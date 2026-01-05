Giá treo tường cho TV LG MEC61904919

1. Kiểm tra xem màn hình đã được lắp sẵn vít vào các lỗ gắn chuẩn VESA hay chưa.

Nếu có, hãy tháo các vít này ra.

2. Gắn khung vào mặt sau của màn hình như hình minh họa phía trên. Sử dụng tua vít đầu chữ thập để siết chặt các vít

- Trong quá trình lắp đặt, cần cẩn thận để tránh làm rơi sản phẩm.

- Đảm bảo các vít được siết chặt hoàn toàn vào khung và màn hình.