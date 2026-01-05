GỢI Ý VÀ MẸO
Cách điều chỉnh nhiệt độ ngăn mát & ngăn đá để giữ thực phẩm tươi ngon và tiết kiệm năng lượng
Tủ lạnh là thiết bị thiết yếu, hoạt động 24/7 để giữ cho thực phẩm tươi ngon. Nhưng bạn đã bao giờ tự hỏi liệu tủ lạnh của mình đã được đặt ở nhiệt độ tối ưu chưa? Việc thiết lập đúng nhiệt độ có vai trò rất quan trọng, không chỉ giúp bảo quản thực phẩm tốt hơn và ngăn ngừa hư hỏng mà còn đảm bảo hiệu quả tiết kiệm năng lượng và duy trì vệ sinh an toàn thực phẩm. Biết cách điều chỉnh tủ lạnh chính xác có thể giúp bạn tiết kiệm chi phí điện năng và kéo dài thời gian bảo quản thực phẩm. Hướng dẫn từ LG dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ tầm quan trọng của việc cài đặt nhiệt độ, cung cấp mẹo bảo trì và tối ưu khả năng làm lạnh, đồng thời hướng dẫn chi tiết cách thiết lập và kiểm tra nhiệt độ cho từng ngăn trong tủ lạnh.
Tại sao cài đặt nhiệt độ lại quan trọng đối với việc bảo quản thực phẩm và sử dụng năng lượng
Việc cài đặt nhiệt độ phù hợp cho tủ lạnh rất quan trọng vì nhiều lý do. Trước hết, nó ảnh hưởng trực tiếp đến độ tươi ngon và an toàn thực phẩm. Nếu nhiệt độ quá cao, vi khuẩn sẽ sinh sôi nhanh chóng, khiến thực phẩm dễ bị hỏng. Ngược lại, nếu nhiệt độ quá thấp, thực phẩm trong ngăn mát có thể bị đông đá. Thứ hai, hiệu quả sử dụng năng lượng cũng bị tác động đáng kể. Chỉ cần điều chỉnh tăng nhẹ nhiệt độ (nhưng vẫn đảm bảo an toàn) cũng có thể giúp giảm mức tiêu thụ điện năng. Cuối cùng, duy trì nhiệt độ ngăn đá ở mức chuẩn (lý tưởng là -18°C hoặc thấp hơn) sẽ giúp bảo quản thực phẩm lâu dài và hạn chế tình trạng cháy lạnh.
Cách điều chỉnh nhiệt độ tủ lạnh mà không gây lãng phí điện
Sẽ thật tuyệt nếu bạn biết cách điều chỉnh nhiệt độ tủ lạnh ở mức phù hợp để không lãng phí điện năng đúng không? Chỉ một vài điều chỉnh hợp lý cũng có thể giúp bạn tiết kiệm đáng kể chi phí tiền điện. Nếu bạn đang tìm cách sử dụng tủ lạnh tiết kiệm năng lượng hơn, hãy cùng LG tìm hiểu câu trả lời ngay sau đây.
Giúp tủ lạnh bền hơn và tiết kiệm điện
Hãy cùng điểm qua một số mẹo bảo trì tủ lạnh hữu ích giúp bạn sử dụng thiết bị hiệu quả hơn và tiết kiệm chi phí.
1. Không nhồi nhét quá nhiều đồ
Cho quá nhiều đồ vào tủ khiến thiết bị phải hoạt động nhiều hơn để phân bổ hơi lạnh đồng đều.
2. Không nên cho đồ ăn nóng vào tủ lạnh ngay lập tức
Việc đặt thức ăn còn nóng trực tiếp vào tủ lạnh khiến máy nén phải hoạt động mạnh hơn, đồng thời có thể làm các bộ phận bên trong xuống cấp nhanh hơn.
3. Không cắm chung tủ lạnh vào cùng ổ cắm với các thiết bị khác
Tủ lạnh tiêu thụ điện năng đáng kể. Nếu bắt buộc phải dùng chung ổ cắm, hãy sử dụng ổ điện chất lượng cao để đảm bảo an toàn.
4. Không để ngăn đá bị đóng đá quá nhiều
Lớp tuyết đóng quá dày trong ngăn đông sẽ khiến máy nén phải hoạt động nhiều hơn. Hãy xả đông ngay khi thấy đá bám dày. Không được sử dụng vật sắc nhọn để cạy đá.
5. Không mở tủ lạnh thường xuyên hoặc để cửa mở quá lâu
Tránh mở cửa quá thường xuyên hoặc để cửa mở trong thời gian dài vì không khí ấm sẽ tràn vào và buộc hệ thống phải làm việc nhiều hơn.
Nên điều chỉnh nhiệt độ trong tủ lạnh như thế nào cho phù hợp?
Bên trong tủ lạnh có nhiều ngăn khác nhau, mỗi ngăn có điều kiện nhiệt độ và độ ẩm riêng biệt. Hãy cùng tìm hiểu mức nhiệt và điều kiện phù hợp cho từng khu vực.
1. Ngăn đá
Ngăn đá nên được đặt ở -18°C hoặc thấp hơn để cấp đông và bảo quản thực phẩm an toàn trong thời gian dài. Cất giữ thực phẩm trong hộp kín.
2. Giá đỡ bên dưới ngăn đá (bảo quản thịt)
Khu vực này thường là phần lạnh nhất của ngăn mát (khoảng 0-2°C), lý tưởng để bảo quản thịt và cá sống vì nhiệt độ này ức chế sự phát triển của vi khuẩn.
3. Giá đỡ giữa của tủ lạnh
4. Ngăn kéo dưới cùng (ngăn rau củ và trái cây)
Ngăn chứa rau củ duy trì độ ẩm cao trong phạm vi nhiệt độ tủ lạnh tiêu chuẩn từ 3-5°C, giúp rau xanh và rau củ tươi lâu. Tuy nhiên, một số loại trái cây nhiệt đới như chuối hoặc xoài có thể phù hợp với nhiệt độ cao hơn một chút (khoảng 7-10°C), vì vậy hãy tham khảo các khuyến nghị bảo quản cụ thể.
5. Khu vực cửa tủ lạnh
Cửa là phần ấm nhất của tủ lạnh và có nhiệt độ dao động nhiều nhất (thường nằm trong khoảng 6-10°C). Bạn không thể điều chỉnh nhiệt độ riêng cho khu vực này. Vị trí này phù hợp để bảo quản gia vị, nước sốt và đồ uống. Không nên bảo quản sữa hoặc trứng tại đây.
6. Giá đỡ trên cùng của cửa tủ lạnh
Mặc dù thường được trang bị khay đựng trứng thuận tiện nhưng giá đỡ trên cùng ở cánh cửa lại chịu sự thay đổi nhiệt độ đáng kể do việc đóng mở tủ thường xuyên nên vị trí này không phù hợp để bảo quản trứng trong thời gian dài. Tốt nhất nên bảo quản trứng và sữa ở giá đỡ giữa hoặc dưới bên trong tủ.
Cách kiểm tra và theo dõi nhiệt độ tủ lạnh chính xác
Nên kiểm tra định kỳ để đảm bảo tủ lạnh luôn ở mức nhiệt phù hợp. Dưới đây là cách kiểm tra nhiệt độ tủ lạnh:
✓ Màn hình hiển thị kỹ thuật số: Nhiều mẫu tủ lạnh LG hiện đại được trang bị màn hình kỹ thuật số hiển thị mức nhiệt đã cài đặt.
Các loại điều khiển nhiệt độ trong tủ lạnh
Việc cài đặt nhiệt độ có thể khác nhau tùy theo từng model:
✓ Điều khiển nút xoay: Số càng cao thường tương ứng với mức làm lạnh mạnh hơn. Sử dụng nhiệt kế để đối chiếu số đó với °C.
✓ Điều khiển thanh trượt: Chuyển từ cài đặt ấm hơn sang cài đặt lạnh hơn.
✓ Điều khiển điện tử/kỹ thuật số: Sử dụng nút hoặc màn hình cảm ứng để đặt nhiệt độ chính xác theo độ C cho ngăn mát và ngăn đá. Tham khảo tài liệu hướng dẫn LG của bạn.
Tôi nên chọn tủ lạnh LG nào?
Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc tủ lạnh tiết kiệm năng lượng, hãy cân nhắc các model LG này.
Model tủ lạnh 2 cánh
Smart Inverter Compressor giúp tiết kiệm năng lượng và LinearCooling™ (giảm dao động nhiệt độ để duy trì độ tươi lâu hơn). Bao gồm Hygiene Fresh (hệ thống lọc khử mùi + khử khuẩn).
*Các tính năng và thông số kỹ thuật của sản phẩm có thể khác nhau tùy theo model
Model tủ lạnh side-by-side của LG
Cung cấp khả năng làm mát đồng đều với DoorCooling+™ (làm mát khu vực cửa nhanh hơn) và LinearCooling™. Hygiene Fresh+™ loại bỏ vi khuẩn và mùi khó chịu. Có giá đỡ kính cường lực và bảng điều khiển cảm ứng.
*Các tính năng và thông số kỹ thuật của sản phẩm có thể khác nhau tùy theo model
Model tủ lạnh nhiều cánh của LG
Thiết kế độc đáo với Door-in-Door™. Cung cấp khả năng làm mát đồng đều và bao gồm LG ThinQ™ để điều khiển từ xa qua điện thoại thông minh.
*Các tính năng và thông số kỹ thuật của sản phẩm có thể khác nhau tùy theo model
Câu hỏi thường gặp
Q.
Nhiệt độ lý tưởng cho tủ lạnh LG là bao nhiêu?
A.
Nhiệt độ lý tưởng cho ngăn mát chính là 3–5°C, tối ưu là 4°C. Khoảng nhiệt này giúp bảo quản sữa, thức ăn thừa và các thực phẩm dùng hằng ngày luôn tươi ngon, đồng thời đảm bảo an toàn thực phẩm và tiết kiệm năng lượng.
Q.
Nhiệt độ lý tưởng cho ngăn đá là bao nhiêu?
A.
Cài đặt ngăn đá ở –18°C hoặc thấp hơn. Mức nhiệt này giúp bảo quản đông lạnh lâu dài an toàn, hạn chế tình trạng cháy lạnh và giữ thực phẩm ở trạng thái tốt nhất.
Q.
Tại sao việc đặt nhiệt độ tủ lạnh chính xác lại quan trọng?
A.
Việc cài đặt nhiệt độ đúng cách giúp duy trì độ tươi ngon của thực phẩm, ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn và tránh tình trạng đông đá ngoài ý muốn. Ngoài ra, điều chỉnh nhiệt độ hợp lý còn giúp tiết kiệm năng lượng, trong đó mức nhiệt an toàn nhưng cao hơn một chút sẽ tiêu thụ ít điện hơn, còn nhiệt độ ngăn đá chuẩn sẽ giúp bảo quản thực phẩm lâu dài hơn.
Q.
Thói quen bảo trì nào giúp tủ lạnh LG của tôi hoạt động hiệu quả?
A.
Để giữ cho tủ lạnh hoạt động hiệu quả, tránh chứa quá nhiều đồ trong tủ lạnh, không đặt thức ăn còn nóng vào ngay và ngăn ngừa tình trạng tích tụ quá nhiều đá trong ngăn đá. Bạn cũng nên tránh mở cửa quá thường xuyên hoặc để cửa mở trong thời gian dài, đồng thời giữ tủ lạnh tránh xa các nguồn nhiệt. Những thói quen này giúp giảm áp lực lên máy nén và giảm mức tiêu thụ điện tổng thể.