Máy rửa bát LG Quadwash™ màu đen LDN14BLA5
LDN14BLA5
Sẵn sàng cho căn bếp hữu ích?
Làm sạch từ nhiều hướng
QuadWash™ làm sạch bát đĩa từ mọi góc độ.
Kết nối để rửa bát thông minh hơn
Chu trình rửa mới thông qua ứng dụng LG ThinQ™.
Sử dụng không gian hiệu quả
Giải pháp dễ dàng, linh hoạt để xếp bát đĩa.
*Hình ảnh sản phẩm trong hình ảnh và video chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực.
*So với model không hơi nước của LG. Dựa trên việc đếm vết nước giữa model DFB325 (hơi nước) LG và DFB415 (không hơi nước), theo phương pháp thử nghiệm nội bộ của LG.
QuadWash™
Làm sạch hiệu quả, nâng niu bát đĩa
QuadWash™ sử dụng bốn tay đa hướng giúp phun nước đến mọi góc, trong khi chế độ Rửa kép cho phép bạn chọn các mức áp suất khác nhau cho từng giá đựng
Phát huy công suất làm sạch đúng chỗ
Đặt cường độ nước cho giàn trên và giàn dưới riêng biệt để có thể nhẹ nhàng rửa đồ thủy tinh và kỹ càng kì cọ nồi niêu chỉ trong một mẻ rửa.
EasyRack™Plus
Lựa chọn xếp bát đĩa linh hoạt
Trải nghiệm không gian linh hoạt của EasyRack™Plus với giàn trên có thể tùy chỉnh độ cao và giàn dưới gồm nhiều thanh gấp điều chỉnh không gian linh hoạt
Hiệu suất mạnh mẽ mà êm ái
Tận hưởng hiệu suất êm ái và đáng tin cậy từ thương hiệu bạn tin dùng.
* Độ ồn: 41 dB trở xuống, dựa trên kết quả thử nghiệm nội bộ của LG.
*Dựa trên kết quả thử nghiệm nội bộ (Mức cường độ âm thanh, phép đo PWL) trong cài đặt chế độ ECO + Tiết kiệm năng lượng + Tùy chọn AOD (tháng 1 năm 2019).
* Độ ồn được đo bằng mức trung bình trong toàn bộ chu trình của máy rửa bát, bao gồm giai đoạn rửa sơ, rửa chính, tráng và sấy.
*Độ ồn có thể khác nhau tùy theo chu trình hoạt động và điều kiện sử dụng.
*2 năm phụ tùng và nhân công + 8 năm cho động cơ (chỉ phụ tùng).
LG ThinQ™
Duy trì kết nối để giữ vẻ sạch sẽ sáng bóng
Nhận thông báo khi chu trình rửa hoàn tất thông qua ứng dụng LG ThinQ™.
*Để sử dụng chức năng này, bạn cần cài đặt ứng dụng LG ThinQ từ Play Store trên Android OS (phiên bản cao hơn 7.0) hoặc AppStore trên iOS (phiên bản cao hơn 12.0), đồng thời đăng ký và kết nối sản phẩm.
*Ngoài ra, khi kết nối lần đầu với máy lọc nước, máy phải ở trong cùng môi trường Wi-Fi và sau đó, máy phải luôn hoạt động trong môi trường Wi-Fi đã đăng ký.
Thiết kế sáng tạo
Câu hỏi thường gặp
Q.
Tôi nên sử dụng loại chất tẩy rửa nào cho máy rửa bát của mình?
A.
Đối với máy rửa bát, bạn nên sử dụng chất tẩy rửa dành riêng cho máy rửa bát, không phải chất tẩy rửa thông thường. Có ba loại chất tẩy rửa như vậy: bột, dung dịch và viên. Mỗi chất tẩy rửa có thể có tốc độ hòa tan và khả năng làm sạch khác nhau tùy thuộc vào loại chất tẩy rửa và nhà sản xuất, vì vậy hãy nhớ kiểm tra thông tin sản phẩm và sử dụng lượng chất tẩy rửa khuyến nghị do nhà sản xuất liệt kê dựa trên lượng bát đĩa xếp vào và độ bẩn.
Q.
Tôi có cần rửa sơ bát đĩa trước khi sử dụng máy rửa bát không?
A.
Máy rửa bát LG sử dụng dòng nước mạnh mẽ của cánh rửa lốc xoáy QuadWash™ cùng với TrueSteam™ để làm sạch bát đĩa kỹ càng mà không cần rửa sơ. Tuy nhiên, rửa sơ nhẹ nhàng chỉ bằng nước để loại bỏ mảnh vụn thức ăn lớn trên bát đĩa có thể giúp làm sạch hiệu quả hơn. Tận dụng tối đa khả năng làm sạch của máy rửa bát bằng cách rửa sơ khi cần thiết. Chỉ cần loại bỏ các mảnh vụn thức ăn lớn rồi xếp bát đĩa vào máy rửa bát ngay lập tức.
Q.
Cách thông minh để xếp bát đĩa vào máy rửa bát là gì?
A.
Giàn dưới: Nồi và chảo xếp ngược, đĩa ăn tối, đĩa súp và đĩa tráng miệng
Giàn giữa: Ly, cốc, dĩa lót tách và ly rượu
Giàn trên: Dụng cụ ăn như thìa cà phê, thìa tráng miệng, thìa súp và nĩa
Khi đặt bát đĩa vào ngăn xếp, bạn cần phải nghiêng chúng một chút để
nước có thể chảy đúng cách.
MẸO: Nếu một chiếc nồi cồng kềnh trong ngăn xếp dưới làm khay bị kẹt, hãy khắc phục dễ dàng điều này bằng tính năng điều chỉnh độ cao khay.
Q.
Tôi có thể rửa hộp nhựa trong máy rửa bát của mình không?
A.
Có, nhưng chỉ khi hộp được làm bằng nhựa chịu nhiệt; Nhựa thông thường có thể bị biến dạng khi rửa ở nhiệt độ cao.
Q.
Làm cách nào để loại bỏ các vết nước trên bát đĩa của tôi?
A.
Tính năng TrueSteam™ và chất làm mềm nước trong máy rửa bát LG có thể loại bỏ hiệu quả các vết nước trên bát đĩa.
Ngoài ra, sử dụng chất trợ rửa làm giảm sức căng bề mặt của các giọt nước, rất tốt cho việc làm khô bát đĩa và tránh vết nước.
Chất trợ rửa được tự động thêm vào khi sấy nếu bạn nhấc nắp trên ngăn đựng chất tẩy rửa và đổ đầy đến mức tối đa.
Q.
Tôi có thể làm gì với mùi thức ăn sau khi sử dụng?
A.
Chúng tôi khuyên bạn nên vệ sinh bộ lọc 1-2 tuần một lần để khử mùi.
MẸO: Để khử trùng bên trong máy rửa bát, hãy đổ 200 đến 300 ml giấm trắng vào bát nông rồi đặt vào ngăn xếp trên cùng và chạy Chu trình tự động.
Q.
Máy rửa bát này có thể được lắp đặt ngoài môi trường gia đình không?
A.
Sản phẩm này là thiết bị gia dụng trong nhà và không thể sử dụng cho mục đích thương mại (quán cà phê, v.v.), công nghiệp hoặc phòng thí nghiệm.
(Không thể lắp đặt máy ngay cả cho mục đích nghiên cứu tại các phòng thí nghiệm khoa học của trường, v.v. do có mục đích làm sạch hóa chất.)
Tuy nhiên, có thể lắp đặt sản phẩm này chỉ để trưng bày chứ không để vận hành thực tế.
Tóm tắt
KÍCH THƯỚC
Tất cả thông số
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN
Màn hình hiển thị
Màn hình LED
Kiểu lắp đặt
Máy độc lập
Vị trí bảng điều khiển
Bảng điều khiển phía trước
Số bộ chén bát
14
Loại điều khiển
Điều khiển cảm ứng
Điều chỉnh độ cao ngăn rửa
Ngăn trên (có thể điều chỉnh, 3 mức độ)
NGOẠI QUAN
Màu sắc
Đen nhám
Đèn báo hiệu
không
Đèn báo thời gian chờ
không
Chất liệu khoang rửa
Thép không gỉ
ĐẶC ĐIỂM NGĂN RỬA
Giỏ đựng dao kéo
không
Điều chỉnh độ cao ngăn rửa thứ 3
Không (Cố định)
Điều chỉnh độ cao
Dễ dàng 1 chạm (3 mức độ)
CHƯƠNG TRÌNH/TÙY CHỌN
Tự động
Có
Hẹn giờ
Có
Rửa nhẹ
Có
Chương trình tải xuống
Có
Tiết kiệm điện
Có
Rửa nhanh
Có
Sấy khô
Có
Nhiệt độ
Có
Chuyên sâu
Có
Làm mới
không
Tráng
Có
Hơi nước
không
Tăng cường
Có
HIỆU SUẤT ĐIỆN/NƯỚC
Độ ồn (dB)
46
Nước tiêu thụ(L)
N/A
TÍNH NĂNG
Smart Rack+™
Có (Giá trên_Có thể gập một phần / Giá dưới_Có thể gập một phần)
Aqua-Stop
Có
Sấy hé cửa tự động
Có
Số cánh tay phun
3
QuadWash™
Có
Cảm biến (độ bẩn)
Có
TrueSteam™
không
Hệ thống làm sạch
Có
Làm mềm nước
Có
Chế độ sấy khô
Sấy ngưng tụ
KÍCH THƯỚC / KHOẢNG CÁCH / TRỌNG LƯỢNG
Kích thước đóng gói (RxCxD, mm)
680 x 890 x 665
Trọng lượng đóng gói (Kg)
51
Kích thước sản phẩm (RxCxD, mm)
600 x 850 x 600
Trọng lượng sản phẩm (Kg)
46
EAN CODE
EAN Code
8806096635919
CÔNG NGHỆ THÔNG MINH
NFC
không
Chẩn đoán thông minh
Có
ThinQ (Wi-Fi)
Có
Mọi người đang nói gì
