Hướng dẫn lắp đặt Máy Giặt – Sấy

Những yếu tố quan trọng cần kiểm tra trước khi lắp đặt

LG WashTower™Máy giặt lồng ngangMáy giặt lồng đứngMáy sấyMáy giặt sấy
LG WashTower™
Hướng dẫn mua sắm tại nhà

Tại sao thiết kế đứng của LG WashTower™ lại thuận tiện?

LG WashTower được lắp đặt bên trong tủ, bên trái có giá phơi nghiêng cạnh gương phòng tắm, bồn rửa và khăn, bên phải có cây cối và khăn gấp sẵn.

Một thiết bị duy nhất, thiết lập đơn giản

LG WashTower™ kết hợp máy giặt và máy sấy trong một thiết bị duy nhất vừa vặn trong không gian 

nhỏ. Bảng điều khiển trung tâm dễ tiếp cận cả hai máy mà không cần cúi xuống hay kiễng lên.

 

Khoảng trống lắp đặt

Đảm bảo đủ không gian lắp đặt

Chừa 5 cm mỗi bên, 10 cm phía sau và độ cao tối thiểu là 177 cm.

Đặt trên sàn vững chắc, bằng phẳng. Nên sử dụng miếng đệm chống trượt để tăng độ ổn định

Kiểm tra lối đi

Lên kế hoạch di chuyển

Cân nhắc kích thước của thiết bị để đảm bảo lối đi thông thoáng khi di chuyển thiết bị vào vị trí.

Kiểm tra cầu thang, hành lang và cửa ra vào, đồng thời đảm bảo lối vào khu vực lắp đặt rộng ít nhất 80 cm.

Kết nối xả

Cố định cả hai ống xả

Gắn ống xả của cả máy giặt và máy sấy. Buộc gọn ống với nhau bằng dây buộc được cung cấp và cố định bằng giá đỡ khớp nối ống để tránh làm ống xả bị gập.

*Các tính năng và cách lắp đặt có thể khác nhau tùy theo model hình ảnh và video chỉ mang tính minh họa xem tài liệu hướng dẫn của chủ sở hữu trên trang sản phẩm chính thức để biết thông tin hướng dẫn chi tiết

Tôi có thể đặt Máy giặt lồng ngang ở đâu?

Máy giặt cửa trước LG được lắp đặt bên trong hộc tủ màu be ở bên trái, bên phải đặt một chậu cây.

Vừa vặn trong nhiều không gian

Có thể lắp đặt Máy giặt LG trong nhiều không gian khác nhau, từ phòng tiện ích đến những không gian nhỏ hẹp.

Kiểm tra không gian

Đảm bảo đủ không gian để lắp đặt

Chừa khoảng trống ở tất cả các mặt để cửa

mở dễ dàng, đảm bảo Máy giặt LG đứng độc 

lập, phù hợp với kích thước lắp đặt tiêu chuẩn.

Ống mềm cấp nước

Kiểm tra loại vòi

Loại đầu nối phụ thuộc vào loại vòi có ren 

hay không ren cần thiết cho đường ống cấp 

và đường ống xả nước của Máy giặt.

Cân bằng

Đảm bảo độ ổn định

Giữ máy giặt cân bằng bằng cách điều chỉnh chân để giảm rung và tiếng ồn. 

Thêm miếng đệm chống rung có thể giúp tăng độ ổn định.

Hướng dẫn lắp đặt Máy giặt lồng ngang

Xem các mẹo từng bước này để biết cách lắp đặt máy giặt tại nhà.

Máy giặt cửa trước LG kèm danh sách kiểm tra trước khi lắp đặt bao gồm thông số kỹ thuật, các kết nối và yêu cầu về mặt sàn.

*Tính năng và cách lắp đặt có thể khác nhau tùy theo model. Hình ảnh và video chỉ mang tính minh họa. Xem tài liệu hướng dẫn của chủ sở hữu trên trang sản phẩm chính thức để biết hướng dẫn chi tiết. 

Tôi có thể đặt Máy giặt cửa trên ở đâu?

Máy giặt cửa trước LG được lắp đặt bên trong hộc tủ màu be ở bên trái, bên phải đặt một chậu cây.

Mở từ phía trên, tiết kiệm không gian phía trước

Nhờ thiết kế cửa mở ở mặt trên, Máy giặt lồng đứng LG mở từ phía trên và nằm gọn trong mọi không gian, từ

nơi nhỏ hẹp đến phòng tiện ích. Việc giặt giũ trở nên thoải mái, luôn đơn giản và thuận tiện.

Kiểm tra không gian

Đảm bảo đủ không gian để lắp đặt

Chừa đủ khoảng trống xung quanh Máy giặt 

lồng đứng LG để cửa mở dễ dàng và đảm bảo 

thông gió đúng cách. Kiểm tra xem thiết bị 

có phù hợp với kích thước lắp đặt tiêu chuẩn

và cửa trên có mở hoàn toàn hay không.

Nguồn cấp nước kép

Gắn ống mềm dẫn nước nóng & lạnh

Sau khi kiểm tra loại vòi, hãy chọn đúng đầu 

nối để gắn cả hai cổng cấp nước nóng và 

nước lạnh. Kiểm tra các ống mềm để đảm bảo

không bị xoắn hay gãy gập.

Nguồn cấp nước đơn

Gắn ống mềm dẫn nước lạnh

Nếu chỉ kết nối nguồn cấp nước lạnh, trước 

tiên hãy kiểm tra loại vòi và chọn đúng đầu 

nối cho cổng cấp nước. Sau khi kết nối, đảm 

bảo ống thẳng và không bị xoắn hay gãy gập.

Hệ thống xả bằng máy bơm

Độ cao ống mềm chính xác cho các model máy bơm

Kiểm tra để đảm bảo hệ thống xả không bị

nghẽn trước khi kết nối.

Lắp đặt ống mềm xả ở độ cao từ 90 cm 

đến 120 cm, giữ cho ống thẳng, không bị gập 

hoặc tắc nghẽn.

Hệ thống xả không dùng máy bơm

Cách lắp đặt ống mềm đúng cho các model không dùng máy bơm

Trước khi lắp đặt, hãy kiểm tra hệ thống xả 

xem có bị tắc không.

Gắn đầu ống mềm có khớp nối ống vào cổng xả phía sau.

Giữ ống cao hơn mặt sàn 6 cm, chiều dài 

dưới 300 cm, thẳng và không ngập nước.

Cân bằng

Đảm bảo cân bằng để ổn định

Điều chỉnh chân máy giặt để giữ cân bằng, giúp giảm rung và tiếng ồn. 

Thêm miếng đệm chống rung giúp tăng độ ổn định.

Hướng dẫn lắp đặt Máy giặt lồng đứng

Xem các mẹo từng bước này để biết cách lắp đặt máy giặt tại nhà.

Máy giặt cửa trước LG kèm danh sách kiểm tra trước khi lắp đặt bao gồm thông số kỹ thuật, các kết nối và yêu cầu về mặt sàn.

*Tính năng và cách lắp đặt có thể khác nhau tùy theo model. Hình ảnh và video chỉ mang tính minh họa. Xem tài liệu hướng dẫn của chủ sở hữu hoặc trang sản phẩm chính thức để biết hướng dẫn chi tiết. 

Làm cách nào để xếp chồng Máy sấy?

Máy giặt và máy sấy màu đen của LG xếp chồng lên nhau theo chiều dọc bên trong tủ, hai bên để các vật dụng, bên trái có bồn rửa, còn bên phải có cửa sổ và ghế sofa.

Xếp chồng lên nhau, tiết kiệm không gian

Xếp chồng Máy sấy lên Máy giặt lồng ngang để tiết kiệm không gian trong các khu vực giặt nhỏ hẹp, đồng thời tạo thêm không gian để cất chất giặt tẩy và đồ dùng giặt giũ thiết yếu khác.

Bộ công cụ xếp chồng

Thiết lập tiết kiệm không gian

Sử dụng Bộ công cụ xếp chồng LG để cố định Máy sấy nhào trộn lên trên Máy giặt,

 tạo ra giải pháp máy giặt kết hợp máy sấy có thể xếp chồng hiệu quả.

Bộ ngăn kéo

Thiết lập dễ tiếp cận

Đặt đồ giặt lên kệ kéo ra để dễ dàng phân 

loại và chuyển giữa máy giặt và máy sấy, giúp 

bạn luôn rảnh tay.

Kết nối xả

Lắp đặt ống mềm

Kết nối nắp chống chảy ngược với khớp nối ống, sau đó gắn ống mềm xả chắc chắn.

 Đảm bảo ống mềm luôn thẳng mà không bị gập.

Hướng dẫn lắp đặt Máy sấy

Xem các mẹo từng bước này để biết cách chọn vị trí phù hợp và làm theo 

các bước để dễ dàng lắp đặt

Máy sấy nhào trộn cửa trước của LG kèm danh sách kiểm tra trước khi lắp đặt bao gồm thông số kỹ thuật, các kết nối, nhiệt độ và yêu cầu về mặt sàn.

Máy giặt cửa trước LG kèm danh sách kiểm tra trước khi lắp đặt bao gồm thông số kỹ thuật, các kết nối và yêu cầu về mặt sàn.

*Tính năng và cách lắp đặt có thể khác nhau tùy theo model. Hình ảnh và video chỉ mang tính minh họa. Xem tài liệu hướng dẫn của chủ sở hữu hoặc trang sản phẩm chính thức để biết hướng dẫn chi tiết. 

Máy giặt sấy tất cả trong một giúp tiết kiệm không gian ở nhà như thế nào?

Máy giặt và máy sấy màu đen của LG xếp chồng lên nhau theo chiều dọc bên trong tủ, hai bên để các vật dụng, bên trái có bồn rửa, còn bên phải có cửa sổ và ghế sofa.

Giải pháp giặt giũ nhỏ gọn

Bộ sản phẩm Máy giặt sấy LG được thiết kế cho không gian nhỏ hẹp và dễ dàng di chuyển, 

mang đến trải nghiệm sử dụng thuận tiện và linh hoạt.

Chọn vị trí

Lắp đặt ở bất kỳ vị trí nào phù hợp

Phù hợp với hầu hết các bố cục nhà ở, từ không gian 

nhỏ hẹp đến các bộ sản phẩm máy giặt và máy sấy âm tủ, 

mang lại vẻ ngoài hài hòa.

Khoảng trống lắp đặt

Chừa không gian để thông khí

Chừa ít nhất 2 cm mỗi bên và 10 cm phía sau để đảm bảo luồng khí lưu thông đúng cách.

 Tránh lắp đặt ở những khu vực kín, nơi có nhiệt độ hoặc độ ẩm cao.

Kiểm tra lắp đặt

Xác minh thiết bị vận hành đúng cách sau khi lắp đặt

Đảm bảo thiết bị được đặt cân bằng trên sàn vững chắc và kiểm tra xem có tình trạng rung hoặc tiếng ồn bất thường hay không.

Xác nhận rằng nguồn cấp nước và hệ thống xả hoạt động bình thường mà không bị rò rỉ.

*Tính năng và cách lắp đặt có thể khác nhau tùy theo model. Hình ảnh và video chỉ mang tính minh họa. Xem tài liệu hướng dẫn của chủ sở hữu hoặc trang sản phẩm chính thức để biết hướng dẫn chi tiết. 

Câu hỏi thường gặp về Máy giặt

Q.

Tôi có thể đặt Máy giặt hoặc máy sấy LG ở đâu?

A.

Có thể lắp đặt Máy giặt và máy sấy LG trong nhiều không gian khác nhau, bao gồm phòng tiện ích, nhà bếp, phòng dự phòng, ban công hoặc tủ âm tường. Luôn kiểm tra kích thước và chừa khoảng trống ở tất cả các mặt để cửa mở hoàn toàn.

Q.

Làm cách nào để kiểm tra nguồn cấp nước trước khi lắp đặt?

A.

Trước khi lắp đặt, hãy kiểm tra loại vòi. Vòi có thể có ren hoặc không ren và việc chọn đầu nối phù hợp với cổng cấp nước của Máy giặt sẽ phụ thuộc vào loại vòi này.

Q.

Tôi có cần phụ kiện để xếp chồng Máy sấy nhào trộn lên Máy giặt không?

A.

Có. Sử dụng Bộ công cụ xếp chồng LG để cố định Máy sấy nhào trộn lên trên máy giặt. Nên sử dụng Bộ ngăn kéo có kệ kéo ra để phân loại và chuyển đồ giặt dễ dàng hơn

Q.

Tại sao cân bằng lại là yếu tố quan trọng để vận hành ổn định?

A.

Đảm bảo máy giặt cân bằng bằng cách điều chỉnh chân để giảm rung và tiếng ồn. Thêm miếng đệm chống rung có thể giúp tăng độ ổn định.

Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 