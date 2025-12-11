We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Kệ cho tủ chăm sóc quần áo LG Styler (Mẫu 5 móc)
Vị trí lắp đặt
Vị trí lắp đặt thực tế có thể thay đổi tùy theo từng mẫu sản phẩm.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng của model bạn đang dùng.
Cách sử dụng
Để biết hướng dẫn chi tiết hơn, vui lòng xem trong sách hướng dẫn sử dụng đi kèm sản phẩm.
BƯỚC 1
Giữ kệ sao cho phần viền màu xám hướng ra phía trước.
BƯỚC 2
Đưa rãnh kệ bên trái vào khớp đỡ bên trái, sau đó hạ phần rãnh bên phải xuống khớp đỡ bên phải.
Khi xử lý quần áo dài như áo khoác hoặc váy liền, hãy treo kệ lên giá đỡ trong tủ để tạo thêm không gian cho trang phục.
• Hình ảnh và mô tả tính năng mang tính minh họa và có thể khác biệt đôi chút so với sản phẩm thực tế. Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể được cập nhật để nâng cao chất lượng sản phẩm.
• Tất cả hình ảnh đều là ảnh chụp mẫu và có thể khác so với sản phẩm thực tế. Màu sắc hiển thị có thể thay đổi tùy theo độ phân giải và cài đặt màn hình.
• Hiệu quả sử dụng có thể khác nhau tùy vào môi trường. Tình trạng sản phẩm có hàng phụ thuộc vào từng cửa hàng.
Tóm tắt
KÍCH THƯỚC
Tất cả thông số
TỔNG QUÁT
Mã linh kiện
AHT72933805
Thể loại
Kệ
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG
Kích thước sản phẩm (W x H x D, mm)
510 x 25 x 380
Trọng lượng tịnh (g)
689
