Bộ dụng cụ sấy khô dùng cho máy hút ẩm LG (Gồm ống nối dài, Đầu sấy khô tủ quần áo chữ T, Đầu sấy khô giày chữ Y, Bộ chuyển đổi ống nối dài) | MD16GQSA1, MD19GQSA1
Tính năng chính
- Bình chứa nước và ống chính hãng cho máy hút ẩm LG
- Bộ công cụ sấy toàn diện cho máy hút ẩm.
- Tương thích với máy hút ẩm Kalahari.
Vị trí lắp đặt
Vị trí lắp đặt thực tế của phụ kiện này có thể thay đổi tùy theo model sản phẩm.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho model của bạn.
Cách sử dụng
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho model của bạn.
BƯỚC 1
Mở nắp ống ở mặt sau của sản phẩm bằng cách nhấn vào hình tam giác bên trái nắp ống.
BƯỚC 2
Sau khi lắp đầu nối ống nối dài, hãy cố định đầu nối bằng cách xoay theo chiều kim đồng hồ cho đến khi nghe thấy tiếng tách.
BƯỚC 3
Lắp bộ sấy giày/bộ sấy giặt ủi vào ống nối dài.
- Khi lắp hoặc tháo bộ sấy giày/bộ sấy giặt ủi, hãy đảm bảo các đánh dấu hình tam giác hướng về cùng một hướng.
BƯỚC 4
Sau khi lắp ống nối dài vào đầu nối ống nối dài, hãy xoay theo chiều kim đồng hồ để cố định ống.
BƯỚC 5
Nối dài ống sao cho ống hướng về hướng sấy khô mong muốn.
* Hình ảnh và tính năng sản phẩm có thể được diễn đạt bằng ngôn từ mang tính chất quảng cáo và có thể khác với sản phẩm thực tế. Hình dáng, thông số kỹ thuật… của sản phẩm có thể thay đổi mà không thông báo trước vì mục đích cải thiện sản phẩm.
* Tất cả hình ảnh sản phẩm là hình chụp và có thể khác với sản phẩm thực tế. Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi tùy theo độ phân giải màn hình, cài đặt độ sáng và thông số kỹ thuật của máy tính.
* Hiệu suất của sản phẩm có thể thay đổi tùy theo môi trường sử dụng và tình trạng hàng bán có thể khác nhau tùy theo cửa hàng.
Tóm tắt
KÍCH THƯỚC
Tất cả thông số
TỔNG QUÁT
Mã linh kiện
AAA31413003
Thể loại
Ống nước
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG
Kích thước sản phẩm (W x H x D, mm)
5215A20001H : 53 x 113 (W x H) , ADJ73772404 : 180 x 140 (W x H), ADJ73772405 : 132 x 140 (W x H), ADJ75631301 : 53 x 113 (W x H)
Trọng lượng sản phẩm (g)
872
