Máy rửa bát LG Quadwash™ màu đen LDN14BLA5

Máy rửa bát LG Quadwash™ màu đen LDN14BLA5

Máy rửa bát LG Quadwash™ màu đen LDN14BLA5

LDN14BLA5
Tính năng chính

  • Hệ thống QuadWash™ 4 tay phun làm sạch đa hướng.
  • EasyRack™ linh hoạt xếp bát đĩa lớn
  • Bảng điều khiển Việt hóa, trực quan dễ sử dụng
  • Sấy hé cửa tự động: khô hiệu quá, thoáng khí, thoát mùi
  • Vận hành êm ái với động cơ Direct Drive Inverter
  • Kết nối Wi-Fi với LG ThinQ™
Thêm
Hình ảnh phong cách sống nội thất giới thiệu Máy rửa bát độc lập LG

Hình ảnh phong cách sống nội thất giới thiệu Máy rửa bát độc lập LG

Hiệu suấtThuận tiệnThông minhThiết kế

Sẵn sàng cho căn bếp hữu ích?

Dòng nước mạnh mẽ từ cánh phun máy rửa bát trong hình cận cảnh.

Làm sạch từ nhiều hướng

QuadWash™ làm sạch bát đĩa từ mọi góc độ.

Chu trình rửa mới thông qua ứng dụng LG ThinQ™.

Kết nối để rửa bát thông minh hơn

Chu trình rửa mới thông qua ứng dụng LG ThinQ™.

Hiển thị thiết kế rộng rãi của máy rửa bát độc lập LG, thích hợp cho nhiều loại bát đĩa

Sử dụng không gian hiệu quả

Giải pháp dễ dàng, linh hoạt để xếp bát đĩa.

*Hình ảnh sản phẩm trong hình ảnh và video chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực.

*So với model không hơi nước của LG. Dựa trên việc đếm vết nước giữa model DFB325 (hơi nước) LG và DFB415 (không hơi nước), theo phương pháp thử nghiệm nội bộ của LG.

QuadWash™

Làm sạch hiệu quả, nâng niu bát đĩa

QuadWash™ sử dụng bốn tay đa hướng giúp phun nước đến mọi góc, trong khi chế độ Rửa kép cho phép bạn chọn các mức áp suất khác nhau cho từng giá đựng

Thể hiện cách công nghệ rửa bằng bốn cần phun của máy rửa bát độc lập LG hoạt động bên trong.

*Hình ảnh sản phẩm trong video trên chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực tế.

Phát huy công suất làm sạch đúng chỗ

Đặt cường độ nước cho giàn trên và giàn dưới riêng biệt để có thể nhẹ nhàng rửa đồ thủy tinh và kỹ càng kì cọ nồi niêu chỉ trong một mẻ rửa.

*Hình ảnh trên chỉ nhằm mục đích minh họa. Hình ảnh có thể khác so với sản phẩm thực tế.

EasyRack™Plus

Lựa chọn xếp bát đĩa linh hoạt

Trải nghiệm không gian linh hoạt của EasyRack™Plus với giàn trên có thể tùy chỉnh độ cao và giàn dưới gồm nhiều thanh gấp điều chỉnh không gian linh hoạt

Thể hiện cách điều chỉnh giàn của máy rửa bát độc lập LG để xếp vừa nhiều loại bát đĩa khác nhau.

*Hình ảnh sản phẩm trong video trên chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực tế.

Hiệu suất mạnh mẽ mà êm ái

Tận hưởng hiệu suất êm ái và đáng tin cậy từ thương hiệu bạn tin dùng.

free-standing-xd3-2024-dfc335hm-feature-10-2-low-noise-m.jpg

free-standing-xd3-2024-dfc335hm-feature-10-2-low-noise-m.jpg

*Hình ảnh trên chỉ nhằm mục đích minh họa. Hình ảnh có thể khác so với sản phẩm thực tế.

* Độ ồn: 41 dB trở xuống, dựa trên kết quả thử nghiệm nội bộ của LG.

*Dựa trên kết quả thử nghiệm nội bộ (Mức cường độ âm thanh, phép đo PWL) trong cài đặt chế độ ECO + Tiết kiệm năng lượng + Tùy chọn AOD (tháng 1 năm 2019).

* Độ ồn được đo bằng mức trung bình trong toàn bộ chu trình của máy rửa bát, bao gồm giai đoạn rửa sơ, rửa chính, tráng và sấy.

*Độ ồn có thể khác nhau tùy theo chu trình hoạt động và điều kiện sử dụng.

*2 năm phụ tùng và nhân công + 8 năm cho động cơ (chỉ phụ tùng).

LG ThinQ™

Duy trì kết nối để giữ vẻ sạch sẽ sáng bóng

Nhận thông báo khi chu trình rửa hoàn tất thông qua ứng dụng LG ThinQ™.

Toàn cảnh gian bếp hiện đại có máy rửa bát độc lập của LG, thể hiện cách ứng dụng LG ThinQ hoạt động bằng ba tính năng: Tải xuống chu trình, thông báo và chẩn đoán thông minh.

Toàn cảnh gian bếp hiện đại có máy rửa bát độc lập của LG, thể hiện cách ứng dụng LG ThinQ hoạt động bằng ba tính năng: Tải xuống chu trình, thông báo và chẩn đoán thông minh.

*Hình ảnh trên chỉ nhằm mục đích minh họa. Hình ảnh có thể khác so với sản phẩm thực tế.

*Để sử dụng chức năng này, bạn cần cài đặt ứng dụng LG ThinQ từ Play Store trên Android OS (phiên bản cao hơn 7.0) hoặc AppStore trên iOS (phiên bản cao hơn 12.0), đồng thời đăng ký và kết nối sản phẩm.

*Ngoài ra, khi kết nối lần đầu với máy lọc nước, máy phải ở trong cùng môi trường Wi-Fi và sau đó, máy phải luôn hoạt động trong môi trường Wi-Fi đã đăng ký.

Nhiều tùy chọn làm sạch hơn trong tầm tay

Tải xuống chế độ cài đặt sẵn mới cho chu trình rửa từ ứng dụng LG ThinQ™ để tận hưởng nhiều tùy chọn làm sạch hơn.

Làm sạch theo cách của bạn

Cá nhân hóa cài đặt cho máy rửa bát từ ứng dụng LG ThinQ™ trên

thiết bị thông minh của bạn.

*Hình ảnh trên chỉ nhằm mục đích minh họa. Hình ảnh có thể khác so với sản phẩm thực tế.

Thiết kế sáng tạo

Gian bếp được lắp đặt máy rửa bát độc lập, lò vi sóng, chụp hút mùi và bếp từ của LG.

Phong cách và sự hài hòa

Phần thép không gỉ bên trong máy rửa bát.

Thép không gỉ toàn phần

Cửa máy rửa bát tự động mở sau khi hoàn tất chu trình rửa để hong khô tự nhiên bát đĩa.

Tự động mở hé cửa (Auto Open Dry)

Câu hỏi thường gặp

Q.

Tôi nên sử dụng loại chất tẩy rửa nào cho máy rửa bát của mình?

A.

Đối với máy rửa bát, bạn nên sử dụng chất tẩy rửa dành riêng cho máy rửa bát, không phải chất tẩy rửa thông thường. Có ba loại chất tẩy rửa như vậy: bột, dung dịch và viên. Mỗi chất tẩy rửa có thể có tốc độ hòa tan và khả năng làm sạch khác nhau tùy thuộc vào loại chất tẩy rửa và nhà sản xuất, vì vậy hãy nhớ kiểm tra thông tin sản phẩm và sử dụng lượng chất tẩy rửa khuyến nghị do nhà sản xuất liệt kê dựa trên lượng bát đĩa xếp vào và độ bẩn.

Q.

Tôi có cần rửa sơ bát đĩa trước khi sử dụng máy rửa bát không?

A.

Máy rửa bát LG sử dụng dòng nước mạnh mẽ của cánh rửa lốc xoáy QuadWash™ cùng với TrueSteam™ để làm sạch bát đĩa kỹ càng mà không cần rửa sơ. Tuy nhiên, rửa sơ nhẹ nhàng chỉ bằng nước để loại bỏ mảnh vụn thức ăn lớn trên bát đĩa có thể giúp làm sạch hiệu quả hơn. Tận dụng tối đa khả năng làm sạch của máy rửa bát bằng cách rửa sơ khi cần thiết. Chỉ cần loại bỏ các mảnh vụn thức ăn lớn rồi xếp bát đĩa vào máy rửa bát ngay lập tức.

Q.

Cách thông minh để xếp bát đĩa vào máy rửa bát là gì?

A.

Giàn dưới: Nồi và chảo xếp ngược, đĩa ăn tối, đĩa súp và đĩa tráng miệng

Giàn giữa: Ly, cốc, dĩa lót tách và ly rượu 

Giàn trên: Dụng cụ ăn như thìa cà phê, thìa tráng miệng, thìa súp và nĩa

Khi đặt bát đĩa vào ngăn xếp, bạn cần phải nghiêng chúng một chút để 

nước có thể chảy đúng cách.

MẸO: Nếu một chiếc nồi cồng kềnh trong ngăn xếp dưới làm khay bị kẹt, hãy khắc phục dễ dàng điều này bằng tính năng điều chỉnh độ cao khay.

Q.

Tôi có thể rửa hộp nhựa trong máy rửa bát của mình không?

A.

Có, nhưng chỉ khi hộp được làm bằng nhựa chịu nhiệt; Nhựa thông thường có thể bị biến dạng khi rửa ở nhiệt độ cao.

Q.

Làm cách nào để loại bỏ các vết nước trên bát đĩa của tôi?

A.

Tính năng TrueSteam™ và chất làm mềm nước trong máy rửa bát LG có thể loại bỏ hiệu quả các vết nước trên bát đĩa.

Ngoài ra, sử dụng chất trợ rửa làm giảm sức căng bề mặt của các giọt nước, rất tốt cho việc làm khô bát đĩa và tránh vết nước.

Chất trợ rửa được tự động thêm vào khi sấy nếu bạn nhấc nắp trên ngăn đựng chất tẩy rửa và đổ đầy đến mức tối đa.

Q.

Tôi có thể làm gì với mùi thức ăn sau khi sử dụng?

A.

Chúng tôi khuyên bạn nên vệ sinh bộ lọc 1-2 tuần một lần để khử mùi.

MẸO: Để khử trùng bên trong máy rửa bát, hãy đổ 200 đến 300 ml giấm trắng vào bát nông rồi đặt vào ngăn xếp trên cùng và chạy Chu trình tự động.

Q.

Máy rửa bát này có thể được lắp đặt ngoài môi trường gia đình không?

A.

Sản phẩm này là thiết bị gia dụng trong nhà và không thể sử dụng cho mục đích thương mại (quán cà phê, v.v.), công nghiệp hoặc phòng thí nghiệm.

(Không thể lắp đặt máy ngay cả cho mục đích nghiên cứu tại các phòng thí nghiệm khoa học của trường, v.v. do có mục đích làm sạch hóa chất.)

Tuy nhiên, có thể lắp đặt sản phẩm này chỉ để trưng bày chứ không để vận hành thực tế.

Tóm tắt

In

KÍCH THƯỚC

LDN14BLA5.ABMPEVN

Tất cả thông số

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN

  • Màn hình hiển thị

    Màn hình LED

  • Kiểu lắp đặt

    Máy độc lập

  • Vị trí bảng điều khiển

    Bảng điều khiển phía trước

  • Số bộ chén bát

    14

  • Loại điều khiển

    Điều khiển cảm ứng

  • Điều chỉnh độ cao ngăn rửa

    Ngăn trên (có thể điều chỉnh, 3 mức độ)

NGOẠI QUAN

  • Màu sắc

    Đen nhám

  • Đèn báo hiệu

    không

  • Đèn báo thời gian chờ

    không

  • Chất liệu khoang rửa

    Thép không gỉ

ĐẶC ĐIỂM NGĂN RỬA

  • Giỏ đựng dao kéo

    không

  • Điều chỉnh độ cao ngăn rửa thứ 3

    Không (Cố định)

  • Điều chỉnh độ cao

    Dễ dàng 1 chạm (3 mức độ)

CHƯƠNG TRÌNH/TÙY CHỌN

  • Tự động

  • Hẹn giờ

  • Rửa nhẹ

  • Chương trình tải xuống

  • Tiết kiệm điện

  • Rửa nhanh

  • Sấy khô

  • Nhiệt độ

  • Chuyên sâu

  • Làm mới

    không

  • Tráng

  • Hơi nước

    không

  • Tăng cường

HIỆU SUẤT ĐIỆN/NƯỚC

  • Độ ồn (dB)

    46

  • Nước tiêu thụ(L)

    N/A

TÍNH NĂNG

  • Smart Rack+™

    Có (Giá trên_Có thể gập một phần / Giá dưới_Có thể gập một phần)

  • Aqua-Stop

  • Sấy hé cửa tự động

  • Số cánh tay phun

    3

  • QuadWash™

  • Cảm biến (độ bẩn)

  • TrueSteam™

    không

  • Hệ thống làm sạch

  • Làm mềm nước

  • Chế độ sấy khô

    Sấy ngưng tụ

KÍCH THƯỚC / KHOẢNG CÁCH / TRỌNG LƯỢNG

  • Kích thước đóng gói (RxCxD, mm)

    680 x 890 x 665

  • Trọng lượng đóng gói (Kg)

    51

  • Kích thước sản phẩm (RxCxD, mm)

    600 x 850 x 600

  • Trọng lượng sản phẩm (Kg)

    46

EAN CODE

  • EAN Code

    8806096635919

CÔNG NGHỆ THÔNG MINH

  • NFC

    không

  • Chẩn đoán thông minh

  • ThinQ (Wi-Fi)

Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 