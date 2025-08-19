Tuyên bố miễn trừ

1) AI Fresh

-"Smart Fresh Air" đã được đổi tên thành "AI Fresh"; đây chỉ là thay đổi tên và không ảnh hưởng đến chức năng của sản phẩm.

-Để sử dụng chức năng 'AI Fresh', sản phẩm phải được kết nối với ứng dụng 'LG ThinQ'.

Ứng dụng LG ThinQ™ chỉ khả dụng trên điện thoại thông minh tương thích với Android hoặc iOS. Cần có kết nối dữ liệu Wi-Fi trên điện thoại và tại nhà cũng như đăng ký sản phẩm với LG ThinQ™. Truy cập lg.com/au/lg-thinq để biết các tính năng, khả năng tương thích của hệ thống và tính khả dụng của dịch vụ có thể thay đổi tùy theo quốc gia và kiểu máy.

2) ThinQ™

-EER 8,9 ('19Y) → EER 9,7 ('24Y)

-Khi sử dụng chế độ tiết kiệm năng lượng Lv.2

-Chế độ tiết kiệm AI có thể được điều chỉnh theo hai giai đoạn (lên đến 4,5% cho giai đoạn 1 và lên đến 20% cho giai đoạn 2) và tỷ lệ tiết kiệm thay đổi tùy thuộc vào xếp hạng năng lượng và thông số kỹ thuật của sản phẩm.

-Tỷ lệ tiết kiệm AI cho mỗi giai đoạn có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện sử dụng thực tế.

-Chi tiết kiểm tra cụ thể cho mức tiết kiệm như sau:

1.Model thử nghiệm: M876AAA582

2.Điều kiện thử nghiệm: Tủ đông ở -18°C, Tủ lạnh ở 3°C, Không có tải

3. Điều kiện lắp đặt: Nhiệt độ phòng là 25°C, độ ẩm là 55%

4.Phương pháp thử nghiệm: mở cửa 8 giờ, không mở cửa 16 giờ Tổng thời gian mở cửa trong giờ mở cửa: Tủ lạnh 28 lần, Tủ đông 6 lần Kết quả năng lượng cho mỗi giai đoạn chế độ tiết kiệm AI trong 3 ngày được chuyển đổi thành mức tiêu thụ năng lượng 24 giờ và so sánh.

5. Khi sử dụng chế độ tiết kiệm AI, chu trình loại bỏ sương giá và tốc độ máy nén có thể được điều chỉnh theo môi trường xung quanh. Áp dụng giai đoạn 2 có thể làm tăng nhiệt độ bên trong của tủ đông và tủ lạnh.

6. Kết quả thử nghiệm đã được TÜV Rheinland Inc. xác minh bằng phương pháp thử nghiệm cụ thể của họ, nhưng kết quả có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường sử dụng thực tế.

7. Chế độ tiết kiệm AI chỉ được hỗ trợ thông qua ứng dụng LG ThinQ và LG ThinQ có thể có một số hạn chế về môi trường và phương pháp sử dụng được hỗ trợ.