LG UltraGear mang đến nhiều lựa chọn kích thước màn hình đa dạng — giúp bạn chọn được sản phẩm phù hợp nhất với phong cách chơi game của mình.

Với các tựa game AAA nhập vai thế giới mở, giả lập đua xe hoặc RPG điện ảnh, những màn hình lớn từ 32″ đến 45″ mở rộng tầm nhìn và tăng cảm giác về không gian, đưa bạn đắm chìm hơn vào hành động.

Trong khi đó, với các game bắn súng tốc độ cao hoặc MOBA, màn hình nhỏ gọn 24–27″ giúp bạn dễ dàng quan sát tâm ngắm, bản đồ nhỏ và giao diện HUD, phản ứng nhanh chóng với ít chuyển động mắt hơn.

UltraGear mang đến đầy đủ dải kích thước màn hình — hãy chọn lựa chọn phù hợp nhất với phong cách chơi của bạn.