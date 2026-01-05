About Cookies on This Site

Máy chiếu bảng hiệu laser LG ProBeam BU70QGT 4K có độ sáng 7.000 ANSI Lumen

Máy chiếu bảng hiệu laser LG ProBeam BU70QGT 4K có độ sáng 7.000 ANSI Lumen

BU70QGT
Hình ảnh mặt trước
Hình ảnh mặt sau
Hình ảnh từ bên phải
Hình ảnh mặt bên góc +15 độ
Hình ảnh mặt sau góc +15 độ
Hình ảnh mặt bên góc -15 độ
Hình chụp từ phía trên
hình cận cảnh các cổng
Điều khiển từ xa
Hình ảnh điều khiển từ xa từ góc nghiêng +30 độ
Tính năng chính

  • Độ sáng 7.000 ANSI Lumen
  • Laser 4K UHD và Tỷ lệ tương phản 3M:1
  • kích thước màn hình từ 40 inch đến 300 inch
  • Công nghệ ghép máy chiếu
  • Xoay màn hình và uốn điểm
Thêm
Logo LG ProBeam.

Logo LG ProBeam.


Bảng hiệu số thông minh cho trải nghiệm xem mãn nhãn

Video này chứa hình ảnh sử dụng LG ProBeam và các dòng giải thích về tính năng của sản phẩm.

Logo LG ProBeam.

Chất lượng hình ảnh

Độ sáng 7.000 ANSI Lumen

4K UHD (3840 x 2160)

Lắp đặt dễ dàng

Ghép máy chiếu

Xoay màn hình và uốn điểm

Quản lý hiệu quả

SuperSign
LG Connected Care

Máy chiếu đa năng, đáp ứng mọi nhu cầu

Máy chiếu treo trên trần bảo tàng đang chiếu một tác phẩm nghệ thuật, và một người phụ nữ đang ngắm nhìn lên.

Bảo tàng và Phòng trưng bày

Máy chiếu treo trên trần văn phòng đang phát ra chùm tia, chiếu nhiều biểu đồ khác nhau.

Doanh nghiệp

Máy chiếu treo trên trần giảng đường, chiếu học liệu về xe hơi.

Giáo dục

Máy chiếu treo trên trần nhà hàng, chiếu video về người đàn ông đánh piano.

Nhà hàng

Ba chiếc máy chiếu treo trên trần quán bar thể thao, mỗi chiếc chiếu một video về bóng chày, bóng rổ và bóng đá.

Quán bar thể thao

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Laser 4K UHD và Tỷ lệ tương phản 3M:1

Chất lượng hình ảnh vượt trội

Với 8,3 mega pixel sử dụng độ phân giải 4K UHD (3840 x 2160), LG ProBeam mang lại các chi tiết chuẩn xác cho màn chiếu từ 40 inch đến 300 inch. Với tỷ lệ tương phản 3M:1, thiết bị có khả năng biểu thị độ tối và độ sáng sâu.

Hình ảnh này so sánh sự khác biệt về chất lượng hình ảnh giữa WUXGA (1920x1200), 4K Enhancement (3840x1080) và 4K UHD (3840x2160).

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Máy chiếu ở sảnh đang chiếu hình ảnh ngọn núi lên tường.
Độ sáng 7.000 ANSI Lumen

Màu sắc chính xác ngay cả trong môi trường sáng

Nhờ độ sáng 7.000 ANSI Lumen, LG BU70QGT mang đến chất lượng hình ảnh rõ nét ngay cả với môi trường sáng trong nhà như hành lang tòa nhà.

*Độ sáng (ANSI Lumen) dựa trên độ sáng của hình ảnh được chiếu.

Ghép máy chiếu

Góc nhìn rộng liền mạch

Nhờ tích hợp công nghệ Ghép máy chiếu giúp kiểm soát độ chói của khu vực có ánh sáng chiếu chồng lên nhau, thiết bị có thể tạo kết nối liền mạch mà không làm tăng độ sáng khi phải sử dụng đồng thời hai hoặc nhiều máy chiếu.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Lắp đặt đơn giản và linh hoạt

Điều chỉnh độ méo màn hình thật đơn giản

Chức năng thu phóng 1,6 lần và dịch chuyển ống kính (V +60/-33%, H ±28%) giúp thiết lập màn hình thông qua tinh chỉnh bằng cách điều chỉnh ống kính và độ thu phóng.

Dịch chuyển ống kính (V +60/-33%, H ±28%)

Thu phóng 1,6 lần

*Các chức năng trên đều có động cơ và có thể điều chỉnh thông qua điều khiển từ xa.

Uốn lên tới 25 điểm

Điều chỉnh màn hình đơn giản và tinh tế

Bạn có thể điều chỉnh tình trạng méo hình và thiết lập màn hình chính xác hơn bằng cách sử dụng chức năng uốn 4/9/15/25 điểm trên màn hình.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Chức năng trên có động cơ và có thể điều chỉnh thông qua điều khiển từ xa.

Hình ảnh động này minh họa việc xoay màn hình chiếu lên tường mà không thay đổi vị trí của máy chiếu.
Xoay màn hình

Xoay màn hình tuỳ ý

Với chức năng Xoay màn hình, bạn có thể đặt máy chiếu ở bất cứ đâu tuỳ ý hoặc xoay màn hình mà không cần thay đổi vị trí máy chiếu.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

SuperSign

Dễ dàng quản lý và bảo dưỡng

Với các chức năng được tối ưu cho bảng hiệu, bạn có thể sử dụng nhiều giải pháp khác nhau như phân phối nội dung và quản lý từ xa máy chiếu đã lắp đặt.

LG SuperSign CMS

Đây là giải pháp phần mềm quản lý nội dung tối ưu cho bảng hiệu LG webOS. Nó hỗ trợ nhiều màn hình và tài khoản, để nhiều người dùng dễ dàng truy cập máy chủ từ pc hoặc thiết bị di động, sau đó quản lý việc tạo và chỉnh sửa nội dung, lên lịch và phân phối.

LG SuperSign Control+

SuperSign Control+ là giải pháp phần mềm giám sát và điều khiển từ xa. Trọng tâm là triển khai trên phạm vi lớn. Nhiều quản trị viên có thể truy cập máy chủ SuperSign Control+ qua mạng để theo dõi trạng thái của các màn hình được kết nối trong thời gian thực, điều khiển màn hình và điều chỉnh giá trị cài đặt của màn hình.

LG ConnectedCare

Đây là giải pháp dịch vụ đám mây hỗ trợ quản lý từ xa trạng thái hoạt động của máy chiếu đã lắp đặt, giúp bạn hoạt động kinh doanh ổn định thông qua chức năng giám sát và chẩn đoán lỗi từ xa.

Giám sát thời gian thực.

1. Giám sát thời gian thực

Tổng đài B2B: Yêu cầu hỗ trợ.

2. Tổng đài B2B: Yêu cầu hỗ trợ

Chuẩn bị của SE: Chẩn đoán lưu động

3. Chuẩn bị của SE: Chẩn đoán lưu động

Kỹ sư bảo dưỡng đến hiện trường

4. Kỹ sư bảo dưỡng đến hiện trường

Khắc phục sự cố

5. Khắc phục sự cố

Sự cố được giải quyết

6. Sự cố được giải quyết

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Công cụ tính toán máy chiếu LG

Bạn có thể mô phỏng máy chiếu LG trong không gian của bạn với Công cụ tính toán máy chiếu LG.

Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 