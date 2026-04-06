Màn hình UltraWide 34 inch IPS WFHD 100Hz 1ms

34U511A-B
Hình ảnh mặt trước của Màn hình UltraWide 34 inch IPS WFHD 100Hz 1ms 34U511A-B
hình ảnh mặt bên góc -15 độ
hình ảnh mặt bên góc +15 độ
Hình ảnh mặt bên góc nghiêng -15 độ
Hình nhìn từ bên trái
Hình nhìn từ bên phải
Hình chụp từ phía trên
Hình ảnh mặt sau
Hình ảnh phía sau bên trái
Hình ảnh phía sau bên phải
Hình chụp cận cảnh mặt sau
Hình ảnh cổng vào/ra phía sau
Tính năng chính

  • 34 inch 21:9 WFHD (2560x1080) IPS Display
  • Thiết kế viền 3 cạnh siêu mỏng
  • Màu sắc sRGB 99% (Typ.) được hiệu chuẩn tại nhà máy
  • 400 nit (Typ.) Độ sáng/VESA DisplayHDR™ 400
  • Tần số quét 100Hz, 1ms MBR
Thêm
Hình ảnh tuyệt đẹpTính năng thuận tiệnTrải nghiệm trò chơi tối ưuNâng cao sự thoải mái
Logo LG UltraWide Monitor.

34 inch 21:9 WFHD (2560x1080) IPS Display

LG ultra-wide monitor trên bàn làm việc màu trắng trong một văn phòng hiện đại, hiển thị nhiều bảng điều khiển và đồ thị dữ liệu giúp nâng cao năng suất và cho phép đa nhiệm.

34 inch LG Ultra-wide monitor minh họa sự khác biệt giữa tỷ lệ màn hình 21:9 và 16:9, với nhiều ứng dụng được hiển thị cạnh nhau giúp đa nhiệm.

34 inch WFHD
IPS™ Display

với màn hình không viền

Một người đi xe máy của tương lai đang đi xe qua khung cảnh thành phố được thắp sáng bằng đèn neon, với phần tô sáng cho thấy hình ảnh rõ ràng hơn, sắc nét hơn để thể hiện chuyển động rõ ràng.

Rõ nét, mượt mà với tần số quét 100Hz

Hình ảnh mặt bên của màn hình minh họa khả năng điều chỉnh độ nghiêng với các đường viền chồng lên nhau thể hiện phạm vi chuyển động công thái học của màn hình.

Gọn gàng với Chân đỡ thanh lịch

Cảnh sắc rực rỡ của hiện tượng cực quang phương bắc tỏa sáng trên những ngọn núi phủ tuyết trắng và phản chiếu dưới mặt hồ tĩnh lặng thể hiện màu sắc và độ tương phản có dải động cao.

Rõ nét sống động với DisplayHDR™ 400

21:9 UltraWide™ Full HD Display

Xem nhiều hơn, hiệu suất hơn

Màn hình UltraWide™ Full HD (2560×1080) có không gian màn hình ngang nhiều hơn màn hình FHD (1920×1080) tiêu chuẩn. Thiết kế hầu như không viền mang đến hình ảnh rộng hơn, không bị gián đoạn. Điều này cho phép thực hiện đa nhiệm hiệu quả hơn mà không cần chuyển đổi giữa các cửa sổ.

LG Ultra-wide monitor đang hiển thị nhiều ứng dụng cùng lúc trên màn hình 34 inch 21:9, kèm theo phần so sánh được làm nổi bật cho thấy chiều ngang rộng hơn so với màn hình 27 inch 16:9 tiêu chuẩn.

*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.

VESA DisplayHDR™ 400

Độ rõ ràng giúp bạn tập trung

Hỗ trợ VESA DisplayHDR™ 400, mang lại độ sáng và độ tương phản được cải thiện để có chi tiết rõ ràng hơn trong nội dung HDR.

IPS™ Display

Màn hình LG IPS™ hiển thị độ chính xác màu vượt trội với góc xem rộng.

VESA Display
HDR™ 400

HDR400 (dải tương phản động mở rộng) hỗ trợ các mức độ màu sắc và độ sáng cụ thể.

sRGB 99% (Typ.)

Với độ bao phủ 99% của phổ DCI-P3, đây là giải pháp tuyệt vời để hiển thị màu chính xác.

Màu hiệu chỉnh

Đảm bảo tái tạo màu chính xác và nhất quán.

LG ultra-wide monitor hiển thị hình ảnh cực quang rực rỡ với giao diện chỉnh sửa ảnh, thể hiện màu sắc chân thực sống động và độ sắc nét cao.

*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.

Ứng dụng LG Switch

Chuyển đổi nhanh chóng

Bạn có thể dễ dàng chia toàn bộ màn hình thành 6 phần, thay đổi thiết kế chủ đề hoặc thậm chí khởi chạy nền tảng cuộc gọi video bằng phím tắt được ánh xạ. Sản phẩm cũng hỗ trợ các chế độ PBP và PIP để đa nhiệm hiệu quả trên nhiều nguồn đầu vào.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác với tình huống sử dụng thực tế.

*Tìm trong Menu Hỗ trợ của LG.com để tải xuống ứng dụng LG Switch mới nhất.

 

1ms MBR

Chuyển động rõ ràng với 1ms MBR

1ms MBR giúp giảm hiện tượng mờ và bóng mờ chuyển động, mang đến trải nghiệm chơi game mượt mà hơn và hình ảnh rõ ràng hơn trong những cảnh có nhịp độ nhanh.

ノートパソコンとデスクトップの両方に接続されたモニターでデュアルコントローラーを説明する画像です。モニターが、それぞれのデバイスの画像を同時に表示します。

Những người đi xe máy của tương lai đang chạy qua một con phố trong thành phố có đèn neon, với hiệu ứng làm mờ chuyển động ở phía sau và một phần được tô sáng thể hiện hình ảnh sắc nét, rõ ràng để minh họa hiệu ứng Giảm mờ chuyển động 1ms (MBR).

*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.

*Giảm mờ chuyển động 1ms làm giảm độ sáng và khi được bật, người dùng không thể sử dụng các tính năng sau: AMD FreeSync™.

*Hiện tượng nháy hình có thể xảy ra khi 1ms MBR hoạt động.

5ms (GtG)

Tốc độ ổn định

Trải nghiệm thời gian phản hồi 5ms (GtG) nhanh nhạy, giảm thiểu tình trạng bóng mờ cho hình ảnh nét, mượt. Làm chủ mọi cuộc chơi với tốc độ đáng tin cậy và chuyển động mượt mà.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác với tình huống sử dụng thực tế.

Được thiết kế để mang lại sự thoải mái, cho năng suất cao

Chế độ đọc sách

Điều chỉnh nhiệt độ màu và độ sáng để giúp giảm mỏi mắt khi xem tài liệu trong thời gian dài.

Chống rung hình

Chế độ Chống rung hình giúp giảm hiện tượng chớp nháy không nhìn thấy được trên màn hình và mang lại môi trường làm việc thoải mái hơn cho mắt bạn.

*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.

*Tính năng trên có thể thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng thực tế mà người dùng đang sử dụng.

Chân đỡ thanh lịch với Đế mỏng

Gọn gàng với chân đỡ thanh lịch

Chân đỡ hình chữ L kiểu dáng đẹp được thiết kế mang lại sự thoải mái tiện lợi về công thái học với khả năng điều chỉnh độ nghiêng và cũng tương thích với việc treo tường 100×100 VESA để lắp đặt linh hoạt và sử dụng không gian làm việc hiệu quả.

Hình ảnh phía trên và góc nghiêng của màn hình được thiết lập trên bàn làm việc gọn gàng, bao gồm cốc cà phê, bàn phím không dây, chuột và chân đỡ kiểu dáng đẹp, cấu hình thấp đảm bảo sự ổn định và tiết kiệm không gian.
MÀN HÌNH

  • Kích thước [Inch]

    34

  • Tỷ lệ khung hình

    21:9

  • Loại tấm nền

    IPS

  • Thời gian phản hồi

    5ms (GtG at Faster)

  • Độ phân giải

    2560 x 1080

  • Kích thước điểm ảnh [mm]

    0.3124 x 0.310

  • Độ sâu màu (Số màu)

    16.7M

  • Góc nhìn (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Độ sáng (Điển hình) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Tỷ lệ tương phản (Typ.)

    1000:1

  • Gam màu (Điển hình)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Gam màu (Tối thiểu)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Tần số quét (Tối đa) [Hz]

    100

  • Độ sáng (Tối thiểu) [cd/m²]

    320 cd/m²

  • Tỷ lệ tương phản (Tối thiểu)

    700:1

  • Kích thước [cm]

    86.36cm

KẾT NỐI

  • HDMI

    YES(1ea)

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • Phiên bản DP

    1.4

TÍNH NĂNG

  • HDR 10

    YES

  • Chế độ mù màu

    YES

  • Tiết kiệm năng lượng thông minh

    YES

  • Chống nháy hình

    YES

  • Đồng bộ hành động động

    YES

  • Black Stabilizer

    YES

  • Crosshair

    YES

  • Chế độ đọc sách

    YES

  • Super Resolution+

    YES

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • Công nghệ giảm mờ chuyển động.

    YES

  • Hiệu ứng HDR

    YES

  • Tự động chuyển đầu vào khi có sự cố

    YES

CƠ HỌC

  • Điều chỉnh vị trí màn hình

    Tilt

  • Có thể gắn tường [mm]

    100 x 100 mm

KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG

  • Kích thước khi vận chuyển (R x C x S) [mm]

    910 x 200 x 461

  • Kích thước có chân đế (R x C x S) [mm]

    816.5 x 486.7 x 220.0 mm

  • Kích thước không có chân đế (R x C x S) [mm]

    816.5 x 365.3 x 45.5 mm

  • Trọng lượng khi vận chuyển [kg]

    9.9 kg

  • Trọng lượng có chân đế [kg]

    7.6 kg

  • Trọng lượng không có chân đế [kg]

    6.0 kg

THÔNG TIN

  • Tên sản phẩm

    UltraWide

  • Năm

    Y25

NGUỒN

  • Tiêu thụ điện năng (Chế độ ngủ)

    Less than 0.5W

  • Tiêu thụ điện năng (Tắt DC)

    Less than 0.3W

  • Đầu vào AC

    100~240V (50/60Hz)

  • Loại

    External Power(Adapter)

PHỤ KIỆN

  • HDMI

    YES

ỨNG DỤNG SW

  • Dual Controller

    YES

Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 