Miếng đệm cao su chân máy giặt LG 4620ER4002A

Trước khi cân chỉnh máy, hãy đảm bảo không có khe hở giữa sàn và bốn chân điều chỉnh.

Đặt máy giặt trên bề mặt phẳng và chắc chắn, sau đó nhấn từ phần nắp trên của máy để kiểm tra xem máy có đứng vững hay không (tức là không bị rung lắc).

- Hãy vệ sinh sàn thật sạch và đảm bảo không có bụi hoặc nước.