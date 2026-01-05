We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
GỢI Ý VÀ MẸO
Tủ lạnh là gì & cách tủ lạnh bảo quản thực phẩm tươi ngon
Tủ lạnh là thiết bị gia dụng thiết yếu giúp bảo quản thực phẩm, duy trì độ tươi ngon và mang lại giá trị lâu dài. Khi chạy liên tục, tủ lạnh sẽ tiêu hao điện năng. Chọn tủ lạnh có kích thước lớn hơn nhu cầu sẽ làm tăng công suất tiêu thụ. Do đó, cần phải chọn tủ lạnh có kích thước phù hợp với số người sử dụng. Bài viết này tổng hợp các thông tin chọn kích thước tủ lạnh tiêu chuẩn để giúp bạn tiết kiệm điện và sử dụng kinh tế hơn.
Cách tủ lạnh hoạt động để bảo quản thực phẩm và duy trì độ tươi ngon
Mục đích chính của tủ lạnh rất đơn giản nhưng vô cùng quan trọng: đảm bảo thực phẩm luôn lạnh. Nhiệt độ thấp làm chậm đáng kể tốc độ phát triển của vi khuẩn, nấm men và nấm mốc – những vi sinh vật làm hỏng thực phẩm. Bằng cách duy trì môi trường mát ổn định (thường trong khoảng 1–4°C trong ngăn mát), tủ lạnh giúp bảo quản thực phẩm lâu hơn đáng kể so với khi để ở nhiệt độ phòng. Chức năng này không chỉ cần thiết để sử dụng tiện lợi mà còn vô cùng quan trọng đối với an toàn thực phẩm, giúp ngăn mầm bệnh gây hại sinh sôi nhanh chóng. Về cơ bản, tủ lạnh tạo ra một vi khí hậu được kiểm soát, nơi độ tươi được duy trì và các chất dinh dưỡng được bảo toàn tốt hơn.
Cách giữ lạnh thực phẩm
Nguyên lý kỳ diệu của quá trình làm lạnh nằm ở một chu trình liên tục gọi là chu trình làm lạnh nén hơi. Chu trình này điều chỉnh các đặc tính vật lý của chất làm lạnh nhằm đưa nhiệt từ bên trong tủ ra môi trường bên ngoài. Dưới đây là giải thích đơn giản:
1. Sự bay hơi (Hấp thụ nhiệt): Bên trong tủ lạnh (cuộn bay hơi), chất làm lạnh dạng lỏng hấp thụ nhiệt từ thực phẩm và bay hơi thành khí áp suất thấp. Quá trình này làm mát không gian bên trong.
2. Nén: Máy nén hút lượng khí này vào và nén lại, làm tăng áp suất và nhiệt độ của khí.
3. Ngưng tụ (Tỏa nhiệt): Khí nóng này chảy vào cuộn ngưng tụ (bên ngoài tủ lạnh), tỏa nhiệt ra không khí trong phòng và ngưng tụ trở lại thành chất lỏng.
4. Giãn nở: Chất lỏng đi qua van giãn nở, khiến áp suất và nhiệt độ giảm xuống đáng kể.
5. Tuần hoàn: Chất lỏng lạnh này chảy trở lại các cuộn bay hơi để bắt đầu chu trình một lần nữa.
Bộ phận chính của tủ lạnh và vai trò
Hiểu rõ các bộ phận chính sẽ giúp bạn đánh giá cao cách tủ lạnh hoạt động
1. Máy nén: Đây là “Trái tim” của tủ lạnh và có nhiệm vụ tuần hoàn và nén chất làm lạnh. Smart Inverter Compressor™ của LG nổi tiếng với hiệu suất cao, vận hành êm ái và độ bền vượt trội.
2. Cuộn ngưng tụ: Nằm bên ngoài tủ lạnh, bộ phận này giải phóng lượng nhiệt đã hấp thụ từ bên trong khi chất làm lạnh ngưng tụ. Vệ sinh sạch sẽ bộ phận này để tăng hiệu suất.
3. Cuộn bay hơi: Nằm bên trong tủ lạnh, các cuộn này hấp thụ nhiệt từ không khí bên trong khi chất làm lạnh chảy qua. Tình trạng đóng tuyết tại đây có thể làm giảm hiệu suất – model hiện đại có chức năng rã đông tự động sẽ ngăn ngừa hiện tượng này.
4. Van giãn nở: Giảm áp suất và nhiệt độ của chất làm lạnh trước khi đi vào dàn hơi.
5. Chất làm lạnh: Chất lỏng tuần hoàn trong hệ thống, thay đổi trạng thái để truyền nhiệt. Model LG hiện đại sử dụng chất làm lạnh R600a thân thiện với môi trường.
6. Bộ điều nhiệt: Theo dõi nhiệt độ và điều khiển máy nén để duy trì nhiệt độ làm lạnh đã cài đặt.
Cách chọn thiết bị phù hợp
Để chọn loại tủ lạnh phù hợp, bạn cần cân nhắc đến thiết kế bếp, quy mô gia đình và thói quen bảo quản. Sau đây là cách chọn tủ lạnh phù hợp:
Tủ lạnh 1 cánh
Nhỏ gọn, tiết kiệm năng lượng, lý tưởng cho người sống một mình hoặc không gian nhỏ. Không gian ngăn đá hạn chế.
Tủ lạnh 2 cánh (Ngăn đá trên/dưới)
Lựa chọn truyền thống cho gia đình nhỏ đến trung bình (3-4 người). Ngăn mát/ngăn đá riêng.
Tủ lạnh side-by-side
Ngăn mát/ngăn đá dọc. Ngăn đá rộng, cửa hẹp phù hợp với không gian mở cửa hạn chế.
Tủ lạnh nhiều cánh (Cửa kiểu Pháp)
Các kệ ngăn mát rộng ở phía trên, ngăn đá dạng ngăn kéo ở phía dưới. Lý tưởng cho gia đình lớn hoặc thường tiếp đãi khách. Model InstaView Door-in-Door™ của LG gia tăng sự tiện lợi.
Cách sử dụng tủ lạnh hiệu quả và an toàn
Sử dụng tủ lạnh đúng cách giúp tiết kiệm điện và kéo dài tuổi thọ:
✓ Đặt đúng nhiệt độ: Nên đặt ở 3–4°C (ngăn mát) và -18°C (ngăn đá).
✓ Không nhồi nhét: Để chỗ cho không khí lưu thông.
✓ Để nguội đồ nóng trước khi cất: Để nguội thức ăn thừa trước khi cất vào tủ lạnh.
✓ Hạn chế mở cửa: Xác định vật cần lấy trước khi mở cửa. Công nghệ Door-in-Door™ của LG giúp giảm thoát khí lạnh.
✓ Bảo quản thực phẩm đúng cách: Sử dụng hộp đựng kín khí. Cất thịt sống ở kệ dưới cùng.
✓ Vệ sinh thường xuyên: Lau sạch ngay khi bị rơi hoặc đổ và vệ sinh sâu theo định kỳ.
Quá trình phát triển của tủ lạnh và tác động đối với cuộc sống hiện đại
Lịch sử phát triển của tủ lạnh đã thay đổi đời sống hằng ngày, giúp bảo quản thực phẩm an toàn và giảm thiểu bệnh tật. Các tủ lạnh hiện đại vẫn tiếp nối quá trình phát triển này. LG là hãng tiên phong trong các công nghệ như:
✓ Smart Inverter Compressor™: Mang lại khả năng kiểm soát nhiệt độ chính xác, tiết kiệm năng lượng, vận hành êm ái và độ bền cao.
✓ LinearCooling™ & DoorCooling+™: Giảm thiểu dao động nhiệt độ, giúp thực phẩm tươi lâu hơn.
✓ Hygiene Fresh+™: Hệ thống lọc không khí giúp loại bỏ vi khuẩn và mùi hôi, tạo môi trường vệ sinh hơn.
Câu hỏi thường gặp
Q.
Tủ lạnh hoạt động dựa trên nguyên lý khoa học nào?
A.
Tủ lạnh hoạt động dựa trên chu trình làm lạnh nén hơi, giúp chuyển nhiệt từ bên trong tủ ra bên ngoài. Chất làm lạnh liên tục bay hơi, nén lại, ngưng tụ và giãn nở để hấp thụ nhiệt từ thực phẩm và thải nhiệt ra bên ngoài.
Q.
Các bộ phận chính của tủ lạnh là gì?
A.
Các bộ phận chính bao gồm máy nén, cuộn ngưng tụ, cuộn bay hơi, van giãn nở, chất làm lạnh và bộ điều nhiệt. Những bộ phận này giúp tuần hoàn chất làm lạnh, loại bỏ nhiệt và duy trì mức nhiệt đã cài đặt.
Q.
Máy nén trong tủ lạnh đóng vai trò gì?
A.
Máy nén đóng vai trò là trái tim của tủ lạnh, nén và tuần hoàn chất làm lạnh. Smart Inverter Compressor™ của LG giúp nâng cao hiệu suất, giảm tiếng ồn và tăng độ bền.
Q.
Làm thế nào để chọn được loại tủ lạnh phù hợp?
A.
Hãy chọn theo thiết kế bếp, quy mô gia đình và thói quen lưu trữ: tủ 1 Cánh dành cho người độc thân hoặc không gian nhỏ, tủ 2 Cánh cho gia đình nhỏ đến trung bình, tủ Side-by-Side phù hợp khi cần nhiều không gian ngăn đá, và tủ Nhiều cánh lý tưởng cho gia đình đông người hoặc thường xuyên tiếp đãi khách.
Q.
Làm thế nào để sử dụng tủ lạnh hiệu quả và an toàn?
A.
Sử dụng tủ lạnh hiệu quả bằng cách đặt nhiệt độ ngăn mát ở 3–4°C và –18°C cho ngăn đá, tránh nhồi nhét quá đầy, để nguội thức ăn trước khi cất vào tủ, hạn chế mở cửa nhiều lần, bảo quản thực phẩm trong hộp kín và vệ sinh thường xuyên.