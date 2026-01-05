About Cookies on This Site

Miếng đệm cao su chân máy giặt LG 4620ER4002A

4620ER4002A
Tính năng chính

  • Miếng đệm cao su chính hãng cho máy giặt LG

Vị trí lắp đặt

Vị trí lắp đặt thực tế của phụ kiện này có thể thay đổi tùy theo từng model sản phẩm. Để biết chi tiết hơn, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm theo model của bạn.

Linh kiện được lắp bên dưới các chân máy có thể điều chỉnh.

Cách sử dụng

Hướng dẫn thay thế có thể khác đôi chút. Vui lòng xem hướng dẫn của model máy bạn đang sử dụng.

BƯỚC 1

Trước khi cân chỉnh máy, hãy đảm bảo không có khe hở giữa sàn và bốn chân điều chỉnh.

Đặt máy giặt trên bề mặt phẳng và chắc chắn, sau đó nhấn từ phần nắp trên của máy để kiểm tra xem máy có đứng vững hay không (tức là không bị rung lắc).

- Hãy vệ sinh sàn thật sạch và đảm bảo không có bụi hoặc nước.

BƯỚC 2

Điều chỉnh chiều cao của các chân gây lắc để cân bằng máy.

- Áp dụng cho cả máy giặt cửa trước và máy giặt cửa trên.

Điều chỉnh chiều cao của các chân máy đang gây hiện tượng lắc để cân bằng máy. Áp dụng cho cả máy giặt cửa trước (Front Load) và máy giặt cửa trên (Top Load).

BƯỚC 3

- Nếu khoảng cách giữa sàn và chân chỉnh vượt quá 10 mm, không nới lỏng chân để cân bằng máy.

- Hãy lắp miếng đệm cao su hoặc nhựa để đạt được độ cân bằng.

- Việc nới chân hơn 10 mm có thể gây tăng độ rung và tiếng ồn.

(1 - Miếng đệm cao su, 2- Miếng đệm nhựa)

Nếu khoảng cách giữa chân máy và mặt sàn vượt quá 10 mm, không nới chân máy để cân bằng. Thay vào đó, hãy đặt miếng đệm chân (cao su hoặc nhựa) để đạt độ cân bằng chuẩn. Nới chân máy vượt quá 10 mm có thể khiến máy rung mạnh hơn và phát ra tiếng ồn. (#1 Miếng đệm cao su, #2 Miếng đệm nhựa)

BƯỚC 4

Hãy sử dụng miếng đệm cao su trước, sau đó thêm miếng đệm nhựa nếu cần để cân bằng máy.

- Khi dùng miếng đệm nhựa, miếng đệm cao su phải được đặt ở dưới cùng.

- Có thể chồng miếng đệm nhựa để điều chỉnh độ cao, tối đa 1 miếng đệm cao su và 3 miếng đệm nhựa được phép sử dụng.

Ưu tiên sử dụng miếng đệm cao su trước, sau đó bổ sung miếng đệm nhựa nếu cần điều chỉnh thêm để cân bằng máy. - Khi sử dụng miếng đệm nhựa, miếng đệm cao su phải luôn nằm ở vị trí dưới cùng. - Có thể chồng miếng đệm để tăng chiều cao, tối đa 1 miếng đệm cao su + 3 miếng đệm nhựa.

*Hình ảnh và tính năng sản phẩm có thể chứa nội dung quảng cáo và có thể khác so với thực tế. Kiểu dáng, thông số… có thể thay đổi mà không cần thông báo trước để cải thiện sản phẩm.

*Toàn bộ hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa, màu sắc có thể thay đổi tùy thuộc vào độ phân giải màn hình, độ sáng và cấu hình máy tính.

*Hiệu quả sử dụng có thể thay đổi tùy theo môi trường sử dụng, và tình trạng có hàng có thể khác nhau tùy từng cửa hàng.

Tóm tắt

In

KÍCH THƯỚC

Tất cả thông số

TỔNG QUÁT

  • Mã linh kiện

    4620ER4002A

  • Thể loại

    miếng đệm chân

KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG

  • Đường kính (cm)

    6

  • Chiều dài (cm)

    1

  • Trọng lượng tịnh (g)

    30

