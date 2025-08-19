Bình cấp nước của tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler

Kéo tay cầm của bình về phía trước và tháo bình ra khỏi thiết bị. Kiểm tra mực nước trong bình.

Đảm bảo bình nước cấp đã được đổ đầy.

• Một bình nước đầy có thể sử dụng khoảng 4 lần, tùy theo chế độ giặt.

• Nên dùng nước máy sạch hoặc nước đóng chai để đạt hiệu quả tốt nhất và kéo dài tuổi thọ sản phẩm.

• Không dùng nước cất hoặc tái sử dụng nước từ bình thoát.

• Lần đầu tiên sử dụng, thiết bị sẽ dùng khoảng 2/3 lượng nước trong bình đầy. Các chu trình sau sẽ tiêu thụ ít nước hơn.