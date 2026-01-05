About Cookies on This Site

Hướng dẫn lắp đặt tủ lạnh LG

Những yếu tố quan trọng cần kiểm tra trước khi lắp đặt

Kiểm tra không gian và lối điKết nối nguồn cấp nướcLưu trữ linh hoạt
Kiểm tra không gian và lối đi
Hướng dẫn mua sắm tại nhà

Tôi có thể lắp đặt Tủ lạnh LG ở đâu?

Tủ lạnh LG trong căn bếp hiện đại cho thấy khoảng cách lắp đặt và kiểm tra lối đi.

Không gian phù hợp,

Từ các model tích hợp đến đứng độc lập, tủ lạnh LG đều được lắp đặt gọn gàng 

trong nhiều không gian khác nhau như căn bếp nhỏ, phòng ăn hoặc quầy bar tại nhà.

Kiểm tra không gian

Đảm bảo đủ không gian để lắp đặt

Để trống ít nhất 5 cm giữa mặt sau của Tủ lạnh LG

và tường để đảm bảo luồng không khí lưu thông tối ưu.

Kiểm tra lối đi

Xác nhận lộ trình lắp đặt rõ ràng

Đối với các mẫu Tủ lạnh dung tích lớn, hãy xác nhận độ sâu và chiều rộng lối đi để đảm bảo có thể vận chuyển tủ đi qua cửa, hành lang và cầu thang.

Cân bằng

Cân bằng sản phẩm và điều chỉnh độ cao cửa

Sử dụng chân trước để cân bằng tủ lạnh. Điều chỉnh chiều cao cửa sao cho ngăn kéo, nắp và cửa đóng đúng cách.

Làm cách nào để thiết lập Tủ lạnh LG cho nước và đá?

Kết nối nguồn cấp nước cho Tủ lạnh LG với vòi nước và ống mềm gắn ở phía sau.

Thiết lập dễ dàng

Kiểm tra phương pháp lắp đặt để dễ dàng thiết lập tủ lạnh. 

Sử dụng máy cấp nước và hệ thống làm đá tích hợp để thưởng thức đá và nước mát lành bất cứ lúc nào.

Loại bình chứa nước

Đổ đầy bình chứa của máy cấp nước

Đối với mẫu tủ lạnh LG không nối với đường nước: Tháo bình chứa của máy cấp nước, đổ đầy nước sạch vào bình chứa và đặt lại lên giá đỡ. 

Biểu ngữ tủ lạnh LG về việc thay bộ lọc nước cho nguồn nước luôn sạch, kèm nút Khám phá phụ kiện.

Thay bộ lọc thường xuyên để có nguồn nước sạch

Thay bộ lọc thường xuyên để có nguồn nước sạch Khám phá phụ kiện

Làm cách nào để sắp xếp tủ lạnh LG thuận tiện hơn?

Tủ lạnh LG với cửa mở, cho thấy ngăn và giá đỡ lưu trữ linh hoạt.

Lưu trữ linh hoạt, dễ dàng lấy đồ

Sắp xếp tủ lạnh LG với giá đỡ tùy chỉnh và ngăn tích hợp giúp không gian luôn gọn gàng và thuận tiện lấy đồ.

Giá để rượu

Bảo quản rượu hoặc sử dụng làm giá đỡ

Giá để rượu của tủ lạnh có thể giữ chai rượu hoặc gấp đôi làm giá đỡ để đựng đồ cồng kềnh hơn.

Hộp My Box

Đặt trên bất kỳ giá đỡ nào trong Tủ lạnh

Với bộ lọc than hoạt tính tích hợp có khả năng hấp thụ mùi thực phẩm, My Box2) giữ cho tủ lạnh luôn tươi mát và có thể đặt bên trên hoặc bên dưới ngăn kéo tủ lạnh 

Giá đỡ có thể gấp

Tạo không gian cho các món đồ cao hoặc lớn

Giá đỡ tủ lạnh có thể gấp, cung cấp thêm không gian để đựng đồ cồng kềnh hoặc cao, là giải pháp tiết kiệm không gian để lưu trữ linh hoạt.

Ngăn mini trên cửa tủ

Sắp xếp vật dụng nhỏ

Đặt ngăn mini ở bất cứ đâu trên giá đỡ cửa ngăn lạnh hoặc ngăn đông để bảo quản gọn gàng các loại sốt và nguyên liệu nhỏ.

Biểu ngữ tủ lạnh LG về cách sắp xếp bảo quản với phụ kiện kèm nút Khám phá phụ kiện.

Sử dụng phụ kiện LG để sắp xếp Tủ lạnh

Sử dụng phụ kiện LG để sắp xếp Tủ lạnh Khám phá phụ kiện

Câu hỏi thường gặp về tủ lạnh

Q.

Tôi có thể lắp đặt Tủ lạnh LG ở đâu?

A.

Tủ lạnh LG vừa vặn với nhiều không gian khác nhau, từ mẫu tích hợp đến đứng độc lập. Luôn thực hiện kiểm tra không gian trước để đảm bảo vừa vặn trong căn bếp nhỏ, phòng ăn hoặc quầy bar tại nhà.

 

*Để biết thông tin chi tiết về không gian lắp đặt, vui lòng truy cập tài liệu hướng dẫn hoặc liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng.

Q.

Làm cách nào để kết nối Tủ lạnh với nguồn cấp nước và làm đá?

A.

Đối với mẫu tủ lạnh nối với đường nước, hãy rút phích cắm thiết bị trước khi nối đường nước và sử dụng đúng đầu nối cho loại van. Đây là loại kết nối cấp nước. Đối với mẫu tủ lạnh không nối với đường nước, hãy đổ đầy nước sạch vào bình chứa có thể tháo rời của máy cấp nước và đặt trở lại giá đỡ. Đây là loại bình chứa nước.

 

*Có thể mua bộ lọc nước thay thế và phụ kiện tủ lạnh. Vui lòng truy cập Trang web LG tại https://www.lg.com/vn/phu-kien/tu-lanh/ để biết thêm chi tiết.

Tìm hiểu thêm

Q.

Làm cách nào để mở cửa Tủ lạnh dễ dàng trong không gian chật hẹp?

A.

Các mẫu tủ lạnh Zero Clearance* được thiết kế sao cho có thể mở cửa trơn tru mà không va vào tường, ngay cả trong căn bếp nhỏ gọn hoặc không gian hẹp nơi Tủ lạnh được lắp đặt sát các bề mặt xung quanh. Việc kiểm tra lối đi thích hợp trước khi lắp đặt giúp đảm bảo có thể di chuyển thiết bị an toàn vào vị trí.

 

*Cần lắp đặt đúng cách để đảm bảo cửa hoạt động tối ưu. Vui lòng tham khảo Tài liệu hướng dẫn dành cho chủ sở hữu để biết hướng dẫn lắp đặt chi tiết.

Q.

Tại sao việc cân bằng lại quan trọng khi lắp đặt Tủ lạnh?

A.

Sử dụng chân trước để thực hiện cân bằng sao cho cửa được căn chỉnh chính xác. Nếu chiều cao không đều, cửa có thể không đóng được bình thường. Dùng cờ lê để điều chỉnh chân giúp giảm rung và đảm bảo hoạt động ổn định.

Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 