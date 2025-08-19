Máy hút bụi cắm dây LG màu xanh VK7317GHTPB

*Được phê duyệt bởi BAF (Hiệp hội Dị ứng của Anh) - Dấu phê duyệt cho khả năng giảm tiếp xúc với mạt bụi trong nhà và chất gây dị ứng từ mèo cho sản phẩm.

**Thử nghiệm do SLG thực hiện dựa trên IEC 62885-2 và EN 60312-1, khả năng giữ bụi có kích thước hạt 0,5μm ~ 4,2μm ở chế độ Tăng cường đã được thử nghiệm và có giá trị trung bình 99,999% (Xếp hạng 'Xuất sắc', 5 sao).

***Khả năng giữ bụi có thể khác nhau tùy theo môi trường hoạt động.