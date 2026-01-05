Bộ lọc Hepa cho máy hút ẩm LG Dual Inverter Mojave | DD23GMWE1, DD20GMWE1

Nhấn vào mặt trên của nắp bộ lọc trên sản phẩm để tháo nắp bộ lọc, sau đó tháo bộ lọc siêu mịn ra khỏi sản phẩm.

- Bạn có thể kéo tay cầm ở giữa bộ lọc siêu mịn trên sản phẩm để tháo bộ lọc siêu mịn ra.