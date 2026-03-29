LG 55" QNED evo MiniLED QNED82 4K AI TV - 2026

55QNED82B6B_EU.pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad
LG 55" QNED evo MiniLED QNED82 4K AI TV - 2026

55QNED82B6B
Vy framifrån av LG 55" QNED evo MiniLED QNED82 4K AI TV - 2026 55QNED82B6B
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED visas framifrån och från sidan och lyfter fram en 55-tums skärm med en bredd på 1 236 mm, skärmhöjd på 718 mm, höjd med stativ på 780 mm, ett profildjup på 67,9 mm och ett stativavtryck på 1 086 x 230 mm.
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED med Dynamic QNED Color Pro fyller skärmen med intensiva, flytande skurar av mångfärgade, målarfärgsliknande rörelser som lyfter fram förbättrad färgintensitet certifierad för 100 % färgvolym.
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED belyser hur dess Mini LED visar skarpare klippstrukturer och tydligare havsdetaljer än konventionell LED i en delad kustklippscen, med djupare svärta och mer raffinerad kontrast för större klarhet och djup.
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED:s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 lyser med blått ljus på ett kretskort och lyfter fram AI-bearbetningsprestanda med NPU 5,0x snabbare neural bearbetning, 10 % kraftfullare GPU-grafik och 20 % förbättrad minnesgenomströmning.
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED med AI Picture Pro och Dynamic Tone Mapping Pro visar en utomhusscen i låg vinkel med två personer bland färgstarka blommor, medan AI känner igen och skalar upp varje bildruta till 4K för tydligare textur och detaljer.
LG Shield tillämpad på LG QNED evo AI QNED82 Mini LED visas med en LG Shield-logotyp i mitten, säkerhetsikoner nedanför och ett 2026 CES Innovation Awards Honoree-märke ovanför som symboliserar data- och systemskydd.
2026 CES Innovation Awards Honoree-märket i kategorin Artificial Intelligence uppmärksammar Multi-AI-sökning med Google Gemini och Microsoft Copilot.
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED har AI Hub för personanpassning, med en AI-ikon ovanför en fjärrkontroll omgiven av etiketter för Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID med My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard och AI Sound Wizard.
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED Sports Forecast by AI Concierge visar en live-fotbollsmatch med en AI-panel på skärmen som visar förutsägelser, spelinsikter och ligadata, vilket visar hur AI kan analysera spelet för att förutsäga matchresultat.
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED för Ultimate Gameplay visar en livfull, racingscen med höga hastigheter med en infälld suddig jämförelse som lyfter fram Motion Booster 288, samtidigt som den stöder 144 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG och GeForce NOW.
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED med en Slim Design är väggmonterad i ett ljust, öppet vardagsrum, med en elegant profil som smälter sömlöst in i interiören samtidigt som den visar ett levande, färgglatt abstrakt konstverk.
Huvudfunktioner

  • QNED evo MiniLED – Njut av skarpa detaljer och briljant kontrast via avancerad, exakt styrd bakgrundsbelysning.
  • Dynamic QNED Color & 100% Color Volume – Njut av levande färger som förblir otroligt rika och briljanta oavsett ljus.
  • Next-Gen Connectivity – Anslut smidigt och streama laggfritt med WiFi 5, Bluetooth 5.3 och tre HDMI 2.1 med eARC.
  • FILMMAKER Mode & HDR10 Pro – Upplev filmer exakt som regissören avsåg med äkta färger och förbättrad kontrast.
Mer

Varför LG QNED evo | Mini LED?

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED levererar en dynamisk sportupplevelse på en klar skärm, med AI-drivna paneler som visar förutsägelser, spelarinsikter och ligadata när matcher analyseras i realtid.

Dynamisk sport med LG QNED evo

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED med Dynamic QNED Color Pro fyller skärmen med intensiva, flytande skurar av mångfärgade, målarfärgsliknande rörelser som lyfter fram förbättrad färgintensitet certifierad för 100 % färgvolym.

Dynamic QNED Color Pro

Certifierad för 100 % färgvolym

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED lyfter fram Mini LED genom en delad kustklippscen som jämför konventionell LED med djupare svärta och mer raffinerad kontrast över skiktade klippstrukturer och havsdetaljer för större klarhet och djup.

Mini LED

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED med prisbelönta Multi AI webOS presenteras mot en mörk bakgrund med Microsoft Copilot- och Google Gemini-logotyper som indikerar stöd för AI-relaterade tjänster tillgängliga via TV-gränssnittet.

Prisbelönt Multi AI webOS

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED med AI Hub för personanpassning, med en AI-symbol ovanför en fjärrkontroll omgiven av etiketter för Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID med My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard och AI Sound Wizard.

AI Hub för personanpassning

LG Shield-emblem visas mot en mörk bakgrund med säkerhetsikoner för att lyfta fram webOS-skydd för integritet, datasäkerhet och systemintegritet.

Säkrad av LG Shield

Hur tillför LG QNED evo Mini LED dynamisk färg till varje scen?

LG QNED evo:s Dynamic QNED Color Pro, som är certifierad för 100 % färgvolym, och vår Mini LED-teknik kombineras för att ge ultraintensiva färger och detaljer. Njut av en uppslukande tittarupplevelse från sport till filmer och mer.

Dynamic QNED Color Pro

LG:s Nano-baserade färgomfångsteknik ger 100 % färgvolym på din TV

Visa mer dynamiska och levande färger i rörelse med LG:s Nano-baserade bredare färgomfångsteknik som ersätter Quantum Dot, vilket förbättrar din TV:s färgåtergivning och uttrycker en mängd olika stämningar med Dynamic QNED Color Pro.2)

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED med Dynamic QNED Color Pro fyller skärmen med levande, flytande skurar av mångfärgade, målarfärgsliknande rörelse, med mjuka övergångar och ett brett färgomfång som överstiger typiska Quantum Dot-skärmar.

Se LG QNED evo-certifieringen för 100 % färgvolym3)

Mini LED

Briljans förfinad med nålskarp precision

Upptäck djupare kontrast och ljusa bilder med LG:s Mini LED-teknik som ger exakt ljuskontroll för varje scen.

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED belyser hur dess Mini LED visar skarpare klippstrukturer och tydligare havsdetaljer än konventionell LED i en delad kustklippscen, med djupare svärta och mer raffinerad kontrast för större klarhet och djup.

*Bilderna ovan är simulerade i illustrativt syfte.

alpha 8 AI Processor 4K Gen3

Avancerad AI-motor med 5,0x snabbare NPU-prestanda

Vår nästa generations processor förbättrar TV:ns funktioner och gör det möjligt för AI att ge en tittarupplevelse skräddarsydd efter dina preferenser med skarpare 4K-detaljer, fylligare ljud och levande färger. 4)

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED:s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 lyser med blått ljus på ett kretskort och lyfter fram AI-bearbetningsprestanda med NPU 5,0x snabbare neural bearbetning, 10 % kraftfullare GPU-grafik och 20 % förbättrad minnesgenomströmning.

Varför LG AI TV?

LG AI TV optimerar bild och ljud samtidigt som den gör varje dag smartare med en personanpassad AI Hub

AI HDR Remastering

Uppgradera varje bildruta till HDR-kvalitet

AI optimerar automatiskt färg, ljusstyrka och kontrast och lyfter SDR-bildkvaliteten till HDR-nivåer för rikare och mer realistiska bilder.

Upptäck tre enastående fördelar med AI Hub

Avancerad Multi AI-sökning med Google Gemini och Microsoft Copilot

Säg bara vad du söker efter och välj sedan den AI-modell som passar dig bäst. Systemet ansluter till flera AI-modeller för att ge bredare och mer relevanta resultat.8)

Få personanpassade innehållsrekommendationer och anpassad information

AI Concierge föreslår innehåll och uppdateringar anpassade efter dina intressen. In This Scene ger relevanta rekommendationer och information baserat på vad du tittar på, medan Generative AI gör det möjligt att söka och skapa bilder.9)

LG AI TV känner igen din röst och leder dig till Min sida skräddarsydd bara för dig!

När du tas till Min sida, kan du se allt på ett ögonblick, från väder, kalender och widgetar till dina favoritsportresultat.10)

CES Innovation Awards 2026 Honoree-märket visas mot en mörk bakgrund. Multi-AI Architecture ges erkännande i kategorin Artificiell intelligens.

Prisbelönt Multi AI webOS

Prisbelönt webOS nu säkrat av LG Shield

AVForums Editor’s Choice-märke visas mot en mörk bakgrund för LG webOS 25, utnämnt till Bästa Smart-TV-system 2025/2026.

Åtta år som det bästa Smart-TV-systemet 

LG Shield-emblem visas mot en mörk bakgrund med säkerhetsikoner för att lyfta fram webOS-skydd för integritet, datasäkerhet och systemintegritet. Ett CES Innovation Awards 2026 Honoree-märke visas också.

LG Shield

Säkerhet du kan lita på

LG Shields sju kärntekniker säkerställer att dina data förblir säkra med säker datalagring och hantering, säkra kryptografiska algoritmer, säkerställd programvaruintegritet, användarautentisering och åtkomstkontroll, säker dataöverföring, detektering och respons av säkerhetshändelser och säker uppdateringshantering.

Säkerhet du kan lita på Ta reda på mer om LG Shield

webOS Re:New Program

Uppgradera din TV i upp till 5 år utan kostnad12)

LG Quad-skydd visas via fyra skyddsikoner mot en gul bakgrund. Varje ikon har skydd mot blixtnedslag, fuktighetsskydd, överspänningsskydd och webOS-skydd med LG Shield.

LG Quad-skydd

Din LG TV är byggd för att hålla med LG Quad-skydd

Din LG TV är skyddad från hårdvara till programvara. Inbyggda kondensatorer skyddar mot högspänning, inklusive blixtnedslag, medan halvledare är konstruerade med överspänningsskydd. Silikongel och skyddande beläggningar skyddar chipset från fukt och till och med dina data förblir säkra med LG Shield.

AI Magic Remote

Lås upp varje AI-upplevelse med en enda AI-knapp

En AI-knapp är allt som krävs för att komma åt och styra alla AI-drivna interaktioner. Med ett rullhjul och omedelbart röstkommando känns varje kontroll enkel.13)

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED har AI Hub för personanpassning, med en AI-ikon ovanför en fjärrkontroll omgiven av etiketter för Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID med My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard och AI Sound Wizard.

Fördjupa dig i varje match

Sports Forecast by AI Concierge

Få matchförutsägelser med AI

AI analyserar ditt teams statistik och resultat för att ge spelförutsägelser. Heja på ordentligt och njut av att stödja ditt lag med hjälp av dessa AI-genererade insikter.14)

TruMotion

Rörelseutjämning som anpassar sig till alla genrer

AI Genre Selection identifierar innehållsgenren och TruMotion justerar vibrationsnivåerna för att applicera rätt mängd utjämning för en naturlig tittarupplevelse av filmer, sport och mer.

Sports Alert

Ställ in aviseringar och missa aldrig ett ögonblick

Fånga varje actionfyllt ögonblick Ställ in dina aviseringar och få meddelanden om ditt lags spelschema, resultat och mer.

Kliv in i en värld gjord för att vinna

Ultimat spelande

Spela för att vinna med uppgraderade uppdateringsfrekvenser upp till 288 Hz

Upplev ultrasnabbt spel med 144 Hz, AMD FreeSync Premium och VRR. Med Motion Booster som höjer uppdateringsfrekvenserna för att minska rörelseoskärpa och den första BT ULL-certifierade styrenheten någonsin kan du njuta av hög prestanda, perfekt för tävlingsspel.15)

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED för Ultimate Gameplay visar en livfull, racingscen med höga hastigheter med en infälld suddig jämförelse som lyfter fram Motion Booster 288, samtidigt som den stöder 144 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG och GeForce NOW.

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED med Bluetooth Ultra Low Latency visar en trådlös spelkontroll märkt ”Razer Wolverine V3 Bluetooth” på skärmen, vilket indikerar optimerat Bluetooth-kontrollstöd för responsivt spelande.
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED har LG Gaming Portal med en spelhubblayout som kombinerar innehåll och spelpaneler i ett enhetligt gränssnitt som expanderar för att ge tillgång till Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW och webOS-spelappar.
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED med Game Dashboard och Optimizer visar spelskärmar sida vid sida och en skärmmeny för justering av spelinställningar som uppdateringsfrekvens, latens och visuella lägen i realtid.
Bluetooth Ultra Low Latency

Världens första TV som stöder Bluetooth Ultra Low Latency-kontroller

Upplev Bluetooth Ultra Low Latency (ULL), högpresterande molnspel med stöd för Bluetooth ULL-kontroller, vilket sänker indatafördröjningen till under än 2,5 ms. Njut av sömlös, responsiv kontroll som känns precis som en trådbunden anslutning även när du spelar i molnet.16)

LG Gaming Portal

Ditt allt-i-ett-nav för spel

Utforska tusentals spel från Xbox, NVIDIA GeForce Now, ursprungliga webOS-appar och mer. Du kan enkelt hitta spel för fjärrkontroll eller gamepad och till och med tävla med andra spelare via Challenge Mode.17)

Game Dashboard och Optimizer

Enkel finjustering av spelinställningar för att passa din spelstil

Anpassa din spelupplevelse enkelt med Game Dashboard för snabb realtidskontroll och Game Optimizer för att finjustera dina önskade inställningar. Justera uppdateringsfrekvens, latens och visuella lägen för enkel optimering av varje spelsession.

True Cinema, bevarad i exakt detalj

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED visas i en studio när en regissör arbetar på en kontrollpanel och redigerar en film som visas på skärmen. Längst ner till vänster visas FILMMAKER MODE-logotyperna.

FILMMAKER MODE

Se film som regissören avsåg det

Filmmaker Mode stänger av extra bearbetning och bevarar regissörens valda färger, rörelser och bredd–höjd-förhållande. Filmerna spelas upp med samma utseende och känsla som avsågs i studion.18)

Design, gjord för att lyfta ditt utrymme

Smidig design

Slimmad siluett som smälter in i din inredning

Den eleganta TV-profilen är tillverkad med minimalistiska linjer och förfinade detaljer och ger ditt hem en sofistikerad touch utan att vara distraherande.

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED med en Slim Design är väggmonterad i ett ljust, öppet vardagsrum, med en elegant profil som smälter sömlöst in i interiören samtidigt som den visar ett levande, färgglatt abstrakt konstverk.

Upptäck ett oändligt antal mästerverk med LG Gallery+

LG Gallery+

Inred ditt utrymme med varierat innehåll att välja från

LG Gallery+ ger dig tillgång till över 100 konstverk, stämningsvideor och annat visuellt innehåll för att förhöja ditt utrymme. Med regelbundna biblioteksuppdateringar kan du anpassa ditt hem med utvalt innehåll som återspeglar din stil.20)

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED:s LG Gallery+ med BGM och Music Lounge visar skogssjöscenen ”Forest Evening” på skärmen, med en synlig Music Lounge-UI-panel för stämningsmusik, Bluetooth-uppspelning och kontroller.

BGM with Music Lounge

Skapa rätt stämning med musik

Skapa rätt atmosfär med musik som matchar dina bilder. Använd musik som rekommenderas baserat på dina önskemål eller anslut via Bluetooth för att spela upp din egen musik.

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED visar ett Google Foton-rutnät med familjeögonblicksbilder, medan en telefon visar en albumlista med reglaget för Familjeresalbumet aktiverat.

Mina foton

Få enkel åtkomst till Google Foton och visa dina minnen

Anslut ditt Google Foton-konto lätt och enkelt till din TV med din telefon. Anpassa ditt utrymme på ett enkelt sätt med innehåll från ditt eget fotobibliotek.23)

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED är väggmonterad på en grön vägg ovanför en röd konsol och visar en informationspanel som visar väder, sportresultat, TV-Scheduler och Home Hub.

LG Mini RGB evo AI MRGB9M shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Informationspanel

Håll dig uppdaterad med en personlig allt-i-ett-kontrollpanel

Se viktig information på ett ögonblick. Få väderuppdateringar, sportaviseringar, visa din Google Kalender och ställ till och med in aviseringar för Home Hub, dina visningsbokningar med mera.

Galleriläge

Växla sömlöst från TV till konstverk

Med Galleriläget aktiverat kan din TV fortsätta att spara energi även när du visar dina valda konstverk och tillför en touch av stil och elegans till ditt utrymme.

Automatisk ljusstyrkekontroll

Optimal ljusstyrka oavsett belysning

Ljusstyrkekontrollen justerar automatiskt skärmutmatningen baserat på omgivande belysning och säkerställer tydlig och behaglig visning i alla miljöer.24)

Rörelsesensor

Reagerar på din närvaro

Rörelsedetektering låter din TV reagera intelligent och byta läge beroende på om du är i närheten eller inte.25)

LG Channels

Ändlös underhållning utan kostnad

LG Channels sammanför varierat innehåll från live- och på begäran-plattformar till ett allt i ett-nav så att blir enklare än någonsin att hitta innehåll du älskar.26)

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED med Smart anslutning visar Home Hub-gränssnittet på skärmen med anslutningar till Google Home och LG ThinQ, med paneler för TV, enheter och appar i en enda kontrollayout.

Smart anslutning

Home Hub, allt-i-ett-plattformen för ditt smarta hem

Home Hub sammanför alla dina smarta enheter. Anslut, kontrollera och interagera sömlöst med dina IoT-enheter i hemmet via Google Home och mer.27)

LG Soundbar lyfter varje scen med fylligare surroundljud

WOW Orchestra

Fullt surroundljudsystem från LG TV och Soundbar synkroniserat

Genom att synkronisera TV och Soundbar som en enhet utökar systemet djup och riktning för en fylligare surroundupplevelse.29)

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED med WOW Orchestra visar musiker som uppträder på skärmen, medan lager av ljudvågor från TV:n och soundbaren nedanför fyller rummet för att skapa en synkroniserad surroundljudupplevelse.

En familj med barn och deras mor- och farföräldrar sitter tillsammans i en soffa i ett ljust vardagsrum och håller en fjärrkontroll medan de tittar på TV.

Accessibility

Hjälpfunktioner gör betraktande mer inkluderande

LG TV-apparater är utformade med tillgänglighet i åtanke, med funktioner som färgjusteringsfilter, en teckenspråksguide och direkt anslutningsstöd för ljudassistansenheter.

Ansvarsfriskrivning

 

*Bilderna ovan på denna produktdetaljsida är endast för illustrativa syften. Se galleribilderna för en mer exakt representation.

*Specifikationer och funktioner varierar beroende på region, modell och storlek.

*Tjänstens tillgänglighet varierar beroende på region och land.

*Personanpassade tjänster kan variera beroende på policyerna för tredjepartsapplikationen.

*LG-konto och godkännande av relevanta villkor krävs för att få tillgång till nätverksbaserade smarta tjänster och funktioner, inklusive streamingappar. Utan LG-konto är endast externa enhetsanslutningar (t.ex. via HDMI) och landbunden/over-the-air-TV (endast för TV-apparater med tuners) tillgängliga. Ingen avgift krävs för att skapa ett LG-konto.

2)*QNED evo har ett bredare färgomfång jämfört med QNED.

 

3)*Skärmens CGV (Color Gamut Volume) motsvarar eller överskrider CGV för DCI-P3-färgomfånget enligt oberoende verifiering av Intertek.

 

4)*Jämfört med alfa 8 AI Processor 4K Gen2 från 2025 baserat på en intern specifikationsjämförelse.

 

5)*AI Picture Pro fungerar på upphovsrättsskyddat innehåll på OTT-tjänster.

*Bilderna skalas upp till upp till 4K-liknande kvalitet. Resultaten kan variera beroende på källans upplösning.

 

6)*Måste aktiveras via ljudlägesmenyn. Ljudet kan variera beroende på lyssningsmiljön. 

 

7)*Ljudet kan variera beroende på lyssningsmiljön.

 

8)*AI Search (Copilot) är tillgängligt på webOS Re:new Program-aktiverade OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD-modeller, inklusive modeller som släppts från 2022 och framåt.

*En internetanslutning krävs och AI-tjänstpartner kan komma att ändras eller kräva en prenumeration.

*Den här funktionen kan variera beroende på region och modell och är inte tillgänglig i länder där LLM-support inte erbjuds.

 

9)*Vissa av dessa funktioner kanske inte stöds i vissa regioner eller av vissa modeller.

*De menyer som visas kan vara annorlunda vid lanseringen.

*Nyckelordsrekommendationerna varierar beroende på app och tid på dygnet.

*”In This Scene”-kortet är tillgängligt i länder som stöder EPG (Electronic Program Guide).

*”On Now”-kortet är inte tillgängligt på Netflix och appar från andra innehållsleverantörer, så kortet visas inte.

*”Generative AI”-kortet är tillgängligt i vissa regioner eller på vissa modeller.

 

10)*Reducerat eller begränsat innehåll kan visas beroende på region och nätverksanslutning.

*Stöd för Voice ID kan variera beroende på region och land och är tillgängligt på OLED-, QNED- och NANO 4K UHD-TV-apparater som släppts 2024 och senare, samt på MRGB och FHD-TV-apparater som släpps från och med 2026.

*Det fungerar bara med appar som stöder Voice ID-kontot.

*Låset kan låsas upp av någon med liknande röst, och om rösten förändras på grund av hälsoskäl eller andra faktorer kan det hända att igenkänningen inte fungerar effektivt.

*De medföljande widgetarna kan variera beroende på land och kan komma att ändras eller upphöra utan föregående meddelande.

*Min sida gäller för OLED-, MRGB-, QNED- och NANO 4K UHD TV-apparater från 2026.

 

11)*En internetanslutning krävs.

*Det är möjligt att länka AI Chatbot till kundtjänst.

*I länder där NLP inte stöds kanske röstbaserad appåtkomst och appanvändning inte är tillgänglig.

 

12)*webOS Re:New är ett program för uppgradering av programvara och är endast tillgängligt på utvalda modeller. Antalet uppgraderingar och Re:New-supportens varaktighet kan variera beroende på produkt, modell eller region.

*Uppgraderingsschema samt funktioner, applikationer och tjänster kan variera beroende på modell och region.

*Tillgängliga funktioner, innehåll och tjänster kan komma att ändras utan föregående meddelande och kan variera beroende på produkt, modell och region.

 

13)*Ger snabb åtkomst till TV:ns AI-funktioner men har ingen inbyggd AI-bearbetning.

*AI Magic Remotes design, tillgänglighet och funktioner kan variera beroende på region och språk som stöds, även för samma modell.

*Vissa funktioner kan kräva en internetanslutning.

*AI Voice Recognition tillhandahålls endast i länder som stöder NLP på sitt modersmål.

 

14)*”In This Scene”-kortet är tillgängligt i länder som stöder EPG.

*Stödets omfattning kan variera beroende på land.

*Information som tillhandahålls av AI Concierge är endast avsett för allmänna informationsändamål och är kanske inte korrekt. LG tar inget ansvar för några åtgärder eller beslut som fattas baserat på sådan information.

 

15)*AMD FreeSync Premium-validering baseras på låg indatafördröjning, mindre hack och flimmerfri prestanda.

*144 Hz är den maximala uppdateringsfrekvensen baserat på den variabla uppdateringsfrekvensen (VRR) och fungerar endast med ingångar som stöder 144 Hz.

*HGiG är en volontärgrupp av företag från spel- och TV-industrin som träffas för att specificera riktlinjer för att förbättra konsumenternas spelupplevelser i HDR och göra dem tillgängliga för allmänheten.

*Stöd för HGiG kan variera beroende på land.

*I Motion Booster-läget kan upplösningen minska för att säkerställa optimal prestanda.

*Motion Booster 288 ger upp till 288 Hz uppdateringsfrekvens med optimerad Full HD-upplösning för ultrajämnt spel.

 

16)*Bluetooth Ultra Low Latency gäller endast för vissa LG TV-apparater från 2026. ULL-kontrollfunktionalitet stöds endast vid anslutning till kompatibla enheter.

*I ULL-läge kan endast en styrenhet (gamepad) anslutas. Användning av andra Bluetooth-enheter kan påverkas.

*För bästa prestanda rekommenderas Ethernet- eller 5 GHz Wi-Fi-anslutning.

*Spelkontrollen säljs separat.

 

17)*Stöd för molnspeltjänster kan variera.

*Vissa speltjänster kan kräva en prenumeration och en spelkontroll.

*Gamepad säljs separat.

 

18)*FILMMAKER MODE är ett varumärke som tillhör UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER MODE startar automatiskt med AppleTV+ och Amazon Prime Video-appen.

 

20)*Tillgängligt innehåll kan variera beroende på region och kan komma att ändras.

*En prenumeration på LG Gallery+ krävs för att få tillgång till hela innehållet och alla funktioner.

 

23)*Funktionen fungerar när du är inloggad på ditt Google Foton-konto och har minst 10 bilder i appen.

 

24)*Ljusstyrkesensorer kan variera beroende på modell.

 

25)*Rörelsesensorer är endast tillgängliga på W6- och G6-modellerna.

 

26)*Stöd för vissa LG Channels varierar beroende på region.

 

27)*LG har stöd för WiFi-enheter av typen ”Matter”. "Matter"-stödda tjänster och funktioner kan variera beroende på de anslutna enheterna. Initial anslutning för ThinQ och Matter bör vara via ThinQ mobilappen.

 

29)*Soundbar kan köpas separat.

* Ljudlägeskontrollen kan variera beroende på modell.

*Observera att tjänsten kanske inte är tillgänglig vid köptillfället. En nätverksanslutning krävs för uppdateringar.

*Fjärranvändning av LG TV är begränsad till endast vissa funktioner.

Viktiga specifikationer

  • DIMENSIONS AND WEIGHTS - TV mått utan fot (BxHxD mm)

    1 236 x 718 x 67,9

  • DIMENSIONS AND WEIGHTS - TV vikt utan fot (kg)

    11,5

Alla specifikationer

DIMENSIONS AND WEIGHTS

  • TV mått utan fot (BxHxD mm)

    1 236 x 718 x 67,9

  • TV mått med fot (BxHxD mm)

    1 236 x 780 x 230

  • Paketets mått (BxHxD mm)

    1 360 x 845 x 142

  • TV fot (BxD mm)

    1 086 x 230

  • TV vikt utan fot (kg)

    11,5

  • TV vikt med fot (kg)

    11,6

  • Paketets vikt (kg)

    15,8

  • VESA montering (BxH mm)

    300 x 200

STRECKKOD

  • Streckkod

    8806096728024

EFTERLEVNADSINFORMATION

MER EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.
För att lära dig mer om hur den här produkten hanterar data och dina rättigheter som användare, besök ”Datatäckning och specifikationer” på LG Privacy

