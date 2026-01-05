We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Những yếu tố quan trọng cần kiểm tra trước khi lắp đặt
Tôi có thể lắp đặt Tủ lạnh LG ở đâu?
Kiểm tra không gian
Đảm bảo đủ không gian để lắp đặt
Để trống ít nhất 5 cm giữa mặt sau của Tủ lạnh LG
và tường để đảm bảo luồng không khí lưu thông tối ưu.
Kiểm tra lối đi
Xác nhận lộ trình lắp đặt rõ ràng
Đối với các mẫu Tủ lạnh dung tích lớn, hãy xác nhận độ sâu và chiều rộng lối đi để đảm bảo có thể vận chuyển tủ đi qua cửa, hành lang và cầu thang.
Cân bằng
Cân bằng sản phẩm và điều chỉnh độ cao cửa
Sử dụng chân trước để cân bằng tủ lạnh. Điều chỉnh chiều cao cửa sao cho ngăn kéo, nắp và cửa đóng đúng cách.
Làm cách nào để thiết lập Tủ lạnh LG cho nước và đá?
Loại bình chứa nước
Đổ đầy bình chứa của máy cấp nước
Đối với mẫu tủ lạnh LG không nối với đường nước: Tháo bình chứa của máy cấp nước, đổ đầy nước sạch vào bình chứa và đặt lại lên giá đỡ.
Làm cách nào để sắp xếp tủ lạnh LG thuận tiện hơn?
Giá để rượu
Bảo quản rượu hoặc sử dụng làm giá đỡ
Giá để rượu của tủ lạnh có thể giữ chai rượu hoặc gấp đôi làm giá đỡ để đựng đồ cồng kềnh hơn.
Hộp My Box
Đặt trên bất kỳ giá đỡ nào trong Tủ lạnh
Với bộ lọc than hoạt tính tích hợp có khả năng hấp thụ mùi thực phẩm, My Box2) giữ cho tủ lạnh luôn tươi mát và có thể đặt bên trên hoặc bên dưới ngăn kéo tủ lạnh
Giá đỡ có thể gấp
Tạo không gian cho các món đồ cao hoặc lớn
Giá đỡ tủ lạnh có thể gấp, cung cấp thêm không gian để đựng đồ cồng kềnh hoặc cao, là giải pháp tiết kiệm không gian để lưu trữ linh hoạt.
Ngăn mini trên cửa tủ
Sắp xếp vật dụng nhỏ
Đặt ngăn mini ở bất cứ đâu trên giá đỡ cửa ngăn lạnh hoặc ngăn đông để bảo quản gọn gàng các loại sốt và nguyên liệu nhỏ.
Câu hỏi thường gặp về tủ lạnh
Tôi có thể lắp đặt Tủ lạnh LG ở đâu?
Tủ lạnh LG vừa vặn với nhiều không gian khác nhau, từ mẫu tích hợp đến đứng độc lập. Luôn thực hiện kiểm tra không gian trước để đảm bảo vừa vặn trong căn bếp nhỏ, phòng ăn hoặc quầy bar tại nhà.
*Để biết thông tin chi tiết về không gian lắp đặt, vui lòng truy cập tài liệu hướng dẫn hoặc liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng.
Làm cách nào để kết nối Tủ lạnh với nguồn cấp nước và làm đá?
Đối với mẫu tủ lạnh nối với đường nước, hãy rút phích cắm thiết bị trước khi nối đường nước và sử dụng đúng đầu nối cho loại van. Đây là loại kết nối cấp nước. Đối với mẫu tủ lạnh không nối với đường nước, hãy đổ đầy nước sạch vào bình chứa có thể tháo rời của máy cấp nước và đặt trở lại giá đỡ. Đây là loại bình chứa nước.
*Có thể mua bộ lọc nước thay thế và phụ kiện tủ lạnh. Vui lòng truy cập Trang web LG tại https://www.lg.com/vn/phu-kien/tu-lanh/ để biết thêm chi tiết.
Làm cách nào để mở cửa Tủ lạnh dễ dàng trong không gian chật hẹp?
Các mẫu tủ lạnh Zero Clearance* được thiết kế sao cho có thể mở cửa trơn tru mà không va vào tường, ngay cả trong căn bếp nhỏ gọn hoặc không gian hẹp nơi Tủ lạnh được lắp đặt sát các bề mặt xung quanh. Việc kiểm tra lối đi thích hợp trước khi lắp đặt giúp đảm bảo có thể di chuyển thiết bị an toàn vào vị trí.
*Cần lắp đặt đúng cách để đảm bảo cửa hoạt động tối ưu. Vui lòng tham khảo Tài liệu hướng dẫn dành cho chủ sở hữu để biết hướng dẫn lắp đặt chi tiết.
Tại sao việc cân bằng lại quan trọng khi lắp đặt Tủ lạnh?
Sử dụng chân trước để thực hiện cân bằng sao cho cửa được căn chỉnh chính xác. Nếu chiều cao không đều, cửa có thể không đóng được bình thường. Dùng cờ lê để điều chỉnh chân giúp giảm rung và đảm bảo hoạt động ổn định.