Huit façons d’avoir un mode de vie plus vert

Au lieu de racheter et de jeter des appareils électroniques inutiles au fil des ans, examinez de plus près les moyens de rendre votre maison plus écologique. Vous pouvez par exemple réduire vos déchets électroniques ou acheter des appareils électroniques utilisant des matériaux et des emballages durables. Le téléviseur OLED de LG ne nécessite pas de structure de rétroéclairage, ce qui signifie qu’il utilise moins de composants qu’un téléviseur à DEL ou à ACL. Ces composants étant pour la plupart fabriqués en plastique, le choix d’un téléviseur OLED de LG réduit votre consommation de plastique et est plus respectueux de l’environnement. En complément de votre téléviseur, les barres de son peuvent considérablement améliorer votre expérience du cinéma maison, mais toutes les barres de son ne sont pas écologiques. Pour ses barres de son 2021 LG utilise désormais des matériaux recyclés, notamment de la résine, pour fabriquer les boîtiers extérieurs de certains modèles et a adopté un emballage écologique pour l’ensemble de sa gamme 2021. En utilisant de la pâte moulée recyclée, LG a considérablement réduit son incidence sur l’environnement. De plus, l’emballage est conçu en forme de « L » pour qu’un plus grand nombre de barres de son puissent tenir dans un camion de livraison habituel, ce qui réduit également les émissions de CO2.

Si vous aspirez à respecter l’environnement et à maximiser la durabilité, de nombreuses actions peuvent vous aider à y parvenir. En suivant les conseils ci-dessus, vous pouvez avoir un mode de vie plus vert et l’esprit tranquille en sachant que vous faites votre part d’efforts pour protéger l’environnement.