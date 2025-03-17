Máy hút ẩm LG Dual Inverter Mojave 20L DD20GMWE1

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

1) Chế độ sấy nhanh

-Dựa trên mẫu máy có dung tích 20 lít.

- Chế độ giặt: Dựa trên thử nghiệm nội bộ của LGE.

1) Ngày thử nghiệm: 21/7/2025

2) Điều kiện thử nghiệm: nhiệt độ 26,7±1,1℃ / độ ẩm tương đối 60±2%

3) Mẫu máy thử nghiệm: DD20GMWE1.ABAE

4) Phương pháp thử nghiệm: ANSI-AHAM DH-1-2008

5) Chế độ thử nghiệm: Chế độ Sấy nhanh

6) Kết quả hút ẩm: 22,8L/ ngày

7) Kết quả có thể khác nhau tùy theo môi trường sử dụng thực tế.

2) Chế độ im lặng - Hoạt động êm ái

-Khi đặt ở Chế độ im lặng (Tốc độ quạt: Thấp). Mức độ tiếng ồn có thể thay đổi tùy theo môi trường sử dụng thực tế.

1) Ngày thử nghiệm: 14/06/2024

2) Phòng thử nghiệm: KETI (Viện Công nghệ Điện tử Hàn Quốc)

3) Điều kiện thử nghiệm: nhiệt độ 23±5℃ / độ ẩm tương đối 50±15%R.H.

4) Model thử nghiệm: DQ214MWGA

5) Phương pháp thử nghiệm: SPS-KACA0020-6631:2016

6) Chế độ thử nghiệm: Chế độ im lặng (Tốc độ quạt: Thấp)

7) Kết quả: độ ồn trung bình 32,0 dB

8) Có thể khác nhau tùy theo môi trường sử dụng thực tế

3) Máy nén biến tần kép™

- Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính chất minh họa.​

- Khi đặt ở Chế độ im lặng (Tốc độ quạt: Thấp). Mức độ tiếng ồn có thể khác nhau tùy theo môi trường sử dụng thực tế.

-Dựa trên thử nghiệm nội bộ của LG trên DD14GMWE0 theo EMSD đã đăng ký vào ngày 16 tháng 5 năm 2024, DD14GMWE0 sử dụng 2,86L/kWh dựa trên hoạt động 450 giờ/năm ở nhiệt độ 26,7℃ và độ ẩm tương đối 60%. Kết quả có thể thay đổi tùy theo môi trường sử dụng thực tế.

4)UVnano

-Tiệt trùng bằng quạt UVnano

1) Ngày thử nghiệm: 3/9/2024 ~ 3/12/2024

2) Phòng thử nghiệm: TUV Rheinland

3) Mô hình thử nghiệm: DD14GMWE0.AHK

4) Điều kiện thử nghiệm: (25±2) ℃, độ ẩm (50±10)

5) Chế độ thử nghiệm: Chế độ im lặng (Tốc độ quạt: thấp, đèn LED UVC, 2 giờ)

6) Phương pháp thử nghiệm: Giá trị đo được tại hai vị trí đại diện trên cánh quạt, so sánh với số lượng vi khuẩn chưa xử lý sau 2 giờ tiêm chủng và vận hành sản phẩm

7) Kết quả: loại bỏ hơn 99,99% Staphylococcus aureus ATCC 6538P, loại bỏ hơn 99,99% Staphylococcus epidermis ATCC 12229, loại bỏ hơn 99,992% Escherichia coli ATCC 25922

8) Kết quả thử nghiệm này là dựa trên phương pháp thử nghiệm do công ty đề xuất. Phương pháp này được lấy từ một cơ quan thử nghiệm được ủy quyền và kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào môi trường sử dụng thực tế, chẳng hạn như giảm sản lượng ánh sáng tùy thuộc vào vị trí và tuổi thọ.

9) Hiệu ứng khử trùng chỉ giới hạn ở bề mặt được chiếu bằng đèn UVC và có thể có một số khu vực trên bề mặt (bề mặt chảo) không tiếp xúc với đèn UVC

- Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa.

5) Bộ lọc cấp HEPA (H13)

- Bộ lọc cấp HEPA (H13) không được bao gồm và phải mua riêng.

- Bộ lọc HEPA (H13)

1) Ngày thử nghiệm: 19/8/2024 ~ 25/8/2024

2) Phòng thử nghiệm: KCL (Phòng thử nghiệm phù hợp Hàn Quốc)

3) Mẫu thử nghiệm: 8130A-EN

4) Phương pháp thử nghiệm: US 42 CFR Phần 84 đã sửa đổi (Ba mẫu thử nghiệm được lắp trên thiết bị thử nghiệm, được dẫn qua bằng khí dung NaCl ở mức 32L/phút.)

5) Kết quả: Mẫu 1 - Hiệu suất lọc: 99,9887%, Độ giảm áp suất: 3,6 mmH2O / Mẫu 2 - Hiệu suất lọc: 99,9882%, Độ giảm áp suất: 3,6 mmH2O / Mẫu 3 - Hiệu suất lọc: 99,9863%, Độ giảm áp suất: 3,6 mmH2O