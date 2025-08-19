We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Ống nối dài vòi sấy của máy hút ẩm LG | MD16GQSE0, MD16GQSA1, MD19GQGE0, MD19GQGA1
Vị trí lắp đặt
Vị trí lắp đặt thực tế của sản phẩm này có thể thay đổi tùy theo model. Để biết thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng của model bạn đang dùng.
Hướng dẫn Kết nối
Mở nắp ống ở phía sau sản phẩm bằng cách xoay ngược chiều kim đồng hồ.
Sau khi lắp ống nối dài vào điểm lắp đặt, cố định bằng cách xoay theo chiều kim đồng hồ.
Kết nối bộ sấy giày hoặc bộ sấy quần áo với ống nối dài. Hai ống dẫn này được bán riêng.
Kéo dài ống để hướng về phía cần sấy khô
Hướng dẫn thay thế cho sản phẩm này có thể khác đôi chút so với thông tin bên dưới. Hình dạng bình chứa nước có thể khác nhau ở từng sản phẩm. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng của model bạn đang dùng.
*Hình ảnh và tính năng sản phẩm có thể chứa yếu tố quảng cáo và khác với sản phẩm thực tế. Hình thức, thông số kỹ thuật,… có thể thay đổi mà không cần thông báo trước để cải tiến sản phẩm.
Để truy cập thêm tài liệu kỹ thuật và tài nguyên, vui lòng ghé thăm Cổng thông tin đối tác B2B của LG.
Key Feature
- Ống nối dài chính hãng cho máy hút ẩm LG
- Bình chứa nước & ống dẫn chính hãng cho máy hút ẩm LG
- Thông số kỹ thuật - DHK DQ150PAS 2015
- Sản phẩm này chỉ là ống dẫn.
- Ống dẫn sấy giày và ống dẫn sấy tủ quần áo được mua riêng *ADJ73772404, ADJ73772405
- Tương thích với 5215A20001P
Tìm nơi bán
Tóm tắt
KÍCH THƯỚC
Tất cả thông số
TỔNG QUÁT
Mã linh kiện
5215A20001H
Thể loại
Ống sấy
CÁC MẪU TƯƠNG THÍCH
Mẫu tương thích
MD16GQSA1.AHK
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG
Đường kính (cm)
Đường kính phía sản phẩm: 5.5 Đường kính phía ống dẫn: 6.5
Chiều dài (cm)
27 ~ 84
