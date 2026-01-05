Kích thước tủ lạnh tiêu chuẩn: Bạn nên chọn loại nào để đáp ứng nhu cầu sử dụng?
Tủ lạnh là thiết bị gia dụng thiết yếu giúp bảo quản thực phẩm, duy trì độ tươi ngon và mang lại giá trị lâu dài. Khi chạy liên tục, tủ lạnh sẽ tiêu hao điện năng. Chọn tủ lạnh có kích thước lớn hơn nhu cầu sẽ làm tăng công suất tiêu thụ. Do đó, cần phải chọn tủ lạnh có kích thước phù hợp với số người sử dụng. Bài viết này tổng hợp các thông tin chọn kích thước tủ lạnh tiêu chuẩn để giúp bạn tiết kiệm điện và sử dụng kinh tế hơn.
Chọn tủ lạnh phù hợp với diện tích không gian
Tủ lạnh liên tục tỏa nhiệt. Khi lắp đặt, cần đảm bảo có không gian tản nhiệt. Đảm bảo có ít nhất 5 cm khoảng trống phía trên và 5 cm phía sau để tản nhiệt. Đối với hai bên, hãy đảm bảo có ít nhất 5 mm khoảng trống trở lên tùy theo model và kiểu lắp đặt (độc lập hoặc âm tủ). Luôn tham khảo hướng dẫn sử dụng của từng model để biết chính xác khoảng trống khuyến nghị. Hãy đo đạc chính xác nếu không gian hạn chế. Ngoài ra, bạn cũng cần cân nhắc độ dày của tay cầm và góc mở cửa để tránh va vào tường hoặc đồ nội thất.
1. Chức năng cơ bản của tủ lạnh
Đa số tủ lạnh có chức năng cơ bản giống nhau nhưng khác biệt về thiết kế. Hãy chú ý đến các kệ có thể tháo rời, ngăn rau quả, khay cửa linh hoạt và ngăn riêng có chức năng điều chỉnh nhiệt độ.
2. Vật liệu bền
Hãy chọn tủ lạnh được làm từ vật liệu bền chắc, an toàn, dễ vệ sinh và có khả năng chịu lực tốt.
3. Vận hành êm ru
Vì tủ lạnh hoạt động liên tục nên hãy chọn model nổi tiếng với khả năng vận hành êm ái. Hãy hỏi rõ về chất liệu và độ ồn trước khi mua.
Tủ lạnh tiết kiệm điện tiên tiến
Tủ lạnh hiện đại được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến giúp tăng độ tươi ngon và tiết kiệm năng lượng như hệ thống làm lạnh đồng đều giúp phân phối khí lạnh hiệu quả khắp các ngăn và bộ lọc không khí tiên tiến (như bộ lọc carbon) để khử mùi. Model tiết kiệm năng lượng giúp tối ưu hóa hiệu suất và hạn chế lãng phí năng lượng.
Chọn theo mức độ phù hợp
Chọn kích thước phù hợp với nhu cầu. Tủ lạnh nhỏ phù hợp với phòng nhỏ. Tủ lạnh 1 cánh thích hợp cho hộ gia đình phổ thông. Tủ lạnh 2 cánh có ngăn đá riêng. Model side-by-side có dung tích lưu trữ lớn. Hãy cân nhắc tính phù hợp nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế.
Kích thước tiêu chuẩn của tủ lạnh 1 cánh là gì?
Kích thước của tủ lạnh 1 cánh thường khá nhỏ gọn, phù hợp với căn bếp nhỏ, căn hộ hoặc dùng làm tủ lạnh phụ. Kích thước tiêu chuẩn thường nằm trong khoảng rộng 50–60 cm, sâu 55–65 cm và cao 120–160 cm. Ưu điểm chính của model này là tiết kiệm không gian và thường tiêu thụ ít điện hơn. Đây là model lý tưởng cho người sống một mình hoặc các cặp đôi không có nhu cầu trữ đông nhiều thực phẩm.
Kích thước tiêu chuẩn của tủ lạnh 2 cánh là gì?
Tủ lạnh 2 cánh , dù là ngăn đá trên hay ngăn đá dưới, là kích thước phổ biến nhất. Loại này có ngăn mát và ngăn đông tách biệt. Kích thước tiêu chuẩn của tủ lạnh 2 cánh thường nằm trong khoảng rộng 60–85 cm, sâu 65–80 cm và cao 150–185 cm. Loại này phù hợp với gia đình nhỏ đến trung bình (thường từ 3–4 người).
Kích thước tủ lạnh tiêu chuẩn theo số thành viên trong gia đình
Khi chọn kích thước tủ lạnh tiêu chuẩn, bạn cần cân nhắc đến dung tích, thường được tính bằng foot khối (cu ft hoặc Q) hoặc lít (L). Kích thước đề xuất theo số lượng thành viên trong gia đình:
✓ 1-2 thành viên: 7-13 Q (khoảng 200-380 L)
✓ 3-4 thành viên: 12-18 Q (khoảng 350-530 L)
✓ 5+ thành viên: 15 Q trở lên (khoảng 440 L trở lên)
Nếu bạn sống một mình hoặc ít nấu ăn, bạn có thể chọn mẫu tủ lạnh nhỏ hơn một chút. Ngược lại, nếu bạn thường trữ nhiều đồ uống dung tích lớn hoặc rau củ tươi, hãy cân nhắc mẫu có dung tích lớn hơn một chút.
Đề xuất tủ lạnh có kích thước tiêu chuẩn
LG cung cấp các tủ lạnh chất lượng với đầy đủ chức năng và thiết kế sang trọng.
Model tủ lạnh 2 cánh của LG
Tích hợp kết nối LG ThinQ™ và sử dụng LG Smart Inverter Compressor™ tiết kiệm năng lượng, được bảo hành 10 năm.
Model tủ lạnh nhiều cánh của LG
Tích hợp kết nối LG ThinQ™ và sử dụng LG Smart Inverter Compressor™ tiết kiệm năng lượng.
Model tủ lạnh side-by-side của LG
Inverter Linear Compressor giúp giữ thực phẩm tươi lâu và vận hành êm ái. Trang bị công nghệ InstaView Door-in-Door™ mới nhất (gõ hai lần để nhìn thấu bên trong, giảm thất thoát khí lạnh*).
*Hiệu suất có thể thay đổi tùy theo từng model và môi trường sử dụng thực tế.
Câu hỏi thường gặp
Q.
Kích thước tiêu chuẩn của tủ lạnh 1 cánh là gì?
A.
Tủ lạnh 1 cánh tiêu chuẩn thường có kích thước rộng 50–60 cm, sâu 55–65 cm và cao 120–160 cm, với thiết kế nhỏ gọn phù hợp cho bếp nhỏ, căn hộ hoặc sử dụng làm tủ phụ. Loại này tối ưu không gian sử dụng và thường tiêu thụ ít điện hơn, phù hợp với người sống một mình hoặc các cặp đôi không cần dung tích ngăn đá lớn.
Q.
Kích thước tiêu chuẩn của tủ lạnh 2 cánh là gì?
A.
Tủ lạnh 2 cánh tiêu chuẩn thường có kích thước là rộng 60–85 cm, sâu 65–80 cm và cao 150–185 cm. Với ngăn mát và ngăn đá riêng biệt, loại này phù hợp cho hộ gia đình nhỏ đến trung bình với khoảng 3–4 người.
Q.
Khi lắp đặt tủ lạnh, tôi cần chừa bao nhiêu khoảng trống?
A.
Để tản nhiệt hiệu quả, hãy chừa ít nhất 5 cm phía trên, 5 cm phía sau và khoảng 5 mm trở lên ở hai bên, tùy theo model đó là model độc lập hay âm tủ. Luôn kiểm tra hướng dẫn sử dụng để biết yêu cầu khoảng trống cụ thể của từng model và đo đạc cẩn thận khi không gian hạn chế.
Q.
Loại tủ lạnh nào phù hợp cho phòng nhỏ hoặc gia đình đông người?
A.
Phòng nhỏ phù hợp nhất với tủ lạnh nhỏ gọn hoặc loại 1 cánh, trong khi hộ gia đình thông thường sẽ phù hợp hơn với tủ lạnh 2 cánh. Tủ lạnh side-by-side hoặc nhiều cánh phù hợp với nhu cầu lưu trữ lớn và gia đình đông người.