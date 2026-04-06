Bộ hẹn giờ ngủ+ (bằng Điều khiển dựa trên AI) giúp tạo ra môi trường ngủ thoải mái khi tự động điều chỉnh nhiệt độ làm mát theo nhu cầu của bạn. Với khả năng phân tích mô hình sử dụng điều hòa không khí trong chế độ Ngủ, tính năng này có thể tối ưu sự thay đổi nhiệt độ suốt đêm thay vì dựa vào cài đặt cố định. Bộ hẹn giờ ngủ+ khả dụng ở chế độ Làm mát và cho phép cài đặt nhiệt độ ban đầu trong phạm vi 22°C đến 28°C. Có thể cài tính năng này bằng ứng dụng ThinQ và điều khiển từ xa với phạm vi hẹn giờ từ 30 phút đến 12 giờ. Là một phần của hệ sinh thái AI Comfort Control, tính năng này góp phần hoàn thiện thêm cho AI Air với trải nghiệm làm mát cá nhân hóa hơn khi sử dụng suốt đêm.