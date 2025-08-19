We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Màn hình chơi game LG UltraGear™ G6 QHD 200Hz 27 inch│27G610A với sRGB 99% (Thông thường), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms (GtG), HDMI 2.0
*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.
Hình ảnh rõ ràng giúp bạn kiểm soát mọi tình huống
Với màn hình QHD 27 inch (2560x1440) rộng, UltraGear mang lại khung vẽ có thể giúp cải thiện độ rõ nét và chi tiết hình ảnh. Mật độ điểm ảnh cao góp phần tạo ra hình ảnh sắc nét và chính xác hơn, mang lại trải nghiệm lối cuốn hơn.
Đắm chìm trong màu sắc chân thực, chinh phục trò chơi
Màn hình chơi game hỗ trợ phổ màu rộng với độ bao phủ 99% sRGB (Thông thường), thể hiện màu sắc có độ chân thực cao để tái tạo bằng VESA DisplayHDR™ 400, cho phép người chơi có trải nghiệm gaming siêu thực.
Các chiến binh mặc giáp tương lai chiến đấu bằng vũ khí năng lượng trong thành phố rực sáng đèn neon.
*Tính năng trên có thể thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng thực tế mà người dùng đang sử dụng.
Tốc độ vượt trội, đắm mình trong trò chơi
Thời gian phản hồi 1ms siêu nhanh (GtG) giúp giảm hiện tượng bóng mờ ngược và đem đến cho bạn trải nghiệm chơi game hoàn toàn mới.
*Chọn ‘Chế độ nhanh hơn’ để bật ‘Thời gian phản hồi 1ms’. (Điều chỉnh trò chơi → Thời gian phản hồi → Chế độ nhanh hơn).
Được chứng nhận với công nghệ được áp dụng rộng rãi
Màn hình được trang bị công nghệ AMD FreeSync™ Premium này đảm bảo không có hiện tượng xé hình, siêu mượt và độ trễ thấp, mang đến trải nghiệm chơi game chính xác và siêu mượt.
Hình ảnh hiển thị so sánh màn hình chia đôi của đồ họa chơi game với công nghệ đồng bộ hóa bị tắt ở bên trái và được bật ở bên phải. Ở bên trái, hình ảnh của phi công từ máy bay phản lực vị lai bị méo mó do xé và giật hình, còn ở bên phải, cùng một cảnh nhưng có vẻ mượt mà và uyển chuyển kèm những vệt chuyển động sáng. Tiêu đề có nội dung “Được chứng nhận với công nghệ được áp dụng rộng rãi” làm nổi bật chứng nhận AMD FreeSync™ Premium và NVIDIA® G-SYNC® Compatible.
*Hiệu suất của tính năng này được so sánh với model không áp dụng công nghệ đồng bộ hóa.
*Có thể xảy ra lỗi hoặc độ trễ tùy thuộc vào kết nối mạng.
Dynamic Action Sync
Giảm độ trễ đầu vào với Dynamic Action Sync, game thủ có thể nắm bắt được những khoảnh khắc quan trọng theo thời gian thực và phản ứng nhanh chóng.
Black Stabilizer
Black Stabilizer giúp game thủ phát hiện các tay súng bắn tỉa ẩn nấp trong những góc tối nhất và nhanh chóng xử lý khi có tình huống bom nổ.
Nhỏ gọn và đẹp mắt
Trải nghiệm thiết kế viền siêu mỏng với đế có thể điều chỉnh hoàn toàn bằng cách xoay, nghiêng và nâng. Chân đế chữ L gọn gàng và khả năng xoay rộng được thiết kế để giảm thiểu không gian sử dụng trên bàn và loại bỏ không gian không sử dụng một cách hiệu quả.
Key Feature
- Màn hình chơi game QHD 27 inch (2560x1440)
- VESA DisplayHDR™ 400
- Tần số quét 200Hz
- Thời gian phản hồi 1ms (GtG)
- AMD FreeSync™ Premium
- Thiết kế viền siêu mỏng
Thông số chính
Kích thước [Inch]
27
Độ phân giải
2560 x 1440
Loại tấm nền
IPS
Tỷ lệ khung hình
16:9
Gam màu (Điển hình)
sRGB 99% (CIE1931)
Độ sáng (Điển hình) [cd/m²]
400cd/m²
Tần số quét (Tối đa) [Hz]
200
Thời gian phản hồi
1ms (GtG at Faster)
Điều chỉnh vị trí màn hình
Tilt/Swivel/Height/Pivot
Tất cả thông số
MÀN HÌNH
Kích thước [Inch]
27
Tỷ lệ khung hình
16:9
Loại tấm nền
IPS
Thời gian phản hồi
1ms (GtG at Faster)
Độ phân giải
2560 x 1440
Kích thước điểm ảnh [mm]
0.2331 x 0.2331 mm
Độ sâu màu (Số màu)
16.7M
Góc nhìn (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Độ sáng (Điển hình) [cd/m²]
400cd/m²
Tỷ lệ tương phản (Typ.)
1000:1
Gam màu (Điển hình)
sRGB 99% (CIE1931)
Gam màu (Tối thiểu)
sRGB 95% (CIE1931)
Tần số quét (Tối đa) [Hz]
200
Độ sáng (Tối thiểu) [cd/m²]
320cd/m²
Kích thước [cm]
68.4
KẾT NỐI
HDMI
CÓ (2ea)
DisplayPort
CÓ (1ea)
Phiên bản DP
1.4
Đầu ra tai nghe
3 đầu cắm
TÍNH NĂNG
HDR 10
CÓ
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Chế độ mù màu
CÓ
Tiết kiệm năng lượng thông minh
CÓ
Hiệu chỉnh màu tại nhà máy
CÓ
Chống nháy hình
CÓ
Đồng bộ hành động động
CÓ
Black Stabilizer
CÓ
Crosshair
CÓ
Chế độ đọc sách
CÓ
Bộ đếm FPS
CÓ
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR 400
Phím do người dùng xác định
CÓ
Chọn đầu vào tự động
CÓ
Hiệu ứng HDR
CÓ
CƠ HỌC
Điều chỉnh vị trí màn hình
Tilt/Swivel/Height/Pivot
Có thể gắn tường [mm]
100 x 100 mm
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG
Kích thước khi vận chuyển (R x C x S) [mm]
865.0 x 435.0 x 140.0
Kích thước có chân đế (R x C x S) [mm]
613.2 x 544.2 x 224.5
Kích thước không có chân đế (R x C x S) [mm]
613.2 x 364.5 x 49.2
Trọng lượng khi vận chuyển [kg]
7.1
Trọng lượng có chân đế [kg]
5.3
Trọng lượng không có chân đế [kg]
3.5
THÔNG TIN
Tên sản phẩm
Màn hình máy tính
Năm
2025
NGUỒN
Tiêu thụ điện năng (Tối đa)
22
Tiêu thụ điện năng (Energy Star)
20
Tiêu thụ điện năng (Chế độ ngủ)
Ít hơn 0.3W
Tiêu thụ điện năng (Tắt DC)
Ít hơn 0.5W
Đầu vào AC
100~240V (50/60Hz)
Loại
Nguồn điện ngoài (bộ chuyển đổi)
PHỤ KIỆN
Báo cáo hiệu chuẩn (Giấy)
CÓ
Khác (Phụ kiện)
Dây Displayport
Dây nguồn
CÓ
