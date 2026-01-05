Tủ lạnh LG vừa vặn với nhiều không gian khác nhau, từ mẫu tích hợp đến đứng độc lập. Luôn thực hiện kiểm tra không gian trước để đảm bảo vừa vặn trong căn bếp nhỏ, phòng ăn hoặc quầy bar tại nhà.

*Để biết thông tin chi tiết về không gian lắp đặt, vui lòng truy cập tài liệu hướng dẫn hoặc liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng.