We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Màn hình UltraWide 34 inch IPS WFHD 100Hz 1ms
34 inch 21:9 WFHD (2560x1080) IPS Display
21:9 UltraWide™ Full HD Display
Xem nhiều hơn, hiệu suất hơn
Màn hình UltraWide™ Full HD (2560×1080) có không gian màn hình ngang nhiều hơn màn hình FHD (1920×1080) tiêu chuẩn. Thiết kế hầu như không viền mang đến hình ảnh rộng hơn, không bị gián đoạn. Điều này cho phép thực hiện đa nhiệm hiệu quả hơn mà không cần chuyển đổi giữa các cửa sổ.
*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.
VESA DisplayHDR™ 400
Độ rõ ràng giúp bạn tập trung
Hỗ trợ VESA DisplayHDR™ 400, mang lại độ sáng và độ tương phản được cải thiện để có chi tiết rõ ràng hơn trong nội dung HDR.
VESA Display
HDR™ 400
HDR400 (dải tương phản động mở rộng) hỗ trợ các mức độ màu sắc và độ sáng cụ thể.
sRGB 99% (Typ.)
Với độ bao phủ 99% của phổ DCI-P3, đây là giải pháp tuyệt vời để hiển thị màu chính xác.
*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.
Ứng dụng LG Switch
Chuyển đổi nhanh chóng
Bạn có thể dễ dàng chia toàn bộ màn hình thành 6 phần, thay đổi thiết kế chủ đề hoặc thậm chí khởi chạy nền tảng cuộc gọi video bằng phím tắt được ánh xạ. Sản phẩm cũng hỗ trợ các chế độ PBP và PIP để đa nhiệm hiệu quả trên nhiều nguồn đầu vào.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác với tình huống sử dụng thực tế.
*Tìm trong Menu Hỗ trợ của LG.com để tải xuống ứng dụng LG Switch mới nhất.
1ms MBR
Chuyển động rõ ràng với 1ms MBR
1ms MBR giúp giảm hiện tượng mờ và bóng mờ chuyển động, mang đến trải nghiệm chơi game mượt mà hơn và hình ảnh rõ ràng hơn trong những cảnh có nhịp độ nhanh.
*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.
*Giảm mờ chuyển động 1ms làm giảm độ sáng và khi được bật, người dùng không thể sử dụng các tính năng sau: AMD FreeSync™.
*Hiện tượng nháy hình có thể xảy ra khi 1ms MBR hoạt động.
5ms (GtG)
Tốc độ ổn định
Trải nghiệm thời gian phản hồi 5ms (GtG) nhanh nhạy, giảm thiểu tình trạng bóng mờ cho hình ảnh nét, mượt. Làm chủ mọi cuộc chơi với tốc độ đáng tin cậy và chuyển động mượt mà.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác với tình huống sử dụng thực tế.
Được thiết kế để mang lại sự thoải mái, cho năng suất cao
Chế độ đọc sách
Điều chỉnh nhiệt độ màu và độ sáng để giúp giảm mỏi mắt khi xem tài liệu trong thời gian dài.
Chống rung hình
Chế độ Chống rung hình giúp giảm hiện tượng chớp nháy không nhìn thấy được trên màn hình và mang lại môi trường làm việc thoải mái hơn cho mắt bạn.
*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.
*Tính năng trên có thể thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng thực tế mà người dùng đang sử dụng.
Chân đỡ thanh lịch với Đế mỏng
Gọn gàng với chân đỡ thanh lịch
Chân đỡ hình chữ L kiểu dáng đẹp được thiết kế mang lại sự thoải mái tiện lợi về công thái học với khả năng điều chỉnh độ nghiêng và cũng tương thích với việc treo tường 100×100 VESA để lắp đặt linh hoạt và sử dụng không gian làm việc hiệu quả.
Thông số chính
Màn hình - Kích thước [Inch]
34
Màn hình - Độ phân giải
2560 x 1080
Màn hình - Loại tấm nền
IPS
Màn hình - Tỷ lệ khung hình
21:9
Màn hình - Gam màu (Điển hình)
sRGB 99% (CIE1931)
Màn hình - Độ sáng (Điển hình) [cd/m²]
400 cd/m²
Màn hình - Tần số quét (Tối đa) [Hz]
100
Màn hình - Thời gian phản hồi
5ms (GtG at Faster)
Cơ học - Điều chỉnh vị trí màn hình
Tilt
Tất cả thông số
MÀN HÌNH
Kích thước [Inch]
34
Tỷ lệ khung hình
21:9
Loại tấm nền
IPS
Thời gian phản hồi
5ms (GtG at Faster)
Độ phân giải
2560 x 1080
Kích thước điểm ảnh [mm]
0.3124 x 0.310
Độ sâu màu (Số màu)
16.7M
Góc nhìn (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Độ sáng (Điển hình) [cd/m²]
400 cd/m²
Tỷ lệ tương phản (Typ.)
1000:1
Gam màu (Điển hình)
sRGB 99% (CIE1931)
Gam màu (Tối thiểu)
sRGB 95% (CIE1931)
Tần số quét (Tối đa) [Hz]
100
Độ sáng (Tối thiểu) [cd/m²]
320 cd/m²
Tỷ lệ tương phản (Tối thiểu)
700:1
Kích thước [cm]
86.36cm
KẾT NỐI
HDMI
YES(1ea)
DisplayPort
YES(1ea)
Phiên bản DP
1.4
TÍNH NĂNG
HDR 10
YES
Chế độ mù màu
YES
Tiết kiệm năng lượng thông minh
YES
Chống nháy hình
YES
Đồng bộ hành động động
YES
Black Stabilizer
YES
Crosshair
YES
Chế độ đọc sách
YES
Super Resolution+
YES
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
Công nghệ giảm mờ chuyển động.
YES
Hiệu ứng HDR
YES
Tự động chuyển đầu vào khi có sự cố
YES
CƠ HỌC
Điều chỉnh vị trí màn hình
Tilt
Có thể gắn tường [mm]
100 x 100 mm
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG
Kích thước khi vận chuyển (R x C x S) [mm]
910 x 200 x 461
Kích thước có chân đế (R x C x S) [mm]
816.5 x 486.7 x 220.0 mm
Kích thước không có chân đế (R x C x S) [mm]
816.5 x 365.3 x 45.5 mm
Trọng lượng khi vận chuyển [kg]
9.9 kg
Trọng lượng có chân đế [kg]
7.6 kg
Trọng lượng không có chân đế [kg]
6.0 kg
THÔNG TIN
Tên sản phẩm
UltraWide
Năm
Y25
NGUỒN
Tiêu thụ điện năng (Chế độ ngủ)
Less than 0.5W
Tiêu thụ điện năng (Tắt DC)
Less than 0.3W
Đầu vào AC
100~240V (50/60Hz)
Loại
External Power(Adapter)
PHỤ KIỆN
HDMI
YES
ỨNG DỤNG SW
Dual Controller
YES
Mọi người đang nói gì
Lựa chọn dành cho bạn
Hướng dẫn sử dụng & Phần mềm
Tải về hướng dẫn sử dụng
và phiên bản phần mềm mới nhất cho sản phẩm của bạn
Khắc phục sự cố
Tìm kiếm videos hướng dẫn
cho sản phẩm của bạn
LG Here4U
Hướng dẫn & Phần mềm
Tìm kiếm phụ kiện cho
sản phẩm của bạn
Đăng ký sản phẩm
Việc đăng ký sản phẩm sẽ giúp bạn nhận hỗ trợ nhanh hơn.
Hỗ trợ sản phẩm
Tìm tài liệu hướng dẫn, khắc phục sự cố và bảo hành cho sản phẩm LG của bạn.
Hỗ trợ đặt hàng
Các câu hỏi thường gặp về theo dõi đơn hàng và kiểm tra đơn hàng của bạn.
Yêu cầu sửa chữa
Yêu cầu dịch vụ sửa chữa trực tuyến một cách thuận tiện.
Liên hệ với chúng tôi
Chat
Trực tiếp
Chat với các chuyên gia về sản phẩm lg để được hỗ trợ mua sắm, nhận giảm giá và ưu đãi trong thời gian thực
Zalo
Chat với bộ phận hỗ trợ dịch vụ lg bằng phần mềm nhắn tin phổ biến nhất
Gửi email cho
Chúng tôi
Gửi email cho bộ phận hỗ trợ dịch vụ LG
Gọi cho
Chúng tôi
Trò chuyện trực tiếp với các đại diện hỗ trợ của chúng tôi.
Sản phẩm tương tự