Hãy lựa chọn Màn hình Gaming phù hợp nhất
Chọn màn hình gaming không chỉ là thông số, mà là trải nghiệm. Với tốc độ OLED chớp nhoáng và hình ảnh sống động, UltraGear mang đến lợi thế để bạn chơi hay hơn, thắng nhiều hơn. Khám phá điều quan trọng nhất và bứt phá cuộc chơi.
Kích thước và tỷ lệ màn hình nào phù hợp nhất với phong cách chơi của bạn?
LG UltraGear mang đến nhiều lựa chọn về kích thước, tỷ lệ và độ cong để khớp với cách bạn chơi. Hướng dẫn này giúp bạn chọn đúng mẫu. Bởi vì kích thước và hình dáng màn hình không chỉ là vừa bàn, mà còn quyết định cách bạn nhìn, phản ứng và tận hưởng trò chơi. Từ ngắm bắn trong FPS đến khám phá thế giới mở trong RPG, thiết lập đúng sẽ nâng cao tầm nhìn, tốc độ phản xạ và sự nhập vai.
Độ phân giải và chất lượng hình ảnh ảnh hưởng thế nào đến trải nghiệm game?
Với những siêu phẩm AAA như game thế giới mở hay RPG điện ảnh, màn hình OLED độ phân giải cao với HDR mang đến độ đen sâu hơn, vùng sáng sống động và chi tiết siêu mịn. Hình ảnh chân thực này khiến từng khung cảnh trở nên rộng mở, đồng nhất và ấn tượng—lý tưởng để bạn đắm chìm trong thế giới bao la và cốt truyện đầy cuốn hút.
Tốc độ làm mới và tốc độ phản hồi quyết định thế nào trong cuộc chơi?
Với các tựa game bắn súng hoặc đua xe, hãy chọn màn hình có tần số quét cao (như 480 Hz) và thời gian phản hồi nhanh (như 0.03 ms). Điều này giúp hình ảnh chuyển động rõ ràng, giảm nhòe và giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ pha hành động nào trong những cảnh tốc độ cao.
Tối đa năng suất trong công việc và giải trí với UltraGear
LG Switch cho phép bạn chuyển đổi giữa các bố cục tối ưu trong game, đa nhiệm hoặc sáng tạo nội dung. Với webOS, bạn có thể duyệt web hoặc phát trực tuyến ngay trên màn hình — không cần PC. Mật độ điểm ảnh cao và cấu trúc điểm ảnh tinh chỉnh giúp văn bản sắc nét khi đọc và viết, trong khi các cổng kết nối USB-C, HDMI và DisplayPort mang đến sự tiện lợi để kết nối thiết bị làm việc hoặc giải trí.
*LG Switch yêu cầu phần mềm và tải xuống từ LG.com để sử dụng đúng cách
Tỉ lệ màn hình nào phù hợp với những thể loại game khác nhau?
Vì sao kích thước màn hình LG UltraGear lại phù hợp nhất với từng thể loại game?
LG UltraGear mang đến nhiều lựa chọn kích thước màn hình đa dạng — giúp bạn chọn được sản phẩm phù hợp nhất với phong cách chơi game của mình.
Với các tựa game AAA nhập vai thế giới mở, giả lập đua xe hoặc RPG điện ảnh, những màn hình lớn từ 32″ đến 45″ mở rộng tầm nhìn và tăng cảm giác về không gian, đưa bạn đắm chìm hơn vào hành động.
Trong khi đó, với các game bắn súng tốc độ cao hoặc MOBA, màn hình nhỏ gọn 24–27″ giúp bạn dễ dàng quan sát tâm ngắm, bản đồ nhỏ và giao diện HUD, phản ứng nhanh chóng với ít chuyển động mắt hơn.
UltraGear mang đến đầy đủ dải kích thước màn hình — hãy chọn lựa chọn phù hợp nhất với phong cách chơi của bạn.
*FPS : First-Person Shooter, MOBA : Multiplayer Online Battle Arena
Vì sao LG UltraGear mang đến tỷ lệ khung hình lý tưởng cho mọi phong cách chơi game?
Tỷ lệ 21:9 siêu rộng mang đến sự cân bằng hoàn hảo giữa trải nghiệm nhập vai và không gian bàn làm việc thực tế. Với các tựa game MOBA, RPG hay AAA, định dạng rộng hơn này cho phép bạn quan sát nhiều địa hình và giao diện hơn chỉ trong một cái nhìn, trong khi màn hình cong giúp rìa màn hình luôn trong tầm mắt thoải mái. UltraGear cung cấp nhiều mẫu màn hình 21:9 ở nhiều kích thước khác nhau, giúp bạn dễ dàng chọn lựa phiên bản phù hợp nhất với góc setup của mình.
Thích phong cách truyền thống? Hãy khám phá dòng màn hình 16:9 đa dạng của UltraGear, được tối ưu cho sự chính xác và tốc độ.
Hãy chọn tỷ lệ khung hình phù hợp nhất với cách chơi của bạn.
Vì sao LG UltraGear cong 800R lại lý tưởng cho game?
Độ cong 800R của UltraGear giúp khoảng cách màn hình luôn đồng nhất trong tầm nhìn, giảm méo hình và tăng sự thoải mái. Màn hình cong mở rộng FOV (Field of View) bằng cách bao trọn hình ảnh quanh tầm nhìn ngoại vi, mang lại cảm giác nhập vai mạnh mẽ hơn trong các tựa game Open world, đua xe hoặc RPG điện ảnh, đồng thời giảm chuyển động mắt khi chơi lâu.
Trong khi đó, màn hình phẳng lại mang đến khả năng hiển thị chính xác và đường nét rõ ràng — lý tưởng cho các tựa game FPS hoặc RTS, nơi độ chính xác và căn chỉnh là yếu tố quyết định.
UltraGear cung cấp nhiều tùy chọn độ cong khác nhau — hãy chọn kiểu cong phù hợp để cuốn bạn vào cuộc chơi.
*Mô tả về màn hình cong được dựa trên các mẫu có độ cong 800R.
Độ phân giải và chất lượng hình ảnh ảnh hưởng thế nào đến trải nghiệm game?
Vì sao LG UltraGear có dòng màn hình độ phân giải cao như 4K và 5K2K?
Độ phân giải cao luôn mang lại trải nghiệm tốt hơn — giúp bạn nhìn thấy nhiều chi tiết hơn trong thế giới game và tận hưởng hình ảnh sắc nét, sống động để đắm chìm sâu hơn. LG UltraGear cung cấp các mẫu màn hình cao cấp với độ phân giải lên đến 5K2K và 4K, mang lại không gian hiển thị rộng rãi cùng độ rõ nét vượt trội.
Tuy nhiên, để tận dụng tối đa, bạn cần cân đối độ phân giải với cấu hình PC và thể loại game đang chơi:
1080p: hoàn hảo cho game cạnh tranh tốc độ cao, ưu tiên FPS.
1440p: cân bằng giữa độ rõ nét và hiệu năng.
4K: mang lại hình ảnh siêu sắc nét.
5K2K ultrawide: mở rộng tầm nhìn cho trải nghiệm cinematic đỉnh cao.
Vẫn còn phân vân? Màn hình Dual-Mode cho phép chuyển đổi dễ dàng giữa các chế độ hiển thị.
Vì sao màn hình LG UltraGear với mật độ điểm ảnh (PPI) cao lại lý tưởng cho gaming?
Mật độ điểm ảnh (PPI) cao đồng nghĩa với việc từng khung hình đều hiển thị chi tiết hơn — dù bạn đang ngắm bắn trong game FPS, khám phá khung cảnh Open world rộng lớn hay làm việc. Các mẫu LG UltraGear 45 inch đạt độ phân giải 5K2K ultrawide, gói ghém số lượng điểm ảnh dày đặc trên một không gian hiển thị rộng, mang đến hình ảnh sống động và giao diện sắc nét.
Bố cục điểm ảnh dày đặc giúp giữ rõ ràng các chi tiết nhỏ và văn bản dễ đọc, trong khi công nghệ OLED với khả năng kiểm soát điểm ảnh riêng lẻ cùng cấu trúc điểm ảnh tinh chỉnh giúp giảm nhòe và viền màu.
Kết quả là chất lượng hình ảnh chính xác, thoải mái cho mắt và trải nghiệm xem nhập vai trên mọi nội dung
*Chức năng này dựa trên thông số kỹ thuật của mẫu 45GX950A.
Vì sao LG UltraGear OLED mang đến Màu sắc và Độ đen hoàn hảo cho game AAA?
LG UltraGear OLED nâng cao trải nghiệm nhập vai nhờ công nghệ làm mờ từng điểm ảnh, tạo độ tương phản hoàn hảo, màu đen sâu và kiểm soát ánh sáng chính xác. Công nghệ WOLED cải thiện độ sáng thông qua các giải pháp như Primary RGB Tandem (Thế hệ 4) và MLA+ (Thế hệ 3), giúp duy trì độ sâu màu đen và độ trung thực màu sắc ngay cả trong môi trường sáng. Đặc biệt, với Primary RGB Tandem, WOLED thế hệ 4 đạt chứng nhận: Perfect Black, Perfect Color, 100% Color Fidelity, Perfect Reproduction. Điều này đảm bảo trải nghiệm hình ảnh hoàn hảo, dù bạn đang chơi game trong căn phòng tối hay dưới ánh sáng ban ngày.
*Chức năng này dựa trên thông số kỹ thuật của mẫu 27GX700A.
*Hình ảnh minh họa ở trên chỉ mang tính mô phỏng.
**Trong số các màn hình chơi game OLED. Hình ảnh chỉ mang tính mô phỏng minh họa.
Vì sao độ chính xác màu sắc của LG UltraGear lại quan trọng đối với trải nghiệm chơi game?
Màn hình LG UltraGear OLED được thiết kế để mang lại độ chính xác cao, với độ bao phủ dải màu DCI-P3 siêu rộng từ 95% đến 99% (Typ.) hoặc 99% sRGB, đảm bảo màu sắc vừa sống động vừa chuẩn xác trên nhiều thể loại game — từ Soul-like đến RPG thế giới mở. Nhờ điểm ảnh OLED tự phát sáng cùng chứng nhận VESA DisplayHDR™ True Black 400/500, UltraGear giữ trọn độ tương phản phong phú và sắc độ chuyển màu tinh tế. Dù bạn đang truy tìm kẻ địch trong bóng tối hay thưởng thức cốt truyện điện ảnh, UltraGear luôn mang đến sự trung thực hình ảnh vượt trội cho trải nghiệm chơi game nhập vai và đáng tin cậy.
*Chức năng này dựa trên thông số kỹ thuật của mẫu 27GX700A.
Tốc độ làm mới và tốc độ phản hồi quyết định thế nào trong cuộc chơi?
Làm thế nào LG UltraGear tối ưu hiệu suất cho các tựa game nhịp độ nhanh?
Các mẫu UltraGear OLED mang đến tần số quét lên đến 480Hz cùng tốc độ phản hồi siêu nhanh 0.03ms (GtG) nhờ công nghệ OLED, giúp giảm nhòe và bóng mờ để chuyển động mượt mà và chính xác hơn. Để duy trì độ mượt mà liền mạch, UltraGear còn hỗ trợAMD FreeSync™ Premium Pro, tương thích NVIDIA G-SYNC® và VESA AdaptiveSync™, đảm bảo trải nghiệm chơi game không xé hình — ngay cả trong những pha combat căng thẳng hay khi lia camera tốc độ cao. Dù bạn đang leo rank hay khám phá bản đồ, UltraGear luôn giúp bạn tập trung và kiểm soát cuộc chơi.
*Thông số thời gian phản hồi 0.03ms (GtG) áp dụng cho các mẫu LG UltraGear OLED.
*Hình ảnh minh họa ở trên chỉ mang tính mô phỏng.
Làm thế nào Chế độ kép của LG UltraGear giúp bạn chuyển đổi giữa các mức tần số quét khác nhau?
Một số màn hình UltraGear hỗ trợ Chế độ kép cho phép bạn dễ dàng chuyển đổi giữa hai mức tần số quét khác nhau — ví dụ, 45GX950A hỗ trợ 165Hz ở độ phân giải 5K2K và 330Hz ở độ phân giải WFHD. Bạn có thể thay đổi chế độ ngay lập tức thông qua phím nóng vật lý hoặc menu, mà không cần thay cáp hay khởi động lại. Điều này giống như bạn có hai màn hình trong một, luôn sẵn sàng cho bất kỳ tựa game nào bạn muốn chơi.
*Chức năng này dựa trên thông số kỹ thuật của mẫu 45GX950A.
Vì sao LG UltraGear trang bị công nghệ DisplayPort mới nhất cho hiệu suất chơi game đỉnh cao?
Để mang đến hình ảnh mượt mà và hiệu năng tối đa, màn hình UltraGear tích hợp công nghệ DisplayPort 2.1 mới nhất, cung cấp băng thông cao vượt trội so với HDMI, hỗ trợ độ phân giải không nén cao hơn và tần số quét siêu nhanh — lý tưởng cho GPU cao cấp và PC gaming. DisplayPort 2.1: băng thông lên đến 80Gbps — gấp đôi HDMI 2.1 (tối đa 48Gbps) và vượt xa HDMI 2.0 (18Gbps). Điều này cho phép đạt frame rate cao hơn ở 4K và cao hơn nữa, với độ trễ thấp và độ ổn định tốt hơn trong các tựa game nặng. HDMI 2.0: hỗ trợ 4K ở 60Hz. HDMI 2.1: hỗ trợ 4K ở 120Hz, tối ưu cho console thế hệ mới. Với DP 2.1, UltraGear đảm bảo hiệu suất hiển thị mượt mà, sắc nét và bền bỉ, ngay cả trong những trận game căng thẳng nhất.
Tối đa năng suất trong công việc và giải trí với UltraGear
Làm thế nào LG Switch giúp cải thiện khả năng đa nhiệm cho cả công việc và giải trí?
LG Switch nâng cao khả năng đa nhiệm nhờ tích hợp các tính năng như Personalized Picture Wizard, Screen Split và Video Call. Người dùng có thể tùy chỉnh cài đặt hiển thị cho từng tác vụ khác nhau, chia màn hình thành nhiều bố cục linh hoạt để vừa chơi game vừa làm việc song song, tham gia nhanh các cuộc gọi video qua phím tắt — mà không gián đoạn công việc hay trải nghiệm chơi game. Kết quả là một trải nghiệm liền mạch, tối ưu cho cả năng suất làm việc lẫn giải trí.
Làm thế nào LG UltraGear OLED mang đến văn bản sắc nét và dễ đọc hơn?
LG UltraGear OLED tận dụng mật độ điểm ảnh (PPI) cao cùng cấu trúc điểm ảnh cải tiến để mang lại văn bản sắc nét, dễ đọc. Dù bạn đang đọc tài liệu, soạn email hay lướt web, các ký tự vẫn rõ ràng ngay cả ở cỡ chữ nhỏ. Những công nghệ hiển thị này giúp tăng độ rõ nét nhờ cải thiện đường viền và duy trì sự đồng bộ màu sắc, giảm nhiễu thị giác. Nhờ đó, bạn có thể tập trung trong những phiên làm việc hoặc học tập kéo dài — mà vẫn giữ được độ rõ ràng khi chuyển sang trải nghiệm game.
*Chức năng này dựa trên thông số kỹ thuật của mẫu 45GX950A.
*Hình ảnh chỉ mang tính minh họa, so sánh cấu trúc điểm ảnh RWBG và RGWB, có thể ảnh hưởng đến độ rõ chữ cảm nhận tùy thuộc vào màn hình và nội dung.
Điều gì khiến LG UltraGear trở nên tiện lợi khi kết nối nhiều thiết bị cùng lúc?
Màn hình UltraGear được trang bị nhiều cổng kết nối như USB-C, HDMI và DisplayPort, cho phép bạn dễ dàng kết nối từ máy chơi game đến laptop. Ngoài ra, màn hình còn hỗ trợ chức năng USB hub, giúp bạn cắm trực tiếp các thiết bị ngoại vi như bàn phím và chuột vào màn hình. Điều này có nghĩa là bạn không cần phải liên tục cắm/rút thiết bị — dễ dàng chuyển đổi giữa công việc và chơi game mà không phải thay đổi setup bàn làm việc.
Làm thế nào webOS nâng cao trải nghiệm sử dụng hằng ngày vượt ra ngoài vai trò một màn hình chơi game?
LG UltraGear tích hợp webOS cho phép bạn phát video, duyệt web hoặc truy cập các ứng dụng hỗ trợ công việc mà không cần bật PC hay console. Khi không chơi game, bạn vẫn có thể thực hiện nhanh các tác vụ hoặc giải trí với video ngắn mà không gặp tình trạng ồn, nóng hay tốn điện từ cả hệ thống. Điều này lý tưởng cho những lúc giải lao giữa các phiên chơi hoặc trong giờ làm việc — giúp bạn tiết kiệm thời gian, năng lượng và thao tác.