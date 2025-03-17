Skip to content Skip to accessibility help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Bộ lọc Hepa cho máy lọc không khí LG Aero Booster (Bộ lọc pet dòng Aero V) | AS55GGSY0

Tính năng

Bộ sưu tập

Thông số

Đánh giá

Nơi bán sản phẩm

Hỗ trợ

Bộ lọc Hepa cho máy lọc không khí LG Aero Booster (Bộ lọc pet dòng Aero V) | AS55GGSY0

Bộ lọc Hepa cho máy lọc không khí LG Aero Booster (Bộ lọc pet dòng Aero V) | AS55GGSY0

COV30232902
  • Front top view 1
  • Front top view 2
  • Front view
  • Top view
  • Packaging box view
Front top view 1
Front top view 2
Front view
Top view
Packaging box view

Tính năng chính

  • Bộ lọc chính hãng cho LG Aero Booster
  • Tiết giảm vật liệu gây khói (SO2, NO2), vật liệu gây hội chứng tòa nhà bệnh tật (toluene, formaldehyde), mùi nhà và các hợp chất lưu huỳnh.
  • Giảm thiểu PM1.0, tác nhân gây dị ứng, vi khuẩn và vi rút trong không khí.
  • Cho phép tháo bộ lọc khỏi sản phẩm.
  • Giảm tối đa tình trạng các hạt lớn trôi nổi trong không khí.
  • Tương thích với ADQ75816308.
Thêm
AS55GGSY0.ABAE

Vị trí lắp đặt

Hình ảnh này thể hiện vị trí lắp đặt Giữ sản phẩm bằng ngón tay cái để tránh rơi, giữ đầu trên của nắp trước và kéo nhẹ để tách ra Lắp bộ lọc vào thiết bị

Vị trí lắp đặt thực tế của phụ kiện này có thể thay đổi tùy theo model sản phẩm.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho model của bạn.

Cách thay

Kiểm tra Thông báo trạng thái bộ lọc

Thông báo trạng thái bộ lọc xuất hiện tùy theo thời gian sử dụng tối đa, có tính đến số giờ hoạt động của sản phẩm. Tần suất thay thế

được xác định theo số giờ hoạt động và môi trường.

• Sau khi thay bộ lọc, hãy đặt lại Thông báo trạng thái bộ lọc.

- Bạn có thể đặt lại Thông báo trạng thái bộ lọc bằng chức năng đặt lại Thông báo trạng thái bộ lọc bổ sung và trên ứng dụng LG ThinQ.

• Thông báo trạng thái bộ lọc sẽ tự động tắt khi ngắt nguồn điện sản phẩm.

Kiểm tra Thông báo trạng thái bộ lọc

BƯỚC 1

Giữ sản phẩm bằng ngón tay cái để tránh rơi, giữ đầu trên của nắp trước và kéo nhẹ để tách ra.

 

• Mặt có logo LG là mặt trước của sản phẩm.

 

BƯỚC 1

BƯỚC 2

Lắp bộ lọc vào thiết bị.

 

• Lắp vào theo tư thế cạnh gắn tay cầm (①) hướng lên trên.

 

 

 

BƯỚC 2

BƯỚC 3

Lắp bộ phận cố định ở phía dưới nắp vào các rãnh cố định ở phía dưới sản phẩm và đóng nắp lại.

 

 

 

 

BƯỚC 3

BƯỚC 4

Tắt Thông báo trạng thái bộ lọc Nhấn giữ các nút Chế độ và Tốc độ trên bảng điều khiển trong 3 giây.

 

• Thông báo trạng thái bộ lọc trên bảng trạng thái được tắt và thời gian Thông báo trạng thái bộ lọc được khởi tạo.

BƯỚC 4

*Hình ảnh và tính năng sản phẩm có thể được diễn đạt bằng ngôn từ mang tính chất quảng cáo và có thể khác với sản phẩm thực tế. Hình dáng, thông số kỹ thuật… của sản phẩm có thể thay đổi mà không thông báo trước vì mục đích cải thiện sản phẩm.

 

*Tất cả hình ảnh sản phẩm là hình chụp và có thể khác với sản phẩm thực tế. Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi tùy theo độ phân giải màn hình, cài đặt độ sáng và thông số kỹ thuật của máy tính.

 

*Hiệu suất của sản phẩm có thể thay đổi tùy theo môi trường sử dụng và tình trạng hàng bán có thể khác nhau tùy theo cửa hàng.

Tóm tắt

In

KÍCH THƯỚC

COV30232902.ACC.EAVH.C

Tất cả thông số

TỔNG QUÁT

  • Mã linh kiện

    COV30232902

  • Thể loại

    Bộ lọc không khí

CÁC MẪU TƯƠNG THÍCH

  • Mẫu tương thích

    AS55GGSY0.ABAE

KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG

  • Đường kính (cm)

    20

  • Chiều dài (cm)

    14.5

  • Trọng lượng tịnh (g)

    333

Mọi người đang nói gì

Tìm nơi bán

Trải nghiệm sản phẩm gần bạn

Lựa chọn dành cho bạn

Bạn cần trợ giúp?

Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn.

Nhận hỗ trợ

Liên hệ với chúng tôi

Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 