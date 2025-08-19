We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Màn hình chơi game LG UltraGear™ OLED GX7 27-inch QHD 240Hz | 0.03ms (GtG) DisplayHDR™ True Black 400
Màn hình chơi game LG UltraGear™ OLED GX7 27-inch QHD 240Hz | 0.03ms (GtG) DisplayHDR™ True Black 400
Màn hình
OLED 27" QHD (2560 x 1440)
DisplayHDR True black 400 / DCI-P3 98.5% Thông thường**
Tấm nền lóa
Tốc độ
tần số quét 240Hz
Thời gian phản hồi 0.03ms (GtG)
QHD ở 240 Hz từ HDMI 2.1
Công nghệ
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
AMD FreeSync™ Premium Pro
VESA certified AdaptiveSync
*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.
*Độ sáng của màn hình được so sánh với model trước đó, LG UltraGear 27GR95QE.
**DCI-P3 Thông thường 98,5%, Tối thiểu 90%.
OLED có MLA+
Vẻ đẹp rực rỡ
cho trận game thăng hoa
Màn hình OLED tuyệt vời đưa trải nghiệm màu sắc sống động lên một tầm cao mới. Với độ sáng tiêu chuẩn 275 nit và độ sáng tối đa lên đến 1300 nit, màn hình cho hình ảnh luôn tươi sáng và rực rỡ, giúp bạn luôn nhìn rõ ngay cả trong môi trường thiếu sáng.
Bright OLED panel with MLA+
*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.
Micro Lens Array+
Cuộc cách mạng trong công nghệ OLED
Công nghệ Micro Lens Array+ được trang bị trên UltraGear™ OLED của chúng tôi cho độ sáng cao hơn 37,5% (SDR) so với công nghệ MLA.
*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.
DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98.5%
Bùng nổ sắc màu
VESA DisplayHDR True black 400 khiến mọi khung cảnh, dù sáng hay tối, trở nên sống động nhờ chi tiết chân thực và tỷ lệ tương phản 1,5M. Hòa mình vào thế giới game sống động hơn với DCI-P3 98.5% (Thông thường).
*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.
*True black 400 đang ở mức hình ảnh trung bình 10% và 1,5m:1 là tỷ lệ tương phản ở mức hình ảnh trung bình 25%.
Công nghệ Low Blue Light
Bảo vệ mạnh mẽ
khỏi ánh sáng xanh
Trải nghiệm chơi game thoải mái với ít ánh sáng xanh có hại. LG WOLED
sử dụng công nghệ tiên tiến giúp giảm mức ánh sáng xanh mà vẫn
giữ được màu sắc sống động và chân thực, được UL chứng nhận có mức ánh sáng xanh thấp,
mang đến màu sắc trò chơi sống động để có trải nghiệm xem thoải mái hơn.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
*Tấm nền LG OLED đã được UL chứng nhận là Không nháy, Không lóa mắt khó chịu và Ánh sáng xanh thấp.
*Số chứng nhận: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (điều kiện UGR nhỏ hơn 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.
*Tính năng trên có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường hoặc điều kiện sử dụng máy tính của người dùng.
[Tuỳ chọn 1] Tắt chế độ Tiết kiệm năng lượng thông minh.
[Tuỳ chọn 2] Đặt Chế độ chơi game thành Game thủ 1.
[Tuỳ chọn 3] Đặt Độ sáng lên 100.
[Tuỳ chọn 4] Đặt Độ sáng tối đa thành Cao.
[Tuỳ chọn 1] Tắt chế độ Tiết kiệm năng lượng thông minh.
[Tuỳ chọn 2] Đặt Chế độ chơi game thành Game thủ 1.
[Tuỳ chọn 3] Đặt Độ sáng lên 100.
[Tuỳ chọn 4] Đặt Độ sáng tối đa thành Cao.
*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.
*Công suất tiêu thụ có thể tăng khi chọn các tuỳ chọn trên.
*Hiện tượng lưu ảnh trên màn hình có thể xảy ra ở chế độ sáng hơn.
*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.
Tốc độ đáng kinh ngạc,
OLED với tần số quét 240Hz
Tốc độ 240 Hz siêu nhanh cho phép game thủ nhìn thấy khung hình tiếp theo nhanh hơn và giúp hình ảnh hiển thị mượt mà hơn. Game thủ có thể phản ứng với đối thủ nhanh hơn và nhắm mục tiêu dễ dàng.
*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.
Thời gian phản hồi
0.03ms cực nhanh
Với thời gian phản hồi 0.03ms (GtG), giảm hiện tượng bóng mờ ngược và giúp các vật thể được hiển thị rõ ràng, cho phép bạn thưởng thức trò chơi với chuyển động mượt mà hơn và chuyển động hình ảnh siêu thực.
*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.
*Sản phẩm hỗ trợ tần số quét nhanh lên tới 240Hz. Cần có card đồ họa hỗ trợ HDMI 2.1 và cáp HDMI 2.1 (có sẵn trong bộ sản phẩm) để hoạt động bình thường.
*Card đồ họa được bán riêng.
Công nghệ tập trung vào trải nghiệm chơi game mượt mà
Technology focused on fluid gaming experience.
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
27GX704A là màn hình G-SYNC® Compatible đã được NVIDIA kiểm định và chứng nhận chính thức, hứa hẹn mang đến cho bạn trải nghiệm chơi game tuyệt vời với khả năng giảm đáng kể hiện tượng xước hoặc giật hình.
AMD FreeSync™ Premium Pro
Với công nghệ FreeSync™ Premium Pro, game thủ có thể trải nghiệm chuyển động liền mạch mượt mà trong những trò chơi có độ phân giải cao và nhịp độ nhanh. Công nghệ này giúp giảm đáng kể hiện tượng màn hình xước hoặc giật.
VESA certified AdaptiveSync
Sở hữu chứng nhận Màn hình VESA AdaptiveSync, được trang bị đặc biệt để chơi game với tần số quét cao hơn đáng kể và độ trễ thấp. Thưởng thức hình ảnh game mượt mà, không bị xé hình và tận hưởng khả năng phát lại video không rung hình.
*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.
*Hiệu suất của tính năng này được so sánh với model không áp dụng công nghệ đồng bộ hóa.
*Có thể xảy ra lỗi hoặc độ trễ tùy thuộc vào kết nối mạng.
Thiết kế vì game thủ
Trải nghiệm chơi game tuyệt vời hơn nhờ đèn Hexagon mới và thiết kế viền màn hình 4 cạnh siêu mỏng. Chân đế có thể điều chỉnh hỗ trợ khả năng xoay màn hình, độ nghiêng, độ cao và pivot giúp bạn chơi game thoải mái hơn.
Gamer centric design.
*Tai nghe được bán riêng.
GUI chơi game
GUI chơi game giành giải thưởng
Người chơi có thể sử dụng Hiển thị trên màn hình và OnScreen Control để dễ dàng tùy chỉnh cài đặt, từ điều chỉnh các tùy chọn màn hình cơ bản đến tạo phím tắt bằng cách đăng ký “Phím bấm do người dùng xác định”.
*Để tải xuống Điều khiển trên màn hình mới nhất, hãy truy cập LG.COM.
*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.
OLED Care
Bảo vệ màn hình với OLED Care
OLED Care giúp ngăn hiện tượng dư ảnh, lưu ảnh màn hình thường xảy ra khi chuyển từ ảnh tĩnh có độ tương phản cao đã chiếu lâu sang hình ảnh mới.
*Tính năng này được cung cấp dưới dạng bộ điều khiển từ xa đi kèm trong bộ sản phẩm.
Dynamic Action Sync
Với Dynamic Action Sync, game thủ có thể nắm bắt những khoảnh khắc quan trọng theo thời gian thực, giảm độ trễ tín hiệu đầu vào và nhanh chóng phản ứng lại đối thủ.
Black Stabilizer
Black Stabilizer giúp game thủ tránh được các tay súng bắn tỉa ẩn nấp ở những nơi tối nhất và nhanh chóng thoát thân khi bom choáng phát nổ.
*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.
*Tính năng Điểm ngắm không khả dụng khi Bộ đếm FPS được kích hoạt.
*Bộ đếm FPS có thể hiển thị giá trị vượt quá tần số quét tối đa của màn hình.
*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.
*Bộ sản phẩm KHÔNG kèm theo phần mềm và Bộ cảm biến hiệu chuẩn. Vui lòng truy cập LG.COM để tải xuống phần mềm LG Calibration Studio mới nhất.
*Bảo hành giới hạn. Điều khoản và điều kiện có thể khác nhau tùy theo quốc gia.
Thông số chính
Kích thước [Inch]
26.5
Độ phân giải
2560 x 1440
Loại tấm nền
OLED
Tỷ lệ khung hình
16:9
Gam màu (Điển hình)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Độ sáng (Điển hình) [cd/m²]
275cd/m²
Tần số quét (Tối đa) [Hz]
240
Thời gian phản hồi
0.03ms (GTG)
Điều chỉnh vị trí màn hình
Tilt/Height/Swivel/Pivot
Tất cả thông số
MÀN HÌNH
Kích thước [Inch]
26.5
Tỷ lệ khung hình
16:9
Loại tấm nền
OLED
Xử lý bề mặt
Chói
Thời gian phản hồi
0.03ms (GTG)
Độ phân giải
2560 x 1440
Kích thước điểm ảnh [mm]
0.2292 x 0.2292 mm
Độ sâu màu (Số màu)
1.07B
Góc nhìn (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Độ sáng (Điển hình) [cd/m²]
275cd/m²
Tỷ lệ tương phản (Typ.)
1500000:1
Gam màu (Điển hình)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Gam màu (Tối thiểu)
DCI-P3 90.0% (CIE1976)
Tần số quét (Tối đa) [Hz]
240
Độ sáng (Tối thiểu) [cd/m²]
250cd/m²
Tỷ lệ tương phản (Tối thiểu)
1200000:1
Bit màu
10bit
Kích thước [cm]
67.32
KẾT NỐI
HDMI
CÓ (2ea)
DisplayPort
CÓ (1ea)
Phiên bản DP
1.4
Đầu ra tai nghe
3 đầu cắm
Cổng USB Downstream
CÓ (2ea/ver3.2 Gen1)
Cổng USB Upstream
CÓ (1ea/ver3.2 Gen1)
TÍNH NĂNG
HDR 10
CÓ
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
Chế độ mù màu
CÓ
Tiết kiệm năng lượng thông minh
CÓ
Hiệu chỉnh màu tại nhà máy
CÓ
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
Hiệu chỉnh phần cứng
CÓ
Đồng bộ hành động động
CÓ
Black Stabilizer
CÓ
Crosshair
CÓ
Chế độ đọc sách
CÓ
Bộ đếm FPS
CÓ
VRR
CÓ
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™400 TRUE BLACK
Phím do người dùng xác định
CÓ
Chọn đầu vào tự động
CÓ
Hiệu ứng HDR
CÓ
CƠ HỌC
Điều chỉnh vị trí màn hình
Tilt/Height/Swivel/Pivot
Thiết kế không viền
4 viền mỏng
Có thể gắn tường [mm]
100 x 100 mm
Chân đế OneClick
CÓ
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG
Kích thước khi vận chuyển (R x C x S) [mm]
673x168x529
Kích thước có chân đế (R x C x S) [mm]
605.2x532.6x220(đứng) / 605.2x402.6x220(nằm)
Kích thước không có chân đế (R x C x S) [mm]
605.2x351.0x45.3
Trọng lượng khi vận chuyển [kg]
9.9kg
Trọng lượng có chân đế [kg]
7.2kg
Trọng lượng không có chân đế [kg]
4.8kg
THÔNG TIN
Tên sản phẩm
Màn hình gaming
Năm
2025
NGUỒN
Tiêu thụ điện năng (Tối đa)
31.52W
Tiêu thụ điện năng (Energy Star)
24W
Tiêu thụ điện năng (Chế độ ngủ)
Ít hơn 0.5W
Tiêu thụ điện năng (Điển hình)
31.52W
Tiêu thụ điện năng (Tắt DC)
Ít hơn 0.3W
Đầu vào AC
100~240V (50/60Hz)
Loại
Nguồn điện ngoài (bộ chuyển đổi)
Đầu ra DC
19V, 5.79A
PHỤ KIỆN
Bộ chuyển đổi
CÓ
Cổng hiển thị
CÓ
HDMI
CÓ
HDMI (Màu/Chiều dài)
Đen/1.8m
Khác (Phụ kiện)
Đế, trụ, kẹo giữ dây
Dây nguồn
CÓ
USB A đến B
CÓ
ỨNG DỤNG SW
Dual Controller
CÓ
LG Calibration Studio (True Color Pro)
CÓ
TIÊU CHUẨN
UL (cUL)
CÓ
CE
CÓ
KC (for Rep. of Korea)
CÓ
