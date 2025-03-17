We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Bộ lọc Hepa cho máy lọc không khí LG Aero Booster (Bộ lọc pet dòng Aero V) | AS55GGSY0
Tính năng chính
- Bộ lọc chính hãng cho LG Aero Booster
- Tiết giảm vật liệu gây khói (SO2, NO2), vật liệu gây hội chứng tòa nhà bệnh tật (toluene, formaldehyde), mùi nhà và các hợp chất lưu huỳnh.
- Giảm thiểu PM1.0, tác nhân gây dị ứng, vi khuẩn và vi rút trong không khí.
- Cho phép tháo bộ lọc khỏi sản phẩm.
- Giảm tối đa tình trạng các hạt lớn trôi nổi trong không khí.
- Tương thích với ADQ75816308.
Vị trí lắp đặt
Vị trí lắp đặt thực tế của phụ kiện này có thể thay đổi tùy theo model sản phẩm.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho model của bạn.
Cách thay
Kiểm tra Thông báo trạng thái bộ lọc
Thông báo trạng thái bộ lọc xuất hiện tùy theo thời gian sử dụng tối đa, có tính đến số giờ hoạt động của sản phẩm. Tần suất thay thế
được xác định theo số giờ hoạt động và môi trường.
• Sau khi thay bộ lọc, hãy đặt lại Thông báo trạng thái bộ lọc.
- Bạn có thể đặt lại Thông báo trạng thái bộ lọc bằng chức năng đặt lại Thông báo trạng thái bộ lọc bổ sung và trên ứng dụng LG ThinQ.
• Thông báo trạng thái bộ lọc sẽ tự động tắt khi ngắt nguồn điện sản phẩm.
Kiểm tra Thông báo trạng thái bộ lọc
BƯỚC 1
Giữ sản phẩm bằng ngón tay cái để tránh rơi, giữ đầu trên của nắp trước và kéo nhẹ để tách ra.
• Mặt có logo LG là mặt trước của sản phẩm.
BƯỚC 1
BƯỚC 2
Lắp bộ lọc vào thiết bị.
• Lắp vào theo tư thế cạnh gắn tay cầm (①) hướng lên trên.
BƯỚC 2
BƯỚC 3
Lắp bộ phận cố định ở phía dưới nắp vào các rãnh cố định ở phía dưới sản phẩm và đóng nắp lại.
BƯỚC 3
BƯỚC 4
Tắt Thông báo trạng thái bộ lọc Nhấn giữ các nút Chế độ và Tốc độ trên bảng điều khiển trong 3 giây.
• Thông báo trạng thái bộ lọc trên bảng trạng thái được tắt và thời gian Thông báo trạng thái bộ lọc được khởi tạo.
BƯỚC 4
*Hình ảnh và tính năng sản phẩm có thể được diễn đạt bằng ngôn từ mang tính chất quảng cáo và có thể khác với sản phẩm thực tế. Hình dáng, thông số kỹ thuật… của sản phẩm có thể thay đổi mà không thông báo trước vì mục đích cải thiện sản phẩm.
*Tất cả hình ảnh sản phẩm là hình chụp và có thể khác với sản phẩm thực tế. Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi tùy theo độ phân giải màn hình, cài đặt độ sáng và thông số kỹ thuật của máy tính.
*Hiệu suất của sản phẩm có thể thay đổi tùy theo môi trường sử dụng và tình trạng hàng bán có thể khác nhau tùy theo cửa hàng.
Tóm tắt
KÍCH THƯỚC
Tất cả thông số
TỔNG QUÁT
-
Mã linh kiện
COV30232902
-
Thể loại
Bộ lọc không khí
CÁC MẪU TƯƠNG THÍCH
-
Mẫu tương thích
AS55GGSY0.ABAE
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG
-
Đường kính (cm)
20
-
Chiều dài (cm)
14.5
-
Trọng lượng tịnh (g)
333
Mọi người đang nói gì
Tìm nơi bán
Lựa chọn dành cho bạn
