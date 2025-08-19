We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Màn hình Gaming thông minh 34" LG UltraGear OLED WQHD 240Hz 0.03ms, cong 800R, hệ điều hành webOS
Tính năng chính
- Màn hình OLED WQHD 34 inch (3440x1440)
- Tần số quét 240Hz, thời gian phản hồi 0.03ms (GtG)
- webOS
- AI Picture / Dynamic Tone Mapping / AI Personalized Picture Wizard / AI Sound
- NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync Premium / VESA certified AdaptiveSync
- Thiết kế đèn lục giác với chân đế chữ L tiết kiệm không gian
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
Sản phẩm xuất sắc đã giành giải thưởng
PHÁT TRỰC TUYẾN
webOS
AI Picture
Ánh xạ tông màu động
AI Trình hướng dẫn hình ảnh cá nhân hóa
AI Sound
CHIẾN THẮNG
OLED uốn cong WQHD 34 inch
DisplayHDR True Black 400 & DCI-P3 98.5%
0.03ms (GtG) và 240Hz
AMD FreeSync™ Premium
VESA Certified AdaptiveSync
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
KẾT NỐI
USB-C (PD 65W) & HDMI 2.1
Ứng dụng LG Switch
Thiết kế thanh lịch với chân đế L gọn gàng
chạy hệ điều hành webOS
màn hình chơi game thông minh
Xin giới thiệu màn hình chơi game thông minh, chạy hệ điều hành webOS với AI, cho phép bạn thư giãn trong thời gian nghỉ giải lao với khả năng phát trực tuyến dễ dàng1), bao gồm LG Channels miễn phí và vô số tùy chọn phát trực tuyến. Ngoài ra, bạn có thể truy cập dịch vụ chơi game trên đám mây hiệu suất cao1) mà không cần PC hoặc máy chơi game riêng. Bạn có thể dùng điều khiển từ xa để điều khiển mọi thứ thật dễ dàng2) và thêm phần thuận tiện.
1) Cần có kết nối Internet và gói đăng ký liên quan đến dịch vụ phát trực tuyến hoặc chơi game trên đám mây . Có thể cần đăng ký hoặc thanh toán riêng và các dịch vụ này không được cung cấp (mua riêng).
2) Bộ sản phẩm được cung cấp kèm theo điều khiển từ xa.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
*Dịch vụ được hỗ trợ có thể khác tùy theo quốc gia.
*Chỉ áp dụng cho nội dung được tạo theo tỷ lệ màn hình 21:9. Có thể áp dụng các hạn chế của nền tảng đối với nội dung phát trực tuyến.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.
*Bàn phím, chuột, tai nghe và thiết bị chơi game kể trên không có trong gói sản phẩm (bán riêng).
*Yêu cầu có kết nối Internet và gói đăng ký liên quan đến dịch vụ phát trực tuyến. Các dịch vụ truyền trực tuyến riêng có thể yêu cầu thanh toán cho gói đăng ký và không được cung cấp (mua riêng).
*Dịch vụ được hỗ trợ có thể khác tùy theo quốc gia.
Gaming Portal hiện đã mở
Gaming Portal là một nền tảng thân thiện để chơi game, mang đến trải nghiệm tùy chỉnh riêng với nhiều tùy chọn để chọn menu cho tay cầm chơi game hoặc điều khiển từ xa và hỗ trợ game hóa cho từng cá nhân. Bạn có thể theo dõi thứ hạng và điểm giữa người chơi, đồng thời dễ dàng truy cập nhiều tựa game, từ AAA đến các trò chơi mang tính xã hội. Nhờ quan hệ đối tác với các dịch vụ chơi game trên đám mây hàng đầu như GeForce NOW, Amazon Luna và sắp tới là Xbox Cloud, cùng nhiều trò chơi ứng dụng webOS gốc, sản phẩm cho phép chơi game mà không cần máy chơi game hoặc thiết bị bên ngoài, mang đến trải nghiệm chơi game đỉnh cao.
Màn hình uốn cong hiển thị bảng điều khiển trò chơi với biểu tượng trò chơi sống động, bao gồm ứng dụng chơi game hành động, câu đố và chơi game trên đám mây. Đồ họa cổng vũ trụ rộng lớn, phát sáng bao quanh màn hình, làm tăng cảm giác khoa học viễn tưởng.
*Hỗ trợ Gaming Portal có thể khác nhau tùy theo quốc gia.
*Hỗ trợ các dịch vụ trò chơi và trò chơi trên đám mây trong Gaming Portal có thể khác nhau tùy theo quốc gia.
*Một số dịch vụ trò chơi có thể yêu cầu gói đăng ký và tay cầm chơi game.
AI Picture
Nhân vật sắc nét hơn,
nâng cao tính chân thực
Với AI Picture, sản phẩm mang đến hình ảnh trò chơi chân thực làm nổi bật khuôn mặt và cơ thể, giảm tiếng ồn và tăng chiều sâu. Dễ dàng thấy mọi chi tiết, từ biểu cảm tinh tế cho đến chuyển động của quân địch, đảm bảo màn hình có trọng tâm để bạn đắm chìm hoàn toàn vào trò chơi hoặc phát trực tuyến.
Hình ảnh so sánh với chức năng AI Picture khi bật và tắt.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
*Không khả dụng ở chế độ kết nối PC và Trình tối ưu hóa trò chơi.
Ánh xạ tông màu động
Trở nên sống động nhờ độ sáng và độ tương phản
Thưởng thức hình ảnh đúng như mong muốn với Dynamic Tone Mapping điều chỉnh độ sáng và độ tương phản để có được chi tiết và độ chân thực tối ưu. Phim ảnh và trò chơi trở nên sống động với độ chân thực cao và chất lượng đồng đều trên mọi nội dung.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
*Chỉ khả dụng khi tín hiệu video HDR được nhập vào.
AI Trình hướng dẫn hình ảnh cá nhân hóa
Được tạo ra theo sở thích của bạn
Chọn hình ảnh bạn thích và AI Trình hướng dẫn hình ảnh cá nhân hóa sẽ tìm cho bạn kết quả phù hợp hoàn hảo từ 85 triệu lựa chọn và lưu vào hồ sơ của bạn. Sẵn sàng nâng tầm trải nghiệm chơi game và video của bạn với hình thức cá tính riêng.
*Images have been simulated to enhance feature understanding, and may differ from actual use experience.
AI Sound
Phát hiện, phân biệt, tinh chỉnh âm thanh
Phát hiện không gian của bạn và mang đến âm thanh được tinh chỉnh hoàn hảo thông qua thiết lập kênh 9.1 mô phỏng, xác định vị trí âm thanh để có lợi thế chiến thuật mà không cần thêm loa hoặc tai nghe. Ngoài ra, sản phẩm còn giúp phân biệt giọng nói của game thủ với âm thanh xung quanh, điều chỉnh âm lượng và độ rõ ràng của giọng nói để giúp bạn tập trung vào trò chơi.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
Nâng cấp hàng năm trong suốt 5 năm
với webOS Re:New Program đã giành giải thưởng
Hưởng lợi từ các tính năng và phần mềm mới nhất với bản nâng cấp hàng năm. Nhận giải CES Innovation cho mục an ninh mạng, bạn sẽ thấy an toàn khi biết webOS giữ bảo mật cho quyền riêng tư và dữ liệu.
*webOS Re:New Program áp dụng cho các model LG UltraGear (45/39/34GX90SA và 32G810SA) thông minh, sẽ được phát hành vào năm 2025 kèm phiên bản webOS 24.
*Các model LG UltraGear thông minh dự định cập nhật không phải lên webOS 25 phiên bản mà là webOS 26.
*Bản cập nhật và lịch cập nhật của một số tính năng, ứng dụng và dịch vụ có thể khác nhau tùy theo model và khu vực.
Hình ảnh màn hình UltraWide với OLED màu đen sâu
Màn hình WQHD 34 inch (3440x1440) cho hình ảnh rộng hơn 34% so với màn hình 16:9 tiêu chuẩn, mang lại hình ảnh sắc nét và rõ ràng trên màn hình mở rộng. Sản phẩm OLED WQHD này hiển thị nhiều sắc thái tối hơn sâu hơn, sắc thái sáng càng sáng hơn và màu sắc rực rỡ để chơi game trong mọi môi trường.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
**Trong số các màn hình chơi game LG OLED có MLA+. *Độ sáng SDR sáng hơn 37,5% so với các model trước đây (27GR95QE, 45GR95QE) theo các thông số đã đăng.
Mở rộng. Không ngắn gọn.
Sản phẩm 21:9 UltraWide hoàn hảo để chơi game
Màn hình OLED uốn cong 21:9 mang đến trải nghiệm chân thực và thu hút không chỉ khi chơi game mà cả khi xem các nội dung giải trí khác nhau, nhờ tỷ lệ màn hình cân bằng và tối ưu hóa.
Màn hình OLED uốn cong 21:9 mang đến trải nghiệm chân thực và thu hút nhờ tỷ lệ màn hình cân bằng và tối ưu hóa.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
Độ cong lý tưởng 800R
Đắm chìm trong đường cong 800R để có được FOV (Góc nhìn) nhất quán trên bàn có thiết kế phù hợp với tầm nhìn tự nhiên, đưa bạn vào đúng tâm của đường cong. Với góc xem 90 độ nhất quán trên toàn bộ màn hình, sản phẩm mang đến đồ họa sống động, không bị biến dạng khi bạn khám phá vũ trụ trò chơi.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
*Trải nghiệm xem có thể thay đổi tùy thuộc vào khoảng cách từ màn hình và tư thế của người dùng.
Màu đen sâu hơn,
màu sắc chân thực hơn
Trải nghiệm độ sâu đỉnh cao và màu sắc chân thực, sống động với VESA DisplayHDR true black 400, hiển thị các biểu cảm tối cực chi tiết ngay cả trong những cảnh tối nhất. Với tỷ lệ tương phản 1,5M, gam màu DCI-P3 98.5% (điển hình) đảm bảo màu sắc được hiển thị với độ chi tiết chân thực, đúng như ý định ban đầu.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
*1,5M:1 là tỷ lệ tương phản ở giá trị APL (Mức hình ảnh trung bình) 25% được tính theo tỷ lệ phần trăm, đại diện cho giá trị giữa mức độ màu đen và mức độ tham chiếu màu trắng.
Công nghệ tiên tiến giúp mắt thoải mái
bằng ba xác minh UL
Với vật liệu bề mặt anti-glare, các công nghệ tiên tiến giúp mắt thoải mái của LG WOLED giúp giảm thiểu phản xạ khó chịu và bảo đảm đôi mắt luôn thoải mái, mang lại trải nghiệm chơi game rõ như pha lê với độ rõ nét nhất quán. Với các xác minh UL trong các lĩnh vực chính—hạn chế tiếp xúc với ánh sáng xanh có hại và ngăn hiện tượng mất tập trung do ánh sáng nhấp nháy—các công nghệ này tăng cường độ thoải mái về thị giác và góp phần mang lại trải nghiệm chơi game mượt hơn, dù bạn chơi game trong môi trường sáng hay phòng có đèn LED.
Màn hình chơi game uốn cong hiển thị một nhân vật robot trong bối cảnh tương lai, với chứng nhận UL bên dưới.
*Tất cả hình ảnh hiển thị chỉ được mô phỏng nhằm mục đích minh họa.
*LG WOLED đã được UL cấp chứng nhận Flicker-Free, Discomfort Glare Free và Low Blue Light.
*Số chứng nhận: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (điều kiện UGR nhỏ hơn 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.
*Tính năng trên có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường hoặc điều kiện sử dụng máy tính của người dùng.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
Được chứng nhận với công nghệ được áp dụng rộng rãi
Được trang bị công nghệ AMD FreeSync™ Premium, khả năng tương thích G-SYNC® được NVIDIA xác thực và VESA AdaptiveSync™ certification, màn hình này đảm bảo không có hiện tượng xé hình, siêu mượt và độ trễ thấp, mang đến trải nghiệm chơi game chính xác và siêu mượt.
Hình ảnh một chiếc xe màu xanh đang trên đường đua.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
*Hiệu suất của tính năng này được so sánh với model không áp dụng công nghệ đồng bộ hóa.
*Có thể xảy ra lỗi hoặc độ trễ tùy thuộc vào kết nối mạng.
Tính năng chơi game nâng cao
•Độ trễ thấp giúp giảm độ trễ đầu vào để phản hồi theo thời gian thực.
•Black Stabilizer làm sáng những cảnh tối, giúp game thủ phát hiện quân địch và nhiều chi tiết.
•Tính năng Điểm ngắm tăng cường độ chính xác để đạt độ chính xác chết người.
•Bộ đếm FPS hiển thị tốc độ khung hình theo thời gian thực của bạn.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
*Tính năng Điểm ngắm không khả dụng khi Bộ đếm FPS được kích hoạt.
*Bộ đếm FPS có thể hiển thị giá trị vượt quá tần số quét tối đa của màn hình.
*Bộ đếm FPS (Số khung hình mỗi giây): Đo số khung hình mỗi giây.
Hòa mình vào vô số trò chơi
Màn hình LG UltraGear™ mang đến trải nghiệm chơi game mượt mà, nhạy bén cho cả PC và máy chơi game, cho dù bạn đang đắm mình trong pha hành động có nhịp độ nhanh hay khám phá thế giới mở rộng lớn. Với hỗ trợ HDMI 2.1, sản phẩm mang đến khả năng tương thích linh hoạt—từ bàn phím và chuột cho đến cần điều khiển—cùng chuyển động mượt mà, độ trễ thấp và các chi tiết sống động để mang đến trải nghiệm chơi game được tối ưu hóa trên nhiều thể loại và nền tảng khác nhau.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
*Các máy chơi game PS5 và Xbox chỉ hỗ trợ tỷ lệ màn hình 16:9, vui lòng đảm bảo cài đặt màn hình của bạn được cấu hình phù hợp để có hiệu suất chơi game tối ưu.
*Bảo hành giới hạn. Điều khoản và điều kiện có thể khác nhau tùy theo quốc gia.
USB-C tất cả trong một để chơi game phản hồi nhanh
Kết nối máy tính xách tay của bạn với màn hình bằng cáp USB-C để cung cấp nguồn điện lên đến 65W, không cần dùng bộ chuyển đổi riêng. Tận hưởng độ phân giải WQHD và tần số quét 240Hz qua DP 1.4 hoặc HDMI 2.1, đảm bảo chơi game không bị gián đoạn.
Màn hình chơi game OLED 34 inch được đặt ở vị trí trung tâm bàn làm việc, xung quanh là các thiết bị CNTT khác.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
*Cần sử dụng cáp USB Type-C để kết nối cổng USB Type-C với màn hình thì mới có thể hoạt động bình thường.
*Sản phẩm hỗ trợ tần số quét lên tới @240Hz. Cần có card đồ họa hỗ trợ DP 1.4 hoặc cáp HDMI 2.1 để hoạt động bình thường.
*Bộ sản phẩm KHÔNG kèm theo card đồ họa.
*Cáp USB-C, DP và HDMI được bao gồm trong gói.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
*Truy cập LG.com để tải về phiên bản mới nhất của ứng dụng LG Switch.
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng LG Switch
Điều chỉnh cài đặt màn hình dễ dàng với ứng dụng LG Switch.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
*Video hiển thị sản phẩm LG UltraGear mẫu nhằm mục đích minh họa. Vui lòng tham khảo thư viện ảnh chụp sản phẩm thực tế.
Thiết kế thanh lịch, gọn gàng
Chân đế L gọn gàng và thiết kế thanh lịch được chế tạo để tiết kiệm không gian bàn và giảm thiểu vùng chết, giúp thiết lập của bạn sạch sẽ và hiệu quả. Trải nghiệm hệ thống chiếu sáng hình lục giác và thiết kế 4 mặt gần như không có viền với đế có thể điều chỉnh hoàn toàn bằng cách xoay, nghiêng và điều chỉnh độ cao.
Màn hình chơi game uốn cong hiển thị trò chơi phiêu lưu hành động trong thiết lập chơi game sống động với ánh sáng tím và dàn PC gần đó.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
Tất cả thông số
MÀN HÌNH
Kích thước [Inch]
34
Tỷ lệ khung hình
21:9
Loại tấm nền
OLED
Xử lý bề mặt
Chống chói, độ phản xạ thấp của bộ phân cực phía trước
Thời gian phản hồi
0.03ms (GtG)
Độ phân giải
3440 x 1440
Kích thước điểm ảnh [mm]
0.231 x 0.231mm
Độ sâu màu (Số màu)
1.07B
Độ sáng (Điển hình) [cd/m²]
275cd/m²
Tỷ lệ tương phản (Typ.)
1500000:1
Gam màu (Điển hình)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Độ cong
800R
Gam màu (Tối thiểu)
1500000:1
Tần số quét (Tối đa) [Hz]
240
Độ sáng (Tối thiểu) [cd/m²]
250cd/m²
Tỷ lệ tương phản (Tối thiểu)
1200000:1
Bit màu
10bit
Kích thước [cm]
86.2
TÍNH NĂNG THÔNG MINH
Hệ điều hành
webOS Version
LG ThinQ®
ThinQ App
KẾT NỐI
D-Sub
Không
DVI-D
Không
HDMI
Có (2)
Daisy Chain
Không
DisplayPort
Có (1)
Phiên bản DP
1.4 (DSC)
Thunderbolt
Không
USB-C
Có (1)
Đầu ra tai nghe
3 đầu cắm (Âm thanh)
LAN (RJ-45)
Có
Thunderbolt (Độ phân giải tối đa theo Hz)
Không
Cổng USB Downstream
Có (2/ver2.0)
Cổng USB Upstream
Có (thông qua USB-C)
USB-C (Truyền dữ liệu)
Có
USB-C (Độ phân giải tối đa theo Hz)
Có (1)
USB-C (Power Delivery)
65W
TÍNH NĂNG
HDR 10
Có
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Điều chỉnh độ sáng tự động
Có
Chế độ mù màu
Không
Tiết kiệm năng lượng thông minh
Có
Hiệu chỉnh màu tại nhà máy
Có
PIP
Có
PBP
2PBP
Chống nháy hình
Không
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
Hiệu chỉnh phần cứng
Không
Đồng bộ hành động động
Có
Black Stabilizer
Có
Crosshair
Có
Các tính năng khác (Tính năng)
Không
Chế độ đọc sách
Có
Bộ đếm FPS
Có
VRR
Có
Super Resolution+
Không
Dolby Vision™
Không
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™400 TRUE BLACK
Công nghệ Mini-LED
Không
Công nghệ Nano IPS™
Không
Advanced True Wide Pol.
Không
Công nghệ giảm mờ chuyển động.
Không
OverClocking
Không
Phím do người dùng xác định
Có
Chọn đầu vào tự động
Không
Đèn LED RGB
Hexagon Lighting
Camera
Không
Mic
Không
Hiệu ứng HDR
Có
CƠ HỌC
Điều chỉnh vị trí màn hình
Nghiêng/Chiều cao/Xoay
Thiết kế không viền
Thiết kế 4 cạnh không viền
Chân đế OneClick
Có
ÂM THANH
DTS Headphone:X
Không
Maxx Audio
Không
Âm trầm phong phú
Không
Loa
7W x 2
Kết nối Bluetooth
Có
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG
Kích thước khi vận chuyển (R x C x S) [mm]
927 x 295 x 550mm
Kích thước có chân đế (R x C x S) [mm]
784.1x580.4x291.8mm(UP)/784.1x470.4x291.8mm(Down)
Kích thước không có chân đế (R x C x S) [mm]
784.1x358.3x167.1mm
Trọng lượng khi vận chuyển [kg]
15.5
Trọng lượng có chân đế [kg]
10.4
Trọng lượng không có chân đế [kg]
6.2
THÔNG TIN
Tên sản phẩm
34GX90SA-W
Năm
2025
NGUỒN
Tiêu thụ điện năng (Tắt DC)
Ít hơn 0.5W
Đầu vào AC
100~240V (50/60Hz)
Loại
Nguồn điện bên ngoài (Bộ chuyển đổi)
Đầu ra DC
13.5A
PHỤ KIỆN
Bộ chuyển đổi
Có
Cổng hiển thị
Có
DVI-D
Không
D-Sub
Không
HDMI
Có (ver 2.1)
HDMI (Màu/Chiều dài)
Trắng / 1.5m
Dây nguồn
Có
Bộ điều khiển từ xa
Có
Thunderbolt
Không
USB A đến B
Không
USB-C
Không
ỨNG DỤNG SW
LG UltraGear™ Studio
Không
TIÊU CHUẨN
UL (cUL)
Có
CE
Không
KC (for Rep. of Korea)
Có
