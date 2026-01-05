We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Giá treo tường cho TV LG MEC61925021
Vị trí lắp đặt
Vị trí lắp đặt thực tế của sản phẩm có thể thay đổi tùy theo từng mẫu TV.
Để biết thông tin chi tiết hơn, vui lòng tham khảo sách hướng dẫn sử dụng đi kèm theo model TV của bạn.
Cách lắp đặt
Để biết thông tin chi tiết hơn, vui lòng tham khảo sách hướng dẫn sử dụng của mẫu TV tương ứng.
BƯỚC 1
1. Kiểm tra xem TV có sẵn ốc vít tại các lỗ lắp giá treo hay không, nếu có thì tháo ra.
2. Lắp vòng đệm dẫn hướng và ốc vít vòng đệm theo đúng thứ tự như hình minh họa.
- Cố định vòng đệm dẫn hướng vào TV bằng cách siết chặt ốc.
- Siết ốc cho đến khi TV, vòng đệm và ốc vít áp sát hoàn toàn vào nhau.
- Sử dụng tua vít đầu bake (dùng tay hoặc máy) để siết ốc.
BƯỚC 2
a. Sử dụng mũi khoan đường kính 8 mm để khoan lỗ gắn tắc kê với độ sâu từ 80 mm đến 100 mm.
b. Làm sạch lỗ khoan.
c. Đóng tắc kê vào lỗ khoan (sử dụng búa khi cần).
d. Đặt giá treo tường vào đúng vị trí lỗ khoan và đảm bảo bộ phận điều chỉnh góc hướng lên trên.
e. Căn chỉnh bu lông giá treo với các lỗ và siết chặt bằng tay, sau đó siết bằng lực từ 45 đến 60 kgf/cm.
BƯỚC 3
- Trong trường hợp không thể lắp ốc tại đúng vị trí quy định, có thể dịch chuyển sang vị trí gần nhất nhưng không được thay đổi quá 2 vị trí so với vị trí ban đầu.
- Lắp mỗi bên trái và phải 1 ốc ở phần trên và 1 ốc ở phần dưới.
- Sử dụng tua vít đầu bake hoặc cờ lê 8 mm để siết chặt sao cho tường, giá treo và ốc vít áp sát hoàn toàn.
BƯỚC 4
1. Đặt TV đã gắn vòng đệm dẫn hướng lên giá treo theo hướng mũi tên. Căn phần móc phía dưới trước, sau đó nhấc nhẹ TV lên để khớp phần trên.
2. Khi điều chỉnh vị trí, lắp chốt an toàn đi kèm theo đúng hình minh họa để ngăn TV bị xê dịch. Siết chặt hoàn toàn ốc của chốt an toàn, nếu không siết đúng cách, TV có thể bị rơi.
- Kéo nhẹ phần dưới TV để kiểm tra độ chắc chắn.
- Nếu lắp TV ở chế độ xoay, chỉ xoay tối đa 90 độ (chế độ dọc).
BƯỚC 5
Sau khi lắp đặt, kiểm tra để đảm bảo TV được cân bằng.
Giá treo tường được trang bị 2 vít dùng để tinh chỉnh độ cân bằng.
*Hình ảnh và tính năng sản phẩm có thể mang tính minh họa và khác với sản phẩm thực tế. Kiểu dáng, thông số kỹ thuật và tính năng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước nhằm cải tiến sản phẩm.
*Hình ảnh sản phẩm là ảnh minh họa, màu sắc có thể khác nhau tùy theo màn hình hiển thị và thiết bị sử dụng.
*Hiệu năng sản phẩm có thể thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng và tình trạng phân phối tại từng cửa hàng.
Tóm tắt
KÍCH THƯỚC
Tất cả thông số
TỔNG QUÁT
Mã linh kiện
MEC61925021
Thể loại
giá treo tường
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG
Kích thước sản phẩm (W x H x D, mm)
440 x 450 x 14~205
Trọng lượng tịnh (kg)
3.5
Giá đỡ theo chuẩn VESA (WxH)
400x400
