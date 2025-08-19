Skip to contentSkip to accessibility help
Hãy lựa chọn Màn hình Gaming phù hợp nhất

Chọn màn hình gaming không chỉ là thông số, mà là trải nghiệm. Với tốc độ OLED chớp nhoáng và hình ảnh sống động, UltraGear mang đến lợi thế để bạn chơi hay hơn, thắng nhiều hơn. Khám phá điều quan trọng nhất và bứt phá cuộc chơi.

Một màn hình UltraGear đặt trên bàn hiện đại hiển thị lối chơi thay đổi liên tục từ FPS, đua xe đến phiêu lưu, trong khi không gian xung quanh biến đổi linh hoạt để làm nổi bật trải nghiệm game đa dạng.

Kích thước và tỷ lệ màn hình nào phù hợp nhất với phong cách chơi của bạn?

LG UltraGear mang đến nhiều lựa chọn về kích thước, tỷ lệ và độ cong để khớp với cách bạn chơi. Hướng dẫn này giúp bạn chọn đúng mẫu. Bởi vì kích thước và hình dáng màn hình không chỉ là vừa bàn, mà còn quyết định cách bạn nhìn, phản ứng và tận hưởng trò chơi. Từ ngắm bắn trong FPS đến khám phá thế giới mở trong RPG, thiết lập đúng sẽ nâng cao tầm nhìn, tốc độ phản xạ và sự nhập vai.

Độ phân giải và chất lượng hình ảnh ảnh hưởng thế nào đến trải nghiệm game?

Với những siêu phẩm AAA như game thế giới mở hay RPG điện ảnh, màn hình OLED độ phân giải cao với HDR mang đến độ đen sâu hơn, vùng sáng sống động và chi tiết siêu mịn. Hình ảnh chân thực này khiến từng khung cảnh trở nên rộng mở, đồng nhất và ấn tượng—lý tưởng để bạn đắm chìm trong thế giới bao la và cốt truyện đầy cuốn hút.

Tốc độ làm mới và tốc độ phản hồi quyết định thế nào trong cuộc chơi?

Với các tựa game bắn súng hoặc đua xe, hãy chọn màn hình có tần số quét cao (như 480 Hz) và thời gian phản hồi nhanh (như 0.03 ms). Điều này giúp hình ảnh chuyển động rõ ràng, giảm nhòe và giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ pha hành động nào trong những cảnh tốc độ cao.

Tối đa năng suất trong công việc và giải trí với UltraGear

LG Switch cho phép bạn chuyển đổi giữa các bố cục tối ưu trong game, đa nhiệm hoặc sáng tạo nội dung. Với webOS, bạn có thể duyệt web hoặc phát trực tuyến ngay trên màn hình — không cần PC. Mật độ điểm ảnh cao và cấu trúc điểm ảnh tinh chỉnh giúp văn bản sắc nét khi đọc và viết, trong khi các cổng kết nối USB-C, HDMI và DisplayPort mang đến sự tiện lợi để kết nối thiết bị làm việc hoặc giải trí.

*LG Switch yêu cầu phần mềm và tải xuống từ LG.com để sử dụng đúng cách

Tỉ lệ màn hình nào phù hợp với những thể loại game khác nhau?

Vì sao kích thước màn hình LG UltraGear lại phù hợp nhất với từng thể loại game?

LG UltraGear mang đến nhiều lựa chọn kích thước màn hình đa dạng — giúp bạn chọn được sản phẩm phù hợp nhất với phong cách chơi game của mình.

 

Với các tựa game AAA nhập vai thế giới mở, giả lập đua xe hoặc RPG điện ảnh, những màn hình lớn từ 32″ đến 45″ mở rộng tầm nhìn và tăng cảm giác về không gian, đưa bạn đắm chìm hơn vào hành động.

 

Trong khi đó, với các game bắn súng tốc độ cao hoặc MOBA, màn hình nhỏ gọn 24–27″ giúp bạn dễ dàng quan sát tâm ngắm, bản đồ nhỏ và giao diện HUD, phản ứng nhanh chóng với ít chuyển động mắt hơn.

 

UltraGear mang đến đầy đủ dải kích thước màn hình — hãy chọn lựa chọn phù hợp nhất với phong cách chơi của bạn.

An animation highlighting a 27-inch LG UltraGear monitor for FPS and MOBA gaming, showing a futuristic first-person shooter scene with a rifle aimed at a holographic display over a cyberpunk cityscape.

*FPS : First-Person Shooter, MOBA : Multiplayer Online Battle Arena

Vì sao LG UltraGear mang đến tỷ lệ khung hình lý tưởng cho mọi phong cách chơi game?

Tỷ lệ 21:9 siêu rộng mang đến sự cân bằng hoàn hảo giữa trải nghiệm nhập vai và không gian bàn làm việc thực tế. Với các tựa game MOBA, RPG hay AAA, định dạng rộng hơn này cho phép bạn quan sát nhiều địa hình và giao diện hơn chỉ trong một cái nhìn, trong khi màn hình cong giúp rìa màn hình luôn trong tầm mắt thoải mái. UltraGear cung cấp nhiều mẫu màn hình 21:9 ở nhiều kích thước khác nhau, giúp bạn dễ dàng chọn lựa phiên bản phù hợp nhất với góc setup của mình.

 

Thích phong cách truyền thống? Hãy khám phá dòng màn hình 16:9 đa dạng của UltraGear, được tối ưu cho sự chính xác và tốc độ.

Hãy chọn tỷ lệ khung hình phù hợp nhất với cách chơi của bạn.

Một cảnh chiến đấu vũ trụ trên màn hình LG UltraGear so sánh các tỷ lệ khung hình: bên trái là góc nhìn hẹp 16:9, bên phải là góc nhìn rộng 21:9 cho thấy nhiều hơn các tàu chiến khổng lồ và những tiểu hành tinh xung quanh.

Vì sao LG UltraGear cong 800R lại lý tưởng cho game?

Độ cong 800R của UltraGear giúp khoảng cách màn hình luôn đồng nhất trong tầm nhìn, giảm méo hình và tăng sự thoải mái. Màn hình cong mở rộng FOV (Field of View) bằng cách bao trọn hình ảnh quanh tầm nhìn ngoại vi, mang lại cảm giác nhập vai mạnh mẽ hơn trong các tựa game Open world, đua xe hoặc RPG điện ảnh, đồng thời giảm chuyển động mắt khi chơi lâu.

 

Trong khi đó, màn hình phẳng lại mang đến khả năng hiển thị chính xác và đường nét rõ ràng — lý tưởng cho các tựa game FPS hoặc RTS, nơi độ chính xác và căn chỉnh là yếu tố quyết định.

 

UltraGear cung cấp nhiều tùy chọn độ cong khác nhau — hãy chọn kiểu cong phù hợp để cuốn bạn vào cuộc chơi.

Hình ảnh so sánh từ góc nhìn trên cao của một game thủ ngồi bàn chơi game với hai màn hình: bên trái là màn hình cong 800R mang đến trải nghiệm nhập vai với tầm nhìn rộng hơn, bên phải là màn hình phẳng được thiết kế cho game thi đấu với góc nhìn tập trung và thẳng.

*Mô tả về màn hình cong được dựa trên các mẫu có độ cong 800R.

Loại màn hình45GX950A45/39/34GX900A32GX870A27GX790A27GX700A

Table Caption
Loại màn hình45GX950A45/39/34GX900A32GX870A27GX790A27GX700A
45GX950A
45GX950A
45/39/34GX900A
45/39/34GX900A
32GX870A
32GX870A
27GX790A
27GX790A
27GX700A
27GX700A
nullThế giới mở/ Đua xe/ Soul-likeThế giới mở/ Đua xe/ Soul-likeRPG / Phiêu lưuFPS / MOBAFPS / MOBA
Độ cong800R800R---
Tìm hiểu thêmTìm hiểu thêmTìm hiểu thêmTìm hiểu thêmTìm hiểu thêm

Độ phân giải và chất lượng hình ảnh ảnh hưởng thế nào đến trải nghiệm game?

Vì sao LG UltraGear có dòng màn hình độ phân giải cao như 4K và 5K2K?

Độ phân giải cao luôn mang lại trải nghiệm tốt hơn — giúp bạn nhìn thấy nhiều chi tiết hơn trong thế giới game và tận hưởng hình ảnh sắc nét, sống động để đắm chìm sâu hơn. LG UltraGear cung cấp các mẫu màn hình cao cấp với độ phân giải lên đến 5K2K và 4K, mang lại không gian hiển thị rộng rãi cùng độ rõ nét vượt trội.

 

Tuy nhiên, để tận dụng tối đa, bạn cần cân đối độ phân giải với cấu hình PC và thể loại game đang chơi:

 

1080p: hoàn hảo cho game cạnh tranh tốc độ cao, ưu tiên FPS.

 

1440p: cân bằng giữa độ rõ nét và hiệu năng.

 

4K: mang lại hình ảnh siêu sắc nét.

 

5K2K ultrawide: mở rộng tầm nhìn cho trải nghiệm cinematic đỉnh cao.

 

Vẫn còn phân vân? Màn hình Dual-Mode cho phép chuyển đổi dễ dàng giữa các chế độ hiển thị.

Một trận chiến giả tưởng giữa hai pháp sư đang tung phép thuật được phủ các nhãn độ phân giải, so sánh FHD 1920×1080, QHD 2560×1440, WQHD 3440×1440, 4K UHD 3840×2160 và 5K2K 5120×2160, nhằm thể hiện sự khác biệt về độ chi tiết và phạm vi hiển thị trên màn hình.

Vì sao màn hình LG UltraGear với mật độ điểm ảnh (PPI) cao lại lý tưởng cho gaming?

Mật độ điểm ảnh (PPI) cao đồng nghĩa với việc từng khung hình đều hiển thị chi tiết hơn — dù bạn đang ngắm bắn trong game FPS, khám phá khung cảnh Open world rộng lớn hay làm việc. Các mẫu LG UltraGear 45 inch đạt độ phân giải 5K2K ultrawide, gói ghém số lượng điểm ảnh dày đặc trên một không gian hiển thị rộng, mang đến hình ảnh sống động và giao diện sắc nét.

 

Bố cục điểm ảnh dày đặc giúp giữ rõ ràng các chi tiết nhỏ và văn bản dễ đọc, trong khi công nghệ OLED với khả năng kiểm soát điểm ảnh riêng lẻ cùng cấu trúc điểm ảnh tinh chỉnh giúp giảm nhòe và viền màu.

 

Kết quả là chất lượng hình ảnh chính xác, thoải mái cho mắt và trải nghiệm xem nhập vai trên mọi nội dung

So sánh chia đôi màn hình hiển thị độ rõ của chữ trong game với cụm từ QUEST COMPLETE: bên trái ở mức 70 PPI mờ nhòe, bên phải ở mức 125 PPI sắc nét và rõ ràng.

*Chức năng này dựa trên thông số kỹ thuật của mẫu 45GX950A.

Vì sao LG UltraGear OLED mang đến Màu sắc và Độ đen hoàn hảo cho game AAA?

LG UltraGear OLED nâng cao trải nghiệm nhập vai nhờ công nghệ làm mờ từng điểm ảnh, tạo độ tương phản hoàn hảo, màu đen sâu và kiểm soát ánh sáng chính xác. Công nghệ WOLED cải thiện độ sáng thông qua các giải pháp như Primary RGB Tandem (Thế hệ 4) và MLA+ (Thế hệ 3), giúp duy trì độ sâu màu đen và độ trung thực màu sắc ngay cả trong môi trường sáng. Đặc biệt, với Primary RGB Tandem, WOLED thế hệ 4 đạt chứng nhận: Perfect Black, Perfect Color, 100% Color Fidelity, Perfect Reproduction. Điều này đảm bảo trải nghiệm hình ảnh hoàn hảo, dù bạn đang chơi game trong căn phòng tối hay dưới ánh sáng ban ngày.

Một màn hình LG UltraGear đặt trên bàn hiển thị so sánh giữa không phải WOLED và WOLED Thế hệ 4, cho thấy gương mặt nhà thám hiểm vũ trụ với sắc đen sâu hơn và màu sắc phong phú hơn ở phía WOLED, kèm theo các biểu tượng chứng nhận Perfect Black, Perfect Color và Perfect Reproduction.

*Chức năng này dựa trên thông số kỹ thuật của mẫu 27GX700A.

*Hình ảnh minh họa ở trên chỉ mang tính mô phỏng.

**Trong số các màn hình chơi game OLED. Hình ảnh chỉ mang tính mô phỏng minh họa.

Vì sao độ chính xác màu sắc của LG UltraGear lại quan trọng đối với trải nghiệm chơi game?

Màn hình LG UltraGear OLED được thiết kế để mang lại độ chính xác cao, với độ bao phủ dải màu DCI-P3 siêu rộng từ 95% đến 99% (Typ.) hoặc 99% sRGB, đảm bảo màu sắc vừa sống động vừa chuẩn xác trên nhiều thể loại game — từ Soul-like đến RPG thế giới mở. Nhờ điểm ảnh OLED tự phát sáng cùng chứng nhận VESA DisplayHDR™ True Black 400/500, UltraGear giữ trọn độ tương phản phong phú và sắc độ chuyển màu tinh tế. Dù bạn đang truy tìm kẻ địch trong bóng tối hay thưởng thức cốt truyện điện ảnh, UltraGear luôn mang đến sự trung thực hình ảnh vượt trội cho trải nghiệm chơi game nhập vai và đáng tin cậy.

Hình ảnh game đặt cạnh nhau minh họa hiệu suất hiển thị của LG UltraGear: bên trái là chiến binh giả tưởng trong hang động với dung nham phát sáng, làm nổi bật VESA DisplayHDR True Black 500; bên phải là những người lính tương lai với kiếm năng lượng trong thành phố neon, thể hiện độ bao phủ màu DCI-P3 99,5%.

*Chức năng này dựa trên thông số kỹ thuật của mẫu 27GX700A.

Loại màn hình45GX950A27GX700A45/39/34GX900A32GX870A27GX790A

Table Caption
Loại màn hình45GX950A27GX700A45/39/34GX900A32GX870A27GX790A
45GX950A
45GX950A
27GX700A
27GX700A
45/39/34GX900A
45/39/34GX900A
32GX870A
32GX870A
27GX790A
27GX790A
nullWUHD 5120x2160QHD 2560x1440WQHD 3440x1440UHD 3840x2160QHD 2560x1440
Tìm hiểu thêmTìm hiểu thêmTìm hiểu thêm

Tốc độ làm mới và tốc độ phản hồi quyết định thế nào trong cuộc chơi?

Làm thế nào LG UltraGear tối ưu hiệu suất cho các tựa game nhịp độ nhanh?

Các mẫu UltraGear OLED mang đến tần số quét lên đến 480Hz cùng tốc độ phản hồi siêu nhanh 0.03ms (GtG) nhờ công nghệ OLED, giúp giảm nhòe và bóng mờ để chuyển động mượt mà và chính xác hơn. Để duy trì độ mượt mà liền mạch, UltraGear còn hỗ trợAMD FreeSync™ Premium Pro, tương thích NVIDIA G-SYNC® và VESA AdaptiveSync™, đảm bảo trải nghiệm chơi game không xé hình — ngay cả trong những pha combat căng thẳng hay khi lia camera tốc độ cao. Dù bạn đang leo rank hay khám phá bản đồ, UltraGear luôn giúp bạn tập trung và kiểm soát cuộc chơi.

Hình ảnh so sánh trực quan làm nổi bật hiệu suất gaming của LG UltraGear: bên trái là màn hình cong so sánh 60Hz với 480Hz cùng tốc độ phản hồi 0.03ms trong bối cảnh vũ trụ; bên phải là game đua xe tương lai cho thấy sự khác biệt khi Adaptive Sync được bật và tắt, kèm theo các logo NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync và AMD FreeSync Premium Pro.

*Thông số thời gian phản hồi 0.03ms (GtG) áp dụng cho các mẫu LG UltraGear OLED.

*Hình ảnh minh họa ở trên chỉ mang tính mô phỏng.

Làm thế nào Chế độ kép của LG UltraGear giúp bạn chuyển đổi giữa các mức tần số quét khác nhau?

Một số màn hình UltraGear hỗ trợ Chế độ kép cho phép bạn dễ dàng chuyển đổi giữa hai mức tần số quét khác nhau — ví dụ, 45GX950A hỗ trợ 165Hz ở độ phân giải 5K2K và 330Hz ở độ phân giải WFHD. Bạn có thể thay đổi chế độ ngay lập tức thông qua phím nóng vật lý hoặc menu, mà không cần thay cáp hay khởi động lại. Điều này giống như bạn có hai màn hình trong một, luôn sẵn sàng cho bất kỳ tựa game nào bạn muốn chơi.

Màn hình LG UltraGear minh họa hiệu suất chế độ kép, hiển thị cảnh chiến binh giả tưởng ở 165Hz độ phân giải WUHD bên trái và chiếc xe đua rally ở 330Hz độ phân giải WFHD bên phải, nhấn mạnh sự linh hoạt giữa các tùy chọn tần số quét và độ phân giải.

*Chức năng này dựa trên thông số kỹ thuật của mẫu 45GX950A.

Vì sao LG UltraGear trang bị công nghệ DisplayPort mới nhất cho hiệu suất chơi game đỉnh cao?

Để mang đến hình ảnh mượt mà và hiệu năng tối đa, màn hình UltraGear tích hợp công nghệ DisplayPort 2.1 mới nhất, cung cấp băng thông cao vượt trội so với HDMI, hỗ trợ độ phân giải không nén cao hơn và tần số quét  siêu nhanh — lý tưởng cho GPU cao cấp và PC gaming. DisplayPort 2.1: băng thông lên đến 80Gbps — gấp đôi HDMI 2.1 (tối đa 48Gbps) và vượt xa HDMI 2.0 (18Gbps). Điều này cho phép đạt frame rate cao hơn ở 4K và cao hơn nữa, với độ trễ thấp và độ ổn định tốt hơn trong các tựa game nặng. HDMI 2.0: hỗ trợ 4K ở 60Hz. HDMI 2.1: hỗ trợ 4K ở 120Hz, tối ưu cho console thế hệ mới.  Với DP 2.1, UltraGear đảm bảo hiệu suất hiển thị mượt mà, sắc nét và bền bỉ, ngay cả trong những trận game căng thẳng nhất.

Cận cảnh các cổng kết nối phía sau chân đế màn hình LG UltraGear, làm nổi bật cổng DisplayPort 2.1 cùng bảng so sánh tốc độ băng thông: DP 2.1 đạt 80 Gbps, HDMI 2.1 đạt 48 Gbps và HDMI 2.0 đạt 18 Gbps.

Loại màn hình32GX870A27GX790A27GX700A45GX950A

Table Caption
Loại màn hình32GX870A27GX790A27GX700A45GX950A
32GX870A
32GX870A
27GX790A
27GX790A
27GX700A
27GX700A
45GX950A
45GX950A
nullChế độ kép - UHD 240Hz - FHD 480Hz480Hz240HzDual-mode - WUHD 165Hz - WFHD 330Hz
Độ phân giảiQHD 2560x1440
Tìm hiểu thêmTìm hiểu thêm

Tối đa năng suất trong công việc và giải trí với UltraGear

Làm thế nào LG Switch giúp cải thiện khả năng đa nhiệm cho cả công việc và giải trí?

LG Switch nâng cao khả năng đa nhiệm nhờ tích hợp các tính năng như Personalized Picture Wizard, Screen Split và Video Call. Người dùng có thể tùy chỉnh cài đặt hiển thị cho từng tác vụ khác nhau, chia màn hình thành nhiều bố cục linh hoạt để vừa chơi game vừa làm việc song song, tham gia nhanh các cuộc gọi video qua phím tắt — mà không gián đoạn công việc hay trải nghiệm chơi game. Kết quả là một trải nghiệm liền mạch, tối ưu cho cả năng suất làm việc lẫn giải trí.

Một góc setup gaming tương lai với màn hình lớn hiển thị nhân vật giáp sắt sci-fi. Trên bàn có tay cầm chơi game, loa, bàn phím cơ và các mô hình nhân vật. Ở phía dưới hình là các chứng nhận UL và Eyesafe cho khả năng chống nhấp nháy, chống chói, giảm ánh sáng xanh và an toàn cho mắt.

Làm thế nào LG UltraGear OLED mang đến văn bản sắc nét và dễ đọc hơn?

LG UltraGear OLED tận dụng mật độ điểm ảnh (PPI) cao cùng cấu trúc điểm ảnh cải tiến để mang lại văn bản sắc nét, dễ đọc. Dù bạn đang đọc tài liệu, soạn email hay lướt web, các ký tự vẫn rõ ràng ngay cả ở cỡ chữ nhỏ. Những công nghệ hiển thị này giúp tăng độ rõ nét nhờ cải thiện đường viền và duy trì sự đồng bộ màu sắc, giảm nhiễu thị giác. Nhờ đó, bạn có thể tập trung trong những phiên làm việc hoặc học tập kéo dài — mà vẫn giữ được độ rõ ràng khi chuyển sang trải nghiệm game.

Một cảnh game minh họa so sánh độ rõ văn bản: bên trái hiển thị chữ ở 70 PPI so với 125 PPI, trong khi bên phải thể hiện cấu trúc điểm ảnh cải tiến khi chuyển từ RWBG sang RGWB, giúp tăng độ sắc nét và khả năng đọc.

*Chức năng này dựa trên thông số kỹ thuật của mẫu 45GX950A.

*Hình ảnh chỉ mang tính minh họa, so sánh cấu trúc điểm ảnh RWBG và RGWB, có thể ảnh hưởng đến độ rõ chữ cảm nhận tùy thuộc vào màn hình và nội dung.

Điều gì khiến LG UltraGear trở nên tiện lợi khi kết nối nhiều thiết bị cùng lúc?

Màn hình UltraGear được trang bị nhiều cổng kết nối như USB-C, HDMI và DisplayPort, cho phép bạn dễ dàng kết nối từ máy chơi game đến laptop. Ngoài ra, màn hình còn hỗ trợ chức năng USB hub, giúp bạn cắm trực tiếp các thiết bị ngoại vi như bàn phím và chuột vào màn hình. Điều này có nghĩa là bạn không cần phải liên tục cắm/rút thiết bị — dễ dàng chuyển đổi giữa công việc và chơi game mà không phải thay đổi setup bàn làm việc.

Ảnh nhìn từ trên xuống cho thấy một màn hình cong LG UltraGear được kết nối với laptop, bàn phím gaming, chuột và tai nghe, kèm theo các biểu tượng minh họa nhiều tùy chọn kết nối gồm USB-C, DisplayPort và HDMI.

Làm thế nào webOS nâng cao trải nghiệm sử dụng hằng ngày vượt ra ngoài vai trò một màn hình chơi game?

LG UltraGear tích hợp webOS cho phép bạn phát video, duyệt web hoặc truy cập các ứng dụng hỗ trợ công việc mà không cần bật PC hay console. Khi không chơi game, bạn vẫn có thể thực hiện nhanh các tác vụ hoặc giải trí với video ngắn mà không gặp tình trạng ồn, nóng hay tốn điện từ cả hệ thống. Điều này lý tưởng cho những lúc giải lao giữa các phiên chơi hoặc trong giờ làm việc — giúp bạn tiết kiệm thời gian, năng lượng và thao tác.

Một màn hình cong LG UltraGear hiển thị giao diện thông minh với các biểu tượng ứng dụng dành cho phát trực tuyến, chơi game, nghe nhạc và làm việc, cùng một hàng nội dung nổi bật gồm các tựa game phổ biến và lựa chọn giải trí hấp dẫn.

Loại màn hình45GX950A45/39/34GX900A32G810SA45/39/34GX90SA

Table Caption
Loại màn hình45GX950A45/39/34GX900A32G810SA45/39/34GX90SA
45GX950A
45GX950A
45/39/34GX900A
45/39/34GX900A
32G810SA
32G810SA
45/39/34GX90SA
45/39/34GX90SA
null45-inch45/39/34-inch32-inch45/39/34-inch
Độ phân giảiWUHD 5160x2160 WFHD 2560x1080WQHD 3440x1440UHD 3840x2160WQHD 3440x1440
Loại-tấm-nềnOLEDOLEDOLEDOLED
Giao-diện- DisplayPort 2.1 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB Type-C™ (PD 90W)- DisplayPort 1.4 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2- DisplayPort 1.4 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB Type-C™ (PD 65W) - USB 3.0 1up, 2dn- DisplayPort 1.4 x 1 (with DSC) - HDMI™ 2.1 x 2 - USB Type-C™ (PD 65W) - USB 2.0 2dn
Webos--webOS24webOS24
Tìm hiểu thêm
