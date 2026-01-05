We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Hướng dẫn lắp đặt Máy Giặt – Sấy
Những yếu tố quan trọng cần kiểm tra trước khi lắp đặt
Tại sao thiết kế đứng của LG WashTower™ lại thuận tiện?
Khoảng trống lắp đặt
Đảm bảo đủ không gian lắp đặt
Chừa 5 cm mỗi bên, 10 cm phía sau và độ cao tối thiểu là 177 cm.
Đặt trên sàn vững chắc, bằng phẳng. Nên sử dụng miếng đệm chống trượt để tăng độ ổn định
Kiểm tra lối đi
Lên kế hoạch di chuyển
Cân nhắc kích thước của thiết bị để đảm bảo lối đi thông thoáng khi di chuyển thiết bị vào vị trí.
Kiểm tra cầu thang, hành lang và cửa ra vào, đồng thời đảm bảo lối vào khu vực lắp đặt rộng ít nhất 80 cm.
Kết nối xả
Cố định cả hai ống xả
Gắn ống xả của cả máy giặt và máy sấy. Buộc gọn ống với nhau bằng dây buộc được cung cấp và cố định bằng giá đỡ khớp nối ống để tránh làm ống xả bị gập.
*Các tính năng và cách lắp đặt có thể khác nhau tùy theo model hình ảnh và video chỉ mang tính minh họa xem tài liệu hướng dẫn của chủ sở hữu trên trang sản phẩm chính thức để biết thông tin hướng dẫn chi tiết
Tôi có thể đặt Máy giặt lồng ngang ở đâu?
Kiểm tra không gian
Đảm bảo đủ không gian để lắp đặt
Chừa khoảng trống ở tất cả các mặt để cửa
mở dễ dàng, đảm bảo Máy giặt LG đứng độc
lập, phù hợp với kích thước lắp đặt tiêu chuẩn.
Ống mềm cấp nước
Kiểm tra loại vòi
Loại đầu nối phụ thuộc vào loại vòi có ren
hay không ren cần thiết cho đường ống cấp
và đường ống xả nước của Máy giặt.
Cân bằng
Đảm bảo độ ổn định
Giữ máy giặt cân bằng bằng cách điều chỉnh chân để giảm rung và tiếng ồn.
Thêm miếng đệm chống rung có thể giúp tăng độ ổn định.
Hướng dẫn lắp đặt Máy giặt lồng ngang
Xem các mẹo từng bước này để biết cách lắp đặt máy giặt tại nhà.
*Tính năng và cách lắp đặt có thể khác nhau tùy theo model. Hình ảnh và video chỉ mang tính minh họa. Xem tài liệu hướng dẫn của chủ sở hữu trên trang sản phẩm chính thức để biết hướng dẫn chi tiết.
Tôi có thể đặt Máy giặt cửa trên ở đâu?
Kiểm tra không gian
Đảm bảo đủ không gian để lắp đặt
Chừa đủ khoảng trống xung quanh Máy giặt
lồng đứng LG để cửa mở dễ dàng và đảm bảo
thông gió đúng cách. Kiểm tra xem thiết bị
có phù hợp với kích thước lắp đặt tiêu chuẩn
và cửa trên có mở hoàn toàn hay không.
Nguồn cấp nước kép
Gắn ống mềm dẫn nước nóng & lạnh
Sau khi kiểm tra loại vòi, hãy chọn đúng đầu
nối để gắn cả hai cổng cấp nước nóng và
nước lạnh. Kiểm tra các ống mềm để đảm bảo
không bị xoắn hay gãy gập.
Nguồn cấp nước đơn
Gắn ống mềm dẫn nước lạnh
Nếu chỉ kết nối nguồn cấp nước lạnh, trước
tiên hãy kiểm tra loại vòi và chọn đúng đầu
nối cho cổng cấp nước. Sau khi kết nối, đảm
bảo ống thẳng và không bị xoắn hay gãy gập.
Hệ thống xả bằng máy bơm
Độ cao ống mềm chính xác cho các model máy bơm
Kiểm tra để đảm bảo hệ thống xả không bị
nghẽn trước khi kết nối.
Lắp đặt ống mềm xả ở độ cao từ 90 cm
đến 120 cm, giữ cho ống thẳng, không bị gập
hoặc tắc nghẽn.
Hệ thống xả không dùng máy bơm
Cách lắp đặt ống mềm đúng cho các model không dùng máy bơm
Trước khi lắp đặt, hãy kiểm tra hệ thống xả
xem có bị tắc không.
Gắn đầu ống mềm có khớp nối ống vào cổng xả phía sau.
Giữ ống cao hơn mặt sàn 6 cm, chiều dài
dưới 300 cm, thẳng và không ngập nước.
Cân bằng
Đảm bảo cân bằng để ổn định
Điều chỉnh chân máy giặt để giữ cân bằng, giúp giảm rung và tiếng ồn.
Thêm miếng đệm chống rung giúp tăng độ ổn định.
Hướng dẫn lắp đặt Máy giặt lồng đứng
Xem các mẹo từng bước này để biết cách lắp đặt máy giặt tại nhà.
*Tính năng và cách lắp đặt có thể khác nhau tùy theo model. Hình ảnh và video chỉ mang tính minh họa. Xem tài liệu hướng dẫn của chủ sở hữu hoặc trang sản phẩm chính thức để biết hướng dẫn chi tiết.
Làm cách nào để xếp chồng Máy sấy?
Bộ công cụ xếp chồng
Thiết lập tiết kiệm không gian
Sử dụng Bộ công cụ xếp chồng LG để cố định Máy sấy nhào trộn lên trên Máy giặt,
tạo ra giải pháp máy giặt kết hợp máy sấy có thể xếp chồng hiệu quả.
Bộ ngăn kéo
Thiết lập dễ tiếp cận
Đặt đồ giặt lên kệ kéo ra để dễ dàng phân
loại và chuyển giữa máy giặt và máy sấy, giúp
bạn luôn rảnh tay.
Kết nối xả
Lắp đặt ống mềm
Kết nối nắp chống chảy ngược với khớp nối ống, sau đó gắn ống mềm xả chắc chắn.
Đảm bảo ống mềm luôn thẳng mà không bị gập.
Hướng dẫn lắp đặt Máy sấy
Xem các mẹo từng bước này để biết cách chọn vị trí phù hợp và làm theo
các bước để dễ dàng lắp đặt
*Tính năng và cách lắp đặt có thể khác nhau tùy theo model. Hình ảnh và video chỉ mang tính minh họa. Xem tài liệu hướng dẫn của chủ sở hữu hoặc trang sản phẩm chính thức để biết hướng dẫn chi tiết.
Máy giặt sấy tất cả trong một giúp tiết kiệm không gian ở nhà như thế nào?
Chọn vị trí
Lắp đặt ở bất kỳ vị trí nào phù hợp
Phù hợp với hầu hết các bố cục nhà ở, từ không gian
nhỏ hẹp đến các bộ sản phẩm máy giặt và máy sấy âm tủ,
mang lại vẻ ngoài hài hòa.
Khoảng trống lắp đặt
Chừa không gian để thông khí
Chừa ít nhất 2 cm mỗi bên và 10 cm phía sau để đảm bảo luồng khí lưu thông đúng cách.
Tránh lắp đặt ở những khu vực kín, nơi có nhiệt độ hoặc độ ẩm cao.
Kiểm tra lắp đặt
Xác minh thiết bị vận hành đúng cách sau khi lắp đặt
Đảm bảo thiết bị được đặt cân bằng trên sàn vững chắc và kiểm tra xem có tình trạng rung hoặc tiếng ồn bất thường hay không.
Xác nhận rằng nguồn cấp nước và hệ thống xả hoạt động bình thường mà không bị rò rỉ.
*Tính năng và cách lắp đặt có thể khác nhau tùy theo model. Hình ảnh và video chỉ mang tính minh họa. Xem tài liệu hướng dẫn của chủ sở hữu hoặc trang sản phẩm chính thức để biết hướng dẫn chi tiết.
Câu hỏi thường gặp về Máy giặt
Q.
Tôi có thể đặt Máy giặt hoặc máy sấy LG ở đâu?
A.
Có thể lắp đặt Máy giặt và máy sấy LG trong nhiều không gian khác nhau, bao gồm phòng tiện ích, nhà bếp, phòng dự phòng, ban công hoặc tủ âm tường. Luôn kiểm tra kích thước và chừa khoảng trống ở tất cả các mặt để cửa mở hoàn toàn.
Q.
Làm cách nào để kiểm tra nguồn cấp nước trước khi lắp đặt?
A.
Trước khi lắp đặt, hãy kiểm tra loại vòi. Vòi có thể có ren hoặc không ren và việc chọn đầu nối phù hợp với cổng cấp nước của Máy giặt sẽ phụ thuộc vào loại vòi này.
Q.
Tôi có cần phụ kiện để xếp chồng Máy sấy nhào trộn lên Máy giặt không?
A.
Có. Sử dụng Bộ công cụ xếp chồng LG để cố định Máy sấy nhào trộn lên trên máy giặt. Nên sử dụng Bộ ngăn kéo có kệ kéo ra để phân loại và chuyển đồ giặt dễ dàng hơn
Q.
Tại sao cân bằng lại là yếu tố quan trọng để vận hành ổn định?
A.
Đảm bảo máy giặt cân bằng bằng cách điều chỉnh chân để giảm rung và tiếng ồn. Thêm miếng đệm chống rung có thể giúp tăng độ ổn định.