albumlista med reglaget för Familjeresalbumet aktiverat.

Mina foton

Få enkel åtkomst till Google Foton och visa dina minnen

Anslut ditt Google Foton-konto lätt och enkelt till din TV med din telefon. Anpassa ditt utrymme på ett enkelt sätt med innehåll från ditt eget fotobibliotek.20)

LG OLED AI B6E är väggmonterad på en grön vägg ovanför en röd konsol och visar en informationspanel som visar väder, sportresultat, TV-tablå och Home Hub.

Informationspanel

Håll dig uppdaterad med en personlig allt-i-ett-kontrollpanel

Se viktig information på ett ögonblick. Få väderuppdateringar, sportaviseringar, visa din Google Kalender och ställ till och med in aviseringar för Home Hub, dina visningsbokningar med mera.

Galleriläge

Växla sömlöst från TV till konstverk

Med Galleriläget aktiverat kan din TV fortsätta att spara energi även när du visar dina valda konstverk och tillför en touch av stil och elegans till ditt utrymme.

Automatisk ljusstyrkekontroll

Optimal ljusstyrka oavsett belysning

Ljusstyrkekontrollen justerar automatiskt skärmutmatningen baserat på omgivande belysning och säkerställer tydlig och behaglig visning i alla miljöer.21)

Rörelsesensor

Reagerar på din närvaro

Rörelsedetektering låter din TV reagera intelligent och byta läge beroende på om du är i närheten eller inte.22)

LG Channels

Ändlös underhållning utan kostnad

LG Channels sammanför varierat innehåll från live- och på begäran-plattformar till ett allt i ett-nav så att blir enklare än någonsin att hitta innehåll du älskar.23)

LG OLED AI B6E med Smart anslutning visar Home Hub-gränssnittet på skärmen och anslutningar till Google Home och LG ThinQ, med paneler för TV, enheter och appar i en enda kontrollayout.

Smart anslutning

Home Hub, allt-i-ett-plattformen för ditt smarta hem

Home Hub sammanför alla dina smarta enheter. Anslut, kontrollera och interagera sömlöst med dina IoT-enheter i hemmet via Google Home och mer.24)

True Cinema, bevarad i exakt detalj

  • Dolby Vision och Ambient FILMMAKER MODE

    Upplev bio som regissören tänkt sig med Dolby Vision och FILMMAKER MODE med Ambient Light Compensation som anpassar sig till omgivningen och håller bilder så nära sin ursprungliga form som möjligt.25)

  • Dolby Atmos

    Genom att återge ljud som uppslukande 360°-ljudobjekt istället för statiska kanaler skapar systemet en hemmabiomiljö där detaljer och djup förblir trogna scenen.

Fördjupa dig i varje match

LG Sound Suite lyfter varje scen med fylligare surround

Sound Suite med Dolby Atmos Flex Connect

Omslutande ljud anpassat efter dina preferenser

LG TV:s DAFC (Dolby Atmos Flex Connect) optimerar ljud baserat på högtalarplacering, vilket ger en skräddarsydd, djupt uppslukande surroundupplevelse oavsett var dina högtalare är placerade.27)

LG OLED AI B6E Sound Suite with DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) shows a wide room where the TV and wireless speakers are freely positioned, conveying immersive Dolby Atmos audio optimized for flexible speaker placement.

LG OLED AI B6E is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a rainbow-toned landscape with layered mountain forms on screen.

En familj med barn och deras mor- och farföräldrar sitter tillsammans i en soffa i ett ljust vardagsrum och håller en fjärrkontroll medan de tittar på TV.

Accessibility

Hjälpfunktioner gör betraktande mer inkluderande

LG TV-apparater är utformade med tillgänglighet i åtanke, med funktioner som färgjusteringsfilter, en teckenspråksguide och direkt anslutningsstöd för ljudassistansenheter.

*Bilderna ovan på denna produktdetaljsida är endast för illustrativa syften.

*Specifikationer och funktioner varierar beroende på region, modell och storlek.

*Tjänstens tillgänglighet varierar beroende på region och land.

*Personanpassade tjänster kan variera beroende på policyerna för tredjepartsapplikationen.

*LG-konto och godkännande av relevanta villkor krävs för att få tillgång till nätverksbaserade smarta tjänster och funktioner, inklusive streamingappar. Utan LG-konto är endast externa enhetsanslutningar (t.ex. via HDMI) och landbunden/over-the-air-TV (endast för TV-apparater med tuners) tillgängliga. Ingen avgift krävs för att skapa ett LG-konto.

1)*LG OLED-panel är certifierad av Intertek för 100 % color fidelity mätt enligt CIE DE2000 med 125 färgmönster.

*Skärmens CGV (Color Gamut Volume) motsvarar eller överskrider CGV för DCI-P3-färgomfånget enligt oberoende verifiering av Intertek.

*LG OLED-skärmen är verifierad av UL för Perfekt svart och Perfekt färg.

*Faktisk prestanda kan variera beroende på omgivande ljus och visningsmiljö.

 

2)*endast OLED har certifiering för reducerat blått ljus (RPF40).

 

3)*Jämfört med föregående års OLED-modeller (alpha 8 AI Processor Gen2)

 

4)*AI Picture Pro fungerar på upphovsrättsskyddat innehåll på OTT-tjänster.

*Bilderna skalas upp till upp till 4K-liknande kvalitet. Resultaten kan variera beroende på källans upplösning.

 

5)*Måste aktiveras via ljudlägesmenyn. Och ljudet kan variera beroende på lyssningsmiljön.

 

6)*Ljudet kan variera beroende på lyssningsmiljön.

 

7)*AI Search (Copilot) är tillgängligt på webOS Re:new Program-aktiverade OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD-modeller, inklusive modeller som släppts från 2022 och framåt.

*En internetanslutning krävs och AI-tjänstpartner kan komma att ändras eller kräva en prenumeration.

*Den här funktionen kan variera beroende på region och modell och är inte tillgänglig i länder där LLM-support inte erbjuds.

 

8)*Vissa av dessa funktioner kanske inte stöds i vissa regioner eller av vissa modeller.

*De menyer som visas kan vara annorlunda vid lanseringen.

*Nyckelordsrekommendationerna varierar beroende på app och tid på dygnet.

*”In This Scene”-kortet är tillgängligt i länder som stöder EPG (Electronic Program Guide).

*”On Now”-kortet är inte tillgängligt på Netflix och appar från andra innehållsleverantörer, så kortet visas inte.

*”Generative AI”-kortet är tillgängligt i vissa regioner eller på vissa modeller.

 

9)*Reducerat eller begränsat innehåll kan visas beroende på region och nätverksanslutning.

*Stöd för Voice ID kan variera beroende på region och land och är tillgängligt på OLED-, QNED- och NANO 4K UHD-TV-apparater som släppts 2024 och senare, samt på MRGB och FHD-TV-apparater som släpps från och med 2026.

*Det fungerar bara med appar som stöder Voice ID-kontot.

*Låset kan låsas upp av någon med liknande röst, och om rösten förändras på grund av hälsoskäl eller andra faktorer kan det hända att igenkänningen inte fungerar effektivt.

*De medföljande widgetarna kan variera beroende på land och kan komma att ändras eller upphöra utan föregående meddelande.

*Min sida gäller för OLED-, MRGB-, QNED- och NANO 4K UHD TV-apparater från 2026.

 

10)*En internetanslutning krävs.

*Det är möjligt att länka AI Chatbot till kundtjänst.

*I länder där NLP inte stöds kanske röstbaserad appåtkomst och appanvändning inte är tillgänglig.

 

11)*LG Shield-certifiering kan variera beroende på modell.

*Installationsskydd utesluter appinstallationer från ovanliga källor utöver LG Apps, osv.

*Regelbundna mjukvaruuppdateringar krävs för kontinuerligt 5-årsskydd.

*Dataskydd och kryptering är säkrade vid normal användning.

 

12)*webOS Re:New är ett program för uppgradering av programvara och är endast tillgängligt på utvalda modeller. Antalet uppgraderingar och Re:New-supportens varaktighet kan variera beroende på produkt, modell eller region.

*Uppgraderingsschema samt funktioner, applikationer och tjänster kan variera beroende på modell och region.

*Tillgängliga funktioner, innehåll och tjänster kan komma att ändras utan föregående meddelande och kan variera beroende på produkt, modell och region.

 

13)*Ger snabb åtkomst till TV:ns AI-funktioner men har ingen inbyggd AI-bearbetning.

*AI Magic Remotes design, tillgänglighet och funktioner kan variera beroende på region och språk som stöds, även för samma modell.

*Vissa funktioner kan kräva en internetanslutning.

*AI Voice Recognition tillhandahålls endast i länder som stöder NLP på sitt modersmål.

 

14)*Den fungerar endast med konsoler eller PC-ingångar som stöder 120Hz.

*NVIDIA G-sync Compatible med grafikkorten RTX 20, RTX 30, RTX 40 och GTX 16. Äldre GPU:er har inte stöd för G-SYNC-kompatibilitet.

 *LG OLED-skärmar har certifierats av Intertek för ”0,1 ms svarstid (grå-till-grå) och kvalificerade spelprestanda”.

*HGiG är en volontärgrupp av företag från spel- och TV-industrin som träffas för att specificera riktlinjer för att förbättra konsumenternas spelupplevelser i HDR och göra dem tillgängliga för allmänheten.

*Stöd för HGiG kan variera beroende på land.

 

15)*Prenumeration krävs. Erbjudna tjänster kan variera beroende på medlemsplan.

*Endast tillgängligt på LG OLED W6, B6E, C6 samt MRGB95 och MRGB9M.

*GeForce NOW-tillgänglighet kan variera beroende på land.

*I ULL-läge kan endast en styrenhet (gamepad) anslutas. Användning av andra Bluetooth-enheter kan påverkas.

*För bästa prestanda rekommenderas Ethernet- eller 5 GHz Wi-Fi-anslutning.

 

16)*Bluetooth Ultra Low Latency gäller endast för vissa LG TV-apparater från 2026. ULL-kontrollfunktionalitet stöds endast vid anslutning till kompatibla enheter.

*I ULL-läge kan endast en styrenhet (gamepad) anslutas. Användning av andra Bluetooth-enheter kan påverkas.

*För bästa prestanda rekommenderas Ethernet- eller 5 GHz Wi-Fi-anslutning.

*Spelkontrollen säljs separat.

 

17)*Stöd för molnspeltjänster kan variera.

*Vissa speltjänster kan kräva en prenumeration och en spelkontroll.

*Gamepad säljs separat.

 

18)*Installationskraven kan variera.

 

19)*Tillgängligt innehåll kan variera beroende på region och kan komma att ändras.

*En prenumeration på LG Gallery+ krävs för att få tillgång till hela innehållet och alla funktioner.

 

20)* Funktionen fungerar när du är inloggad på ditt Google Foton-konto och har minst 10 bilder i appen.

 

21)* Ljusstyrkesensorer kan variera beroende på modell.

 

22)*Rörelsesensorer är endast tillgängliga på W6- och G6-modellerna.

 

23)*Stöd för vissa LG Channels varierar beroende på region.

 

24)*LG har stöd för WiFi-enheter av typen ”Matter”. "Matter"-stödda tjänster och funktioner kan variera beroende på de anslutna enheterna. Initial anslutning för ThinQ och Matter bör vara via ThinQ mobilappen.

 

25)*Ambient FILMMAKER MODE är ett varumärke som tillhör UHD Alliance, Inc.

*Ambient FILMMAKER MODE med Dolby Vision stöds.

*Ambient FILMMAKER MODE startar automatiskt med AppleTV+ och Amazon Prime-videoappen.

*Ambient FILMMAKER MODE fungerar på modeller utrustade med en ljussensor.

 

26)*”In This Scene”-kortet är tillgängligt i länder som stöder EPG.

*Stödets omfattning kan variera beroende på land.

*Information som tillhandahålls av AI Concierge är endast avsett för allmänna informationsändamål och är kanske inte korrekt. LG tar inget ansvar för några åtgärder eller beslut som fattas baserat på sådan information.

 

27)*Den matchande Sound Suite-modellen kan variera beroende på land, region och TV-modell.

*Soundbar kan köpas separat.

* Ljudlägeskontrollen kan variera beroende på modell.

*När du är ansluten till en Soundbar stöds upp till 13.1.7 kanaler. Kanalkonfigurationer som stöds kan variera beroende på Soundbar-modellen.

*Observera att tjänsten kanske inte är tillgänglig vid köptillfället. En nätverksanslutning krävs för uppdateringar.

*Fjärranvändning av LG TV är begränsad till endast vissa funktioner.

 

28)*Soundbar kan köpas separat.

* Ljudlägeskontrollen kan variera beroende på modell.

*Observera att tjänsten kanske inte är tillgänglig vid köptillfället. En nätverksanslutning krävs för uppdateringar.

*Fjärranvändning av LG TV är begränsad till endast vissa funktioner.

Alla specifikationer

EFTERLEVNADSINFORMATION

MER EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.
För att lära dig mer om hur den här produkten hanterar data och dina rättigheter som användare, besök ”Datatäckning och specifikationer” på LG Privacy

Våra rekommendationer

  • 1. Shoppa smidigare
    Köp det du älskar med Klarna. Det är precis som shopping ska vara – enkelt, säkert och roligt
  • 2. Dela upp
    Betala lite då och då. Genom att dela upp din betalning kan du köpa nu och sprida dina kostnader upp till 36 månader. Nu med 0% ränta upp till 12 månader, för ordrar från 9 990 kr och uppåt
  • 3. Betala senare
    Betala inom 30 dagar. Få din order och betala bara för det du väljer att behålla, utan räntor eller avgifter.
