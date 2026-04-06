Quảng cáo điều hòa không khí LG DUALCOOL AI với hình ảnh người phụ nữ ở ghế sofa dùng ứng dụng ThinQ để quản lý năng lượng.

Nhẹ ví - Mát như ý

Tại sao nên chọn LG AI Air?Lợi ích chính Các câu hỏi thường gặp

Khám phá điều hòa không khí LG với AI và luồng gió gián tiếp

Tính năng điều khiển bằng AI của chúng tôi phân tích môi trường, từ đó giảm thiểu lãng phí và tăng tối đa cảm giác thoải mái thông qua tự động hóa thông minh.

Tại sao nên chọn điều hòa không khí LG?

AI Air

AI Air ứng dụng cảm biến radar theo dõi vị trí để liên tục điều chỉnh luồng gió, mang lại cảm giác thoải mái tối đa.

DUAL Vane

Dual Vane linh hoạt điều chỉnh luồng gió lên/xuống, xa hơn và nhanh hơn, mang lại sự thoải mái lý tưởng quanh năm.

Chủ động tiết kiệm năng lượng

Ứng dụng LG ThinQ giúp bạn sống tiện nghi, thoải mái và tiết kiệm năng lượng vượt trội.

Chế độ làm sạch toàn diện

Bảo trì dễ dàng chỉ bằng một lần chạm với LG ThinQ, chạm đến cả những chỗ khó tiếp cận.

Hình ảnh điều hòa không khí LG nhìn từ mặt bên khi đang tỏa ra luồng gió ổn định, thổi dọc theo bức tường trắng sạch.
Hình ảnh cận cảnh điều hòa không khí LG treo tường với tấm đáy được mở ra để bảo trì hoặc vệ sinh.
Điều hòa không khí LG trong văn phòng được phủ lên lớp đồ họa hiển thị biểu đồ đường về mức tiêu thụ năng lượng.
Hình ảnh X-quang xuyên thấu của máy điều hòa không khí LG, hiển thị bộ trao đổi nhiệt trong máy và đường ống đồng.
Hình ảnh điều hòa không khí LG nhìn từ mặt bên khi đang tỏa ra luồng gió ổn định, thổi dọc theo bức tường trắng sạch.

Scopri la gamma

Khám phá dòng sản phẩm

Các câu hỏi thường gặp

Q.

AI Air vận hành và mang lại lợi ích cho tôi như thế nào?

A.

AI Air sử dụng thuật toán học của AI để phân tích sự thay đổi nhiệt độ trong nhà và sức tải môi trường, qua đó tự động điều chỉnh nhiệt độ, hướng gió và tốc độ quạt để duy trì cảm giác thoải mái lý tưởng. Tính năng này điều chỉnh hướng gió và cường độ theo thời gian thực để nhanh chóng đạt được nhiệt độ mong muốn, sau đó duy trì cảm giác thoải mái bằng luồng gió dịu, gián tiếp, vừa giúp tiết kiệm năng lượng vừa dễ chịu hơn.

Q.

DUALCOOL AI này tiết kiệm năng lượng như thế nào?

A.

Nhờ khả năng kiểm soát điện tùy chỉnh bằng kW Manager, tính năng Chủ động tiết kiệm năng lượng giúp bạn tránh những bất ngờ về hóa đơn tiền điện. Tính năng này giúp bạn duy trì mức tiêu thụ trong phạm vi mong muốn thông qua theo dõi và điều chỉnh mức sử dụng năng lượng theo thời gian thực. Ngoài ra, Cảm biến phát hiện con người và Phát hiện cửa sổ mở giúp giảm hoạt động vận hành không cần thiết. Khi không phát hiện chuyển động hoặc khi phát hiện thay đổi nhiệt độ đột ngột trong một khoảng thời gian ngắn, hệ thống sẽ tự động chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng để giảm thiểu lãng phí. Kết hợp với khả năng điều khiển luồng gió tối ưu của AI Air, tính năng này mang lại sự dễ chịu mà vẫn tiết kiệm năng lượng.

Q.

All Cleaning có tác dụng gì đối với điều hòa không khí?

A.

All Cleaning giúp giữ sạch điều hòa không khí bằng quy trình vệ sinh bên trong nhiều bước thuận tiện (tạo nước ngưng tụ, Freeze Cleaning và Auto Clean+) có thể được kích hoạt chỉ bằng một lần chạm thông qua ứng dụng LG ThinQ. Tính năng này giúp giữ cho điều hòa không khí luôn sạch như mới và sẵn sàng sử dụng sau thời gian dài không hoạt động hoặc vào cuối mùa, qua đó hỗ trợ bảo trì liên tục để duy trì hiệu suất ổn định theo thời gian.

Q.

Bộ hẹn giờ ngủ+ cải thiện sự thoải mái khi ngủ vào ban đêm như thế nào?

A.

Bộ hẹn giờ ngủ+ (bằng Điều khiển dựa trên AI) giúp tạo ra môi trường ngủ thoải mái khi tự động điều chỉnh nhiệt độ làm mát theo nhu cầu của bạn. Với khả năng phân tích mô hình sử dụng điều hòa không khí trong chế độ Ngủ, tính năng này có thể tối ưu sự thay đổi nhiệt độ suốt đêm thay vì dựa vào cài đặt cố định. Bộ hẹn giờ ngủ+ khả dụng ở chế độ Làm mát và cho phép cài đặt nhiệt độ ban đầu trong phạm vi 22°C đến 28°C. Có thể cài tính năng này bằng ứng dụng ThinQ và điều khiển từ xa với phạm vi hẹn giờ từ 30 phút đến 12 giờ. Là một phần của hệ sinh thái AI Comfort Control, tính năng này góp phần hoàn thiện thêm cho AI Air với trải nghiệm làm mát cá nhân hóa hơn khi sử dụng suốt đêm.

Q.

Ứng dụng ThinQ hỗ trợ AI Air và trải nghiệm thoải mái như thế nào?

A.

Ứng dụng LG ThinQ đóng vai trò là cầu nối giữa điều hòa không khí và hoạt động điều khiển bằng AI qua việc phân tích cả mô hình sử dụng lẫn thông tin môi trường trong nhà để tự động thiết lập chế độ vận hành và cung cấp khả năng làm mát/làm ấm tùy chỉnh. ThinQ có thể gửi và sử dụng thông tin hoạt động để phân tích dữ liệu và học sâu, hỗ trợ kiểm soát thông minh hơn kết hợp cùng AI Air để điều chỉnh sự thoải mái theo không gian và vị trí người dùng. Khả năng kết nối này cũng giúp liên kết các tính năng AI chính vào một trải nghiệm, từ tối ưu hóa cảm giác thoải mái, vận hành tiết kiệm năng lượng đến hỗ trợ bảo trì, cho phép bạn quản lý điều hòa không khí thuận tiện và nhất quán. Khả năng sẵn có của tính năng có thể thay đổi tùy theo model và cài đặt.

Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 