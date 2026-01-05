We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Máy chiếu bảng hiệu laser LG ProBeam BU70QGT 4K có độ sáng 7.000 ANSI Lumen
Chất lượng hình ảnh
Độ sáng 7.000 ANSI Lumen
4K UHD (3840 x 2160)
Lắp đặt dễ dàng
Ghép máy chiếu
Xoay màn hình và uốn điểm
Quản lý hiệu quả
SuperSign
LG Connected Care
Máy chiếu đa năng, đáp ứng mọi nhu cầu
Bảo tàng và Phòng trưng bày
Doanh nghiệp
Giáo dục
Nhà hàng
Quán bar thể thao
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
Chất lượng hình ảnh vượt trội
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
*Độ sáng (ANSI Lumen) dựa trên độ sáng của hình ảnh được chiếu.
Góc nhìn rộng liền mạch
Nhờ tích hợp công nghệ Ghép máy chiếu giúp kiểm soát độ chói của khu vực có ánh sáng chiếu chồng lên nhau, thiết bị có thể tạo kết nối liền mạch mà không làm tăng độ sáng khi phải sử dụng đồng thời hai hoặc nhiều máy chiếu.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
Lắp đặt đơn giản và linh hoạt
Điều chỉnh độ méo màn hình thật đơn giản
Chức năng thu phóng 1,6 lần và dịch chuyển ống kính (V +60/-33%, H ±28%) giúp thiết lập màn hình thông qua tinh chỉnh bằng cách điều chỉnh ống kính và độ thu phóng.
*Các chức năng trên đều có động cơ và có thể điều chỉnh thông qua điều khiển từ xa.
Uốn lên tới 25 điểm
Điều chỉnh màn hình đơn giản và tinh tế
Bạn có thể điều chỉnh tình trạng méo hình và thiết lập màn hình chính xác hơn bằng cách sử dụng chức năng uốn 4/9/15/25 điểm trên màn hình.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
*Chức năng trên có động cơ và có thể điều chỉnh thông qua điều khiển từ xa.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
Dễ dàng quản lý và bảo dưỡng
LG SuperSign CMS
Đây là giải pháp phần mềm quản lý nội dung tối ưu cho bảng hiệu LG webOS. Nó hỗ trợ nhiều màn hình và tài khoản, để nhiều người dùng dễ dàng truy cập máy chủ từ pc hoặc thiết bị di động, sau đó quản lý việc tạo và chỉnh sửa nội dung, lên lịch và phân phối.
LG SuperSign Control+
LG ConnectedCare
Đây là giải pháp dịch vụ đám mây hỗ trợ quản lý từ xa trạng thái hoạt động của máy chiếu đã lắp đặt, giúp bạn hoạt động kinh doanh ổn định thông qua chức năng giám sát và chẩn đoán lỗi từ xa.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
Công cụ tính toán máy chiếu LG
Bạn có thể mô phỏng máy chiếu LG trong không gian của bạn với Công cụ tính toán máy chiếu LG.
Tất cả thông số
