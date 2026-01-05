We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Màn hình chơi game LG UltraGear™ GX8 OLED 4K UHD 32 inch | 32GX850A có Chế độ kép, 0.03ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, Tấm nền lóa
Sản phẩm xuất sắc đã giành giải thưởng
Digital Trends 2025
Dòng màn hình tốt nhất cho game thủ và người dùng yêu cầu hiệu suất cao theo Readers’ Choice
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
Chiến trường chân thực
trên OLED 4K 32 inch
UltraGear GX8, với màn hình OLED 4K (3840x2160) 32 inch tuyệt đẹp, có thể cải thiện độ rõ nét và chi tiết hình ảnh. OLED 4K góp phần tạo ra hình ảnh sắc nét, mang lại trải nghiệm lôi cuốn hơn.
A fantasy-themed 32-inch 4K OLED gaming monitor display is shown with a warrior standing in front of a mystical castle landscape. The top text reads “4K Clarity that keeps you in control with OLED,” promoting the benefits of visual clarity and detail. Supporting copy highlights the 3840×2160 resolution and immersive image quality enabled by OLED technology.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
Màu đen sâu hơn, màu sắc chân thực hơn
VESA DisplayHDR™ True Black 400 mang đến mức độ màu đen sâu và đồng nhất, không thay đổi trong nhiều môi trường khác nhau. Gam màu DCI-P3 98.5% (Thông thường) và độ chính xác màu Delta E ≦2 đảm bảo màu sắc được hiển thị với độ chi tiết chân thực như đúng ý định ban đầu.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
Bảo vệ mạnh mẽ khỏi ánh sáng xanh
Trải nghiệm chơi game thoải mái với ít ánh sáng xanh có hại. LG WOLED sử dụng công nghệ tiên tiến giúp giảm mức ánh sáng xanh trong khi vẫn giữ được màu sắc sống động và chân thực, được chứng nhận bởi UL về mức ánh sáng xanh thấp, mang đến màu sắc trò chơi sống động để có trải nghiệm xem thoải mái hơn.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
*Tấm nền LG OLED đã được UL chứng nhận là Chống rung hình, Không gây lóa mắt khó chịu và Ánh sáng xanh thấp.
*Số chứng nhận: Màn hình Chống rung hình (OLED) - A196009, Không gây lóa mắt khó chịu - V563481 (điều kiện UGR nhỏ hơn 22), Giải pháp phần cứng có ánh sáng xanh thấp, hạng Bạch Kim - V745051.
*Tính năng trên có thể thay đổi tùy theo môi trường hoặc điều kiện sử dụng máy tính của người dùng.
Chuyển động chơi game mượt mà nhờtần số quét 165Hz
Tần số quét 165Hz cho hình ảnh mượt mà, rõ nét, đồng thời giảm thiểu hiện tượng mờ chuyển động.
Đắm chìm vào cách chơi chân thực hơn trong từng khung hình.
A futuristic motorcyclist emerging from a monitor screen with vibrant neon light trails and a DP 2.1 cable in the foreground.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
Tốc độ vượt trội, đắm mình trong trò chơi
Thời gian phản hồi 0.03ms siêu nhanh (GtG)
giúp giảm hiện tượng dư ảnh và rút ngắn thời gian phản hồi,
để bạn trải nghiệm hiệu suất chơi game hoàn toàn mới.
*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.
*Chọn “Chế độ nhanh hơn” để bật “Thời gian phản hồi 0.03ms”. (Điều chỉnh trò chơi → Thời gian phản hồi → Chế độ nhanh hơn).
Chế độ kép có tùy chọn phong phúchuyển đổi giữa 330Hz - 165Hz
Chế độ kép được VESA chứng nhận mang đến khả năng chuyển đổi liền mạch giữa UHD 165Hz để chơi trò chơi có đồ họa sống động và FHD 330Hz để thao tác nhanh. Trải nghiệm Chế độ kép có tùy chọn phong phú và dễ dàng chọn kích thước màn hình yêu thích trong số hai tần số quét (165Hz, 330Hz) thông qua Hiển thị trên màn hình. Ngoài ra, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa phím tắt vật lý hoặc phím tắt trên bàn phím thông qua LG Switch để tối ưu hóa trải nghiệm chơi game trong mọi thể loại.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
*Hiệu suất “Chế độ kép” có thể thay đổi tùy thuộc vào loại trò chơi, thông số kỹ thuật đồ họa máy tính và cấu hình.
Chuyển động mượt mà,
chơi không giới hạn
Giảm thiểu hiện tượng xé hình và giật lag nhờ công nghệ AMD FreeSync™ Premium Pro cùng khả năng tương thích G-SYNC® đã được NVIDIA kiểm định và chứng nhận chính thức trên màn hình chơi game 4K. Trải nghiệm chơi game mượt mà, rõ nét nhờ giảm đáng kể hiện tượng xước và giật lag trên màn hình.
A racing game scene showing a bright green sports car leading on a track, with multiple cars following behind under the AMD FreeSync Premium feature.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
*Hiệu suất của tính năng này được so sánh với model không áp dụng công nghệ đồng bộ hóa.
*Có thể xảy ra lỗi hoặc độ trễ tùy thuộc vào kết nối mạng.
Dynamic Action Sync
Giảm độ trễ đầu vào với Dynamic Action Sync, game thủ có thể nắm bắt được những khoảnh khắc quan trọng theo thời gian thực và phản ứng nhanh chóng.
Black Stabilizer
Black Stabilizer giúp game thủ phát hiện các tay súng bắn tỉa ẩn nấp trong những góc tối nhất và nhanh chóng xử lý khi có tình huống bom nổ.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
Điều khiển thông minh hơn, chuyển đổi liền mạch bằng LG Switch
Dễ dàng tối ưu hóa màn hình để chơi game và sử dụng hàng ngày nhờ LG Switch. Dễ dàng quản lý cài đặt màn hình – điều chỉnh chất lượng hình ảnh và độ sáng tùy ý,
rồi dùng phím tắt để áp dụng ngay cài đặt. Ứng dụng cũng cho phép chuyển đổi giữa 330Hz và 165Hz bằng chế độ kép, chia màn hình thành 11 bố cục
và khởi chạy nền tảng gọi video chỉ với một cú nhấp chuột—thêm phần thuận tiện cho thiết lập.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
Nhỏ gọn và đẹp mắt
Trải nghiệm hệ thống chiếu sáng hình lục giác và thiết kế 4 mặt gần như không có viền với đế có thể điều chỉnh hoàn toàn bằng cách xoay, nghiêng, nâng hạ và xoay trục. Chân đế chữ L gọn gàng và khả năng xoay rộng được thiết kế để tiết kiệm và tận dụng tối đa không gian sử dụng trên bàn.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
Tóm tắt
Tất cả thông số
MÀN HÌNH
Kích thước [Inch]
31.5
Tỷ lệ khung hình
16:9
Loại tấm nền
OLED
Xử lý bề mặt
Chống chói
Thời gian phản hồi
0.03ms (GTG)
Độ phân giải
3840 x 2160
Kích thước điểm ảnh [mm]
0.1814mm x 0.1814mm
Độ sâu màu (Số màu)
1.07B
Góc nhìn (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Độ sáng (Điển hình) [cd/m²]
275cd/m²
Tỷ lệ tương phản (Typ.)
1500000:1
Gam màu (Điển hình)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Gam màu (Tối thiểu)
DCI-P3 94% (CIE1976)
Tần số quét (Tối đa) [Hz]
165
Độ sáng (Tối thiểu) [cd/m²]
250cd/m²
Tỷ lệ tương phản (Tối thiểu)
1200000:1
Kích thước [cm]
79.9
KẾT NỐI
HDMI
CÓ (2ea)
DisplayPort
CÓ (1ea)
Phiên bản DP
1.4
Đầu ra tai nghe
3 đầu cắm
Cổng USB Downstream
CÓ (2ea/ver3.0)
Cổng USB Upstream
CÓ (1ea/ver3.0)
TÍNH NĂNG
HDR 10
CÓ
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
Chế độ mù màu
CÓ
Tiết kiệm năng lượng thông minh
CÓ
Hiệu chỉnh màu tại nhà máy
CÓ
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
Hiệu chỉnh phần cứng
Sẵn sàng
Đồng bộ hành động động
CÓ
Black Stabilizer
CÓ
Crosshair
CÓ
Chế độ đọc sách
CÓ
Bộ đếm FPS
CÓ
VRR
CÓ
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™400 TRUE BLACK
Phím do người dùng xác định
CÓ
Chọn đầu vào tự động
CÓ
Hiệu ứng HDR
CÓ
CƠ HỌC
Điều chỉnh vị trí màn hình
Xoay ngang/xoay dọc/cao/nghiêng
Thiết kế không viền
4 cạnh viền mỏng
Có thể gắn tường [mm]
100 x 100
Công tắc nguồn cơ học
CÓ
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG
Kích thước khi vận chuyển (R x C x S) [mm]
973x183x544
Kích thước có chân đế (R x C x S) [mm]
714.1 x 620.9 x 249.8 (đứng) / 714.1 x 510.9 x 249.8 (nằm)
Kích thước không có chân đế (R x C x S) [mm]
714.1x411.8x65.0
Trọng lượng khi vận chuyển [kg]
13.2㎏
Trọng lượng có chân đế [kg]
9.1㎏
Trọng lượng không có chân đế [kg]
4.9㎏
THÔNG TIN
Tên sản phẩm
Màn hình Oled
Năm
2025
NGUỒN
Tiêu thụ điện năng (Energy Star)
32W
Tiêu thụ điện năng (Chế độ ngủ)
Ít hơn 0.5W
Tiêu thụ điện năng (Điển hình)
42.63W
Tiêu thụ điện năng (Tắt DC)
Ít hơn 0.3W
Đầu vào AC
100~240V (50/60Hz)
Loại
Nguồn điện ngoài
Đầu ra DC
19.5V , 7.37A
PHỤ KIỆN
Bộ chuyển đổi
CÓ
Báo cáo hiệu chuẩn (Giấy)
CÓ
Cổng hiển thị
CÓ
HDMI
CÓ
HDMI (Màu/Chiều dài)
Đen/ 1.8m
Dây nguồn
CÓ
ỨNG DỤNG SW
Dual Controller
CÓ
LG Calibration Studio (True Color Pro)
CÓ
TIÊU CHUẨN
UL (cUL)
CÓ
RoHS
CÓ
KC (for Rep. of Korea)
CÓ
