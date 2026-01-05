About Cookies on This Site

Màn hình chơi game LG UltraGear™ GX8 OLED 4K UHD 32 inch | 32GX850A có Chế độ kép, 0.03ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, Tấm nền lóa

32GX850A-B
Tính năng chính

  • OLED 4K UHD (3840x2160) 32 inch
  • Thời gian phản hồi 0.03ms (GtG)
  • VESA DisplayHDR™ True Black 400
  • Chế độ kép (UHD 165Hz-FHD 330Hz)
  • AMD FreeSync™ Premium Pro
  • Thiết kế viền siêu mỏng
Thêm

Sản phẩm xuất sắc đã giành giải thưởng

Logo Digital Trends Award

Digital Trends 2025

Dòng màn hình tốt nhất cho game thủ và người dùng yêu cầu hiệu suất cao theo Readers’ Choice

Front image of the UltraGear™ 32gx870a gaming monitor.

Front image of the UltraGear™ 32gx870a gaming monitor.




Màn hình chơi game OLED 4K 32 inch
có Chế độ kép

Front image of the UltraGear™ 32gx870a gaming monitor.

Front image of the UltraGear™ 32gx870a gaming monitor.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Five gaming monitor features displayed in a collage layout. Top left shows a fantasy game scene with the label "32'' OLED 4K 3840x2160." Top right shows futuristic warriors fighting under the text "DCI-P3 98.5% (Typ.) & VESA DisplayHDR™ True Black 400." Bottom left highlights "Dual-Mode 4K UHD 240Hz – FHD 480Hz" with a split fantasy scene. Bottom center displays "0.03ms (GtG)" over a high-speed racing image. Bottom right features "DisplayPort 2.1" over a motorbike racing graphic.
The word 'DISPLAY' in large gradient letters centered on a dark background with a thin outlined box extending from the left.

Chiến trường chân thực
trên OLED 4K 32 inch

UltraGear GX8, với màn hình OLED 4K (3840x2160) 32 inch tuyệt đẹp, có thể cải thiện độ rõ nét và chi tiết hình ảnh. OLED 4K góp phần tạo ra hình ảnh sắc nét, mang lại trải nghiệm lôi cuốn hơn.

A fantasy-themed 32-inch 4K OLED gaming monitor display is shown with a warrior standing in front of a mystical castle landscape. The top text reads “4K Clarity that keeps you in control with OLED,” promoting the benefits of visual clarity and detail. Supporting copy highlights the 3840×2160 resolution and immersive image quality enabled by OLED technology.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Planetary images appear brighter and clearer on LG OLED monitors.

OLED có MLA+

OLED với công nghệ Micro Lens Array+ (MLA+) tối ưu hiệu quả ánh sáng và giảm mất ánh sáng, cho hình ảnh rực rỡ và sống động, tăng sáng tới 37,5% (SDR) so với các model có MLA trước đó.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Màu đen sâu hơn, màu sắc chân thực hơn

VESA DisplayHDR™ True Black 400 mang đến mức độ màu đen sâu và đồng nhất, không thay đổi trong nhiều môi trường khác nhau. Gam màu DCI-P3 98.5% (Thông thường) và độ chính xác màu Delta E ≦2 đảm bảo màu sắc được hiển thị với độ chi tiết chân thực như đúng ý định ban đầu.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Bảo vệ mạnh mẽ khỏi ánh sáng xanh

Trải nghiệm chơi game thoải mái với ít ánh sáng xanh có hại. LG WOLED sử dụng công nghệ tiên tiến giúp giảm mức ánh sáng xanh trong khi vẫn giữ được màu sắc sống động và chân thực, được chứng nhận bởi UL về mức ánh sáng xanh thấp, mang đến màu sắc trò chơi sống động để có trải nghiệm xem thoải mái hơn.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Tấm nền LG OLED đã được UL chứng nhận là Chống rung hình, Không gây lóa mắt khó chịu và Ánh sáng xanh thấp.

*Số chứng nhận: Màn hình Chống rung hình (OLED) - A196009, Không gây lóa mắt khó chịu - V563481 (điều kiện UGR nhỏ hơn 22), Giải pháp phần cứng có ánh sáng xanh thấp, hạng Bạch Kim - V745051.

*Tính năng trên có thể thay đổi tùy theo môi trường hoặc điều kiện sử dụng máy tính của người dùng. 

The word 'DISPLAY' in large gradient letters centered on a dark background with a thin outlined box extending from the left.

Chuyển động chơi game mượt mà nhờtần số quét 165Hz

Tần số quét 165Hz cho hình ảnh mượt mà, rõ nét, đồng thời giảm thiểu hiện tượng mờ chuyển động.

Đắm chìm vào cách chơi chân thực hơn trong từng khung hình.

A futuristic motorcyclist emerging from a monitor screen with vibrant neon light trails and a DP 2.1 cable in the foreground.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Tốc độ vượt trội, đắm mình trong trò chơi

Thời gian phản hồi 0.03ms siêu nhanh (GtG) 

giúp giảm hiện tượng dư ảnh và rút ngắn thời gian phản hồi, 

để bạn trải nghiệm hiệu suất chơi game hoàn toàn mới.

*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.

*Chọn “Chế độ nhanh hơn” để bật “Thời gian phản hồi 0.03ms”. (Điều chỉnh trò chơi → Thời gian phản hồi → Chế độ nhanh hơn).

Chế độ kép có tùy chọn phong phúchuyển đổi giữa 330Hz - 165Hz

Chế độ kép được VESA chứng nhận mang đến khả năng chuyển đổi liền mạch giữa UHD 165Hz để chơi trò chơi có đồ họa sống động và FHD 330Hz để thao tác nhanh. Trải nghiệm Chế độ kép có tùy chọn phong phú và dễ dàng chọn kích thước màn hình yêu thích trong số hai tần số quét (165Hz, 330Hz) thông qua Hiển thị trên màn hình. Ngoài ra, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa phím tắt vật lý hoặc phím tắt trên bàn phím thông qua LG Switch để tối ưu hóa trải nghiệm chơi game trong mọi thể loại.

Cavaliere e auto da corsa che mostrano 165Hz WQHD e 330Hz WFHD.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Hiệu suất “Chế độ kép” có thể thay đổi tùy thuộc vào loại trò chơi, thông số kỹ thuật đồ họa máy tính và cấu hình.

The word 'TECHNOLOGY' in large gradient letters centered on a dark background with a thin outlined box extending from the left.

Chuyển động mượt mà,
chơi không giới hạn

Giảm thiểu hiện tượng xé hình và giật lag nhờ công nghệ AMD FreeSync™ Premium Pro cùng khả năng tương thích G-SYNC® đã được NVIDIA kiểm định và chứng nhận chính thức trên màn hình chơi game 4K. Trải nghiệm chơi game mượt mà, rõ nét nhờ giảm đáng kể hiện tượng xước và giật lag trên màn hình.

A racing game scene showing a bright green sports car leading on a track, with multiple cars following behind under the AMD FreeSync Premium feature.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Hiệu suất của tính năng này được so sánh với model không áp dụng công nghệ đồng bộ hóa.

*Có thể xảy ra lỗi hoặc độ trễ tùy thuộc vào kết nối mạng.

Dynamic Action Sync

Giảm độ trễ đầu vào với Dynamic Action Sync, game thủ có thể nắm bắt được những khoảnh khắc quan trọng theo thời gian thực và phản ứng nhanh chóng.

Black Stabilizer

Black Stabilizer giúp game thủ phát hiện các tay súng bắn tỉa ẩn nấp trong những góc tối nhất và nhanh chóng xử lý khi có tình huống bom nổ.

Điểm ngắm

Điểm ngắm mục tiêu được cố định ở chính giữa để tăng độ chính xác khi bắn.

Bộ đếm FPS

Bộ đếm FPS sẽ cho bạn biết tình trạng tải nội dung. Mọi khung hình đều quan trọng, cho dù bạn đang biên tập, chơi trò chơi hay xem phim. Với Bộ đếm FPS, bạn sẽ có được dữ liệu theo thời gian thực.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Điều khiển thông minh hơn, chuyển đổi liền mạch bằng LG Switch

Dễ dàng tối ưu hóa màn hình để chơi game và sử dụng hàng ngày nhờ LG Switch. Dễ dàng quản lý cài đặt màn hình – điều chỉnh chất lượng hình ảnh và độ sáng tùy ý,

rồi dùng phím tắt để áp dụng ngay cài đặt. Ứng dụng cũng cho phép chuyển đổi giữa 330Hz và 165Hz bằng chế độ kép, chia màn hình thành 11 bố cục

và khởi chạy nền tảng gọi video chỉ với một cú nhấp chuột—thêm phần thuận tiện cho thiết lập. 

Short feature video demonstrating LG UltraGear’s LG Switch function, showcasing seamless input source switching and enhanced user control for an optimized gaming experience in the 2025 UltraGear monitor lineup. /content/dam/channel/wcms/my/image-update/monitor/32gx870a/feature

Video of smooth gaming experience with VESA ClearMR logo.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Nhỏ gọn và đẹp mắt

Trải nghiệm hệ thống chiếu sáng hình lục giác và thiết kế 4 mặt gần như không có viền với đế có thể điều chỉnh hoàn toàn bằng cách xoay, nghiêng, nâng hạ và xoay trục. Chân đế chữ L gọn gàng và khả năng xoay rộng được thiết kế để tiết kiệm và tận dụng tối đa không gian sử dụng trên bàn. 

Vista frontale e posteriore del monitor da gaming UltraGear™ 32GX850A, con una scena di corse futuristiche sullo schermo.

Vista frontale e posteriore del monitor da gaming UltraGear™ 32GX850A, con una scena di corse futuristiche sullo schermo.

Icona regolazioni tilt, swivel, pivot, altezza e appendibile a parete 100x100.

Icona regolazioni tilt, swivel, pivot, altezza e appendibile a parete 100x100.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Tóm tắt

In
Kích thước [Inch]
31.5
Độ phân giải
3840 x 2160
Loại tấm nền
OLED
Tỷ lệ khung hình
16:9

Tất cả thông số

MÀN HÌNH

  • Kích thước [Inch]

    31.5

  • Tỷ lệ khung hình

    16:9

  • Loại tấm nền

    OLED

  • Xử lý bề mặt

    Chống chói

  • Thời gian phản hồi

    0.03ms (GTG)

  • Độ phân giải

    3840 x 2160

  • Kích thước điểm ảnh [mm]

    0.1814mm x 0.1814mm

  • Độ sâu màu (Số màu)

    1.07B

  • Góc nhìn (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Độ sáng (Điển hình) [cd/m²]

    275cd/m²

  • Tỷ lệ tương phản (Typ.)

    1500000:1

  • Gam màu (Điển hình)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Gam màu (Tối thiểu)

    DCI-P3 94% (CIE1976)

  • Tần số quét (Tối đa) [Hz]

    165

  • Độ sáng (Tối thiểu) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Tỷ lệ tương phản (Tối thiểu)

    1200000:1

  • Kích thước [cm]

    79.9

KẾT NỐI

  • HDMI

    CÓ (2ea)

  • DisplayPort

    CÓ (1ea)

  • Phiên bản DP

    1.4

  • Đầu ra tai nghe

    3 đầu cắm

  • Cổng USB Downstream

    CÓ (2ea/ver3.0)

  • Cổng USB Upstream

    CÓ (1ea/ver3.0)

TÍNH NĂNG

  • HDR 10

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Chế độ mù màu

  • Tiết kiệm năng lượng thông minh

  • Hiệu chỉnh màu tại nhà máy

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • Hiệu chỉnh phần cứng

    Sẵn sàng

  • Đồng bộ hành động động

  • Black Stabilizer

  • Crosshair

  • Chế độ đọc sách

  • Bộ đếm FPS

  • VRR

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™400 TRUE BLACK

  • Phím do người dùng xác định

  • Chọn đầu vào tự động

  • Hiệu ứng HDR

CƠ HỌC

  • Điều chỉnh vị trí màn hình

    Xoay ngang/xoay dọc/cao/nghiêng

  • Thiết kế không viền

    4 cạnh viền mỏng

  • Có thể gắn tường [mm]

    100 x 100

  • Công tắc nguồn cơ học

KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG

  • Kích thước khi vận chuyển (R x C x S) [mm]

    973x183x544

  • Kích thước có chân đế (R x C x S) [mm]

    714.1 x 620.9 x 249.8 (đứng) / 714.1 x 510.9 x 249.8 (nằm)

  • Kích thước không có chân đế (R x C x S) [mm]

    714.1x411.8x65.0

  • Trọng lượng khi vận chuyển [kg]

    13.2㎏

  • Trọng lượng có chân đế [kg]

    9.1㎏

  • Trọng lượng không có chân đế [kg]

    4.9㎏

THÔNG TIN

  • Tên sản phẩm

    Màn hình Oled

  • Năm

    2025

NGUỒN

  • Tiêu thụ điện năng (Energy Star)

    32W

  • Tiêu thụ điện năng (Chế độ ngủ)

    Ít hơn 0.5W

  • Tiêu thụ điện năng (Điển hình)

    42.63W

  • Tiêu thụ điện năng (Tắt DC)

    Ít hơn 0.3W

  • Đầu vào AC

    100~240V (50/60Hz)

  • Loại

    Nguồn điện ngoài

  • Đầu ra DC

    19.5V , 7.37A

PHỤ KIỆN

  • Bộ chuyển đổi

  • Báo cáo hiệu chuẩn (Giấy)

  • Cổng hiển thị

  • HDMI

  • HDMI (Màu/Chiều dài)

    Đen/ 1.8m

  • Dây nguồn

ỨNG DỤNG SW

  • Dual Controller

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

TIÊU CHUẨN

  • UL (cUL)

  • RoHS

  • KC (for Rep. of Korea)

Lựa chọn dành cho bạn

