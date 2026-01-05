Điều hòa LG DUALCOOL™Inverter AI Air 1 chiều 1HP IDC09B2

*Hình ảnh và video ở trên được dàn dựng và tạo ra nhằm mục đích minh họa để nâng cao khả năng hiểu biết. Có thể có sự khác biệt tùy thuộc vào môi trường lắp đặt sản phẩm thực tế.

1)AI Air

-AI Air có thể được vận hành thông qua điều khiển từ xa hoặc LG ThinQ.

-AI Air có thể được sử dụng ở cả chế độ làm mát và sưởi ấm.

-Khi sử dụng AI Air, tốc độ quạt và hướng luồng khí sẽ tự động được điều chỉnh theo tình huống và AI Air sẽ tắt khi hướng luồng khí thay đổi.

-Trước khi sử dụng AI Air, bạn nên chụp ảnh không gian bằng LG ThinQ hoặc cài đặt vị trí của máy điều hòa và người trong phòng trên ứng dụng.

-Khi AI Air được kích hoạt, cảm biến radar sẽ phát hiện vị trí của người trong phòng và tự động kích hoạt luồng khí trực tiếp/gián tiếp.

-Khoảng cách phát hiện của cảm biến radar lên tới 5m và có thể có sự khác biệt về khoảng cách phát hiện tùy thuộc vào môi trường lắp đặt và sử dụng sản phẩm.

2)Soft Air

- Ở chế độ Soft Air, cửa gió phía dưới đóng lại và cửa gió phía trước phả luồng gió gián tiếp.

- Tính năng này chỉ áp dụng ở chế độ Cool/Fan/AI Air.

- Khi hoạt động ở chế độ AI Air, chức năng Soft Air được tự động bật dựa trên môi trường phòng.

- Để sử dụng riêng chức năng Soft Air, có thể kích hoạt thủ công bằng điều khiển từ xa hoặc LG ThinQ.

- Nhiệt độ luồng không khí chỉ có thể được cài đặt trên LG ThinQ khi chỉ sử dụng chế độ Soft Air, không phải trong chế độ AI Air.

- Khi chỉ sử dụng chế độ Soft Air, nhiệt độ phòng thấp nhất có thể cài đặt là 24°C.

3)Cánh quạt kép

-Ngày 2023.10.

-Điều kiện thử nghiệm: Phòng thử nghiệm môi trường gia đình máy điều hòa không khí LG, 20,9㎡/ 50,1㎥, Chế độ làm mát nhanh, DB trong nhà (33±0,3)℃/ RH (60±5)%, DB ngoài trời (35±0,3)℃/ RH (50±5)% 18℃ cài đặt ở chế độ làm mát, DB trong nhà (12±0,3)℃/ RH (60±5)%, DB ngoài trời (7±0,3)℃/ RH (87±5)% 30℃ cài đặt ở chế độ sưởi ấm

-Phương pháp thử nghiệm: Đo thời gian cần thiết để giảm 5℃ (để làm mát)/tăng 5℃ (để sưởi ấm), từ nhiệt độ phòng trung bình ban đầu.

-Mẫu thử nghiệm: S3-M12KL2MB (Sản phẩm LG trước đây - cánh quạt đơn), S3-M121L1C0 (Sản phẩm LG mới - cánh quạt kép)

-Kết quả thử nghiệm: Sản phẩm LG mới (cánh quạt kép) có tốc độ làm mát nhanh hơn tới 23%, tốc độ làm nóng nhanh hơn 6% so với nền tảng LG trước đây (cánh quạt đơn) dựa trên điều kiện thử nghiệm.

-Kết quả hiệu suất có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện sử dụng thực tế.

4) Xa hơn 22%

- Ngày: 2024.12, Kết quả đo lường tại Trung tâm R&D máy điều hòa không khí LG,

- Điều kiện thử nghiệm: Chiều cao lắp đặt sản phẩm 2,0m, Luồng khí chế độ quạt, góc cánh quạt P1.

- Phương pháp thử nghiệm: Sử dụng đầu dò đo luồng khí, các phép đo được thực hiện ở khoảng cách 0,2m từ 0,1m đến 1,7m theo chiều cao. Khoảng cách luồng khí đạt được tối đa được xác định bằng cách đo tốc độ luồng khí trong 180 giây tại mỗi điểm, coi luồng khí đã đạt được nếu tốc độ vượt quá 0,25m/giây trong hơn 50% thời gian.

- Mô hình thử nghiệm: S3-Q24121D0 (Sản phẩm mới của LG - Cánh quạt kép)

- Kết quả thử nghiệm: Theo các điều kiện thử nghiệm được đề xuất, khoảng cách luồng khí đạt được tối đa được xác nhận là hơn 22m.

- Khoảng cách luồng khí đạt được của Sản phẩm trước đây của LG - cánh quạt đơn (S3-W18KL33A) lên tới 18m.

- Kết quả hiệu suất có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện sử dụng thực tế.

5) Độ ẩm dễ chịu

- Luồng khí thay đổi tự động dựa trên môi trường hoạt động.

- Chức năng này có thể sử dụng thông qua điều khiển từ xa hoặc LG ThinQ.

- Chức năng này chỉ có thể cài đặt nhiệt độ mong muốn (Độ ẩm được kiểm soát tự động).

6) Sleep Timer+

- Sleep Timer+ tự động điều chỉnh nhiệt độ bằng cách phân tích thói quen sử dụng của bạn khi vận hành ở chế độ ngủ.

- Để sử dụng tính năng Sleep Timer+, bạn cần thiết lập lần đầu tiên thông qua LG ThinQ.

- Sleep Timer+ chỉ có thể được sử dụng ở chế độ làm mát.

- Cường độ luồng khí được thiết lập tự động thông qua phân tích thói quen sử dụng và có thể được điều chỉnh thông qua LG ThinQ.

- Phạm vi nhiệt độ thiết lập của Sleep Timer+ là 22~28°C.

7) kW Manager

- Chức năng "kW Manager" khả dụng ở mọi chế độ vận hành, bao gồm chế độ làm mát, chế độ hút ẩm, chế độ ngủ và thậm chí là chế độ làm mát nhanh, ngoại trừ chế độ sưởi ấm.

- Trong khoảng thời gian đã đặt, lượng điện tích lũy được theo dõi và hoạt động giới hạn hiệu suất (mức tiêu thụ điện) được thực hiện trong khoảng thời gian còn lại.

- Nếu lượng điện tích lũy tăng do quá thời gian sử dụng hàng ngày, lượng điện còn lại sẽ được tính toán lại cho từng ngày để vận hành sản phẩm.

- Chức năng này chỉ có thể sử dụng thông qua LG ThinQ.

- Nếu lượng điện tích lũy trong khoảng thời gian đã đặt vượt quá lượng mục tiêu, chức năng sẽ được giải phóng và chuyển sang chế độ vận hành chung bằng thông báo LG ThinQ.

8) Phát hiện cửa sổ mở

- Cài đặt ban đầu sẽ tắt khi sản phẩm được vận chuyển. Chức năng này chỉ có thể được thiết lập thông qua LG ThinQ.

- "Phát hiện cửa sổ mở" chỉ khả dụng ở chế độ Làm mát và Sưởi ấm.

- Chức năng này hoạt động bằng cách phát hiện những thay đổi đột ngột về nhiệt độ phòng trong thời gian ngắn (khi phát hiện nhiệt độ tăng 1,5℃ hoặc giảm 2,5℃ trong vòng 5 phút).

- Thời gian hoạt động của chế độ tiết kiệm năng lượng mặc định là 10 phút và có thể được thiết lập tối đa 60 phút thông qua LG ThinQ.

9) Làm sạch toàn diện

- Chức năng Làm sạch toàn diện chỉ có thể hoạt động thông qua LG ThinQ.

- Khi sử dụng chức năng Làm sạch toàn diện, tạo nước ngưng tụ, Đóng băng làm sạch và Làm sạch tự động+ sẽ hoạt động tuần tự.

- Các mẫu có chức năng UV sẽ bật đèn LED UV trong quá trình Làm sạch toàn diện.

- Có thể tắt chức năng này bằng cách dừng hoạt động hoặc thay đổi chế độ/cài đặt bằng điều khiển từ xa.

- Thời gian hoạt động của chức năng Làm sạch toàn diện có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện môi trường và sử dụng.

10)Auto Clean+

-Auto Clean+ tự động khởi động chức năng sấy sau khi quá trình làm mát kết thúc và điều này được quyết định bằng lượng cặn còn lại trên sản phẩm.

-Auto Clean+ có thể hoạt động ở chế độ quạt trong tối đa 20 phút tự động, tùy thuộc vào chế độ làm mát hoạt động trước đó, để giúp loại bỏ độ ẩm khỏi bộ trao đổi nhiệt.

-Điều kiện sấy bên trong có thể thay đổi tùy theo điều kiện nhiệt độ và độ ẩm của không khí trong nhà.

-Bạn có thể chọn cường độ luồng khí thông qua LG ThinQ để điều chỉnh luồng khí và thời gian sấy.

-Auto Clean+ được kích hoạt khi sản phẩm được giao và có thể sử dụng mà không cần cài đặt bổ sung.

11) Đóng băng làm sạch

-TÜV Rheinland Hàn Quốc chứng nhận rằng chế độ Đóng băng làm sạch của bộ phận bay hơi của máy điều hòa không khí LG có hiệu suất giảm vi khuẩn dựa trên kết quả thử nghiệm ở điều kiện thử nghiệm được đề xuất. Báo cáo số KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230H9, KR237102, KR235J9N, KR23OGEG.

-Kết quả thử nghiệm này thu được báo cáo thử nghiệm về và tỷ lệ giảm Pseudomonas aeruginosa 99,0% từ một phòng thí nghiệm được công nhận quốc tế, có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường thực tế.

- Cơ quan thử nghiệm: TÜV Rheinland

- Thời gian thử nghiệm: 2023. 04~05

- Mẫu thử nghiệm: SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)

- Vi khuẩn thử nghiệm: Xác nhận tỷ lệ giảm tới 99,0% "Pseudomonas aeruginosa"

- Chức năng này chỉ có thể được vận hành thông qua ThinQ.

- Tùy thuộc vào môi trường, thời gian vận hành chế độ Đóng băng làm sạch có thể lên tới 65 phút.

12) Plasmaster™ Ionizer++

-TÜV Rheinland chứng nhận rằng Plasmaster™ Ionizer++ loại bỏ tới 99,9% vi khuẩn bám dính (Staphylococcus aureus, Escherichia coli và Pseudomonas aeruginosa) trong phòng thử nghiệm rộng 30㎥. Mô hình được thử nghiệm là SW09BAJWAN. Thử nghiệm không đo lường hiệu quả loại bỏ vi khuẩn trong máy điều hòa không khí và hiệu quả loại bỏ vi khuẩn có thể khác với điều kiện sử dụng thực tế.

-Intertek đã xác minh rằng Plasmaster™ Ionizer++ loại bỏ tới 99,9% vi khuẩn bám dính (Staphylococcus aureus, Escherichia coli và Pseudomonas aeruginosa) trong phòng thử nghiệm rộng 30㎥. Mô hình được thử nghiệm là SW09BAJWAN. Thử nghiệm này không đo lường hiệu quả loại bỏ vi khuẩn trong máy điều hòa không khí và hiệu quả loại bỏ vi khuẩn có thể khác với điều kiện sử dụng thực tế.

13) Bộ lọc PM 2.5

*Hình ảnh này chỉ mang tính chất minh họa và có thể khác với sản phẩm thực tế.

*TÜV đã xác minh rằng mẫu máy này bao gồm "Bộ lọc bụi mịn" có thể loại bỏ tới 90% bụi PM 2.5 trong vòng 275 phút.

*Ứng dụng của bộ lọc có thể khác nhau tùy theo quốc gia và sản phẩm. Vui lòng kiểm tra thông số kỹ thuật của bộ lọc trước khi mua sản phẩm để biết thêm chi tiết.

- Diện tích thử nghiệm: 30㎡ (4 X 3 x 2,5m)

- Điều kiện thành phần: Kali clorua (KCl) 5%, (200 ~ 220) ㎍/㎥

- Điều kiện cài đặt: 220V, 50Hz, (25±5)℃ / RH: (50±10)%, Lưu lượng khí: Cao (F5)

- Kết quả thử nghiệm: Model (S3NQ18KL2PA) đã loại bỏ 90% bụi PM 2.5 trong vòng 275 phút.

14)LG ThinQ

-LG SmartThinQ hiện được đổi tên thành LG ThinQ.

-Các tính năng thông minh và sản phẩm trợ lý giọng nói có thể khác nhau tùy theo quốc gia và kiểu máy. Kiểm tra với nhà bán lẻ địa phương hoặc LG để biết tình trạng dịch vụ.

-Google và Google Home là thương hiệu của Google LLC.

-Amazon, Alexa, Echo và tất cả các logo và nhãn hiệu chuyển động liên quan đều là thương hiệu của Amazon.com, Inc hoặc các chi nhánh của Amazon.com.

-Thiết bị loa thông minh hỗ trợ giọng nói không được bao gồm.