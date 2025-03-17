We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Bộ lọc Hepa cho máy hút ẩm LG | MD16GQSE0, MD16GQSA1, MD19GQGE0, MD19GQGA1
Vị trí lắp đặt
Vị trí lắp đặt thực tế của phụ kiện này có thể thay đổi tùy theo model sản phẩm.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho model của bạn.
Cách thay
*Hình ảnh và tính năng sản phẩm có thể bao gồm từ ngữ mang tính chất quảng cáo và có thể khác với sản phẩm thực tế. Vì mục đích cải thiện sản phẩm, hình thức, thông số kỹ thuật, v.v… của sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo.
*Tất cả hình ảnh sản phẩm đều là hình chụp và video, và có thể khác với sản phẩm thực tế. Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi tùy theo độ phân giải màn hình, cài đặt độ sáng và thông số kỹ thuật của máy tính.
*Hiệu suất sản phẩm có thể thay đổi tùy theo môi trường sử dụng và tình trạng tồn kho có thể khác nhau tùy theo cửa hàng.
Tóm tắt
KÍCH THƯỚC
Tất cả thông số
TỔNG QUÁT
-
Mã linh kiện
AAA30352705
-
Thể loại
Lọ, Bộ vỏ lọ
-
Lưu ý
PDAQSC01.ATT
CÁC MẪU TƯƠNG THÍCH
-
Mẫu tương thích
MD16GQSE0, MD16GQSA1, MD19GQGE0, MD19GQGA1
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG
-
Kích thước sản phẩm (W x H x D, mm)
Lọ : 235 x 207 x 25 Bộ vỏ lọ : 280 x 221 x 422
-
Trọng lượng tịnh (g)
331
Mọi người đang nói gì
Tìm nơi bán
Lựa chọn dành cho bạn
-
Hướng dẫn sử dụng & Phần mềm
Tải về hướng dẫn sử dụng
và phiên bản phần mềm mới nhất cho sản phẩm của bạn
-
Khắc phục sự cố
Tìm kiếm videos hướng dẫn
cho sản phẩm của bạn
-
LG Here4U
-
Hướng dẫn & Phần mềm
Tìm kiếm phụ kiện cho
sản phẩm của bạn
-
Đăng ký sản phẩm
Việc đăng ký sản phẩm sẽ giúp bạn nhận hỗ trợ nhanh hơn.
-
Hỗ trợ sản phẩm
Tìm tài liệu hướng dẫn, khắc phục sự cố và bảo hành cho sản phẩm LG của bạn.
-
Hỗ trợ đặt hàng
Các câu hỏi thường gặp về theo dõi đơn hàng và kiểm tra đơn hàng của bạn.
-
Yêu cầu sửa chữa
Yêu cầu dịch vụ sửa chữa trực tuyến một cách thuận tiện.
Liên hệ với chúng tôi
-
Chat
Trực tiếp
Chat với các chuyên gia về sản phẩm lg để được hỗ trợ mua sắm, nhận giảm giá và ưu đãi trong thời gian thực
-
Zalo
Chat với bộ phận hỗ trợ dịch vụ lg bằng phần mềm nhắn tin phổ biến nhất
-
Gửi email cho
Chúng tôi
Gửi email cho bộ phận hỗ trợ dịch vụ LG
-
Gọi cho
Chúng tôi
Trò chuyện trực tiếp với các đại diện hỗ trợ của chúng tôi.