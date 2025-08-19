Skip to contentSkip to accessibility help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Màn hình chơi game LG UltraGear™ G6 QHD 200Hz 27 inch│27G610A với sRGB 99% (Thông thường), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms (GtG), HDMI 2.0

Màn hình chơi game LG UltraGear™ G6 QHD 200Hz 27 inch│27G610A với sRGB 99% (Thông thường), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms (GtG), HDMI 2.0

Màn hình chơi game LG UltraGear™ G6 QHD 200Hz 27 inch│27G610A với sRGB 99% (Thông thường), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms (GtG), HDMI 2.0

27G610A-B
hình ảnh mặt trước
hình chụp mặt bên góc -15 độ
hình chụp mặt bên góc +15 độ
hình ảnh mặt bên
hình chụp mặt sau có đèn sáng
hình chụp mặt sau với đèn tắt
hình phối cảnh mặt sau
hình ảnh mặt trước của màn hình với chân đế hạ xuống
hình ảnh mặt bên của màn hình nghiêng +15 độ
hình ảnh mặt bên của màn hình nghiêng
hình chụp từ phía trên
hình chụp từ phía trên màn hình xoay +30 độ
hình chụp từ phía trên màn hình xoay -30 độ
hình cận cảnh biểu tượng phía sau
hình cận cảnh các cổng
hình ảnh mặt trước
hình chụp mặt bên góc -15 độ
hình chụp mặt bên góc +15 độ
hình ảnh mặt bên
hình chụp mặt sau có đèn sáng
hình chụp mặt sau với đèn tắt
hình phối cảnh mặt sau
hình ảnh mặt trước của màn hình với chân đế hạ xuống
hình ảnh mặt bên của màn hình nghiêng +15 độ
hình ảnh mặt bên của màn hình nghiêng
hình chụp từ phía trên
hình chụp từ phía trên màn hình xoay +30 độ
hình chụp từ phía trên màn hình xoay -30 độ
hình cận cảnh biểu tượng phía sau
hình cận cảnh các cổng

Tính năng chính

  • Màn hình chơi game QHD 27 inch (2560x1440)
  • VESA DisplayHDR™ 400
  • Tần số quét 200Hz
  • Thời gian phản hồi 1ms (GtG)
  • AMD FreeSync™ Premium
  • Thiết kế viền siêu mỏng
Thêm
Hình ảnh mặt trước màn hình chơi game UltraGear™ 27g610a.

Hình ảnh mặt trước màn hình chơi game UltraGear™ 27g610a.

QHD 200Hz 27 inch
Màn hình chơi game IPS

Hình ảnh mặt trước màn hình chơi game LG UltraGear™ 27G610A đặt trên đế lục giác trong bối cảnh hành lang rực ánh đèn neon mang phong cách vị lai; màn hình hiển thị các vòng xoáy màu tím và đỏ sống động cùng logo UltraGear ở chính giữa.

Hình ảnh mặt trước màn hình chơi game LG UltraGear™ 27G610A đặt trên đế lục giác trong bối cảnh hành lang rực ánh đèn neon mang phong cách vị lai; màn hình hiển thị các vòng xoáy màu tím và đỏ sống động cùng logo UltraGear ở chính giữa.

*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.

Ảnh ghép năm ô tính năng với điểm nhấn là LG UltraGear™ 27G610A: khung màn hình với dòng chữ “27″ QHD 2560×1440”; cảnh chiến đấu khoa học viễn tưởng dán nhãn “sRGB 99% (Thông thường) & VESA DisplayHDR™ 400”; hình ảnh xe máy chuyển động rõ ràng được đánh dấu “200Hz”; hình ảnh tàu vũ trụ được gắn nhãn “1ms (GtG)”; và cáp HDMI cận cảnh được dán nhãn “HDMI 2.0”.

Ảnh ghép năm ô tính năng với điểm nhấn là LG UltraGear™ 27G610A: khung màn hình với dòng chữ “27″ QHD 2560×1440”; cảnh chiến đấu khoa học viễn tưởng dán nhãn “sRGB 99% (Thông thường) & VESA DisplayHDR™ 400”; hình ảnh xe máy chuyển động rõ ràng được đánh dấu “200Hz”; hình ảnh tàu vũ trụ được gắn nhãn “1ms (GtG)”; và cáp HDMI cận cảnh được dán nhãn “HDMI 2.0”.

Từ 'DISPLAY' (MÀN HÌNH) viết bằng chữ cái chuyển màu lớn đặt chính giữa nền tối có khung viền mỏng kéo dài từ bên trái.

Từ 'DISPLAY' (MÀN HÌNH) viết bằng chữ cái chuyển màu lớn đặt chính giữa nền tối có khung viền mỏng kéo dài từ bên trái.

Hình ảnh rõ ràng giúp bạn kiểm soát mọi tình huống

Với màn hình QHD 27 inch (2560x1440) rộng, UltraGear mang lại khung vẽ có thể giúp cải thiện độ rõ nét và chi tiết hình ảnh. Mật độ điểm ảnh cao góp phần tạo ra hình ảnh sắc nét và chính xác hơn, mang lại trải nghiệm lối cuốn hơn.

Ảnh cận cảnh màn hình LG UltraGear™ 27G610A trên màn hình, hiển thị cảnh trận chiến trong trò chơi khoa học viễn tưởng có tàu vũ trụ và máy móc tương lai. Dòng chữ chồng lên nhấn mạnh độ phân giải và tỷ lệ khung hình: “16:9 QHD 2560×1440.”

Ảnh cận cảnh màn hình LG UltraGear™ 27G610A trên màn hình, hiển thị cảnh trận chiến trong trò chơi khoa học viễn tưởng có tàu vũ trụ và máy móc tương lai. Dòng chữ chồng lên nhấn mạnh độ phân giải và tỷ lệ khung hình: “16:9 QHD 2560×1440.”

*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.

Đắm chìm trong màu sắc chân thực, chinh phục trò chơi

Màn hình chơi game hỗ trợ phổ màu rộng với độ bao phủ 99% sRGB (Thông thường), thể hiện màu sắc có độ chân thực cao để tái tạo bằng VESA DisplayHDR™ 400, cho phép người chơi có trải nghiệm gaming siêu thực.

Các chiến binh mặc giáp tương lai chiến đấu bằng vũ khí năng lượng trong thành phố rực sáng đèn neon.

*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.

*Tính năng trên có thể thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng thực tế mà người dùng đang sử dụng.

Từ 'DISPLAY' (MÀN HÌNH) viết bằng chữ cái chuyển màu lớn đặt chính giữa nền tối có khung viền mỏng kéo dài từ bên trái.

Từ 'DISPLAY' (MÀN HÌNH) viết bằng chữ cái chuyển màu lớn đặt chính giữa nền tối có khung viền mỏng kéo dài từ bên trái.

Hình ảnh mặt bên của màn hình đang chiếu ảnh nhân vật cung thủ trong trò chơi.

Chuyển động chơi game mượt mà

Mang lại tần số quét 200Hz cho hình ảnh mượt mà, rõ nét, đồng thời giảm thiểu hiện tượng mờ chuyển động. Đắm chìm vào cách chơi chân thực hơn trong từng khung hình.

*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.

Tốc độ vượt trội, đắm mình trong trò chơi

Thời gian phản hồi 1ms siêu nhanh (GtG) giúp giảm hiện tượng bóng mờ ngược và đem đến cho bạn trải nghiệm chơi game hoàn toàn mới.

*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.

*Chọn ‘Chế độ nhanh hơn’ để bật ‘Thời gian phản hồi 1ms’. (Điều chỉnh trò chơi → Thời gian phản hồi → Chế độ nhanh hơn).

Từ 'TECHNOLOGY' (CÔNG NGHỆ) viết bằng chữ cái chuyển màu lớn đặt chính giữa nền tối có khung viền mỏng kéo dài từ bên trái.

Từ 'TECHNOLOGY' (CÔNG NGHỆ) viết bằng chữ cái chuyển màu lớn đặt chính giữa nền tối có khung viền mỏng kéo dài từ bên trái.

Được chứng nhận với công nghệ được áp dụng rộng rãi

Màn hình được trang bị công nghệ AMD FreeSync™ Premium này đảm bảo không có hiện tượng xé hình, siêu mượt và độ trễ thấp, mang đến trải nghiệm chơi game chính xác và siêu mượt.

Hình ảnh hiển thị so sánh màn hình chia đôi của đồ họa chơi game với công nghệ đồng bộ hóa bị tắt ở bên trái và được bật ở bên phải. Ở bên trái, hình ảnh của phi công từ máy bay phản lực vị lai bị méo mó do xé và giật hình, còn ở bên phải, cùng một cảnh nhưng có vẻ mượt mà và uyển chuyển kèm những vệt chuyển động sáng. Tiêu đề có nội dung “Được chứng nhận với công nghệ được áp dụng rộng rãi” làm nổi bật chứng nhận AMD FreeSync™ Premium và NVIDIA® G-SYNC® Compatible.

Hình ảnh hiển thị logo chứng nhận AMD FreeSync™ Premium màu đen nằm chính giữa trên nền màu be nhạt.

Hình ảnh hiển thị logo chứng nhận AMD FreeSync™ Premium màu đen nằm chính giữa trên nền màu be nhạt.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Hiệu suất của tính năng này được so sánh với model không áp dụng công nghệ đồng bộ hóa.

*Có thể xảy ra lỗi hoặc độ trễ tùy thuộc vào kết nối mạng.

Dynamic Action Sync

Giảm độ trễ đầu vào với Dynamic Action Sync, game thủ có thể nắm bắt được những khoảnh khắc quan trọng theo thời gian thực và phản ứng nhanh chóng.

Black Stabilizer

Black Stabilizer giúp game thủ phát hiện các tay súng bắn tỉa ẩn nấp trong những góc tối nhất và nhanh chóng xử lý khi có tình huống bom nổ.

Điểm ngắm

Điểm ngắm mục tiêu được cố định ở chính giữa để tăng độ chính xác khi bắn.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Nhỏ gọn và đẹp mắt

Trải nghiệm thiết kế viền siêu mỏng với đế có thể điều chỉnh hoàn toàn bằng cách xoay, nghiêng và nâng. Chân đế chữ L gọn gàng và khả năng xoay rộng được thiết kế để giảm thiểu không gian sử dụng trên bàn và loại bỏ không gian không sử dụng một cách hiệu quả.

Biểu tượng có thể điều chỉnh trục xoay.

Xoay màn hình

-30° ~ 30°

Biểu tượng có thể điều chỉnh độ nghiêng.

Độ nghiêng

-5° ~ 20°

Biểu tượng có thể điều chỉnh độ cao.

Độ cao

110mm

Biểu tượng pivot.

Pivot

Theo chiều kim đồng hồ

Hình ảnh mặt trước và mặt sau của màn hình chơi game UltraGear™ 27g610a hiển thị cảnh đua xe theo phong cách vị lai trên màn hình.

Hình ảnh mặt trước và mặt sau của màn hình chơi game UltraGear™ 27g610a hiển thị cảnh đua xe theo phong cách vị lai trên màn hình.

Biểu tượng HDMI.

HDMI™ 2.1 x2

Biểu tượng Displayport.

1x DisplayPort 1.4

với DSC

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Để truy cập thêm tài liệu kỹ thuật và tài nguyên, vui lòng ghé thăm Cổng thông tin đối tác B2B của LG.

Key Feature

  • Màn hình chơi game QHD 27 inch (2560x1440)
  • VESA DisplayHDR™ 400
  • Tần số quét 200Hz
  • Thời gian phản hồi 1ms (GtG)
  • AMD FreeSync™ Premium
  • Thiết kế viền siêu mỏng
In

Thông số chính

  • Kích thước [Inch]

    27

  • Độ phân giải

    2560 x 1440

  • Loại tấm nền

    IPS

  • Tỷ lệ khung hình

    16:9

  • Gam màu (Điển hình)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Độ sáng (Điển hình) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Tần số quét (Tối đa) [Hz]

    200

  • Thời gian phản hồi

    1ms (GtG at Faster)

  • Điều chỉnh vị trí màn hình

    Tilt/Swivel/Height/Pivot

Tất cả thông số

MÀN HÌNH

  • Kích thước [Inch]

    27

  • Tỷ lệ khung hình

    16:9

  • Loại tấm nền

    IPS

  • Thời gian phản hồi

    1ms (GtG at Faster)

  • Độ phân giải

    2560 x 1440

  • Kích thước điểm ảnh [mm]

    0.2331 x 0.2331 mm

  • Độ sâu màu (Số màu)

    16.7M

  • Góc nhìn (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Độ sáng (Điển hình) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Tỷ lệ tương phản (Typ.)

    1000:1

  • Gam màu (Điển hình)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Gam màu (Tối thiểu)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Tần số quét (Tối đa) [Hz]

    200

  • Độ sáng (Tối thiểu) [cd/m²]

    320cd/m²

  • Kích thước [cm]

    68.4

KẾT NỐI

  • HDMI

    CÓ (2ea)

  • DisplayPort

    CÓ (1ea)

  • Phiên bản DP

    1.4

  • Đầu ra tai nghe

    3 đầu cắm

TÍNH NĂNG

  • HDR 10

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Chế độ mù màu

  • Tiết kiệm năng lượng thông minh

  • Hiệu chỉnh màu tại nhà máy

  • Chống nháy hình

  • Đồng bộ hành động động

  • Black Stabilizer

  • Crosshair

  • Chế độ đọc sách

  • Bộ đếm FPS

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR 400

  • Phím do người dùng xác định

  • Chọn đầu vào tự động

  • Hiệu ứng HDR

CƠ HỌC

  • Điều chỉnh vị trí màn hình

    Tilt/Swivel/Height/Pivot

  • Có thể gắn tường [mm]

    100 x 100 mm

KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG

  • Kích thước khi vận chuyển (R x C x S) [mm]

    865.0 x 435.0 x 140.0

  • Kích thước có chân đế (R x C x S) [mm]

    613.2 x 544.2 x 224.5

  • Kích thước không có chân đế (R x C x S) [mm]

    613.2 x 364.5 x 49.2

  • Trọng lượng khi vận chuyển [kg]

    7.1

  • Trọng lượng có chân đế [kg]

    5.3

  • Trọng lượng không có chân đế [kg]

    3.5

THÔNG TIN

  • Tên sản phẩm

    Màn hình máy tính

  • Năm

    2025

NGUỒN

  • Tiêu thụ điện năng (Tối đa)

    22

  • Tiêu thụ điện năng (Energy Star)

    20

  • Tiêu thụ điện năng (Chế độ ngủ)

    Ít hơn 0.3W

  • Tiêu thụ điện năng (Tắt DC)

    Ít hơn 0.5W

  • Đầu vào AC

    100~240V (50/60Hz)

  • Loại

    Nguồn điện ngoài (bộ chuyển đổi)

PHỤ KIỆN

  • Báo cáo hiệu chuẩn (Giấy)

  • Khác (Phụ kiện)

    Dây Displayport

  • Dây nguồn

Mọi người đang nói gì

Lựa chọn dành cho bạn

Bạn cần trợ giúp?

Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn.

Nhận hỗ trợ

Liên hệ với chúng tôi

Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 