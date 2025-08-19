We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Bánh xe cho máy lọc không khí LG Aerotower series
Bánh xe cho máy lọc không khí LG Aerotower series
Tính năng chính
- Phụ kiện chính hãng cho LG Aerotower
- Aero Tower – Bánh xe di chuyển –
- Không tương thích với các dòng máy lọc không khí khác.
Cách lắp đặt
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn sản phẩm của model bạn đang sử dụng.Vui lòng tham khảo video bên dưới để có phần giải thích trực quan hơn.
* Hình ảnh và tính năng sản phẩm có thể chứa yếu tố minh hoạ quảng cáo và có thể khác so với sản phẩm thực tế. Hình dáng, thông số kỹ thuật của sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước để cải tiến sản phẩm.
* Tất cả hình ảnh sản phẩm là ảnh minh họa và có thể khác so với sản phẩm thực tế. Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi tùy theo độ phân giải màn hình, cài đặt độ sáng và cấu hình máy tính.
* Hiệu suất sản phẩm có thể thay đổi tùy theo môi trường sử dụng, và khả năng cung cấp có thể khác nhau theo từng cửa hàng.
Tóm tắt
KÍCH THƯỚC
Tất cả thông số
TỔNG QUÁT
Mã linh kiện
AAA30637202
CÁC MẪU TƯƠNG THÍCH
Mẫu tương thích
PWHPSC01
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG
Kích thước sản phẩm (W x H x D, mm)
H 60
Đường kính (cm)
36.5
Mọi người đang nói gì
Lựa chọn dành cho bạn
Hướng dẫn sử dụng & Phần mềm
Tải về hướng dẫn sử dụng
và phiên bản phần mềm mới nhất cho sản phẩm của bạn
Khắc phục sự cố
Tìm kiếm videos hướng dẫn
cho sản phẩm của bạn
LG Here4U
Hướng dẫn & Phần mềm
Tìm kiếm phụ kiện cho
sản phẩm của bạn
Đăng ký sản phẩm
Việc đăng ký sản phẩm sẽ giúp bạn nhận hỗ trợ nhanh hơn.
Hỗ trợ sản phẩm
Tìm tài liệu hướng dẫn, khắc phục sự cố và bảo hành cho sản phẩm LG của bạn.
Hỗ trợ đặt hàng
Các câu hỏi thường gặp về theo dõi đơn hàng và kiểm tra đơn hàng của bạn.
Yêu cầu sửa chữa
Yêu cầu dịch vụ sửa chữa trực tuyến một cách thuận tiện.
Liên hệ với chúng tôi
Chat
Trực tiếp
Chat với các chuyên gia về sản phẩm lg để được hỗ trợ mua sắm, nhận giảm giá và ưu đãi trong thời gian thực
Zalo
Chat với bộ phận hỗ trợ dịch vụ lg bằng phần mềm nhắn tin phổ biến nhất
Gửi email cho
Chúng tôi
Gửi email cho bộ phận hỗ trợ dịch vụ LG
Gọi cho
Chúng tôi
Trò chuyện trực tiếp với các đại diện hỗ trợ của chúng tôi.