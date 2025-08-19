We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Màn hình chơi game LG UltraGear™ GX8 OLED 4K UHD 240Hz 32 inch│Chế độ kép, DCI-P3 98.5% (Thông thường), VESA DisplayHDR™ True Black 400, 0.03ms (GtG), DP 2.1
Độ rõ nét 4K giúp bạn kiểm soát mọi tình huống với OLED
UltraGear GX8, với màn hình OLED 4K (3840x2160) 32 inch tuyệt đẹp, có thể cải thiện độ rõ nét và chi tiết hình ảnh. OLED 4K góp phần tạo ra hình ảnh sắc nét, mang lại trải nghiệm lôi cuốn hơn.
A fantasy-themed 32-inch 4K OLED gaming monitor display is shown with a warrior standing in front of a mystical castle landscape. The top text reads “4K Clarity that keeps you in control with OLED,” promoting the benefits of visual clarity and detail. Supporting copy highlights the 3840×2160 resolution and immersive image quality enabled by OLED technology.
Đắm chìm trong màu sắc chân thực, chinh phục trò chơi
Màn hình chơi game của chúng tôi hỗ trợ phổ màu rộng, gam màu DCI-P3 98.5% (Thông thường), thể hiện màu sắc có độ trung thực cao với chứng nhận VESA DisplayHDR™ True Black 400 và VESA ClearMR 13000—giúp giảm hiện tượng mờ chuyển động và mang lại hình ảnh chân thực cho trải nghiệm chơi game đắm chìm.
Futuristic armored warriors battling with energy weapons in a neon-lit city.
Chế độ kép có tùy chọn phong phú
Chuyển đổi giữa 480Hz - 240Hz
Với Chế độ kép có chứng nhận của VESA, chuyển đổi liền mạch giữa 4K UHD 240Hz khi chơi trò chơi đồ họa sống động và FHD 480Hz khi cần thao tác nhanh. Trải nghiệm Chế độ kép có tùy chọn phong phú và dễ dàng chọn kích thước màn hình yêu thích trong số hai tần số quét (240Hz, 480Hz) thông qua Hiển thị trên màn hình. Ngoài ra, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa phím tắt vật lý hoặc phím tắt trên bàn phím thông qua LG Switch để tối ưu hóa trải nghiệm chơi game trong mọi thể loại.
DP 2.1, không còn phải chờ đợi nữa
Công nghệ DisplayPort 2.1 mới nhất thiết lập tiêu chuẩn mới cho việc chơi game thế hệ mới. Đây là giao diện tiên tiến dự kiến sẽ được giới thiệu cùng với thế hệ GPU tiếp theo, cho phép chơi game tốc độ cao ở 240Hz với độ phân giải 4K UHD. Ngoài ra, với nhiều cổng như HDMI 2.1 x2, sản phẩm kết nối liền mạch với các máy chơi game console và PC đời mới nhất. USB-C hỗ trợ hiển thị, truyền dữ liệu và sạc thiết bị 90W đồng thời, mang lại kết nối máy tính xách tay liền mạch thông qua một cáp duy nhất.
A futuristic motorcyclist emerging from a monitor screen with vibrant neon light trails and a DP 2.1 cable in the foreground.
Tốc độ vượt trội, đắm mình trong trò chơi
Thời gian phản hồi 0.03ms siêu nhanh (GtG) giúp giảm hiện tượng bóng mờ ngược và đem đến cho bạn trải nghiệm chơi game hoàn toàn mới.
Được chứng nhận với công nghệ được áp dụng rộng rãi
Được trang bị công nghệ AMD FreeSync™ Premium Pro, khả năng tương thích G-SYNC® được NVIDIA xác thực và VESA AdaptiveSync™ certification, màn hình này đảm bảo không có hiện tượng xé hình, siêu mượt và độ trễ thấp, mang đến trải nghiệm chơi game chính xác và siêu mượt.
Image shows a split-screen comparison of gaming visuals with synchronization technology disabled on the left and enabled on the right. On the left, the pilot’s view from a futuristic jet is distorted with tearing and stutter, while on the right the same scene appears smooth and fluid with bright motion trails. The header reads “Certified with a widely adopted technology,” highlighting AMD FreeSync™ Premium and NVIDIA® G-SYNC® Compatible certification.
Chuyển động mượt mà, chơi không giới hạn
Màn hình của chúng tôi được chứng nhận ClearMR 13000, vượt qua thử nghiệm của VESA với Tỷ lệ Chuyển động rõ ràng trên 12500. Sản phẩm có khả năng bắt trọn độ mờ nhẹ có ở các cạnh của vật thể chuyển động, thể hiện các pha hành động có chuyển động nhanh với các chi tiết cực tinh tế.
A racing game scene showing a bright green sports car leading on a track, with multiple cars following behind under the AMD FreeSync Premium feature.
Dynamic Action Sync
Giảm độ trễ đầu vào với Dynamic Action Sync, game thủ có thể nắm bắt được những khoảnh khắc quan trọng theo thời gian thực và phản ứng nhanh chóng.
Black Stabilizer
Black Stabilizer giúp game thủ phát hiện các tay súng bắn tỉa ẩn nấp trong những góc tối nhất và nhanh chóng xử lý khi có tình huống bom nổ.
Đắm mình trong Loa 7W x2 với DTS® Virtual:X™
Thưởng thức âm thanh trầm sâu với Loa 7W x2 với DTS® Virtual:X™ cho trải nghiệm thêm sống động. Để cá nhân hóa trải nghiệm, chỉ cần kết nối tai nghe qua cổng ra tai nghe 4 cực và tận hưởng âm thanh 3D chân thực với DTS Headphone:X. Đây là một điểm cộng quan trọng đối với các trò chơi FPS cần giao tiếp đồng đội và âm thanh định hướng trong trò chuyện bằng giọng nói.
A sleek gaming monitor on a modern desk displays a high-speed racing game with two sports cars, one red and one blue, speeding through a vibrant tunnel. The setup is placed in front of large windows overlooking a city skyline at sunset, with a gaming PC on the right and soundwave graphics illustrating immersive audio effects.
Điều khiển thông minh hơn, chuyển đổi liền mạch bằng LG Switch
Dễ dàng tối ưu hóa màn hình cho cả chơi game lẫn sử dụng hàng ngày với ứng dụng LG Switch. Dễ dàng quản lý cài đặt màn hình—điều chỉnh chất lượng hình ảnh và độ sáng theo ý muốn, sau đó sử dụng phím tắt để áp dụng ngay cài đặt của bạn. Ứng dụng cũng cho phép bạn chia màn hình thành 11 bố cục và khởi chạy nền tảng gọi video chỉ với một cú nhấp chuột—thêm phần thuận tiện cho thiết lập.
Nhỏ gọn và đẹp mắt
Trải nghiệm thiết kế viền siêu mỏng với đế có thể điều chỉnh hoàn toàn bằng cách xoay, nghiêng và nâng. Chân đế chữ L gọn gàng và khả năng xoay rộng được thiết kế để giảm thiểu không gian sử dụng trên bàn và loại bỏ không gian không sử dụng một cách hiệu quả. Ngoài ra, USB Type-C™ (PD 90W), loa kép 7W tích hợp và DTS Headphone:X mang đến khả năng kết nối thuận tiện cùng âm thanh sống động giúp nâng tầm trải nghiệm.
Tất cả thông số
MÀN HÌNH
Kích thước [Inch]
31.5
Tỷ lệ khung hình
16:9
Loại tấm nền
OLED
Xử lý bề mặt
Chống chói
Thời gian phản hồi
0.03ms (GTG)
Độ phân giải
3840 x 2160
Kích thước điểm ảnh [mm]
0.1814mm x 0.1814mm
Độ sâu màu (Số màu)
1.07B
Góc nhìn (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Độ sáng (Điển hình) [cd/m²]
275
Tỷ lệ tương phản (Typ.)
1500000:1
Gam màu (Điển hình)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Gam màu (Tối thiểu)
DCI-P3 94% (CIE1976)
Tần số quét (Tối đa) [Hz]
240
Độ sáng (Tối thiểu) [cd/m²]
250
Tỷ lệ tương phản (Tối thiểu)
1200000:1
Bit màu
10bit
Kích thước [cm]
79.9
KẾT NỐI
HDMI
CÓ (2ea)
DisplayPort
CÓ (1ea)
Phiên bản DP
2.1
USB-C
CÓ (1ea)
Đầu ra tai nghe
4 đầu cắm (âm thanh + mic)
Cổng USB Downstream
CÓ (2ea/ver3.0)
USB-C (Truyền dữ liệu)
CÓ
USB-C (Độ phân giải tối đa theo Hz)
3840x2160@240Hz
USB-C (Power Delivery)
90W
TÍNH NĂNG
HDR 10
CÓ
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
Chế độ mù màu
CÓ
Tiết kiệm năng lượng thông minh
CÓ
Hiệu chỉnh màu tại nhà máy
CÓ
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
Hiệu chỉnh phần cứng
CÓ
Đồng bộ hành động động
CÓ
Black Stabilizer
CÓ
Crosshair
CÓ
Chế độ đọc sách
CÓ
Bộ đếm FPS
CÓ
VRR
CÓ
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™400 TRUE BLACK
Phím do người dùng xác định
CÓ
Chọn đầu vào tự động
CÓ
Đèn LED RGB
CÓ
Hiệu ứng HDR
CÓ
CƠ HỌC
Điều chỉnh vị trí màn hình
Tilt/Height/Swivel/Pivot
Thiết kế không viền
4 viền mỏng
Có thể gắn tường [mm]
100 x 100
Chân đế OneClick
CÓ
ÂM THANH
DTS Headphone:X
CÓ
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG
Kích thước khi vận chuyển (R x C x S) [mm]
973x183x544
Kích thước có chân đế (R x C x S) [mm]
714.1 x 620.9 x 249.8 (đứng) / 714.1 x 510.9 x 249.8 (nằm)
Kích thước không có chân đế (R x C x S) [mm]
714.1x411.8x65.0
Trọng lượng khi vận chuyển [kg]
13.9㎏
Trọng lượng có chân đế [kg]
9.8㎏
Trọng lượng không có chân đế [kg]
5.6㎏
THÔNG TIN
Tên sản phẩm
Màn hình gaming
Năm
2025
NGUỒN
Tiêu thụ điện năng (Tối đa)
56.36W
Tiêu thụ điện năng (Chế độ ngủ)
Ít hơn 0.5W
Tiêu thụ điện năng (Tắt DC)
Ít hơn 0.3W
Đầu vào AC
100~240V (50/60Hz)
Loại
Nguồn điện ngoài (bộ chuyển đổi)
Đầu ra DC
20V , 13.5A
PHỤ KIỆN
Bộ chuyển đổi
CÓ
Báo cáo hiệu chuẩn (Giấy)
CÓ
Cổng hiển thị
CÓ
HDMI
CÓ
HDMI (Màu/Chiều dài)
Đen/ 1.8m
Khác (Phụ kiện)
Nắp che cổng kết nối, giá treo giữ chuột
Dây nguồn
CÓ
USB-C
CÓ
ỨNG DỤNG SW
Dual Controller
CÓ
LG Calibration Studio (True Color Pro)
CÓ
TIÊU CHUẨN
UL (cUL)
CÓ
