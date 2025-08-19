Giá để bát đĩa dưới cho máy rửa bát LG

* Khi giá trên đang ở vị trí thấp, hãy đẩy giá trên vào trước, sau đó mới đẩy giá dưới vào sau.

* Trước khi điều chỉnh, đảm bảo khay trống không có bát đĩa. Nếu không, bát đĩa có thể bị hư hỏng hoặc bạn có thể bị thương.

* Hướng dẫn thay thế cho phụ kiện này có thể hơi khác so với thông tin ở trên. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo sách hướng dẫn sử dụng đi kèm sản phẩm.