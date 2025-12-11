We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Giải pháp giặt sấy(17/13.6kg) loại xếp chồng quần áo cho tiệm giặt Coin type màu bạc sấy bằng điện
Độ bền & Độ tin cậy cực cao
Tiết kiệm chi phí thay thế và sửa chữa
*Tuổi thọ sản phẩm có thể thay đổi tùy thuộc vào cách sử dụng của người dùng và các yếu tố khác.
Chống bẩn & rỉ sét
*Hiệu suất có thể thay đổi tùy thuộc vào thói quen người dùng và các yếu tố khác.
Thành công hơn bằng cách tiết kiệm nhiều hơn
Đạt tiêu chuẩn Energy Star
Large Capacity
Làm hết việc trong một lần
Khách hàng yêu thích dung tích lớn của máy giặt thương mại LG vì họ có thể giặt xong đồ chỉ trong một lần giặt. Dung tích lớn đồng nghĩa với việc bạn sẽ có nhiều lượt khách hơn.
*Khả năng chịu tải có thể thay đổi tùy thuộc vào mẫu máy và khu vực.
Ít rung và Ít ồn
*Mức độ ồn có thể thay đổi tùy theo cài đặt máy và các yếu tố khác.
Tiết kiệm thời gian và theo kịp lịch trình bận rộn của bạn
* Hình ảnh mô tả chỉ nhằm phục vụ mục đích quảng cáo.
Hiệu suất cao và tiêu thụ ít nước hơn
Lồng giặt sạch hơn để giặt sạch hơn
*Độ sạch có thể thay đổi tùy theo chu kỳ vệ sinh lồng giặt và chất tẩy rửa.
Dễ dàng quản lý chất tẩy rửa
*Khả năng định lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào thông số kỹ thuật của bơm.
Máy giặt thông minh hơn
Thuận tiện hơn nhờ thông minh
Các câu hỏi thường gặp
Deep-learning AI DD™ mang lại lợi ích gì cho việc giặt giũ?
Máy Deep-learning AI DD™ của LG sử dụng công nghệ thông minh để phân tích riêng trọng lượng và loại vải của quần áo cần giặt. Kết quả là? Chức năng tối ưu hóa chuyển động giặt tự động của máy giúp bảo vệ sợi vải tốt hơn, giữ cho áo quần bền đẹp lâu hơn. Động cơ DirectDrive™ tích hợp công nghệ giặt 6 chuyển động đảm bảo giặt sạch hiệu quả với ít bộ phận chuyển động hơn, giúp máy giặt bền hơn và tiết kiệm năng lượng hơn.
Máy giặt thông minh có thể làm được những gì?
Máy giặt thông minh của LG sử dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa chuyển động giặt cho từng mẻ giặt. Công nghệ học sâu dựa trên thông tin thu thập được từ dữ liệu lớn của hàng nghìn lần giặt giúp máy giặt tự động nhận biết đặc tính của vải như trọng lượng và độ mềm. Kết quả là? Bảo vệ sợi vải tốt hơn 10%*, giữ cho áo quần bền đẹp lâu hơn. Bạn có thể truy cập và điều khiển các máy giặt thông minh hỗ trợ WiFi của LG bằng nhận dạng giọng nói hoặc qua ứng dụng LG ThinQ™ trên điện thoại thông minh để kết nối với máy giặt từ bất kỳ đâu. Khởi động máy giặt từ xa chỉ với một nút bấm hoặc điều khiển hỗ trợ bằng giọng nói, nhận thông báo khi mẻ giặt hoàn tất, thực hiện khắc phục sự cố với Chẩn đoán thông minh và tải xuống các chu trình giặt cài sẵn tùy chỉnh – tất cả qua ứng dụng ThinQ™.
* Được thử nghiệm bởi Intertek vào tháng 1 năm 2023. Chu trình giặt AI với mẻ giặt 3 kg so với chu trình Vải cotton (F4Y7RYW0W). Kết quả có thể thay đổi tùy thuộc vào quần áo và môi trường.
* Cảm biến AI không được kích hoạt khi dùng tùy chọn Hơi nước.
Xây dựng dạng khối cho Thiết kế không gian của bạn
Lắp đặt linh hoạt
Cửa thích ứng dễ dàng với nhu cầu của bạn
Cửa có thể đảo chiều
Cảm biến tự động để có mức độ khô hoàn hảo
Cảm biến sấy khô
Sửa chữa dễ dàng và không phiền phức
Dễ sửa chữa từ mặt trước
