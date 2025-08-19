Skip to contentSkip to accessibility help
Ống nối dài vòi sấy của máy hút ẩm LG | MD16GQSE0, MD16GQSA1, MD19GQGE0, MD19GQGA1

5215A20001H
Tính năng chính

  • Ống nối dài chính hãng cho máy hút ẩm LG
  • Bình chứa nước & ống dẫn chính hãng cho máy hút ẩm LG
  • Thông số kỹ thuật - DHK DQ150PAS 2015
  • Sản phẩm này chỉ là ống dẫn.
  • Ống dẫn sấy giày và ống dẫn sấy tủ quần áo được mua riêng *ADJ73772404, ADJ73772405
  • Tương thích với 5215A20001P
Thêm
MD16GQSA1
MD16GQSE0
MD19GQGA1
MD19GQGE0

Vị trí lắp đặt

Vị trí lắp đặt thực tế của sản phẩm này có thể thay đổi tùy theo model. Để biết thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng của model bạn đang dùng.

Hướng dẫn Kết nối

BƯỚC 1

Mở nắp ống ở phía sau sản phẩm bằng cách xoay ngược chiều kim đồng hồ.

Mở nắp ống dẫn ở mặt sau sản phẩm bằng cách vặn ngược chiều kim đồng hồ.

BƯỚC 2

Sau khi lắp ống nối dài vào điểm lắp đặt, cố định bằng cách xoay theo chiều kim đồng hồ.

Sau khi lắp ống nối dài vào điểm lắp đặt, cố định bằng cách xoay theo chiều kim đồng hồ.

BƯỚC 3

Kết nối bộ sấy giày hoặc bộ sấy quần áo với ống nối dài. Hai ống dẫn này được bán riêng.

Kết nối bộ dụng cụ sấy quần áo với ống nối dài.

BƯỚC 4

Kéo dài ống để hướng về phía cần sấy khô

Kéo dài ống để hướng về phía cần sấy khô.

Hướng dẫn thay thế cho sản phẩm này có thể khác đôi chút so với thông tin bên dưới. Hình dạng bình chứa nước có thể khác nhau ở từng sản phẩm. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng của model bạn đang dùng.

*Hình ảnh và tính năng sản phẩm có thể chứa yếu tố quảng cáo và khác với sản phẩm thực tế. Hình thức, thông số kỹ thuật,… có thể thay đổi mà không cần thông báo trước để cải tiến sản phẩm.

Để truy cập thêm tài liệu kỹ thuật và tài nguyên, vui lòng ghé thăm Cổng thông tin đối tác B2B của LG.

KÍCH THƯỚC

Tất cả thông số

TỔNG QUÁT

  • Mã linh kiện

    5215A20001H

  • Thể loại

    Ống sấy

CÁC MẪU TƯƠNG THÍCH

  • Mẫu tương thích

    MD16GQSA1.AHK

KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG

  • Đường kính (cm)

    Đường kính phía sản phẩm: 5.5 Đường kính phía ống dẫn: 6.5

  • Chiều dài (cm)

    27 ~ 84

Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 