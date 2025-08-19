Skip to contentSkip to accessibility help
Màn hình chơi game LG UltraGear™ GX8 OLED 4K UHD 240Hz 32 inch│Chế độ kép, DCI-P3 98.5% (Thông thường), VESA DisplayHDR™ True Black 400, 0.03ms (GtG), DP 2.1

Màn hình chơi game LG UltraGear™ GX8 OLED 4K UHD 240Hz 32 inch│Chế độ kép, DCI-P3 98.5% (Thông thường), VESA DisplayHDR™ True Black 400, 0.03ms (GtG), DP 2.1

Màn hình chơi game LG UltraGear™ GX8 OLED 4K UHD 240Hz 32 inch│Chế độ kép, DCI-P3 98.5% (Thông thường), VESA DisplayHDR™ True Black 400, 0.03ms (GtG), DP 2.1

32GX870A-B
Tính năng chính

  • Màn hình OLED 4K UHD (3840x2160) 32 inch
  • Chế độ kép với tần số quét 240Hz / tần số quét 480Hz
  • DisplayHDR™ True Black 400
  • Thời gian phản hồi 0.03ms (GtG)
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / VESA Certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
  • HDMI™ 2.1 x2 / DisplayPort 2.1 x1 (có DSC)
Thêm
Front image of the UltraGear™ 32gx870a gaming monitor.

Front image of the UltraGear™ 32gx870a gaming monitor.




OLED 4K UHD 240Hz 32 inch
Màn hình chơi game với Chế độ kép

Front image of the UltraGear™ 32gx870a gaming monitor.

Front image of the UltraGear™ 32gx870a gaming monitor.

*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.

Five gaming monitor features displayed in a collage layout. Top left shows a fantasy game scene with the label "32'' OLED 4K 3840x2160." Top right shows futuristic warriors fighting under the text "DCI-P3 98.5% (Typ.) & VESA DisplayHDR™ True Black 400." Bottom left highlights "Dual-Mode 4K UHD 240Hz – FHD 480Hz" with a split fantasy scene. Bottom center displays "0.03ms (GtG)" over a high-speed racing image. Bottom right features "DisplayPort 2.1" over a motorbike racing graphic.
The word 'DISPLAY' in large gradient letters centered on a dark background with a thin outlined box extending from the left.

Độ rõ nét 4K giúp bạn kiểm soát mọi tình huống với OLED

UltraGear GX8, với màn hình OLED 4K (3840x2160) 32 inch tuyệt đẹp, có thể cải thiện độ rõ nét và chi tiết hình ảnh. OLED 4K góp phần tạo ra hình ảnh sắc nét, mang lại trải nghiệm lôi cuốn hơn.

A fantasy-themed 32-inch 4K OLED gaming monitor display is shown with a warrior standing in front of a mystical castle landscape. The top text reads “4K Clarity that keeps you in control with OLED,” promoting the benefits of visual clarity and detail. Supporting copy highlights the 3840×2160 resolution and immersive image quality enabled by OLED technology.

*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.

Planetary images appear brighter and clearer on LG OLED monitors.

OLED with MLA+

OLED với công nghệ Micro Lens Array+ (MLA+) tối ưu hiệu quả ánh sáng và giảm mất ánh sáng, cho hình ảnh rực rỡ và sống động, tăng sáng tới 37,5% (SDR) so với các model có MLA trước đó.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Đắm chìm trong màu sắc chân thực, chinh phục trò chơi

Màn hình chơi game của chúng tôi hỗ trợ phổ màu rộng, gam màu DCI-P3 98.5% (Thông thường), thể hiện màu sắc có độ trung thực cao với chứng nhận VESA DisplayHDR™ True Black 400 và VESA ClearMR 13000—giúp giảm hiện tượng mờ chuyển động và mang lại hình ảnh chân thực cho trải nghiệm chơi game đắm chìm.

Futuristic armored warriors battling with energy weapons in a neon-lit city.

*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.

The word 'DISPLAY' in large gradient letters centered on a dark background with a thin outlined box extending from the left.

Chế độ kép có tùy chọn phong phú
Chuyển đổi giữa 480Hz - 240Hz

Với Chế độ kép có chứng nhận của VESA, chuyển đổi liền mạch giữa 4K UHD 240Hz khi chơi trò chơi đồ họa sống động và FHD 480Hz khi cần thao tác nhanh. Trải nghiệm Chế độ kép có tùy chọn phong phú và dễ dàng chọn kích thước màn hình yêu thích trong số hai tần số quét (240Hz, 480Hz) thông qua Hiển thị trên màn hình. Ngoài ra, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa phím tắt vật lý hoặc phím tắt trên bàn phím thông qua LG Switch để tối ưu hóa trải nghiệm chơi game trong mọi thể loại.

Dual-mode gaming display showcasing two visual modes: on the left, a dark-armored knight stands in a misty forest environment under the label "240Hz 4K UHD"; on the right, a red rally car speeds through a dusty racetrack under the label "480Hz FHD." The background blends cool and warm tones to emphasize high refresh rate versatility.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Hiệu suất 'Chế độ kép' có thể thay đổi tùy thuộc vào loại trò chơi, thông số kỹ thuật đồ họa máy tính và cấu hình.

DP 2.1, không còn phải chờ đợi nữa

Công nghệ DisplayPort 2.1 mới nhất thiết lập tiêu chuẩn mới cho việc chơi game thế hệ mới. Đây là giao diện tiên tiến dự kiến ​​sẽ được giới thiệu cùng với thế hệ GPU tiếp theo, cho phép chơi game tốc độ cao ở 240Hz với độ phân giải 4K UHD. Ngoài ra, với nhiều cổng như HDMI 2.1 x2, sản phẩm kết nối liền mạch với các máy chơi game console và PC đời mới nhất. USB-C hỗ trợ hiển thị, truyền dữ liệu và sạc thiết bị 90W đồng thời, mang lại kết nối máy tính xách tay liền mạch thông qua một cáp duy nhất.

A futuristic motorcyclist emerging from a monitor screen with vibrant neon light trails and a DP 2.1 cable in the foreground.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Bộ sản phẩm có bao gồm cáp DP, HDMI và USB.

*Bộ sản phẩm KHÔNG bao gồm card đồ họa

Tốc độ vượt trội, đắm mình trong trò chơi

Thời gian phản hồi 0.03ms siêu nhanh (GtG) giúp giảm hiện tượng bóng mờ ngược và đem đến cho bạn trải nghiệm chơi game hoàn toàn mới.

*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.

*Chọn ‘Chế độ nhanh hơn’ để bật ‘Thời gian phản hồi 1ms’. (Điều chỉnh trò chơi → Thời gian phản hồi → Chế độ nhanh hơn).

The word 'TECHNOLOGY' in large gradient letters centered on a dark background with a thin outlined box extending from the left.

Được chứng nhận với công nghệ được áp dụng rộng rãi

Được trang bị công nghệ AMD FreeSync™ Premium Pro, khả năng tương thích G-SYNC® được NVIDIA xác thực và VESA AdaptiveSync™ certification, màn hình này đảm bảo không có hiện tượng xé hình, siêu mượt và độ trễ thấp, mang đến trải nghiệm chơi game chính xác và siêu mượt.

Image shows a split-screen comparison of gaming visuals with synchronization technology disabled on the left and enabled on the right. On the left, the pilot’s view from a futuristic jet is distorted with tearing and stutter, while on the right the same scene appears smooth and fluid with bright motion trails. The header reads “Certified with a widely adopted technology,” highlighting AMD FreeSync™ Premium and NVIDIA® G-SYNC® Compatible certification.

A horizontal banner displaying three gaming synchronization certifications from left to right: NVIDIA G-SYNC, VESA Certified AdaptiveSync, and AMD FreeSync Premium Pro. The image highlights compatibility with multiple adaptive sync technologies for smoother gameplay.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Hiệu suất của tính năng này được so sánh với model không áp dụng công nghệ đồng bộ hóa.

*Có thể xảy ra lỗi hoặc độ trễ tùy thuộc vào kết nối mạng.

Chuyển động mượt mà, chơi không giới hạn

Màn hình của chúng tôi được chứng nhận ClearMR 13000, vượt qua thử nghiệm của VESA với Tỷ lệ Chuyển động rõ ràng trên 12500. Sản phẩm có khả năng bắt trọn độ mờ nhẹ có ở các cạnh của vật thể chuyển động, thể hiện các pha hành động có chuyển động nhanh với các chi tiết cực tinh tế.

A racing game scene showing a bright green sports car leading on a track, with multiple cars following behind under the AMD FreeSync Premium feature.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Hiệu suất của tính năng này được so sánh với model không áp dụng công nghệ đồng bộ hóa.

*Có thể xảy ra lỗi hoặc độ trễ tùy thuộc vào kết nối mạng.

Dynamic Action Sync

Giảm độ trễ đầu vào với Dynamic Action Sync, game thủ có thể nắm bắt được những khoảnh khắc quan trọng theo thời gian thực và phản ứng nhanh chóng.

Black Stabilizer

Black Stabilizer giúp game thủ phát hiện các tay súng bắn tỉa ẩn nấp trong những góc tối nhất và nhanh chóng xử lý khi có tình huống bom nổ.

Điểm ngắm

Điểm ngắm mục tiêu được cố định ở chính giữa để tăng độ chính xác khi bắn.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Đắm mình trong Loa 7W x2 với DTS® Virtual:X™

Thưởng thức âm thanh trầm sâu với Loa 7W x2 với DTS® Virtual:X™ cho trải nghiệm thêm sống động. Để cá nhân hóa trải nghiệm, chỉ cần kết nối tai nghe qua cổng ra tai nghe 4 cực và tận hưởng âm thanh 3D chân thực với DTS Headphone:X. Đây là một điểm cộng quan trọng đối với các trò chơi FPS cần giao tiếp đồng đội và âm thanh định hướng trong trò chuyện bằng giọng nói.

A sleek gaming monitor on a modern desk displays a high-speed racing game with two sports cars, one red and one blue, speeding through a vibrant tunnel. The setup is placed in front of large windows overlooking a city skyline at sunset, with a gaming PC on the right and soundwave graphics illustrating immersive audio effects.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Tai nghe được bán riêng.

Điều khiển thông minh hơn, chuyển đổi liền mạch bằng LG Switch

Dễ dàng tối ưu hóa màn hình cho cả chơi game lẫn sử dụng hàng ngày với ứng dụng LG Switch. Dễ dàng quản lý cài đặt màn hình—điều chỉnh chất lượng hình ảnh và độ sáng theo ý muốn, sau đó sử dụng phím tắt để áp dụng ngay cài đặt của bạn. Ứng dụng cũng cho phép bạn chia màn hình thành 11 bố cục và khởi chạy nền tảng gọi video chỉ với một cú nhấp chuột—thêm phần thuận tiện cho thiết lập.

Short feature video demonstrating LG UltraGear’s LG Switch function, showcasing seamless input source switching and enhanced user control for an optimized gaming experience in the 2025 UltraGear monitor lineup. /content/dam/channel/wcms/my/image-update/monitor/32gx870a/feature

Video of smooth gaming experience with VESA ClearMR logo.

*Video này chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không phản ánh thông số kỹ thuật thực tế của sản phẩm 32GX870A.

*Cần tải xuống phần mềm và hướng dẫn sử dụng từ LG.com để sử dụng LG Switch đúng cách.

The 4-pole headphone cord is connected to the monitor.

The 4-pole headphone cord is connected to the monitor.

Plugin cho hiệu ứng âm thanh
sống động

Vừa tận hưởng trò chơi vừa trò chuyện bằng giọng nói bằng cách kết nối dễ dàng với cổng ra tai nghe 4 cực. Đồng thời, cảm thấy đắm chìm hơn trong âm thanh 3D ảo với DTS Headphone:X.

*Tai nghe được bán riêng.

Nhỏ gọn và đẹp mắt

Trải nghiệm thiết kế viền siêu mỏng với đế có thể điều chỉnh hoàn toàn bằng cách xoay, nghiêng và nâng. Chân đế chữ L gọn gàng và khả năng xoay rộng được thiết kế để giảm thiểu không gian sử dụng trên bàn và loại bỏ không gian không sử dụng một cách hiệu quả. Ngoài ra, USB Type-C™ (PD 90W), loa kép 7W tích hợp và DTS Headphone:X mang đến khả năng kết nối thuận tiện cùng âm thanh sống động giúp nâng tầm trải nghiệm.

Swivel adjustable icon.

Xoay màn hình

 -30° ~ 30°

Tilt adjustable icon.

Độ nghiêng

-8° ~ 15°

Height adjustable icon.

Độ cao

110mm

Pivotable icon.

Pivot

Clockwise

Front and rear view of the UltraGear™ 32gx870a gaming monitor, displaying a futuristic racing scene on screen.
USB-C icon.

USB Type-C™ (PD 90W) x1

HDMI icon.

HDMI™ 2.1 x2 

Displayport icon.

DisplayPort2.1 x1

với DSC

Speaker icon.

Loa 7Wx2 

với DTS® Virtual:X™

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

In

Tất cả thông số

MÀN HÌNH

  • Kích thước [Inch]

    31.5

  • Tỷ lệ khung hình

    16:9

  • Loại tấm nền

    OLED

  • Xử lý bề mặt

    Chống chói

  • Thời gian phản hồi

    0.03ms (GTG)

  • Độ phân giải

    3840 x 2160

  • Kích thước điểm ảnh [mm]

    0.1814mm x 0.1814mm

  • Độ sâu màu (Số màu)

    1.07B

  • Góc nhìn (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Độ sáng (Điển hình) [cd/m²]

    275

  • Tỷ lệ tương phản (Typ.)

    1500000:1

  • Gam màu (Điển hình)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Gam màu (Tối thiểu)

    DCI-P3 94% (CIE1976)

  • Tần số quét (Tối đa) [Hz]

    240

  • Độ sáng (Tối thiểu) [cd/m²]

    250

  • Tỷ lệ tương phản (Tối thiểu)

    1200000:1

  • Bit màu

    10bit

  • Kích thước [cm]

    79.9

KẾT NỐI

  • HDMI

    CÓ (2ea)

  • DisplayPort

    CÓ (1ea)

  • Phiên bản DP

    2.1

  • USB-C

    CÓ (1ea)

  • Đầu ra tai nghe

    4 đầu cắm (âm thanh + mic)

  • Cổng USB Downstream

    CÓ (2ea/ver3.0)

  • USB-C (Truyền dữ liệu)

  • USB-C (Độ phân giải tối đa theo Hz)

    3840x2160@240Hz

  • USB-C (Power Delivery)

    90W

TÍNH NĂNG

  • HDR 10

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Chế độ mù màu

  • Tiết kiệm năng lượng thông minh

  • Hiệu chỉnh màu tại nhà máy

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • Hiệu chỉnh phần cứng

  • Đồng bộ hành động động

  • Black Stabilizer

  • Crosshair

  • Chế độ đọc sách

  • Bộ đếm FPS

  • VRR

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™400 TRUE BLACK

  • Phím do người dùng xác định

  • Chọn đầu vào tự động

  • Đèn LED RGB

  • Hiệu ứng HDR

CƠ HỌC

  • Điều chỉnh vị trí màn hình

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

  • Thiết kế không viền

    4 viền mỏng

  • Có thể gắn tường [mm]

    100 x 100

  • Chân đế OneClick

ÂM THANH

  • DTS Headphone:X

KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG

  • Kích thước khi vận chuyển (R x C x S) [mm]

    973x183x544

  • Kích thước có chân đế (R x C x S) [mm]

    714.1 x 620.9 x 249.8 (đứng) / 714.1 x 510.9 x 249.8 (nằm)

  • Kích thước không có chân đế (R x C x S) [mm]

    714.1x411.8x65.0

  • Trọng lượng khi vận chuyển [kg]

    13.9㎏

  • Trọng lượng có chân đế [kg]

    9.8㎏

  • Trọng lượng không có chân đế [kg]

    5.6㎏

THÔNG TIN

  • Tên sản phẩm

    Màn hình gaming

  • Năm

    2025

NGUỒN

  • Tiêu thụ điện năng (Tối đa)

    56.36W

  • Tiêu thụ điện năng (Chế độ ngủ)

    Ít hơn 0.5W

  • Tiêu thụ điện năng (Tắt DC)

    Ít hơn 0.3W

  • Đầu vào AC

    100~240V (50/60Hz)

  • Loại

    Nguồn điện ngoài (bộ chuyển đổi)

  • Đầu ra DC

    20V , 13.5A

PHỤ KIỆN

  • Bộ chuyển đổi

  • Báo cáo hiệu chuẩn (Giấy)

  • Cổng hiển thị

  • HDMI

  • HDMI (Màu/Chiều dài)

    Đen/ 1.8m

  • Khác (Phụ kiện)

    Nắp che cổng kết nối, giá treo giữ chuột

  • Dây nguồn

  • USB-C

ỨNG DỤNG SW

  • Dual Controller

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

TIÊU CHUẨN

  • UL (cUL)

Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 