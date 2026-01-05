About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Chia sẻ nội dung này.

Bạn có thể chia sẻ nội dung bạn thích với bạn bè của mình

GỢI Ý VÀ MẸO

Tủ lạnh là gì & cách tủ lạnh bảo quản thực phẩm tươi ngon

  

Tủ lạnh LG mở trong căn bếp hiện đại, thực phẩm bên trong được sắp xếp gọn gàng nhằm minh họa cách tủ lạnh bảo quản thực phẩm tươi ngon.

Tủ lạnh là thiết bị gia dụng thiết yếu giúp bảo quản thực phẩm, duy trì độ tươi ngon và mang lại giá trị lâu dài. Khi chạy liên tục, tủ lạnh sẽ tiêu hao điện năng. Chọn tủ lạnh có kích thước lớn hơn nhu cầu sẽ làm tăng công suất tiêu thụ. Do đó, cần phải chọn tủ lạnh có kích thước phù hợp với số người sử dụng. Bài viết này tổng hợp các thông tin chọn kích thước tủ lạnh tiêu chuẩn để giúp bạn tiết kiệm điện và sử dụng kinh tế hơn.

Cách tủ lạnh hoạt động để bảo quản thực phẩm và duy trì độ tươi ngon

 

Mục đích chính của tủ lạnh rất đơn giản nhưng vô cùng quan trọng: đảm bảo thực phẩm luôn lạnh. Nhiệt độ thấp làm chậm đáng kể tốc độ phát triển của vi khuẩn, nấm men và nấm mốc – những vi sinh vật làm hỏng thực phẩm. Bằng cách duy trì môi trường mát ổn định (thường trong khoảng 1–4°C trong ngăn mát), tủ lạnh giúp bảo quản thực phẩm lâu hơn đáng kể so với khi để ở nhiệt độ phòng. Chức năng này không chỉ cần thiết để sử dụng tiện lợi mà còn vô cùng quan trọng đối với an toàn thực phẩm, giúp ngăn mầm bệnh gây hại sinh sôi nhanh chóng. Về cơ bản, tủ lạnh tạo ra một vi khí hậu được kiểm soát, nơi độ tươi được duy trì và các chất dinh dưỡng được bảo toàn tốt hơn.

Cách giữ lạnh thực phẩm

 

Nguyên lý kỳ diệu của quá trình làm lạnh nằm ở một chu trình liên tục gọi là chu trình làm lạnh nén hơi. Chu trình này điều chỉnh các đặc tính vật lý của chất làm lạnh nhằm đưa nhiệt từ bên trong tủ ra môi trường bên ngoài. Dưới đây là giải thích đơn giản:

Rau củ tươi đặt trên bề mặt gỗ, minh họa cách công nghệ làm lạnh làm chậm quá trình hư hỏng bằng cách giữ thực phẩm mát và tươi.

1. Sự bay hơi (Hấp thụ nhiệt): Bên trong tủ lạnh (cuộn bay hơi), chất làm lạnh dạng lỏng hấp thụ nhiệt từ thực phẩm và bay hơi thành khí áp suất thấp. Quá trình này làm mát không gian bên trong.

 

2. Nén: Máy nén hút lượng khí này vào và nén lại, làm tăng áp suất và nhiệt độ của khí.

 

3. Ngưng tụ (Tỏa nhiệt): Khí nóng này chảy vào cuộn ngưng tụ (bên ngoài tủ lạnh), tỏa nhiệt ra không khí trong phòng và ngưng tụ trở lại thành chất lỏng.

4. Giãn nở: Chất lỏng đi qua van giãn nở, khiến áp suất và nhiệt độ giảm xuống đáng kể.

 

5. Tuần hoàn: Chất lỏng lạnh này chảy trở lại các cuộn bay hơi để bắt đầu chu trình một lần nữa.

Bộ phận chính của tủ lạnh và vai trò

 

Hiểu rõ các bộ phận chính sẽ giúp bạn đánh giá cao cách tủ lạnh hoạt động

1. Máy nén: Đây là “Trái tim” của tủ lạnh và có nhiệm vụ tuần hoàn và nén chất làm lạnh. Smart Inverter Compressor™ của LG nổi tiếng với hiệu suất cao, vận hành êm ái và độ bền vượt trội.

2. Cuộn ngưng tụ: Nằm bên ngoài tủ lạnh, bộ phận này giải phóng lượng nhiệt đã hấp thụ từ bên trong khi chất làm lạnh ngưng tụ. Vệ sinh sạch sẽ bộ phận này để tăng hiệu suất.

 

3. Cuộn bay hơi: Nằm bên trong tủ lạnh, các cuộn này hấp thụ nhiệt từ không khí bên trong khi chất làm lạnh chảy qua. Tình trạng đóng tuyết tại đây có thể làm giảm hiệu suất – model hiện đại có chức năng rã đông tự động sẽ ngăn ngừa hiện tượng này.

4. Van giãn nở: Giảm áp suất và nhiệt độ của chất làm lạnh trước khi đi vào dàn hơi.

 

5. Chất làm lạnh: Chất lỏng tuần hoàn trong hệ thống, thay đổi trạng thái để truyền nhiệt. Model LG hiện đại sử dụng chất làm lạnh R600a thân thiện với môi trường.

 

6. Bộ điều nhiệt: Theo dõi nhiệt độ và điều khiển máy nén để duy trì nhiệt độ làm lạnh đã cài đặt.

Cách chọn thiết bị phù hợp

 

Để chọn loại tủ lạnh phù hợp, bạn cần cân nhắc đến thiết kế bếp, quy mô gia đình và thói quen bảo quản. Sau đây là cách chọn tủ lạnh phù hợp:

Tủ lạnh 1 cánh

 

Nhỏ gọn, tiết kiệm năng lượng, lý tưởng cho người sống một mình hoặc không gian nhỏ. Không gian ngăn đá hạn chế.

Tìm hiểu thêm

Tủ lạnh 2 cánh (Ngăn đá trên/dưới)

 

Lựa chọn truyền thống cho gia đình nhỏ đến trung bình (3-4 người). Ngăn mát/ngăn đá riêng.

Tìm hiểu thêm

Tủ lạnh side-by-side

 

Ngăn mát/ngăn đá dọc. Ngăn đá rộng, cửa hẹp phù hợp với không gian mở cửa hạn chế.

Tìm hiểu thêm

Tủ lạnh nhiều cánh (Cửa kiểu Pháp)

 

Các kệ ngăn mát rộng ở phía trên, ngăn đá dạng ngăn kéo ở phía dưới. Lý tưởng cho gia đình lớn hoặc thường tiếp đãi khách. Model InstaView Door-in-Door™ của LG gia tăng sự tiện lợi.

Tìm hiểu thêm

Cách sử dụng tủ lạnh hiệu quả và an toàn

 

Sử dụng tủ lạnh đúng cách giúp tiết kiệm điện và kéo dài tuổi thọ:

 

✓ Đặt đúng nhiệt độ: Nên đặt ở 3–4°C (ngăn mát) và -18°C (ngăn đá).

✓ Không nhồi nhét: Để chỗ cho không khí lưu thông.

✓ Để nguội đồ nóng trước khi cất: Để nguội thức ăn thừa trước khi cất vào tủ lạnh.

✓ Hạn chế mở cửa: Xác định vật cần lấy trước khi mở cửa. Công nghệ Door-in-Door™ của LG giúp giảm thoát khí lạnh.

✓ Bảo quản thực phẩm đúng cách: Sử dụng hộp đựng kín khí. Cất thịt sống ở kệ dưới cùng.

✓ Vệ sinh thường xuyên: Lau sạch ngay khi bị rơi hoặc đổ và vệ sinh sâu theo định kỳ.

Quá trình phát triển của tủ lạnh và tác động đối với cuộc sống hiện đại

Tủ lạnh LG được lắp đặt trong không gian nội thất hiện đại

Lịch sử phát triển của tủ lạnh đã thay đổi đời sống hằng ngày, giúp bảo quản thực phẩm an toàn và giảm thiểu bệnh tật. Các tủ lạnh hiện đại vẫn tiếp nối quá trình phát triển này. LG là hãng tiên phong trong các công nghệ như:

 

✓ Smart Inverter Compressor™: Mang lại khả năng kiểm soát nhiệt độ chính xác, tiết kiệm năng lượng, vận hành êm ái và độ bền cao.

✓ LinearCooling™ & DoorCooling+™: Giảm thiểu dao động nhiệt độ, giúp thực phẩm tươi lâu hơn.

✓ Hygiene Fresh+™: Hệ thống lọc không khí giúp loại bỏ vi khuẩn và mùi hôi, tạo môi trường vệ sinh hơn.

Câu hỏi thường gặp

Q.

Tủ lạnh hoạt động dựa trên nguyên lý khoa học nào?

A.

Tủ lạnh hoạt động dựa trên chu trình làm lạnh nén hơi, giúp chuyển nhiệt từ bên trong tủ ra bên ngoài. Chất làm lạnh liên tục bay hơi, nén lại, ngưng tụ và giãn nở để hấp thụ nhiệt từ thực phẩm và thải nhiệt ra bên ngoài.

Q.

Các bộ phận chính của tủ lạnh là gì?

A.

Các bộ phận chính bao gồm máy nén, cuộn ngưng tụ, cuộn bay hơi, van giãn nở, chất làm lạnh và bộ điều nhiệt. Những bộ phận này giúp tuần hoàn chất làm lạnh, loại bỏ nhiệt và duy trì mức nhiệt đã cài đặt.

Q.

Máy nén trong tủ lạnh đóng vai trò gì?

A.

Máy nén đóng vai trò là trái tim của tủ lạnh, nén và tuần hoàn chất làm lạnh. Smart Inverter Compressor™ của LG giúp nâng cao hiệu suất, giảm tiếng ồn và tăng độ bền.

Q.

Làm thế nào để chọn được loại tủ lạnh phù hợp?

A.

Hãy chọn theo thiết kế bếp, quy mô gia đình và thói quen lưu trữ: tủ 1 Cánh dành cho người độc thân hoặc không gian nhỏ, tủ 2 Cánh cho gia đình nhỏ đến trung bình, tủ Side-by-Side phù hợp khi cần nhiều không gian ngăn đá, và tủ Nhiều cánh lý tưởng cho gia đình đông người hoặc thường xuyên tiếp đãi khách.

Q.

Làm thế nào để sử dụng tủ lạnh hiệu quả và an toàn?

A.

Sử dụng tủ lạnh hiệu quả bằng cách đặt nhiệt độ ngăn mát ở 3–4°C và –18°C cho ngăn đá, tránh nhồi nhét quá đầy, để nguội thức ăn trước khi cất vào tủ, hạn chế mở cửa nhiều lần, bảo quản thực phẩm trong hộp kín và vệ sinh thường xuyên.

