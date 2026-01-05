Tủ lạnh là gì & cách tủ lạnh bảo quản thực phẩm tươi ngon

1. Sự bay hơi (Hấp thụ nhiệt): Bên trong tủ lạnh (cuộn bay hơi), chất làm lạnh dạng lỏng hấp thụ nhiệt từ thực phẩm và bay hơi thành khí áp suất thấp. Quá trình này làm mát không gian bên trong.

2. Nén: Máy nén hút lượng khí này vào và nén lại, làm tăng áp suất và nhiệt độ của khí.

3. Ngưng tụ (Tỏa nhiệt): Khí nóng này chảy vào cuộn ngưng tụ (bên ngoài tủ lạnh), tỏa nhiệt ra không khí trong phòng và ngưng tụ trở lại thành chất lỏng.