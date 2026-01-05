We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Giá treo tường cho TV LG MEC61904919
Vị trí lắp đặt
Vị trí lắp đặt thực tế của sản phẩm có thể thay đổi tùy theo từng mẫu TV.
Để biết thông tin chi tiết hơn, vui lòng tham khảo sách hướng dẫn sử dụng đi kèm theo model TV của bạn.
Cách lắp đặt
Để biết thông tin chi tiết hơn, vui lòng tham khảo sách hướng dẫn sử dụng của mẫu TV tương ứng.
BƯỚC 1
1. Sau khi kéo giá treo tường ra phía trước như minh họa ở Hình 1, tháo chốt an toàn khỏi giá treo tường như minh họa ở Hình 2.
2. Tháo khung gắn TV như minh họa ở Hình 3.
BƯỚC 2
1. Kiểm tra xem màn hình đã được lắp sẵn vít vào các lỗ gắn chuẩn VESA hay chưa.
Nếu có, hãy tháo các vít này ra.
2. Gắn khung vào mặt sau của màn hình như hình minh họa phía trên. Sử dụng tua vít đầu chữ thập để siết chặt các vít
- Trong quá trình lắp đặt, cần cẩn thận để tránh làm rơi sản phẩm.
- Đảm bảo các vít được siết chặt hoàn toàn vào khung và màn hình.
BƯỚC 3
a. Sử dụng mũi khoan đường kính 8 mm để khoan lỗ lắp tắc kê với độ sâu từ 80 mm đến 100 mm.
b. Làm sạch lỗ khoan.
c. Đóng tắc kê kín vào lỗ khoan, sử dụng búa khi cần thiết.
d. Đặt giá treo tường lên tường, căn chỉnh đúng vị trí lỗ khoan và hướng phần điều chỉnh góc lên phía trên.
e. Căn chỉnh bu lông giá treo với lỗ khoan và siết chặt. Sau đó siết bu lông với lực xoắn từ 45 kgf/cm đến 60 kgf/cm.
BƯỚC 4
Trong trường hợp không thể lắp vít đúng vị trí quy định, có thể điều chỉnh sang vị trí gần nhất. Không được thay đổi từ hai vị trí trở lên so với vị trí ban đầu.
Lắp vít giá treo tại một vị trí bên trái và một vị trí bên phải ở phần trên, và một vị trí bên trái và một vị trí bên phải ở phần dưới.
Sử dụng tua vít đầu chữ thập (bằng tay hoặc dùng máy) hoặc cờ lê 8 mm để siết chặt vít sao cho tường, khung treo và vít ép chặt hoàn toàn vào nhau.
BƯỚC 5
1. Đặt màn hình đã lắp bộ đệm dẫn hướng lên khung giá treo theo hướng mũi tên. Căn chỉnh phần lắp phía dưới trước, sau đó nhẹ nhàng nâng màn hình lên để khớp phần phía trên.
2. Khi điều chỉnh vị trí, lắp chốt an toàn đi kèm theo đúng như hình minh họa để ngăn sản phẩm bị dịch chuyển
Siết chặt hoàn toàn vít của chốt an toàn.
Nếu chốt an toàn không được siết chặt đúng cách như hình minh họa, sản phẩm có thể bị rơi.
- Kéo nhẹ phần dưới của màn hình để kiểm tra độ chắc chắn.
- Không tác động lực quá mạnh lên sản phẩm vì có thể gây hư hỏng.
*Hình ảnh và tính năng sản phẩm có thể mang tính minh họa và khác với sản phẩm thực tế. Kiểu dáng, thông số kỹ thuật và tính năng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước nhằm cải tiến sản phẩm.
*Hình ảnh sản phẩm là ảnh minh họa, màu sắc có thể khác nhau tùy theo màn hình hiển thị và thiết bị sử dụng.
*Hiệu năng sản phẩm có thể thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng và tình trạng phân phối tại từng cửa hàng.
Tóm tắt
KÍCH THƯỚC
Tất cả thông số
TỔNG QUÁT
Mã linh kiện
MEC61904919
Thể loại
giá treo tường
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG
Kích thước sản phẩm (W x H x D, mm)
221 x 152 x 16 ~ 112
Trọng lượng tịnh (kg)
9
Trọng lượng sản phẩm (kg)
15
Giá đỡ theo chuẩn VESA (WxH)
75X75, 100X100, 200X100
