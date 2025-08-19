Skip to contentSkip to accessibility help
Màn hình chơi game LG UltraGear™ OLED GX7 27-inch QHD 240Hz | 0.03ms (GtG) DisplayHDR™ True Black 400

Màn hình chơi game LG UltraGear™ OLED GX7 27-inch QHD 240Hz | 0.03ms (GtG) DisplayHDR™ True Black 400

Màn hình chơi game LG UltraGear™ OLED GX7 27-inch QHD 240Hz | 0.03ms (GtG) DisplayHDR™ True Black 400

27GX704A-B
Front view with lowered stand height
front view
perspective view
front view with spec
Front view with lowered stand height
front view
perspective view
Tính năng chính

  • Màn hình OLED 27" QHD (2560 x 1440)
  • DisplayHDR True black 400
  • Tấm nền lóa
  • Màn hình OLED với tần số quét 240Hz
  • 0.03ms (GtG)
  • Tỷ lệ tương phản 1,5M:1
Thêm
UltraGear™ OLED gaming monitor.

Màn hình

OLED 27" QHD (2560 x 1440)

DisplayHDR True black 400 / DCI-P3 98.5% Thông thường**

Tấm nền lóa

Tốc độ

tần số quét 240Hz

Thời gian phản hồi 0.03ms (GtG)

QHD ở 240 Hz từ HDMI 2.1

Công nghệ

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

AMD FreeSync™ Premium Pro

VESA certified AdaptiveSync

*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.

*Độ sáng của màn hình được so sánh với model trước đó, LG UltraGear 27GR95QE.

**DCI-P3 Thông thường 98,5%, Tối thiểu 90%.

Tap anchor-display

OLED có MLA+

Vẻ đẹp rực rỡ
cho trận game thăng hoa

Màn hình OLED tuyệt vời đưa trải nghiệm màu sắc sống động lên một tầm cao mới. Với độ sáng tiêu chuẩn 275 nit và độ sáng tối đa lên đến 1300 nit, màn hình cho hình ảnh luôn tươi sáng và rực rỡ, giúp bạn luôn nhìn rõ ngay cả trong môi trường thiếu sáng.

Bright OLED panel with MLA+

*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.

Micro Lens Array+

Cuộc cách mạng trong công nghệ OLED

Công nghệ Micro Lens Array+ được trang bị trên UltraGear™ OLED của chúng tôi cho độ sáng cao hơn 37,5% (SDR) so với công nghệ MLA.

*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.

DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98.5%

Bùng nổ sắc màu

VESA DisplayHDR True black 400 khiến mọi khung cảnh, dù sáng hay tối, trở nên sống động nhờ chi tiết chân thực và tỷ lệ tương phản 1,5M. Hòa mình vào thế giới game sống động hơn với DCI-P3 98.5% (Thông thường).

*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.

*True black 400 đang ở mức hình ảnh trung bình 10% và 1,5m:1 là tỷ lệ tương phản ở mức hình ảnh trung bình 25%.

Công nghệ Low Blue Light

Bảo vệ mạnh mẽ
khỏi ánh sáng xanh

Trải nghiệm chơi game thoải mái với ít ánh sáng xanh có hại. LG WOLED

sử dụng công nghệ tiên tiến giúp giảm mức ánh sáng xanh mà vẫn

giữ được màu sắc sống động và chân thực, được UL chứng nhận có mức ánh sáng xanh thấp,

mang đến màu sắc trò chơi sống động để có trải nghiệm xem thoải mái hơn.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Tấm nền LG OLED đã được UL chứng nhận là Không nháy, Không lóa mắt khó chịu và Ánh sáng xanh thấp.

*Số chứng nhận: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (điều kiện UGR nhỏ hơn 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.

*Tính năng trên có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường hoặc điều kiện sử dụng máy tính của người dùng.

Cài đặt nhanh cho OLED tươi sáng hơn

[Tuỳ chọn 1] Tắt chế độ Tiết kiệm năng lượng thông minh.

Cài đặt nhanh cho OLED tươi sáng hơn

[Tuỳ chọn 2] Đặt Chế độ chơi game thành Game thủ 1.

Cài đặt nhanh cho OLED tươi sáng hơn

[Tuỳ chọn 3] Đặt Độ sáng lên 100.

Cài đặt nhanh cho OLED tươi sáng hơn

[Tuỳ chọn 4] Đặt Độ sáng tối đa thành Cao.

Cài đặt nhanh cho OLED tươi sáng hơn

[Tuỳ chọn 1] Tắt chế độ Tiết kiệm năng lượng thông minh.

Cài đặt nhanh cho OLED tươi sáng hơn

[Tuỳ chọn 2] Đặt Chế độ chơi game thành Game thủ 1.

Cài đặt nhanh cho OLED tươi sáng hơn

[Tuỳ chọn 3] Đặt Độ sáng lên 100.

Cài đặt nhanh cho OLED tươi sáng hơn

[Tuỳ chọn 4] Đặt Độ sáng tối đa thành Cao.

*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.

*Công suất tiêu thụ có thể tăng khi chọn các tuỳ chọn trên.

*Hiện tượng lưu ảnh trên màn hình có thể xảy ra ở chế độ sáng hơn.

Tap anchor-speed..
OLED display with 240Hz and 0.03ms (GtG).

OLED 240Hz & 0.03ms (GtG)

OLED nhanh như chớp

Màn hình UltraGear™ mới của LG là màn hình OLED sở hữu tần số quét cực nhanh 240Hz và thời gian phản hồi 0.03ms (GtG).

*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.

Tốc độ đáng kinh ngạc,
OLED với tần số quét 240Hz

Tốc độ 240 Hz siêu nhanh cho phép game thủ nhìn thấy khung hình tiếp theo nhanh hơn và giúp hình ảnh hiển thị mượt mà hơn. Game thủ có thể phản ứng với đối thủ nhanh hơn và nhắm mục tiêu dễ dàng.

*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.

Thời gian phản hồi
0.03ms cực nhanh

Với thời gian phản hồi 0.03ms (GtG), giảm hiện tượng bóng mờ ngược và giúp các vật thể được hiển thị rõ ràng, cho phép bạn thưởng thức trò chơi với chuyển động mượt mà hơn và chuyển động hình ảnh siêu thực.

*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.

QHD OLED@240Hz from HDMI 2.1.

OLED QHD@240 Hz từ HDMI 2.1

Nâng tầm trải nghiệm chơi game với màn hình OLED

27GX704A có tần số quét lên tới 240Hz từ HDMI 2.1. Sản phẩm cho phép game thủ tận hưởng trọn vẹn độ phân giải QHD và 240 Hz bằng DisplayPort hoặc HDMI.

*Sản phẩm hỗ trợ tần số quét nhanh lên tới 240Hz. Cần có card đồ họa hỗ trợ HDMI 2.1 và cáp HDMI 2.1 (có sẵn trong bộ sản phẩm) để hoạt động bình thường.

*Card đồ họa được bán riêng.

Tap anchor-technology

Công nghệ tập trung vào trải nghiệm chơi game mượt mà

Technology focused on fluid gaming experience.

*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.

*Hiệu suất của tính năng này được so sánh với model không áp dụng công nghệ đồng bộ hóa.

*Có thể xảy ra lỗi hoặc độ trễ tùy thuộc vào kết nối mạng.

Thiết kế vì game thủ

Trải nghiệm chơi game tuyệt vời hơn nhờ đèn Hexagon mới và thiết kế viền màn hình 4 cạnh siêu mỏng. Chân đế có thể điều chỉnh hỗ trợ khả năng xoay màn hình, độ nghiêng, độ cao và pivot giúp bạn chơi game thoải mái hơn.

Gamer centric design.

Swivel adjustable monitor.

Xoay màn hình

Tilt / Height adjustable monitor.

Độ nghiêng / Độ cao

Pivot adjustable monitor.

Pivot

Borderless design monitor.

Thiết kế không viền

4-pole headphone out.

Cổng ra tai nghe 4 cực

Plugin cho hiệu ứng âm thanh sống động

Vừa tận hưởng trò chơi vừa trò chuyện bằng giọng nói nhờ khả năng kết nối dễ dàng với cổng ra tai nghe 4 cực. Đồng thời, cảm thấy đắm chìm hơn trong âm thanh 3D ảo với DTS Headphone:X.

*Tai nghe được bán riêng.

GUI chơi game

GUI chơi game giành giải thưởng

Người chơi có thể sử dụng Hiển thị trên màn hình và OnScreen Control để dễ dàng tùy chỉnh cài đặt, từ điều chỉnh các tùy chọn màn hình cơ bản đến tạo phím tắt bằng cách đăng ký “Phím bấm do người dùng xác định”.

*Để tải xuống Điều khiển trên màn hình mới nhất, hãy truy cập LG.COM.

*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.

OLED Care

Bảo vệ màn hình với OLED Care

OLED Care giúp ngăn hiện tượng dư ảnh, lưu ảnh màn hình thường xảy ra khi chuyển từ ảnh tĩnh có độ tương phản cao đã chiếu lâu sang hình ảnh mới.

*Tính năng này được cung cấp dưới dạng bộ điều khiển từ xa đi kèm trong bộ sản phẩm.

Dynamic Action Sync

Với Dynamic Action Sync, game thủ có thể nắm bắt những khoảnh khắc quan trọng theo thời gian thực, giảm độ trễ tín hiệu đầu vào và nhanh chóng phản ứng lại đối thủ.

Black Stabilizer

Black Stabilizer giúp game thủ tránh được các tay súng bắn tỉa ẩn nấp ở những nơi tối nhất và nhanh chóng thoát thân khi bom choáng phát nổ.

Điểm ngắm

Điểm ngắm mục tiêu được cố định ở chính giữa để tăng độ chính xác khi bắn.

Bộ đếm FPS

Bộ đếm FPS sẽ cho bạn biết tình trạng tải nội dung. Mọi khung hình đều quan trọng, cho dù bạn đang biên tập, chơi trò chơi hay xem phim. Với Bộ đếm FPS, bạn sẽ có được dữ liệu theo thời gian thực.

*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.

*Tính năng Điểm ngắm không khả dụng khi Bộ đếm FPS được kích hoạt.

*Bộ đếm FPS có thể hiển thị giá trị vượt quá tần số quét tối đa của màn hình.

LG Calibration Studio.

LG Calibration Studio

Màu sắc chính xác được cập nhật

Tối ưu hóa hiệu suất màu với chức năng hiệu chỉnh phần cứng thông qua LG Calibration Studio, tận dụng tối đa phổ màu rộng và tính nhất quán của màn hình LG OLED QHD.

*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.

*Bộ sản phẩm KHÔNG kèm theo phần mềm và Bộ cảm biến hiệu chuẩn. Vui lòng truy cập LG.COM để tải xuống phần mềm LG Calibration Studio mới nhất.

BẢO HÀNH LƯU ẢNH MÀN HÌNH 3 NĂM cho màn hình chơi game UltraGear OLED.

BẢO HÀNH LƯU ẢNH MÀN HÌNH 3 NĂM
cho màn hình chơi game UltraGear OLED

*Bảo hành giới hạn. Điều khoản và điều kiện có thể khác nhau tùy theo quốc gia.

In

Thông số chính

  • Kích thước [Inch]

    26.5

  • Độ phân giải

    2560 x 1440

  • Loại tấm nền

    OLED

  • Tỷ lệ khung hình

    16:9

  • Gam màu (Điển hình)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Độ sáng (Điển hình) [cd/m²]

    275cd/m²

  • Tần số quét (Tối đa) [Hz]

    240

  • Thời gian phản hồi

    0.03ms (GTG)

  • Điều chỉnh vị trí màn hình

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

Tất cả thông số

MÀN HÌNH

  • Kích thước [Inch]

    26.5

  • Tỷ lệ khung hình

    16:9

  • Loại tấm nền

    OLED

  • Xử lý bề mặt

    Chói

  • Thời gian phản hồi

    0.03ms (GTG)

  • Độ phân giải

    2560 x 1440

  • Kích thước điểm ảnh [mm]

    0.2292 x 0.2292 mm

  • Độ sâu màu (Số màu)

    1.07B

  • Góc nhìn (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Độ sáng (Điển hình) [cd/m²]

    275cd/m²

  • Tỷ lệ tương phản (Typ.)

    1500000:1

  • Gam màu (Điển hình)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Gam màu (Tối thiểu)

    DCI-P3 90.0% (CIE1976)

  • Tần số quét (Tối đa) [Hz]

    240

  • Độ sáng (Tối thiểu) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Tỷ lệ tương phản (Tối thiểu)

    1200000:1

  • Bit màu

    10bit

  • Kích thước [cm]

    67.32

KẾT NỐI

  • HDMI

    CÓ (2ea)

  • DisplayPort

    CÓ (1ea)

  • Phiên bản DP

    1.4

  • Đầu ra tai nghe

    3 đầu cắm

  • Cổng USB Downstream

    CÓ (2ea/ver3.2 Gen1)

  • Cổng USB Upstream

    CÓ (1ea/ver3.2 Gen1)

TÍNH NĂNG

  • HDR 10

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Chế độ mù màu

  • Tiết kiệm năng lượng thông minh

  • Hiệu chỉnh màu tại nhà máy

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • Hiệu chỉnh phần cứng

  • Đồng bộ hành động động

  • Black Stabilizer

  • Crosshair

  • Chế độ đọc sách

  • Bộ đếm FPS

  • VRR

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™400 TRUE BLACK

  • Phím do người dùng xác định

  • Chọn đầu vào tự động

  • Hiệu ứng HDR

CƠ HỌC

  • Điều chỉnh vị trí màn hình

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

  • Thiết kế không viền

    4 viền mỏng

  • Có thể gắn tường [mm]

    100 x 100 mm

  • Chân đế OneClick

KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG

  • Kích thước khi vận chuyển (R x C x S) [mm]

    673x168x529

  • Kích thước có chân đế (R x C x S) [mm]

    605.2x532.6x220(đứng) / 605.2x402.6x220(nằm)

  • Kích thước không có chân đế (R x C x S) [mm]

    605.2x351.0x45.3

  • Trọng lượng khi vận chuyển [kg]

    9.9kg

  • Trọng lượng có chân đế [kg]

    7.2kg

  • Trọng lượng không có chân đế [kg]

    4.8kg

THÔNG TIN

  • Tên sản phẩm

    Màn hình gaming

  • Năm

    2025

NGUỒN

  • Tiêu thụ điện năng (Tối đa)

    31.52W

  • Tiêu thụ điện năng (Energy Star)

    24W

  • Tiêu thụ điện năng (Chế độ ngủ)

    Ít hơn 0.5W

  • Tiêu thụ điện năng (Điển hình)

    31.52W

  • Tiêu thụ điện năng (Tắt DC)

    Ít hơn 0.3W

  • Đầu vào AC

    100~240V (50/60Hz)

  • Loại

    Nguồn điện ngoài (bộ chuyển đổi)

  • Đầu ra DC

    19V, 5.79A

PHỤ KIỆN

  • Bộ chuyển đổi

  • Cổng hiển thị

  • HDMI

  • HDMI (Màu/Chiều dài)

    Đen/1.8m

  • Khác (Phụ kiện)

    Đế, trụ, kẹo giữ dây

  • Dây nguồn

  • USB A đến B

ỨNG DỤNG SW

  • Dual Controller

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

TIÊU CHUẨN

  • UL (cUL)

  • CE

  • KC (for Rep. of Korea)

