Điều hòa LG DUALCOOL™Inverter 1 chiều 2HP IEC18M2

*Tính năng này có thể khác nhau tùy theo sản phẩm và quốc gia.

*Tính năng sẽ giám sát lượng điện tiêu thụ trong khoảng thời gian đã cài đặt và tiến hành giới hạn mức tiêu thụ điện trong khoảng thời gian còn lại.

*Nếu mức sử dụng điện hàng ngày vượt quá hạn mức trong khoảng thời gian bạn đã đặt thì mức sử dụng điện còn lại sẽ tự động được tính toán lại để duy trì mục tiêu.

*Chức năng này chỉ khả dụng thông qua ứng dụng thông minh LG ThinQ™.

*Nếu tổng lượng điện năng tiêu thụ trong khoảng thời gian đã đặt vượt quá mức mục tiêu của bạn, điều hòa sẽ bỏ chọn chức năng kW Manager và trở về chế độ vận hành chung. Bạn sẽ được ứng dụng LG ThinQ™ thông báo về điều này.