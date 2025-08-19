We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Nhà bếp được phát minh lại
với LG AI Core-Tech
Tinh hoa của
Thiết bị nhà bếp LG AI
Được thiết kế để hoạt động hiệu quả, phản hồi trực quan và đơn giản hóa việc điều khiển hàng ngày.
AI ở cốt lõi, sự tươi mát
tối ưu
AI Core-Tech điều phối việc làm mát xung quanh thói quen của bạn—giúp duy trì sự tươi mát với độ chính xác tự nhiên.
Biến tần AI
Được chế tạo để đảm bảo sự ổn định,
được điều chỉnh bởi AI
Được hỗ trợ bởi phân tích mẫu hình thông minh, Máy nén Inverter LG AI tinh chỉnh tốc độ động cơ để làm mát ổn định, hiệu quả—mang lại khả năng điều khiển chính xác và độ tin cậy lâu dài.
|AI Fresh
Tươi mới trong thời gian cao điểm, sẵn sàng trước
Với phân tích trong ba tuần sử dụng, máy sẽ giảm nhiệt độ xuống 1°C hai giờ trước thời gian cao điểm—giữ cho thực phẩm tươi mới vào thời điểm quan trọng nhất1).
Độ bền
Hiệu suất đáng tin cậy được chế tạo để có độ bền cao
|Với kỹ thuật bền bỉ và chẩn đoán thông minh, Máy nén Inverter AI của LG được thiết kế để giảm thời gian ngừng hoạt động và bảo trì.
ThinQ™²⁾
Toàn quyền truy cập trong tay bạn
Học mọi mẫu hình để mang đến trải nghiệm nhà bếp thực sự thông minh.
Điều chỉnh nhiệt độ và năng lượng để chăm sóc dễ dàng.
Lắng nghe và phản hồi trong thời gian thực để có cuộc sống liền mạch.
Câu hỏi thường gặp
Q.
LG AI Core-Tech là gì?
A.
LG AI Core-Tech tích hợp trí tuệ nhân tạo với các công nghệ chính như động cơ và máy nén. Công nghệ này cho phép điều khiển thông minh các thiết bị, tối ưu hóa hiệu suất, tiết kiệm năng lượng và cá nhân hóa người dùng.
Q.
Lợi ích của việc sử dụng thiết bị LG AI là gì?
A.
Các thiết bị LG AI mang đến khả năng vận hành thông minh hơn, tiết kiệm năng lượng hơn và hiệu suất cá nhân hóa. Chúng giúp công việc hàng ngày trở nên dễ dàng hơn bằng cách học thói quen và tự động hóa các chức năng chính, cuối cùng là nâng cao lối sống của bạn.
Q.
Tủ lạnh LG AI có tiết kiệm năng lượng không?
A.
Có, tủ lạnh LG ThinQ™ được thiết kế để tiết kiệm năng lượng. Chúng cung cấp các tính năng như chế độ tiết kiệm năng lượng và hệ thống làm mát tiên tiến duy trì nhiệt độ ổn định, giúp giảm mức tiêu thụ năng lượng.
Tuyên bố miễn trừ
1) AI Fresh
-"Smart Fresh Air" đã được đổi tên thành "AI Fresh"; đây chỉ là thay đổi tên và không ảnh hưởng đến chức năng của sản phẩm.
-Để sử dụng chức năng 'AI Fresh', sản phẩm phải được kết nối với ứng dụng 'LG ThinQ'.
Ứng dụng LG ThinQ™ chỉ khả dụng trên điện thoại thông minh tương thích với Android hoặc iOS. Cần có kết nối dữ liệu Wi-Fi trên điện thoại và tại nhà cũng như đăng ký sản phẩm với LG ThinQ™. Truy cập lg.com/au/lg-thinq để biết các tính năng, khả năng tương thích của hệ thống và tính khả dụng của dịch vụ có thể thay đổi tùy theo quốc gia và kiểu máy.
2) ThinQ™
-EER 8,9 ('19Y) → EER 9,7 ('24Y)
-Khi sử dụng chế độ tiết kiệm năng lượng Lv.2
-Chế độ tiết kiệm AI có thể được điều chỉnh theo hai giai đoạn (lên đến 4,5% cho giai đoạn 1 và lên đến 20% cho giai đoạn 2) và tỷ lệ tiết kiệm thay đổi tùy thuộc vào xếp hạng năng lượng và thông số kỹ thuật của sản phẩm.
-Tỷ lệ tiết kiệm AI cho mỗi giai đoạn có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện sử dụng thực tế.
-Chi tiết kiểm tra cụ thể cho mức tiết kiệm như sau:
1.Model thử nghiệm: M876AAA582
2.Điều kiện thử nghiệm: Tủ đông ở -18°C, Tủ lạnh ở 3°C, Không có tải
3. Điều kiện lắp đặt: Nhiệt độ phòng là 25°C, độ ẩm là 55%
4.Phương pháp thử nghiệm: mở cửa 8 giờ, không mở cửa 16 giờ Tổng thời gian mở cửa trong giờ mở cửa: Tủ lạnh 28 lần, Tủ đông 6 lần Kết quả năng lượng cho mỗi giai đoạn chế độ tiết kiệm AI trong 3 ngày được chuyển đổi thành mức tiêu thụ năng lượng 24 giờ và so sánh.
5. Khi sử dụng chế độ tiết kiệm AI, chu trình loại bỏ sương giá và tốc độ máy nén có thể được điều chỉnh theo môi trường xung quanh. Áp dụng giai đoạn 2 có thể làm tăng nhiệt độ bên trong của tủ đông và tủ lạnh.
6. Kết quả thử nghiệm đã được TÜV Rheinland Inc. xác minh bằng phương pháp thử nghiệm cụ thể của họ, nhưng kết quả có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường sử dụng thực tế.
7. Chế độ tiết kiệm AI chỉ được hỗ trợ thông qua ứng dụng LG ThinQ và LG ThinQ có thể có một số hạn chế về môi trường và phương pháp sử dụng được hỗ trợ.