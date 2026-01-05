We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Điều hòa LG DUALCOOL™Inverter 1 chiều 2HP IEC18M2
kW Manager
Giải pháp tiết kiệm điện năng chủ động ngay trong tầm tay
Dễ dàng quản lý mức sử dụng điện nhờ khả năng kiểm soát điện năng chủ động và có kế hoạch. Kiểm soát hoàn toàn quá trình làm mát ngôi nhà của bạn và đặt ra giới hạn tiêu thụ điện năng cho thiết bị.
Điều hòa sử dụng mức điện năng trong phạm vi cài đặt định sẵn.
Quản lý điện năng tiêu thụ thông minh với ứng dụng LG ThinQ™
Quyết định thời gian sử dụng và giới hạn mức tiêu thụ điện năng dễ dàng với ứng dụng ThinQ™ . Nếu vượt quá giới hạn sử dụng hàng ngày, ứng dụng sẽ tự động tính toán lại mức điện năng có thể tiêu thụ trong những ngày còn lại để đảm bảo giới hạn bạn đã cài đặt.
Khi bạn đạt đến hạn mức đã cài đặt, thông báo sẽ xuất hiện trong ứng dụng ThinQ.
Màn hình LED dễ theo dõi
Cập nhật thông tin trong nháy mắt nhờ màn hình LED kiểu dáng đẹp và dễ theo dõi thông tin. "EO" được hiển thị rõ trên màn hình khi chức năng thông minh kW Manager đang được sử dụng.
Dấu "EO" hiển thị dấu tích trên bảng điều khiển điều hòa khi chức năng kW Manager đang hoạt động.
*Tính năng này có thể khác nhau tùy theo sản phẩm và quốc gia.
*Tính năng sẽ giám sát lượng điện tiêu thụ trong khoảng thời gian đã cài đặt và tiến hành giới hạn mức tiêu thụ điện trong khoảng thời gian còn lại.
*Nếu mức sử dụng điện hàng ngày vượt quá hạn mức trong khoảng thời gian bạn đã đặt thì mức sử dụng điện còn lại sẽ tự động được tính toán lại để duy trì mục tiêu.
*Chức năng này chỉ khả dụng thông qua ứng dụng thông minh LG ThinQ™.
*Nếu tổng lượng điện năng tiêu thụ trong khoảng thời gian đã đặt vượt quá mức mục tiêu của bạn, điều hòa sẽ bỏ chọn chức năng kW Manager và trở về chế độ vận hành chung. Bạn sẽ được ứng dụng LG ThinQ™ thông báo về điều này.
Freeze Cleaning
Duy trì vệ sinh bên trong
điều hòa
Dễ dàng làm sạch bên trong dàn lạnh máy điều hòa không khí với chế độ đóng băng làm sạch. Sử dụng nước băng tan để rửa sạch bụi và mùi ô nhiễm, giảm bớt vi khuẩn có hại, mang đến không khí trong lành hơn cho ngôi nhà
*Dựa trên kết quả thử nghiệm ở điều kiện được đề xuất, TÜV Rheinland Korea xác nhận chế độ làm sạch lạnh (freeze cleaning) dàn hơi của điều hòa LG có thể làm giảm vi khuẩn. Báo cáo số KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230RH9, KR237IO2, KR235J9N, KR23OGEG.
Báo cáo từ một phòng thí nghiệm được quốc tế công nhận về kết quả của thử nghiệm này cho thấy tỷ lệ khuẩn Pseudomonas aeruginosa giảm 99,0%, kết quả này có thể thay đổi tùy theo môi trường thực tế.
*Tổ chức thử nghiệm: TÜV Rheinland.
*Thời gian thử nghiệm: 04~05. 2023 .
*Model thử nghiệm: SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK).
*Vi khuẩn thử nghiệm: Xác nhận tỷ lệ vi khuẩn “Pseudomonas aeruginosa” giảm tới 99,0%.
*Chức năng này chỉ có thể được vận hành thông qua ThinQ.
*Tùy thuộc vào môi trường, thời gian hoạt động của chế độ Freeze Cleaning có thể lên tới 65 phút.
Hiệu suất làm sạch không khí của điều hòa treo tường được xác minh bằng cách đo mức giảm bụi PM2.5 trong khu vực xác định.
<điều kiện thử nghiệm>
- Khu vực kiểm tra: 30m3 (4 x 3 x 2,5 m)
- Điều kiện cài đặt: 220V, 50Hz, (25±5)℃/ R.H.(50±10)% , Lưu lượng gió cao (F5)
-Điều kiện phân tử: Potassio, Chloride(KCL) 5% , (200 - 220) ㎍/㎥
- Kết quả thử nghiệm: Model(S3NQ18KL2PA) loại bỏ 90% bụi PM2.5 trong vòng 275 phút.
TUV Rheinland chứng nhận
Dựa trên kết quả thử nghiệm nội bộ của LG trên: máy điều hòa không khí biến tần LG (US-Q242K*) làm mát nhanh hơn tới 40% so với máy điều hòa không khí không biến tần của LG (TS-H2465DAO). *Nhiệt độ ban đầu (Ngoài trời 35°C, Trong nhà 33°C), Nhiệt độ thiết lập (26°C).
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Chức năng hiển thị sẽ khác nhau tùy từng model. Vui lòng xem thêm thông số kĩ thuật sản phẩm."
Xác minh của TUV
Máy điều hòa không khí biến tần LG (US-Q242K*) tiết kiệm năng lượng hơn tới 70% so với máy điều hòa không khí không biến tần của LG (TS-H2465DAO). *Nhiệt độ ban đầu (Ngoài trời 35°C, Trong nhà 33°C), Nhiệt độ thiết lập (26°C), Thời gian thử nghiệm (8 giờ).
*Độ ồn dàn lạnh (cao/ trung bình/ thấp/ siêu thấp) - dB: 45/40/37/32 (model IEC18M1)
Bảo hành máy nén 10 năm
Với chế độ bảo hành 10 năm cho máy nén, người dùng có thể yên tâm sử dụng sản phẩm trong thời gian dài.
ThinQ
LG THINQ Cuộc sống dễ dàng hơn, Thuận tiện hơn
*Mức cụ thể có thể khác nhau tùy theo từng dòng máy.
Câu hỏi thường gặp
kW Manager là gì?
Trả lời.
kW Manager là tính năng thông minh hỗ trợ khách hàng sử dụng điều hòa theo chỉ tiêu điện năng tiêu thụ đề ra. Tính năng có chế độ tiết kiệm điện năng tương ứng hàng ngày, có thể tự động điều chỉnh để tránh tình trạng vượt quá hạn mức sử dụng điện trong quá trình vận hành. Hoạt động theo lịch kéo dài tối đa một tháng, màn hình LED sẽ hiển thị "EO" khi chức năng đang hoạt động.
*Tính năng này có thể khác nhau tùy theo sản phẩm và quốc gia.
Tôi có thể sử dụng kW Manager khi không có kết nối Wi-Fi không?
Trả lời.
kW Manager là tính năng thông minh và chỉ có thể sử dụng khi có kết nối Wi-Fi và được kết nối với ứng dụng LG ThinQ™.
*Chỉ áp dụng cho các sản phẩm có tính năng kW Manager.
Tôi có thể sử dụng kW Manager khi nào?
Trả lời.
kW Manager có thể được sử dụng cùng tất cả các chế độ làm mát, bao gồm Chế độ ngủ và Làm mát nhanh. Bạn có thể thực hiện các thao tác điều khiển cơ bản như chọn nhiệt độ và thay đổi luồng không khí trong khi sử dụng kW Manager. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng cùng với các chế độ tiết kiệm năng lượng khác, chẳng hạn như chế độ Kiểm soát năng lượng chủ động. Hệ thống sẽ chọn tùy chọn cài đặt vận hành có giá trị tiêu thụ điện năng thấp nhất giữa hai chế độ khác nhau.
*kW Manager sẽ bị tắt khi sử dụng chế độ Sưởi.
Điều gì xảy ra nếu tôi đạt mục tiêu tiêu thụ điện khi đang sử dụng kW manager?
Trả lời.
Nếu đạt đến giới hạn sử dụng điện trong khoảng thời gian đã đặt, bạn sẽ nhận được thông báo từ ứng dụng LG ThinQ™ về mức tiêu thụ điện và thời gian sử dụng. Bạn có thể chọn lại chế độ kW Manager và chọn khoảng thời gian cùng mục tiêu sử dụng điện mới.
Tóm tắt
KÍCH THƯỚC
Thông số chính
THÔNG TIN CHUNG - Loại sản phẩm
Treo tường
THÔNG TIN CHUNG - Loại điều hòa
Chỉ làm mát
THÔNG TIN CHUNG - Công suất làm mát tối đa (W)
6008
THÔNG TIN CHUNG - Công suất làm mát tiêu thụ định mức/tối thiểu (W)
1715 / 250
Tiết kiệm năng lượng - Hiệu suất năng lượng
5 sao
ĐỘ THUẬN TIỆN - ThinQ(Wi-Fi)
Có
VỆ SINH - UV Nano
N/A
THANH LỌC KHÔNG KHÍ - Bộ phát ion
N/A
Tất cả thông số
EAN CODE
EAN Code
8851434643866
LÀM LẠNH
4 chiều
Lên-Xuống
Điều khiển hướng luồng khí (trái & phải)
Hướng dẫn sử dụng
Điều khiển hướng luồng khí (lên & xuống)
Có (6 bước)
Lưu lượng gió
5 bước + Tự nhiên
Power Cooling
Có
Làn gió thông minh
N/A
Không khí thoải mái
N/A
THANH LỌC KHÔNG KHÍ
Bộ phát ion
N/A
Cảm biến PM 1.0
N/A
Màn hình lọc không khí
N/A
THÔNG TIN TUÂN THỦ
Tháng ra mắt (Năm-Tháng)
2026-01
Nhà sản xuất (Nhà nhập khẩu)
LG Electronics
Mẫu sản phẩm
S3-Q18KAY1A
Danh mục và mã sản phẩm
C/O (S3-Q18KAY1A)
ĐỘ THUẬN TIỆN
Khởi động lại tự động
Có
Chế độ quạt
Có
Vận hành công tắc cưỡng bức
Có
Độ ồn thấp
N/A
Hẹn giờ (24 tiếng)
Có
Bộ điều khiển từ xa
Có
Hẹn giờ
Có
Chẩn đoán thông minh
Có
ThinQ(Wi-Fi)
Có
Ngủ sâu
N/A
Hẹn giờ ngủ+
Có
TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
Điều khiển năng lượng chủ động
Có
Màn hình năng lượng
N/A
Kiểm soát năng lượng chủ động
Có
Tiết kiệm năng lượng (Làm lạnh)
N/A
Hiệu suất năng lượng
5 sao
Quản lý tiêu thụ điện
Có
Ra đa cảm biến
N/A
THIẾT KẾ
Màu (Thân máy)
Trắng
Màu (Ống xả)
Trắng
Màn hình
Bảng hiển thị LED
BỘ LỌC
Màng lọc bụi mịn
Có
Màng lọc bụi siêu mịn
N/A
VỆ SINH
Tự động làm sạch
Có
UV Nano
N/A
Vệ sinh toàn diện
Có
Vệ sinh tự động+
Có
Vệ sinh dàn trao đổi nhiệt
Có
DÀN NÓNG
Mã model dàn nóng
S3UQ18KAY1A
THÔNG TIN CHUNG
Công suất làm mát tối đa (W)
6008
Công suất làm mát định mức/tối thiểu (W)
5305 / 938
Công suất làm mát tiêu thụ định mức/tối thiểu (W)
1715 / 250
Loại điều hòa
Chỉ làm mát
Kích thước dàn lạnh_RxCxS (mm)
1068x425x279
Khối lượng dàn lạnh (kg)
12.5
Khối lượng dàn lạnh (Ib.)
27.6
Kích thước dàn nóng_RxCxS (mm)
839x532x324
Khối lượng dàn nóng (kg)
24.0
Khối lượng dàn nóng (Ib.)
52.9
Loại sản phẩm
Treo tường
Loại sản phẩm II
Inverter
Nguồn điện
220 ~ 240, 50
Loại môi chất làm lạnh
R32
Áp suất âm thanh (Làm mát) Rất cao/Cao/Trung bình/Thấp/Rất thấp (dB(A))
45 / 40 / 37
HÚT ẨM
Hút ẩm
Có
CHỨC NĂNG ĐIỀU HOÀ THƯƠNG MẠI
Mô đun PI485
N/A
Tiếp điểm khô
N/A
Điều khiển từ xa có dây
N/A
