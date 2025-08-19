Skip to contentSkip to accessibility help
Màn hình Gaming thông minh 34" LG UltraGear OLED WQHD 240Hz 0.03ms, cong 800R, hệ điều hành webOS

34GX90SA-W
Tính năng chính

  • Màn hình OLED WQHD 34 inch (3440x1440)
  • Tần số quét 240Hz, thời gian phản hồi 0.03ms (GtG)
  • webOS
  • AI Picture / Dynamic Tone Mapping / AI Personalized Picture Wizard / AI Sound
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync Premium / VESA certified AdaptiveSync
  • Thiết kế đèn lục giác với chân đế chữ L tiết kiệm không gian
Thêm
PHÁT TRỰC TUYẾNCHIẾN THẮNGKẾT NỐI
Hình ảnh logo UltraGear™ OLED GX9s.

Phát trực tuyến chơi game
OLED uốn cong thông minh 240Hz

Hình ảnh mặt trước màn hình chơi game UltraGear™ 34gx90sa.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Sản phẩm xuất sắc đã giành giải thưởng

Hình ảnh logo giải thưởng CES 2025 Honoree

CES Innovation Awards 2025 - Honoree

về An ninh mạng

Hình ảnh logo của av forums

AVForums Editor’s Choice 2024/25

webOS 24 mang đến trải nghiệm thông minh, đẹp mắt, nhanh và dễ sử dụng, tươi mới và gọn gàng

Hình ảnh logo pocket-lint

Pocket-lint – Editor’s Choice 2024

LG webOS được đánh giá là hệ điều hành smart TV tốt nhất

Image-summary

PHÁT TRỰC TUYẾN

webOS

AI Picture

Ánh xạ tông màu động 

AI Trình hướng dẫn hình ảnh cá nhân hóa

AI Sound

CHIẾN THẮNG

OLED uốn cong WQHD 34 inch

DisplayHDR True Black 400 & DCI-P3 98.5%

0.03ms (GtG) và 240Hz

AMD FreeSync™ Premium

VESA Certified AdaptiveSync

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

KẾT NỐI

USB-C (PD 65W) & HDMI 2.1

Ứng dụng LG Switch

Thiết kế thanh lịch với chân đế L gọn gàng

Chạm vào thẻ neo-phát trực tuyến.


 chạy hệ điều hành webOS
màn hình chơi game thông minh

Xin giới thiệu màn hình chơi game thông minh, chạy hệ điều hành webOS với AI, cho phép bạn thư giãn trong thời gian nghỉ giải lao với khả năng phát trực tuyến dễ dàng1), bao gồm LG Channels miễn phí và vô số tùy chọn phát trực tuyến. Ngoài ra, bạn có thể truy cập dịch vụ chơi game trên đám mây hiệu suất cao1) mà không cần PC hoặc máy chơi game riêng. Bạn có thể dùng điều khiển từ xa để điều khiển mọi thứ thật dễ dàng2) và thêm phần thuận tiện.

Video hiển thị màn hình hướng về phía trước trên bàn, xen kẽ giữa hình ảnh webOS và hình ảnh chơi game.

1) Cần có kết nối Internet và gói đăng ký liên quan đến dịch vụ phát trực tuyến hoặc chơi game trên đám mây . Có thể cần đăng ký hoặc thanh toán riêng và các dịch vụ này không được cung cấp (mua riêng).

2) Bộ sản phẩm được cung cấp kèm theo điều khiển từ xa.

 

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Dịch vụ được hỗ trợ có thể khác tùy theo quốc gia.

*Chỉ áp dụng cho nội dung được tạo theo tỷ lệ màn hình 21:9. Có thể áp dụng các hạn chế của nền tảng đối với nội dung phát trực tuyến. 

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.

*Bàn phím, chuột, tai nghe và thiết bị chơi game kể trên không có trong gói sản phẩm (bán riêng).

*Yêu cầu có kết nối Internet và gói đăng ký liên quan đến dịch vụ phát trực tuyến. Các dịch vụ truyền trực tuyến riêng có thể yêu cầu thanh toán cho gói đăng ký và không được cung cấp (mua riêng).

*Dịch vụ được hỗ trợ có thể khác tùy theo quốc gia.

Gaming Portal hiện đã mở

Gaming Portal là một nền tảng thân thiện để chơi game, mang đến trải nghiệm tùy chỉnh riêng với nhiều tùy chọn để chọn menu cho tay cầm chơi game hoặc điều khiển từ xa và hỗ trợ game hóa cho từng cá nhân. Bạn có thể theo dõi thứ hạng và điểm giữa người chơi, đồng thời dễ dàng truy cập nhiều tựa game, từ AAA đến các trò chơi mang tính xã hội. Nhờ quan hệ đối tác với các dịch vụ chơi game trên đám mây hàng đầu như GeForce NOW, Amazon Luna và sắp tới là Xbox Cloud, cùng nhiều trò chơi ứng dụng webOS gốc, sản phẩm cho phép chơi game mà không cần máy chơi game hoặc thiết bị bên ngoài, mang đến trải nghiệm chơi game đỉnh cao.

Màn hình uốn cong hiển thị bảng điều khiển trò chơi với biểu tượng trò chơi sống động, bao gồm ứng dụng chơi game hành động, câu đố và chơi game trên đám mây. Đồ họa cổng vũ trụ rộng lớn, phát sáng bao quanh màn hình, làm tăng cảm giác khoa học viễn tưởng.

*Hỗ trợ Gaming Portal có thể khác nhau tùy theo quốc gia.

*Hỗ trợ các dịch vụ trò chơi và trò chơi trên đám mây trong Gaming Portal có thể khác nhau tùy theo quốc gia.

*Một số dịch vụ trò chơi có thể yêu cầu gói đăng ký và tay cầm chơi game.

AI Picture

Nhân vật sắc nét hơn,
nâng cao tính chân thực

Với AI Picture, sản phẩm mang đến hình ảnh trò chơi chân thực làm nổi bật khuôn mặt và cơ thể, giảm tiếng ồn và tăng chiều sâu. Dễ dàng thấy mọi chi tiết, từ biểu cảm tinh tế cho đến chuyển động của quân địch, đảm bảo màn hình có trọng tâm để bạn đắm chìm hoàn toàn vào trò chơi hoặc phát trực tuyến.

Hình ảnh so sánh với chức năng AI Picture khi bật và tắt.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Không khả dụng ở chế độ kết nối PC và Trình tối ưu hóa trò chơi.

Ánh xạ tông màu động

Trở nên sống động nhờ độ sáng và độ tương phản

Thưởng thức hình ảnh đúng như mong muốn với Dynamic Tone Mapping điều chỉnh độ sáng và độ tương phản để có được chi tiết và độ chân thực tối ưu. Phim ảnh và trò chơi trở nên sống động với độ chân thực cao và chất lượng đồng đều trên mọi nội dung.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Chỉ khả dụng khi tín hiệu video HDR được nhập vào.

AI Trình hướng dẫn hình ảnh cá nhân hóa

Được tạo ra theo sở thích của bạn

Chọn hình ảnh bạn thích và AI Trình hướng dẫn hình ảnh cá nhân hóa sẽ tìm cho bạn kết quả phù hợp hoàn hảo từ 85 triệu lựa chọn và lưu vào hồ sơ của bạn. Sẵn sàng nâng tầm trải nghiệm chơi game và video của bạn với hình thức cá tính riêng.

Video hoạt hình về chức năng AI Trình hướng dẫn Hình ảnh cá nhân hóa đang hoạt động.

*Images have been simulated to enhance feature understanding, and may differ from actual use experience.

AI Sound

Phát hiện, phân biệt, tinh chỉnh âm thanh 

Phát hiện không gian của bạn và mang đến âm thanh được tinh chỉnh hoàn hảo thông qua thiết lập kênh 9.1 mô phỏng, xác định vị trí âm thanh để có lợi thế chiến thuật mà không cần thêm loa hoặc tai nghe. Ngoài ra, sản phẩm còn giúp phân biệt giọng nói của game thủ với âm thanh xung quanh, điều chỉnh âm lượng và độ rõ ràng của giọng nói để giúp bạn tập trung vào trò chơi.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Nâng cấp hàng năm trong suốt 5 năm
với webOS Re:New Program đã giành giải thưởng

Hưởng lợi từ các tính năng và phần mềm mới nhất với bản nâng cấp hàng năm. Nhận giải CES Innovation cho mục an ninh mạng, bạn sẽ thấy an toàn khi biết webOS giữ bảo mật cho quyền riêng tư và dữ liệu.

*webOS Re:New Program áp dụng cho các model LG UltraGear (45/39/34GX90SA và 32G810SA) thông minh, sẽ được phát hành vào năm 2025 kèm phiên bản webOS 24.

*Các model LG UltraGear thông minh dự định cập nhật không phải lên webOS 25 phiên bản mà là webOS 26.

*Bản cập nhật và lịch cập nhật của một số tính năng, ứng dụng và dịch vụ có thể khác nhau tùy theo model và khu vực.

Chạm vào thẻ neo-chiến thắng.


Hình ảnh màn hình UltraWide với OLED màu đen sâu

Màn hình WQHD 34 inch (3440x1440) cho hình ảnh rộng hơn 34% so với màn hình 16:9 tiêu chuẩn, mang lại hình ảnh sắc nét và rõ ràng trên màn hình mở rộng. Sản phẩm OLED WQHD này hiển thị nhiều sắc thái tối hơn sâu hơn, sắc thái sáng càng sáng hơn và màu sắc rực rỡ để chơi game trong mọi môi trường.

Màn hình động này hiển thị một màn hình đang phát triển từ QHD sang WQHD.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Hình ảnh hành tinh hiển thị tươi sáng và rõ nét hơn trên màn hình LG OLED.

OLED sáng nhất**

Trải nghiệm đỉnh cao với LG WOLED. Phát triển từ LG OLED với công nghệ Micro Lens Array+ (MLA+), sản phẩm này có SDR sáng hơn tới 37,5%, tối ưu hiệu quả ánh sáng và giảm mất hình. Độ sáng tiêu chuẩn 275 nit (APL 100%) và độ sáng tối đa 1300 nit (APL 1,5%) mang đến màu sắc sống động để chơi game ngay cả trong môi trường sáng.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

**Trong số các màn hình chơi game LG OLED có MLA+. *Độ sáng SDR sáng hơn 37,5% so với các model trước đây (27GR95QE, 45GR95QE) theo các thông số đã đăng.

Mở rộng. Không ngắn gọn.
Sản phẩm 21:9 UltraWide hoàn hảo để chơi game

Màn hình OLED uốn cong 21:9 mang đến trải nghiệm chân thực và thu hút không chỉ khi chơi game mà cả khi xem các nội dung giải trí khác nhau, nhờ tỷ lệ màn hình cân bằng và tối ưu hóa.

Màn hình OLED uốn cong 21:9 mang đến trải nghiệm chân thực và thu hút nhờ tỷ lệ màn hình cân bằng và tối ưu hóa.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Độ cong lý tưởng 800R

Đắm chìm trong đường cong 800R để có được FOV (Góc nhìn) nhất quán trên bàn có thiết kế phù hợp với tầm nhìn tự nhiên, đưa bạn vào đúng tâm của đường cong. Với góc xem 90 độ nhất quán trên toàn bộ màn hình, sản phẩm mang đến đồ họa sống động, không bị biến dạng khi bạn khám phá vũ trụ trò chơi.

Video động chuyển từ hình ảnh mặt trước sang hình ảnh mặt trên của màn hình uốn cong.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Trải nghiệm xem có thể thay đổi tùy thuộc vào khoảng cách từ màn hình và tư thế của người dùng.

Màu đen sâu hơn,
màu sắc chân thực hơn 

Trải nghiệm độ sâu đỉnh cao và màu sắc chân thực, sống động với VESA DisplayHDR true black 400, hiển thị các biểu cảm tối cực chi tiết ngay cả trong những cảnh tối nhất. Với tỷ lệ tương phản 1,5M, gam màu DCI-P3 98.5% (điển hình) đảm bảo màu sắc được hiển thị với độ chi tiết chân thực, đúng như ý định ban đầu.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*1,5M:1 là tỷ lệ tương phản ở giá trị APL (Mức hình ảnh trung bình) 25% được tính theo tỷ lệ phần trăm, đại diện cho giá trị giữa mức độ màu đen và mức độ tham chiếu màu trắng.

Công nghệ tiên tiến giúp mắt thoải mái
bằng ba xác minh UL

Với vật liệu bề mặt anti-glare, các công nghệ tiên tiến giúp mắt thoải mái của LG WOLED giúp giảm thiểu phản xạ khó chịu và bảo đảm đôi mắt luôn thoải mái, mang lại trải nghiệm chơi game rõ như pha lê với độ rõ nét nhất quán. Với các xác minh UL trong các lĩnh vực chính—hạn chế tiếp xúc với ánh sáng xanh có hại và ngăn hiện tượng mất tập trung do ánh sáng nhấp nháy—các công nghệ này tăng cường độ thoải mái về thị giác và góp phần mang lại trải nghiệm chơi game mượt hơn, dù bạn chơi game trong môi trường sáng hay phòng có đèn LED.

Màn hình chơi game uốn cong hiển thị một nhân vật robot trong bối cảnh tương lai, với chứng nhận UL bên dưới.

*Tất cả hình ảnh hiển thị chỉ được mô phỏng nhằm mục đích minh họa.

*LG WOLED đã được UL cấp chứng nhận Flicker-Free, Discomfort Glare Free và Low Blue Light.

*Số chứng nhận: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (điều kiện UGR nhỏ hơn 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.

*Tính năng trên có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường hoặc điều kiện sử dụng máy tính của người dùng.

Khung cảnh trò chơi đua xe có tốc độ phản hồi cực nhanh 0.03ms (GtG) và tần số quét 240Hz nhanh chóng.

Tốc độ 0.03ms (GtG),
chơi game 240Hz mượt mà

Mang đến phản hồi 0.03ms (GtG) nhanh và tần số quét 240Hz nhanh, giảm hiện tượng bóng mờ ngược cho hình ảnh mượt và rõ như pha lê. Đắm chìm vào cách chơi chân thực hơn trong từng khung hình.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Được chứng nhận với công nghệ được áp dụng rộng rãi

Được trang bị công nghệ AMD FreeSync™ Premium, khả năng tương thích G-SYNC® được NVIDIA xác thực và VESA AdaptiveSync™ certification, màn hình này đảm bảo không có hiện tượng xé hình, siêu mượt và độ trễ thấp, mang đến trải nghiệm chơi game chính xác và siêu mượt.

Hình ảnh một chiếc xe màu xanh đang trên đường đua.

Logo của NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync™ certification, AMD FreeSync Premium.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Hiệu suất của tính năng này được so sánh với model không áp dụng công nghệ đồng bộ hóa.

*Có thể xảy ra lỗi hoặc độ trễ tùy thuộc vào kết nối mạng.

Tính năng chơi game nâng cao

•Độ trễ thấp giúp giảm độ trễ đầu vào để phản hồi theo thời gian thực.

•Black Stabilizer làm sáng những cảnh tối, giúp game thủ phát hiện quân địch và nhiều chi tiết.

•Tính năng Điểm ngắm tăng cường độ chính xác để đạt độ chính xác chết người. 

•Bộ đếm FPS hiển thị tốc độ khung hình theo thời gian thực của bạn.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Tính năng Điểm ngắm không khả dụng khi Bộ đếm FPS được kích hoạt.

*Bộ đếm FPS có thể hiển thị giá trị vượt quá tần số quét tối đa của màn hình.

*Bộ đếm FPS (Số khung hình mỗi giây): Đo số khung hình mỗi giây.

Hòa mình vào vô số trò chơi

Màn hình LG UltraGear™ mang đến trải nghiệm chơi game mượt mà, nhạy bén cho cả PC và máy chơi game, cho dù bạn đang đắm mình trong pha hành động có nhịp độ nhanh hay khám phá thế giới mở rộng lớn. Với hỗ trợ HDMI 2.1, sản phẩm mang đến khả năng tương thích linh hoạt—từ bàn phím và chuột cho đến cần điều khiển—cùng chuyển động mượt mà, độ trễ thấp và các chi tiết sống động để mang đến trải nghiệm chơi game được tối ưu hóa trên nhiều thể loại và nền tảng khác nhau.

Màn hình chơi game uốn cong hiển thị trò chơi đua xe với siêu xe màu đỏ trong một thành phố sáng đèn neon. Các cảnh trò chơi khác nổi xung quanh màn hình. Máy điều khiển chơi game màu trắng được đặt ở phía trước, làm nổi bật cách chơi bằng máy chơi game.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Các máy chơi game PS5 và Xbox chỉ hỗ trợ tỷ lệ màn hình 16:9, vui lòng đảm bảo cài đặt màn hình của bạn được cấu hình phù hợp để có hiệu suất chơi game tối ưu.

BẢO HÀNH LƯU ẢNH MÀN HÌNH 2 NĂM cho màn hình chơi game UltraGear OLED.

BẢO HÀNH 2 NĂM cho màn hình chơi game UltraGear OLED

2 năm kể từ ngày mua lẻ ban đầu và chỉ các bộ phận bên trong và chức năng, bao gồm Bảng hiển thị OLED.

*Bảo hành giới hạn. Điều khoản và điều kiện có thể khác nhau tùy theo quốc gia.

Chạm vào thẻ neo-kết nối


USB-C tất cả trong một để chơi game phản hồi nhanh

Kết nối máy tính xách tay của bạn với màn hình bằng cáp USB-C để cung cấp nguồn điện lên đến 65W, không cần dùng bộ chuyển đổi riêng. Tận hưởng độ phân giải WQHD và tần số quét 240Hz qua DP 1.4 hoặc HDMI 2.1, đảm bảo chơi game không bị gián đoạn.

Màn hình chơi game OLED 34 inch được đặt ở vị trí trung tâm bàn làm việc, xung quanh là các thiết bị CNTT khác.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Cần sử dụng cáp USB Type-C để kết nối cổng USB Type-C với màn hình thì mới có thể hoạt động bình thường.

*Sản phẩm hỗ trợ tần số quét lên tới @240Hz. Cần có card đồ họa hỗ trợ DP 1.4 hoặc cáp HDMI 2.1 để hoạt động bình thường.

*Bộ sản phẩm KHÔNG kèm theo card đồ họa.

*Cáp USB-C, DP và HDMI được bao gồm trong gói.

Video chuyển động này hiển thị ứng dụng LG Switch tối ưu hóa màn hình cho cả chơi game và sinh hoạt hàng ngày.

Dễ dàng tối ưu hóa với LG Switch

LG Switch tối ưu hóa màn hình cả khi làm việc và sinh hoạt. Dễ dàng chia màn hình thành 11 phần, đổi thiết kế chủ đề hoặc chạy nền tảng cuộc gọi video bằng phím tắt được ánh xạ. Bạn còn có thể điều hướng nhanh và chọn chức năng thông minh bằng bàn phím và chuột, chuyển đổi giữa PC và webOS bằng phím tắt.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Truy cập LG.com để tải về phiên bản mới nhất của ứng dụng LG Switch.

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng LG Switch

Điều chỉnh cài đặt màn hình dễ dàng với ứng dụng LG Switch.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Video hiển thị sản phẩm LG UltraGear mẫu nhằm mục đích minh họa. Vui lòng tham khảo thư viện ảnh chụp sản phẩm thực tế.

Thiết kế thanh lịch, gọn gàng

Chân đế L gọn gàng và thiết kế thanh lịch được chế tạo để tiết kiệm không gian bàn và giảm thiểu vùng chết, giúp thiết lập của bạn sạch sẽ và hiệu quả. Trải nghiệm hệ thống chiếu sáng hình lục giác và thiết kế 4 mặt gần như không có viền với đế có thể điều chỉnh hoàn toàn bằng cách xoay, nghiêng và điều chỉnh độ cao.

Màn hình chơi game uốn cong hiển thị trò chơi phiêu lưu hành động trong thiết lập chơi game sống động với ánh sáng tím và dàn PC gần đó.

Biểu tượng có thể điều chỉnh trục xoay.

Xoay màn hình

Biểu tượng có thể điều chỉnh độ nghiêng.

Độ nghiêng

Biểu tượng có thể điều chỉnh độ cao.

Độ cao

Biểu tượng thiết kế viền siêu mỏng.

Thiết kế viền siêu mỏng

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

In

Tất cả thông số

MÀN HÌNH

  • Kích thước [Inch]

    34

  • Tỷ lệ khung hình

    21:9

  • Loại tấm nền

    OLED

  • Xử lý bề mặt

    Chống chói, độ phản xạ thấp của bộ phân cực phía trước

  • Thời gian phản hồi

    0.03ms (GtG)

  • Độ phân giải

    3440 x 1440

  • Kích thước điểm ảnh [mm]

    0.231 x 0.231mm

  • Độ sâu màu (Số màu)

    1.07B

  • Độ sáng (Điển hình) [cd/m²]

    275cd/m²

  • Tỷ lệ tương phản (Typ.)

    1500000:1

  • Gam màu (Điển hình)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Độ cong

    800R

  • Gam màu (Tối thiểu)

    1500000:1

  • Tần số quét (Tối đa) [Hz]

    240

  • Độ sáng (Tối thiểu) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Tỷ lệ tương phản (Tối thiểu)

    1200000:1

  • Bit màu

    10bit

  • Kích thước [cm]

    86.2

TÍNH NĂNG THÔNG MINH

  • Hệ điều hành

    webOS Version

  • LG ThinQ®

    ThinQ App

KẾT NỐI

  • D-Sub

    Không

  • DVI-D

    Không

  • HDMI

    Có (2)

  • Daisy Chain

    Không

  • DisplayPort

    Có (1)

  • Phiên bản DP

    1.4 (DSC)

  • Thunderbolt

    Không

  • USB-C

    Có (1)

  • Đầu ra tai nghe

    3 đầu cắm (Âm thanh)

  • LAN (RJ-45)

  • Thunderbolt (Độ phân giải tối đa theo Hz)

    Không

  • Cổng USB Downstream

    Có (2/ver2.0)

  • Cổng USB Upstream

    Có (thông qua USB-C)

  • USB-C (Truyền dữ liệu)

  • USB-C (Độ phân giải tối đa theo Hz)

    Có (1)

  • USB-C (Power Delivery)

    65W

TÍNH NĂNG

  • HDR 10

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Điều chỉnh độ sáng tự động

  • Chế độ mù màu

    Không

  • Tiết kiệm năng lượng thông minh

  • Hiệu chỉnh màu tại nhà máy

  • PIP

  • PBP

    2PBP

  • Chống nháy hình

    Không

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • Hiệu chỉnh phần cứng

    Không

  • Đồng bộ hành động động

  • Black Stabilizer

  • Crosshair

  • Các tính năng khác (Tính năng)

    Không

  • Chế độ đọc sách

  • Bộ đếm FPS

  • VRR

  • Super Resolution+

    Không

  • Dolby Vision™

    Không

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™400 TRUE BLACK

  • Công nghệ Mini-LED

    Không

  • Công nghệ Nano IPS™

    Không

  • Advanced True Wide Pol.

    Không

  • Công nghệ giảm mờ chuyển động.

    Không

  • OverClocking

    Không

  • Phím do người dùng xác định

  • Chọn đầu vào tự động

    Không

  • Đèn LED RGB

    Hexagon Lighting

  • Camera

    Không

  • Mic

    Không

  • Hiệu ứng HDR

CƠ HỌC

  • Điều chỉnh vị trí màn hình

    Nghiêng/Chiều cao/Xoay

  • Thiết kế không viền

    Thiết kế 4 cạnh không viền

  • Chân đế OneClick

ÂM THANH

  • DTS Headphone:X

    Không

  • Maxx Audio

    Không

  • Âm trầm phong phú

    Không

  • Loa

    7W x 2

  • Kết nối Bluetooth

KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG

  • Kích thước khi vận chuyển (R x C x S) [mm]

    927 x 295 x 550mm

  • Kích thước có chân đế (R x C x S) [mm]

    784.1x580.4x291.8mm(UP)/784.1x470.4x291.8mm(Down)

  • Kích thước không có chân đế (R x C x S) [mm]

    784.1x358.3x167.1mm

  • Trọng lượng khi vận chuyển [kg]

    15.5

  • Trọng lượng có chân đế [kg]

    10.4

  • Trọng lượng không có chân đế [kg]

    6.2

THÔNG TIN

  • Tên sản phẩm

    34GX90SA-W

  • Năm

    2025

NGUỒN

  • Tiêu thụ điện năng (Tắt DC)

    Ít hơn 0.5W

  • Đầu vào AC

    100~240V (50/60Hz)

  • Loại

    Nguồn điện bên ngoài (Bộ chuyển đổi)

  • Đầu ra DC

    13.5A

PHỤ KIỆN

  • Bộ chuyển đổi

  • Cổng hiển thị

  • DVI-D

    Không

  • D-Sub

    Không

  • HDMI

    Có (ver 2.1)

  • HDMI (Màu/Chiều dài)

    Trắng / 1.5m

  • Dây nguồn

  • Bộ điều khiển từ xa

  • Thunderbolt

    Không

  • USB A đến B

    Không

  • USB-C

    Không

ỨNG DỤNG SW

  • LG UltraGear™ Studio

    Không

TIÊU CHUẨN

  • UL (cUL)

  • CE

    Không

  • KC (for Rep. of Korea)

Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 