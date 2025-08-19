We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Giá để bát đĩa dưới cho máy rửa bát LG
Giá để bát đĩa dưới cho máy rửa bát LG
Tính năng chính
- Giá để bát đĩa chính hãng cho máy rửa bát LG
- Tối ưu không gian máy, giúp rửa sạch được nhiều bát đĩa cùng lúc
Vị trí lắp đặt
Vị trí lắp đặt thực tế của phụ kiện này có thể thay đổi tùy theo từng model sản phẩm. Để biết thông tin chi tiết, vui lòng tham khảohướng dẫn sử dụng của model máy rửa bát LG mà bạn đang dùng.
Cách thay thế
Trong video bên dưới, phần hướng dẫn thay thế giá để bát đĩa dưới bắt đầu từ giây thứ 41.
Luôn lấy hết bát đĩa ra khỏi khay trước khi thay thế giá dưới.
BƯỚC 1
Kéo giá dưới ra hết cỡ cho đến khi chạm cửa máy rửa bát, sau đó nhấc chéo khay lên.
BƯỚC 2
Khi lắp lại, thực hiện ngược lại với các bước tháo.
BƯỚC 3
* Khi giá trên đang ở vị trí thấp, hãy đẩy giá trên vào trước, sau đó mới đẩy giá dưới vào sau.
* Trước khi điều chỉnh, đảm bảo khay trống không có bát đĩa. Nếu không, bát đĩa có thể bị hư hỏng hoặc bạn có thể bị thương.
* Hướng dẫn thay thế cho phụ kiện này có thể hơi khác so với thông tin ở trên. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo sách hướng dẫn sử dụng đi kèm sản phẩm.
* Hình ảnh và tính năng sản phẩm có thể chứa yếu tố minh họa, khác với sản phẩm thực tế. Kiểu dáng, màu sắc, thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.
* Tất cả hình ảnh sản phẩm đều là ảnh minh họa, có thể khác với thực tế. Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi tùy thuộc vào độ phân giải màn hình, cài đặt độ sáng và thông số máy tính.
* Hiệu quả sử dụng có thể khác nhau tùy theo môi trường vận hành; tình trạng hàng có thể thay đổi theo từng cửa hàng.
Để truy cập thêm tài liệu kỹ thuật và tài nguyên, vui lòng ghé thăm Cổng thông tin đối tác B2B của LG.
Key Feature
- Giá để bát đĩa chính hãng cho máy rửa bát LG
- Tối ưu không gian máy, giúp rửa sạch được nhiều bát đĩa cùng lúc
Tìm nơi bán
Tóm tắt
KÍCH THƯỚC
Tất cả thông số
TỔNG QUÁT
Mã linh kiện
AHB73129842
Thể loại
Giá
CÁC MẪU TƯƠNG THÍCH
Mẫu tương thích
LDT14BLA4.ABMPEVN
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG
Kích thước sản phẩm (W x H x D, mm)
526 X 525 X 182
Trọng lượng tịnh (g)
2400
Mọi người đang nói gì
Lựa chọn dành cho bạn
Hướng dẫn sử dụng & Phần mềm
Tải về hướng dẫn sử dụng
và phiên bản phần mềm mới nhất cho sản phẩm của bạn
Khắc phục sự cố
Tìm kiếm videos hướng dẫn
cho sản phẩm của bạn
LG Here4U
Hướng dẫn & Phần mềm
Tìm kiếm phụ kiện cho
sản phẩm của bạn
Đăng ký sản phẩm
Việc đăng ký sản phẩm sẽ giúp bạn nhận hỗ trợ nhanh hơn.
Hỗ trợ sản phẩm
Tìm tài liệu hướng dẫn, khắc phục sự cố và bảo hành cho sản phẩm LG của bạn.
Hỗ trợ đặt hàng
Các câu hỏi thường gặp về theo dõi đơn hàng và kiểm tra đơn hàng của bạn.
Yêu cầu sửa chữa
Yêu cầu dịch vụ sửa chữa trực tuyến một cách thuận tiện.
Liên hệ với chúng tôi
Chat
Trực tiếp
Chat với các chuyên gia về sản phẩm lg để được hỗ trợ mua sắm, nhận giảm giá và ưu đãi trong thời gian thực
Zalo
Chat với bộ phận hỗ trợ dịch vụ lg bằng phần mềm nhắn tin phổ biến nhất
Gửi email cho
Chúng tôi
Gửi email cho bộ phận hỗ trợ dịch vụ LG
Gọi cho
Chúng tôi
Trò chuyện trực tiếp với các đại diện hỗ trợ của chúng tôi.