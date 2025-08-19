Skip to contentSkip to accessibility help
Giá để bát đĩa dưới cho máy rửa bát LG

AHB73129842
Tính năng chính

  • Giá để bát đĩa chính hãng cho máy rửa bát LG
  • Tối ưu không gian máy, giúp rửa sạch được nhiều bát đĩa cùng lúc
DFB435FD.ABDPEVN
DFB435FM.ABMPEVN
DFB435FV.APYPEVN
LDT14BLA4.ABMPEVN
LDT14BSA4.ABDPEVN
LDT14SVA4.APYPEVN

Vị trí lắp đặt 

Đây là giá để bát đĩa dưới của máy rửa bát.

Vị trí lắp đặt thực tế của phụ kiện này có thể thay đổi tùy theo từng model sản phẩm. Để biết thông tin chi tiết, vui lòng tham khảohướng dẫn sử dụng của model máy rửa bát LG mà bạn đang dùng.

Cách thay thế

Trong video bên dưới, phần hướng dẫn thay thế giá để bát đĩa dưới bắt đầu từ giây thứ 41.

BƯỚC 1

Luôn lấy hết bát đĩa ra khỏi khay trước khi thay thế giá dưới.

BƯỚC 1

BƯỚC 2

Kéo giá dưới ra hết cỡ cho đến khi chạm cửa máy rửa bát, sau đó nhấc chéo khay lên.

BƯỚC 2

BƯỚC 3

Khi lắp lại, thực hiện ngược lại với các bước tháo.

BƯỚC 3

* Khi giá trên đang ở vị trí thấp, hãy đẩy giá trên vào trước, sau đó mới đẩy giá dưới vào sau.

* Trước khi điều chỉnh, đảm bảo khay trống không có bát đĩa. Nếu không, bát đĩa có thể bị hư hỏng hoặc bạn có thể bị thương.

* Hướng dẫn thay thế cho phụ kiện này có thể hơi khác so với thông tin ở trên. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo sách hướng dẫn sử dụng đi kèm sản phẩm.

* Hình ảnh và tính năng sản phẩm có thể chứa yếu tố minh họa, khác với sản phẩm thực tế. Kiểu dáng, màu sắc, thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.

* Tất cả hình ảnh sản phẩm đều là ảnh minh họa, có thể khác với thực tế. Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi tùy thuộc vào độ phân giải màn hình, cài đặt độ sáng và thông số máy tính.

* Hiệu quả sử dụng có thể khác nhau tùy theo môi trường vận hành; tình trạng hàng có thể thay đổi theo từng cửa hàng.

Để truy cập thêm tài liệu kỹ thuật và tài nguyên, vui lòng ghé thăm Cổng thông tin đối tác B2B của LG.

Tìm nơi bán

Trải nghiệm sản phẩm gần bạn

Tóm tắt

In

KÍCH THƯỚC

Tất cả thông số

TỔNG QUÁT

  • Mã linh kiện

    AHB73129842

  • Thể loại

    Giá

CÁC MẪU TƯƠNG THÍCH

  • Mẫu tương thích

    LDT14BLA4.ABMPEVN

KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG

  • Kích thước sản phẩm (W x H x D, mm)

    526 X 525 X 182

  • Trọng lượng tịnh (g)

    2400

