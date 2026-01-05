We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Tủ lạnh LG French Door màu đen lì 607L F61BMD
Thể hiện lối sống
LinearCooling™
Bảo quản thực phẩm tươi lâu hơn
DoorCooling+™
Làm lạnh nhanh hơn
FRESHConverter+™
Thiết lập nhiệt độ cho từng loại thực phẩm
Hygiene Fresh+™
Khử mùi hiệu quả
LinearCooling™
Bảo quản thực phẩm tươi lâu hơn
LinearCooling™ làm giảm biến động nhiệt độ, giữ lại hương vị tươi ngon và giữ thực phẩm tươi lên đến 7 ngày1).
DoorCooling+™
Làm lạnh nhanh từ cửa
Đồ uống lạnh nhanh hơn²⁾ và thực phẩm tươi lâu hơn nhờ công nghệ làm lạnh từ cửa DoorCooling+™
Smart Inverter Compressor™
Thực phẩm tươi mà vẫn tiết kiệm điện
LG Smart Inverter Compressor™ tiết kiệm năng lượng bằng cách điều chỉnh tốc độ động cơ.
*Bảo hành 10 năm cho riêng máy nén. Có thể tính thêm chi phí khác ngoài máy nén (Nhân công, Phụ tùng khác, v.v.).
FRESHConverter+™
Thiết lập nhiệt độ cho từng loại thực phẩm
Bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ phù hợp với thịt, cá và rau.
*Có thể thay đổi cài đặt nhiệt độ bằng cách nhấn nút chọn. Có ba chế độ khác nhau: Thịt, Cá và Rau củ.
Hygiene Fresh+™
Diệt vi khuẩn và khử mùi, tăng độ tươi ngon
Giữ cho không khí bên trong tủ lạnh luôn sạch với công nghệ Hygiene Fresh+™, giúp khử mùi và diệt tới 99,999%4) vi khuẩn3).
Hệ thống làm đá tự động
Làm nhiều đá mà không cần nối đường cấp nước
Tiết kiệm thời gian và công sức với chức năng làm đá tiện lợi và lưu trữ đá tự động.
*Hệ thống sẽ tự động làm đá nếu bạn đổ nước vào bình nước.
Thư giãn mọi lúc, mọi nơi
Đặt tủ lạnh ở bất cứ đâu một cách dễ dàng, với hệ thống không có đường cấp nước và bình chứa nước lớn để thuận tiện lâu dài.
Smart Learner
Làm mát thông minh nhờ khả năng phân tích dữ liệu
Công nghệ Smart Fresh Air phân tích thói quen sử dụng để điều chỉnh mức sử dụng năng lượng5) và ngăn ngừa tình trạng nhiệt độ tăng cao đột ngột khi mở cửa tủ lạnh.
LG ThinQ®
Giữ mát từ mọi nơi với LG ThinQ®
Trợ lý gia đình LG ThinQ® đem đến giải pháp thông minh cho các thiết bị gia dụng, mang lại sự thoải mái và tiện lợi cho ngôi nhà.
*LG SmartThinQ hiện đã được đổi tên thành LG ThinQ®.
*Chức năng ThinQ® có thể khác nhau tùy theo sản phẩm và quốc gia. Hãy xác nhận với nhà bán lẻ tại địa phương hoặc LG để biết tính khả dụng của dịch vụ.
Thiết kế mới, cải tiến mới
*Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa và có thể khác với sản phẩm thực tế.
1)LinearCooling™
-Dựa trên kết quả thử nghiệm của TÜV Rheinland bằng phương pháp thử nghiệm nội bộ của LG đo dao động nhiệt độ trung bình từ đỉnh đến đỉnh trong ngăn thực phẩm tươi của model LGE LFB61BLGAI. Không tải và cài đặt nhiệt độ bình thường. Kết quả có thể thay đổi trong sử dụng thực tế.
-Dựa trên kết quả thử nghiệm của TÜV Rheinland bằng phương pháp thử nghiệm nội bộ của LG đo thời gian cần thiết để giảm 5% trọng lượng đối với rau cải thìa trên ngăn thực phẩm tươi của model LGE LinearCooling™ LFB61BLGAI. Kết quả có thể thay đổi trong sử dụng thực tế.
-Chỉ các model áp dụng.
2)DoorCooling+™
-Dựa trên kết quả thử nghiệm của TÜV Rheinland bằng phương pháp thử nghiệm nội bộ của LG. So sánh thời gian giảm nhiệt độ của bình chứa nước đặt ở ngăn trên cùng của model LGE LFB61BLGAI khi lỗ DoorCooling+™ đóng và khi lỗ DoorCooling+™ mở.
-DoorCooling+™ sẽ dừng khi cửa mở.
-Chỉ các model áp dụng.
3)Vi khuẩn
-Vi khuẩn dùng trong thử nghiệm: Tụ cầu vàng, E. coli, Bacillus cereus, Klebsiella pneumonia
4)Hygiene Fresh+™
-Số lượng vi khuẩn3) được đếm trước và sau phản ứng dài bốn giờ được tạo ra bằng cách bơm 0,2 ml dung dịch vi khuẩn vào lõi lọc chống khuẩn. Hiệu quả diệt vi khuẩn3) là kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, nơi đã quan sát thấy các tác động trực tiếp.
-Hình ảnh này đại diện cho hiệu quả diệt vi khuẩn3) của bộ lọc.
-Được TÜV Rheinland thử nghiệm bằng phương pháp thử nghiệm tham khảo giao thức thử nghiệm ISO27447.
-Kết quả thử nghiệm có thể khác trong điều kiện sử dụng thực tế.
5)Smart Learner
-Trong trường hợp nhiệt độ cài đặt của khoang làm lạnh là 1℃ hoặc 2℃, chức năng này sẽ không được kích hoạt.
-Để sử dụng các tính năng ThinQ, bạn cần cài đặt ứng dụng “LG ThinQ” từ Google Play Store hoặc Apple App Store trên điện thoại thông minh và kết nối với Wi-Fi. Ứng dụng LG ThinQ® có sẵn trên các điện thoại thông minh tương thích với Android phiên bản 7.0 trở lên, iOS phiên bản 14.0 trở lên hoặc các điện thoại thông minh có cấu hình cao hơn.
-Cần có kết nối Dữ liệu Wi-Fi trên điện thoại và tại nhà, cũng như đăng ký sản phẩm với LG ThinQ®. Dịch vụ được cung cấp có thể khác tùy theo quốc gia và model.
Q.
Làm cách nào để thay đổi cài đặt nhiệt độ trên Tủ lạnh LG?
A.
Hãy sử dụng Bảng điều khiển trên cánh cửa hoặc bên trong tủ lạnh để thiết lập hoặc điều chỉnh nhiệt độ cho tủ lạnh của bạn. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Ứng dụng LG ThinQ® để thay đổi cài đặt nhiệt độ từ xa thông qua điện thoại thông minh cho các model được hỗ trợ.
Q.
Tôi nên cân nhắc gì khi mua tủ lạnh?
A.
LG cung cấp một loạt sản phẩm Tủ lạnh thời trang, tiết kiệm điện với vô số tính năng đột phá. LG đem đến lựa chọn Tủ lạnh hoàn hảo cho mọi gia đình, từ Cửa kiểu Pháp rộng rãi và Multi-Door thuận tiện, cho tới công nghệ InstaView Door-in-Door
Q.
Tôi cần tủ lạnh có kích cỡ nào?
A.
Điều này phụ thuộc vào số lượng thành viên trong hộ gia đình bạn, theo quy tắc đơn giản sau: Công suất: Gia đình nhỏ 1-2 người chọn tủ lạnh có dung tích khoảng 340-400L; gia đình 3-4 người chọn tủ lạnh có dung tích khoảng 400-600L; gia đình có nhiều thành viên hơn nên dùng tủ lạnh có dung tích từ 600L trở lên. Các model cửa kiểu Pháp đem đến thêm không gian rộng rãi để lưu trữ các món đồ như khay hoặc đĩa. Với mong muốn mọi khách hàng đều tìm được Tủ lạnh phù hợp với mình, LG đã cho ra mắt nhiều lựa chọn về kích cỡ cho từng dòng sản phẩm.
Thông số chính
DUNG TÍCH - Dung tích sử dụng (L)
607
KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG - Kích thước sản phẩm (RxCxS, mm)
835 x 1860 x 736
HIỆU SUẤT - Điện năng tiêu thụ (kWh/năm)
649
HIỆU SUẤT - Máy nén
Máy nén biến tần thông minh (BLDC)
TÍNH NĂNG - InstaView
Không
TÍNH NĂNG - Door-in-Door
Không
CÔNG NGHỆ THÔNG MINH - ThinQ (Wi-Fi)
Có
VẬT LIỆU & HOÀN THIỆN - Hoàn thiện (Cửa)
Màu đen lì
Tất cả thông số
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN
Loại sản phẩm
Nhiều cửa
VẬT LIỆU & HOÀN THIỆN
Hoàn thiện (Cửa)
Màu đen lì
Cửa (Vật liệu)
VCM
Ống dẫn kim loại phẳng (Kim loại mới)
Kim loại R
Kiểu tay cầm
Không
CÔNG NGHỆ THÔNG MINH
ThinQ (Wi-Fi)
Có
Chẩn đoán thông minh
Có
KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG
Trọng lượng đóng gói (Kg)
113
Kích thước sản phẩm (RxCxS, mm)
835 x 1860 x 736
Trọng lượng sản phẩm (Kg)
105
TÍNH NĂNG
Thời gian dọn dẹp
Có
Làm mát cửa +
Có
Door-in-Door
Không
InstaView
Không
LINEAR Cooling
Có
Chất làm lạnh
R600a
KHOANG TỦ ĐÔNG
Giỏ cửa_Trong suốt
Không
Ngăn kéo_Tủ đông
4 Trong suốt
Đèn tủ đông
LED phía trên
Giá_Kính cường lực
Không
HỆ THỐNG ĐÁ & NƯỚC
Máy làm đá tự động
Có
Máy làm đá_Thủ công
Không
Ngăn lấy nước ngoài & đá
Chỉ lấy nước ngoài
HIỆU SUẤT
Máy nén
Máy nén biến tần thông minh (BLDC)
Điện năng tiêu thụ (kWh/năm)
649
Nhãn năng lượng
2 sao
KHOANG CHẤT LÀM LẠNH
Giỏ cửa_Trong suốt
6
Hygiene Fresh+
Có
Đèn tủ lạnh
LED phía trên
Giá_Gấp gọn
Không
Giá_Kính cường lực
2
Hộp đựng rau
Có (2)
DUNG TÍCH
Dung tích tổng (L)
667
Dung tích ngăn đông (L)
176
Dung tích ngăn mát (L)
431
Dung tích sử dụng (L)
607
ĐIỀU KHIỂN & MÀN HÌNH
Cảnh báo cửa
Có
Đông nhanh
Có
Màn hình LED bên trong
Màn hình LED
