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65" LG OLED AI B6 4K Smart TV 2026

65" LG OLED AI B6 4K Smart TV 2026

OLED65B6PSA
Vista frontal de 65" LG OLED AI B6 4K Smart TV 2026 OLED65B6PSA
LG OLED AI B6 shown in front and side views highlights a 65-inch display with a 1449 mm-wide screen, an overall height of 832 mm, and an ultra-slim 45.9 mm depth without a stand.
OLED65B6PSA
LG OLED AI B6 shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing an anti-glare matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color volume and color fidelity.
LG OLED AI B6’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG OLED AI B6 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG Shield, applied to LG OLED AI B6, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
LG OLED AI B6 compares 144Hz vs 60Hz in a motorcycle racing game, showing the 144Hz panel as ultra-smooth and tear-free. NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium logos appear at top left.
LG OLED AI B6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a rainbow-toned landscape with layered mountain forms on screen.
Vista frontal de 65" LG OLED AI B6 4K Smart TV 2026 OLED65B6PSA
LG OLED AI B6 shown in front and side views highlights a 65-inch display with a 1449 mm-wide screen, an overall height of 832 mm, and an ultra-slim 45.9 mm depth without a stand.
OLED65B6PSA
LG OLED AI B6 shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing an anti-glare matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color volume and color fidelity.
LG OLED AI B6’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG OLED AI B6 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG Shield, applied to LG OLED AI B6, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
LG OLED AI B6 compares 144Hz vs 60Hz in a motorcycle racing game, showing the 144Hz panel as ultra-smooth and tear-free. NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium logos appear at top left.
LG OLED AI B6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a rainbow-toned landscape with layered mountain forms on screen.

Funciones principales

  • Perfect Black y Perfect Color garantizan un contraste más profundo, colores vivos y precisos con cualquier iluminación.
  • Hasta 144 Hz en 4K con compatibilidad con G-SYNC y FreeSync Premium para una experiencia de juego más fluida y ganadora
  • El premiado webOS ofrece experiencias de IA avanzadas, potenciadas por Google Gemini y Microsoft Copilot.
  • El botón de IA desbloquea AI Hub para una experiencia inteligente y personalizada, protegida por LG Shield.
Más
LG Shield recibió el galardón de los premios CES Innovation Awards 2026 en la categoría de Ciberseguridad.

Premios a la Innovación CES – Premiado en 2026

Plataforma de sistema operativo para televisores con LG Shield

Distinción de Honoree en los Premios a la Innovación CES 2026 en la categoría de Inteligencia Artificial por Multi-AI

Premios a la Innovación CES – Premiado en 2026

Arquitectura Multi-AI

Distintivo de AVForums Editor’s Choice como Mejor Sistema de Smart TV durante 8 años consecutivos, incluyendo 2025/26.

Elegido por los editores de AVForums: El mejor sistema de Smart TV 2025/26

"8 años como el mejor sistema de Smart TV"

*Los Premios a la Innovación CES se basan en materiales descriptivos presentados a los jueces. CTA no verificó la veracidad de los materiales presentados ni de las afirmaciones realizadas, ni realizó pruebas al producto premiado.

¿Por qué el LG OLED B6?

El LG OLED AI B6, que cuenta con Perfect Black y Perfect Color, muestra una escena planetaria dividida, contrastando los negros más débiles a la izquierda con detalles más nítidos, negros más profundos y una expresión de color más vívida a la derecha.

Perfect Black & Perfect Color

El LG OLED AI B6 ofrece una experiencia de juego inigualable en 4K a 144 Hz y muestra un juego de carreras de motocicletas de alta velocidad en movimiento, con los logotipos de NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium mostrados en la parte superior.

Gaming inigualable en 4K 144Hz

El LG OLED AI B6 con el galardonado sistema operativo webOS Multi AI se presenta sobre un fondo oscuro con los logotipos de Microsoft Copilot y Google Gemini, lo que indica la compatibilidad con servicios relacionados con la IA accesibles a través de la interfaz del televisor.

Premiado Multi AI webOS

El LG OLED AI B6 incorpora AI Hub para la personalización, con un símbolo de IA situado encima de un mando a distancia rodeado de etiquetas para Búsqueda múltiple con IA, Conserje con IA, Identificación por voz con IA con Mi página, Chatbot con IA, Asistente de imágenes con IA y Asistente de sonido con IA.

AI Hub para Personalización

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, lo que resalta la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema.

Protegido por LG Shield

¿Cómo logra el LG OLED B6 una calidad de imagen superior?

El LG OLED B6 ofrece una impresionante calidad de imagen 4K con precisión a nivel de píxel, garantizando negros perfectos con cualquier de iluminación y una reproducción cromática impecable con un 100% de volumen y fidelidad de color. Gracias al Procesador Alpha 8 AI 4K Gen3, realza los detalles y los colores vibrantes en 4K y optimiza el sonido para una experiencia visual excepcional.

Perfect Black & Perfect Color

Negro perfecto y color perfecto en cualquier luz, siempre

El LG OLED TV cuenta con Perfect Black y Perfect Color verificados por UL, ofreciendo un contraste más profundo, mayor brillo y colores vívidos y precisos. Ve cada estrella con claridad, incluso en una habitación iluminada..1)

El LG OLED AI B6 muestra una escena de planetas y estrellas en pantalla dividida, comparando una pantalla mate antirreflejos con su pantalla Perfect Black & Perfect Color para una calidad de imagen más nítida en cualquier condición de luz, respaldada por las certificaciones UL e Intertek para el volumen y la fidelidad del color.

LG OLED AI B6 shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing an anti-glare matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color volume and color fidelity.

El LG OLED AI B6 cuenta con la certificación Eyesafe RPF 40 de UL, lo que indica un rendimiento verificado en la reducción de la luz azul.

El LG OLED AI B6 cuenta con la certificación Eyesafe RPF 40 de UL, lo que indica un rendimiento verificado en la reducción de la luz azul.

Certificación "Eyesafe" para reducción de luz azul: cada fotograma cuida tus ojos2)

Procesador Alpha 8 AI 4K Gen3

Motor de IA avanzado con un rendimiento de NPU x5.0 más rápido.

Nuestro procesador de última generación mejora las capacidades de su televisor, permitiendo que la IA le brinde una experiencia visual adaptada a sus preferencias con detalles 4K más nítidos, un sonido más intenso y colores vivos.3)

El procesador Alpha 8 AI 4K Gen3 del LG OLED AI B6 brilla en luz azul sobre una placa de circuito, lo que resalta el rendimiento del procesamiento de IA con una NPU hasta 5 veces más rápida, una CPU un 10 % más rápida y una capacidad de memoria un 20 % mayor.

El procesador Alpha 8 AI 4K Gen3 del LG OLED AI B6 brilla en luz azul sobre una placa de circuito, lo que resalta el rendimiento del procesamiento de IA con una NPU hasta 5 veces más rápida, una CPU un 10 % más rápida y una capacidad de memoria un 20 % mayor.

¿Por qué LG AI TV?

El LG AI TV optimiza la imagen y el sonido, y hace tu día a día más inteligente con el AI Hub personalizado

Descubre más sobre LG AI TV.

AI HDR Remastering

Mejora cada fotograma a calidad HDR.

La IA optimiza automáticamente el color, el brillo y el contraste, y eleva la calidad de imagen SDR a niveles HDR para ofrecer imágenes más nítidas y realistas.

Descubre 3 beneficios destacados de AI Hub

Búsqueda avanzada Multi AI con Google Gemini y Microsoft Copilot

Simplemente di lo que estás buscando y selecciona el modelo de IA que mejor se adapte a ti. El sistema se conecta a múltiples modelos de IA para ofrecer resultados más amplios y relevantes.7)

Obtén recomendaciones de contenido e información personalizadas

Asistente de AI sugiere contenido y actualizaciones adaptados a tus intereses. En "Esta Escena" ofrece recomendaciones e información relevante según lo que estás viendo, mientras que la IA Generativa permite buscar y crear imágenes.8)

¡El LG AI TV reconoce tu voz y te lleva a My Page, personalizada exclusivamente para ti!

En My Page puedes verlo todo de un vistazo: clima, calendario, widgets y los marcadores de tus deportes favoritos.9)

La insignia de Ganador CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La arquitectura Multi-AI es reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

La insignia de Ganador CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La arquitectura Multi-AI es reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

Premiado Multi-AI webOS

El premiado webOS, ahora protegido por LG Shield

El distintivo AVForums Editor’s Choice se muestra sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrado Mejor Sistema de Smart TV 2025/2026.

El distintivo AVForums Editor’s Choice se muestra sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrado Mejor Sistema de Smart TV 2025/2026.

8 Años como el Mejor Sistema de Smart TV

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema. También se muestra una insignia de reconocimiento de los CES Innovation Awards 2026.

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema. También se muestra una insignia de reconocimiento de los CES Innovation Awards 2026.

LG Shield

Seguridad en la que puedes confiar

Las 7 tecnologías principales de LG Shield garantizan la seguridad de tus datos mediante almacenamiento y gestión segura de datos, algoritmos criptográficos seguros, integridad del software garantizada, autenticación de usuarios y control de acceso, transmisión segura de datos, detección y respuesta ante eventos de seguridad, y gestión de actualizaciones seguras.

Seguridad en la que puedes confiar Descubre más sobre LG Shield

webOS Re:New Program

Actualiza tu TV hasta por 5 años de forma gratuita12)

LG Quad Protection se muestra mediante cuatro iconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada icono incluye protección contra rayos, protección contra la humedad, protección contra sobretensiones y protección webOS con LG Shield.

LG Quad Protection se muestra mediante cuatro iconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada icono incluye protección contra rayos, protección contra la humedad, protección contra sobretensiones y protección webOS con LG Shield.

LG Quad Protection

Tu LG TV está diseñado para durar con LG Quad Protection

Desde el hardware hasta el software, tu LG TV está protegido. Los capacitores integrados protegen contra altas tensiones, incluyendo rayos, mientras que los semiconductores están diseñados con protección contra sobretensiones. El gel de silicona y los recubrimientos protectores resguardan los chipsets de la humedad, y tus datos permanecen seguros con LG Shield.

AI Magic Remote

Navega y apunta fácilmente como un mouse en el aire para disfrutar del AI Hub

Controla tu TV fácilmente con el AI Magic Remote. Con sensor de movimiento y rueda de desplazamiento, haz clic, arrastra y suelta como si fuera un mouse en el aire, o simplemente habla para dar comandos de voz. 13)

El LG OLED AI B6 incorpora AI Hub para la personalización, con un icono de IA situado encima de un mando a distancia rodeado de etiquetas para Búsqueda múltiple con IA, Conserje con IA, Identificación por voz con IA con Mi página, Chatbot con IA, Asistente de imágenes con IA y Asistente de sonido con IA.

¿Por qué el LG OLED Gaming TV?

Gaming ultra fluido y sin cortes de imagen

Disfruta de 4K a 144 Hz con compatibilidad con G-SYNC y AMD FreeSync.

A 144 Hz, la acción se mantiene más nítida y fluida en todos los juegos. La compatibilidad con G-SYNC y AMD FreeSync Premium garantiza un movimiento estable y sin distorsiones, mientras que la frecuencia de actualización variable (VRR) y la baja latencia de entrada permiten que cada movimiento se sienta preciso, brindando una ventaja confiable en el juego.14)

LG OLED AI B6 compara 144 Hz con 60 Hz en un juego de carreras de motos, demostrando que el panel de 144 Hz ofrece una imagen ultrasuave y sin distorsiones. Los logotipos de NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium aparecen en la esquina superior izquierda.

LG OLED AI B6 compara 144 Hz con 60 Hz en un juego de carreras de motos, demostrando que el panel de 144 Hz ofrece una imagen ultrasuave y sin distorsiones. Los logotipos de NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium aparecen en la esquina superior izquierda.

Tiempo de respuesta certificado de 0,1 ms: el OLED responde al instante sin ghosting

Con su tiempo de respuesta de píxel de 0,1 ms y ALLM para latencia ultra baja, cada comando se ejecuta con precisión inmediata. Esta alta capacidad de respuesta mantiene el gameplay rápido claro y controlado, ofreciendo una ventaja competitiva clara.15)

Experiencia de juego inmersiva con HGiG y ClearMR 9000.

HGiG mantiene la fidelidad del mapeo de tonos HDR a la intención del creador, mientras que ClearMR 9000 reduce el desenfoque de movimiento para lograr una nitidez fluida y de alto nivel en las escenas de acción rápida del juego. El resultado es una experiencia de juego inmersiva con imágenes que se mantienen precisas y nítidas en todo momento.16)

El televisor LG OLED AI B6 con NVIDIA GeForce NOW muestra Borderlands 4 en pantalla junto con el logotipo de GeForce NOW, ofreciendo acceso a juegos en la nube dentro de la interfaz del televisor.

El televisor LG OLED AI B6 con NVIDIA GeForce NOW muestra Borderlands 4 en pantalla junto con el logotipo de GeForce NOW, ofreciendo acceso a juegos en la nube dentro de la interfaz del televisor.

NVIDIA GeForce NOW

La primera experiencia de juegos en la nube del mundo con 4K, 120 Hz y HDR

Juega a juegos 4K a 120 Hz con HDR en tu televisor sin necesidad de un dispositivo adicional gracias a NVIDIA GeForce NOW. Con la arquitectura NVIDIA Blackwell, disfruta de juegos en la nube de alta gama con el rendimiento de la GeForce RTX 5080.17)

El LG OLED AI B6 con Bluetooth de latencia ultrabaja muestra en pantalla un mando de juegos inalámbrico con la etiqueta "Razer Wolverine V3 Bluetooth", lo que indica una compatibilidad optimizada con mandos Bluetooth para una experiencia de juego fluida.

El LG OLED AI B6 con Bluetooth de latencia ultrabaja muestra en pantalla un mando de juegos inalámbrico con la etiqueta "Razer Wolverine V3 Bluetooth", lo que indica una compatibilidad optimizada con mandos Bluetooth para una experiencia de juego fluida.

Bluetooth de latencia ultrabaja

El primer televisor del mundo compatible con controladores Bluetooth de latencia ultrabaja.

Experimenta juegos en la nube de alto rendimiento y latencia ultrabaja gracias a la compatibilidad con controladores Bluetooth de latencia ultrabaja, que reduce el retardo de entrada a menos de 3,0 ms. Disfruta de un control fluido y preciso, similar al de una conexión por cable, incluso al jugar en la nube.18)

Explora miles de juegos de NVIDIA GeForce Now, aplicaciones nativas de webOS y mucho más. Encuentra fácilmente juegos para mando o control remoto e incluso compite con otros jugadores en el Modo Desafío.

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

LG Gaming Portal

Tu centro integral para videojuegos: no necesitas consola.

Explora miles de juegos de NVIDIA GeForce Now, aplicaciones nativas de webOS y mucho más. Encuentra fácilmente juegos para mando o control remoto e incluso compite con otros jugadores en el Modo Desafío.19)

El LG OLED AI B6 con Game Dashboard y Optimizer muestra pantallas de juego una al lado de la otra y un menú en pantalla para ajustar la configuración del juego, como la frecuencia de actualización, la latencia y los modos visuales en tiempo real.

El LG OLED AI B6 con Game Dashboard y Optimizer muestra pantallas de juego una al lado de la otra y un menú en pantalla para ajustar la configuración del juego, como la frecuencia de actualización, la latencia y los modos visuales en tiempo real.

Game Dashboard & Optimizer

Ajusta fácilmente la configuración del juego según tu estilo de juego

Personaliza tu experiencia de gaming fácilmente con el Game Dashboard para control rápido en tiempo real y el Game Optimizer para ajustar tus configuraciones preferidas. Regula la tasa de refresco, la latencia y los modos visuales para optimizar cada sesión de juego.

¿Por qué el LG OLED evo es una excelente opción para los amantes del diseño?

Diseño ultradelgado que se adapta a tu estilo de vida moderno.

Con sus marcos estrechos y perfil ultradelgado, la pantalla se convierte en la protagonista, creando una apariencia más limpia y uniforme. De borde a borde, el diseño se percibe continuo, integrándose con elegancia en cualquier espacio.20)

El LG OLED AI B6 está montado en la pared de una sala de estar con estilo, presenta un diseño ultradelgado con biseles estrechos y muestra un paisaje con tonos de arcoíris y formas de montañas superpuestas en la pantalla.

El LG OLED AI B6 está montado en la pared de una sala de estar con estilo, presenta un diseño ultradelgado con biseles estrechos y muestra un paisaje con tonos de arcoíris y formas de montañas superpuestas en la pantalla.

Descubre obras maestras ilimitadas con LG Gallery+.

LG Gallery+

Personaliza tu espacio con una variedad de contenido para elegir.

LG Gallery+ te permite acceder a más de 100 obras de arte, vídeos ambientales y otros contenidos visuales para realzar tu espacio. Con actualizaciones periódicas de la biblioteca, personaliza tu hogar con contenido seleccionado que refleje tu estilo.22)

El LG OLED AI B6 con LG Gallery+ y BGM Music Lounge muestra la escena de lago forestal “Forest Evening” en pantalla, con un panel de interfaz visible para música de ambiente, reproducción por Bluetooth y controles.

LG OLED AI B6E’s LG Gallery+ with BGM and Music Lounge shows the “Forest Evening” forest lake scene on screen, with a visible music lounge UI panel for mood music, Bluetooth playback, and controls.

BGM con Music Lounge

Crea el ambiente perfecto con música

Crea el ambiente ideal con música que combine con tus visuales. Usa música recomendada según tus preferencias o conéctate por Bluetooth para reproducir tus propias canciones.

Conecta fácilmente tu cuenta de Google Fotos a tu TV solo con tu teléfono. Personaliza tu espacio sin esfuerzo usando contenido de tu propia biblioteca de fotos.

Conecta fácilmente tu cuenta de Google Fotos a tu TV solo con tu teléfono. Personaliza tu espacio sin esfuerzo usando contenido de tu propia biblioteca de fotos.

Mis fotos

Accede fácilmente a Google Fotos y exhibe tus recuerdos

Conecta fácilmente tu cuenta de Google Fotos a tu TV solo con tu teléfono. Personaliza tu espacio sin esfuerzo usando contenido de tu propia biblioteca de fotos.25)

El televisor LG OLED AI B6 está montado en la pared, sobre una superficie verde, encima de una consola roja, y muestra un panel informativo con información sobre el tiempo, resultados deportivos, la programación de la televisión y el centro de control del hogar.

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

Panel de Información

Mantente al día con un panel personalizado todo en uno

Ve información importante de un vistazo. Recibe actualizaciones del clima, alertas deportivas, consulta tu Google Calendar e incluso configura notificaciones para Home Hub, tus reservas de contenido y más.

Modo Galería

Cambia del TV a una obra de arte sin interrupciones

Con el Modo Galería activado, tu TV puede seguir ahorrando energía mientras muestra tus obras de arte seleccionadas, añadiendo un toque de estilo y elegancia a tu espacio.34)

Control de Brillo Automático

Brillo óptimo en cualquier condición de luz.

El Control de Brillo ajusta automáticamente la salida de la pantalla según la iluminación ambiental, garantizando una visualización clara y cómoda en cualquier entorno.26)

Sensor de movimiento

Responde a tu presencia

La detección de movimiento permite que tu TV responda de manera inteligente, cambiando de modo según si estás cerca o no.27)

LG Channels

Entretenimiento sin límites de formar gratuita

LG Channels reúne contenido diverso de plataformas en vivo y bajo demanda en un solo lugar, haciendo más fácil que nunca encontrar el contenido que te gusta.28)

El LG OLED AI B6 con conectividad inteligente muestra la interfaz de Home Hub en pantalla, indicando las conexiones a Google Home y LG ThinQ, con paneles para el televisor, los dispositivos y las aplicaciones en un único diseño de control.

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

Conectividad inteligente

Home Hub, tu plataforma de hogar inteligente todo en uno

Home Hub integra todos tus dispositivos inteligentes. Conecta, controla e interactúa sin problemas con tus dispositivos IoT del hogar a través de Google Home y más.29)

Cine auténtico, preservado con total fidelidad

  • Dolby Vision & FILMMAKER Ambient MODE

    Experimenta el cine tal como lo concibió el director con Dolby Vision y FILMMAKER MODE con compensación de luz ambiental que se adapta al entorno y mantiene las imágenes lo más cercanas posible a su forma original.30)

  • Dolby Atmos

    Al procesar el sonido como objetos de audio inmersivos en 360° en lugar de canales estáticos, el sistema crea un entorno de cine en casa donde el detalle y la profundidad se mantienen fieles a la escena.

Sumérgete en cada partido deportivo

La soundbar de LG eleva cada escena con un sonido envolvente más completo

WOW Orchestra

Sistema de sonido envolvente completo con LG TV y soundbar sincronizados

Al sincronizar el TV y la soundbar como uno solo, el sistema amplía la profundidad y la direccionalidad para una experiencia envolvente más completa.33)

El LG OLED AI B6 con WOW Orchestra y WOWCAST muestra una escena de concierto con una barra de sonido debajo de la pantalla, mientras que las ondas sonoras gráficas se extienden por la sala de estar para transmitir un sonido envolvente inalámbrico y sincronizado.

El LG OLED AI B6 con WOW Orchestra y WOWCAST muestra una escena de concierto con una barra de sonido debajo de la pantalla, mientras que las ondas sonoras gráficas se extienden por la sala de estar para transmitir un sonido envolvente inalámbrico y sincronizado.

Una familia con niños y sus abuelos está sentada junta en un sofá en una luminosa sala de estar, sosteniendo un control remoto mientras ven la televisión.

Una familia con niños y sus abuelos está sentada junta en un sofá en una luminosa sala de estar, sosteniendo un control remoto mientras ven la televisión.

Accesibilidad

Las funciones de asistencia hacen la visualización más inclusiva

Los LG TVs están diseñados pensando en la accesibilidad, con funciones como Filtro de Ajuste de Color, Guía de Lenguaje de Señas y soporte de conectividad directa para dispositivos de asistencia auditiva.

Aviso legal

 

*Las imágenes que aparecen en esta página de detalles del producto son solo ilustrativas. Consulte la galería de imágenes para obtener una representación más precisa.

*Las especificaciones y características varían según la región, el modelo y el tamaño.

*La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.

*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de la aplicación de terceros.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados ​​en la red, incluidas las aplicaciones de streaming. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, mediante HDMI) y la televisión terrestre (solo para televisores con sintonizador). Crear una cuenta LG es gratuito.

 

 

2)*La pantalla LG OLED cuenta con la certificación de Intertek para una fidelidad de color del 100%, medida según el estándar CIE DE2000 con 125 patrones de color

*El volumen de gama de colores (CGV) de la pantalla es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según la verificación independiente de Intertek.

*La pantalla LG OLED cuenta con la certificación UL para ofrecer niveles de negro ≤0,24 nit hasta 500 lux, según la medición de reflectancia de luz anular de la Sección 11.5 de IDMS.

*La pantalla LG OLED cuenta con la certificación UL para ofrecer niveles de consistencia de color >99% hasta 500 lux, según la medición de reflectancia de luz anular de la Sección 11.5 de IDMS.

*El rendimiento real puede variar según la iluminación ambiental y el entorno de visualización.

 

3)*Comparado con el Procesador Alpha 8 AI 4K Gen2 de 2025, según una comparación de especificaciones internas.

 

4)*AI Picture Pro funciona con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*Las imágenes se escalan hasta alcanzar una calidad similar a 4K. Los resultados pueden variar según la resolución original.

 

5)*Debe activarse a través del menú Modo de sonido. El sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

6)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

7)*La búsqueda por IA (Copilot) está disponible en los modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatibles con webOS Re:New Program, incluidos los modelos lanzados a partir de 2022.

*Se requiere conexión a internet y los servicios de IA de los socios pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se ofrece soporte para LLM.

 

8)*Es posible que algunas de estas funciones no estén disponibles en ciertas regiones o modelos.

*Los menús mostrados pueden variar tras el lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta «En esta escena» está disponible en países que admiten la Guía Electrónica de Programación (EPG).

*La tarjeta «Ahora» no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de proveedores de contenido, por lo que no se mostrará.

*La tarjeta «Inteligencia Artificial Generativa» está disponible en ciertas regiones o modelos.

 

9)*El contenido mostrado puede ser reducido o limitado según la región y la conectividad de red.

*La compatibilidad con Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en televisores OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2024, así como en televisores MRGB y FHD lanzados a partir de 2026.

*Solo funciona con aplicaciones compatibles con la cuenta Voice ID.

*El bloqueo puede ser desbloqueado por alguien con una voz similar. Si la voz cambia por motivos de salud u otros factores, el reconocimiento podría no funcionar correctamente.

*Los widgets disponibles pueden variar según el país y están sujetos a cambios o descontinuación sin previo aviso.

*Mi página se aplica a los televisores OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD de 2026.

 

10)*Se requiere conexión a internet.

*Es posible vincular el chatbot de IA con el servicio de atención al cliente.

*En países donde no se admite el procesamiento del lenguaje natural (PLN), es posible que no se pueda acceder a la aplicación mediante comandos de voz.

 

12)*webOS Re:New es un programa de actualización de software disponible solo para modelos seleccionados. El número de actualizaciones y la duración del soporte de Re:New pueden variar según el producto, el modelo o la región.

*El calendario de actualizaciones, así como las funciones, aplicaciones y servicios, pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, el modelo o la región.

 

13)*Ofrece acceso rápido a las funciones de IA del televisor, pero no cuenta con procesamiento de IA integrado.

*El diseño, la disponibilidad y las funciones del mando a distancia mágico con IA pueden variar según la región y el idioma compatible, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.

*El reconocimiento de voz con IA solo está disponible en países que admiten el procesamiento del lenguaje natural (PLN) en su idioma nativo.

 

14)*Solo funciona con juegos o entradas de PC que admitan 144 Hz.

*Compatible con NVIDIA G-Sync en las tarjetas gráficas RTX 20, RTX 30, RTX 40 y GTX 16. Las GPU más antiguas no son compatibles con G-Sync.

 

15)*Las pantallas LG OLED han sido certificadas por Intertek con "tiempos de respuesta de 0,1 (gris a gris) y rendimiento de juego cualificado".

 

16)*HGiG es un grupo de empresas voluntarias de las industrias de videojuegos y pantallas de TV que se reúnen para definir y poner a disposición del público directrices para mejorar la experiencia de juego en HDR.

*La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

*Solo las pantallas OLED B6 de 83/77/65/55/48 pulgadas cuentan con la certificación ClearMR 9000.

*ClearMR es un programa de certificación de VESA para evaluar el rendimiento de la pantalla en cuanto a desenfoque de movimiento.

 

18)*En modo ULL, solo se puede conectar un mando (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth podría verse afectado.

*Para un rendimiento óptimo, se recomienda una conexión Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.

 

19)*La compatibilidad con los servicios de juegos en la nube puede variar.

*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un mando.

*El mando se vende por separado.

 

20)*Los requerimientos de instalación pueden variar.

 

21)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*El servicio está disponible mediante suscripción de pago. Se ofrece una prueba gratuita de un mes al iniciar sesión y registrar un método de pago. La suscripción se renueva automáticamente a un plan de pago a menos que se cancele antes de que finalice la prueba. La suscripción se puede cancelar en cualquier momento durante el período de prueba.

 

22)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para acceder a todo el contenido y las funciones.

 

23)Se proporcionan 16 perfiles diferentes, con recomendaciones de contenido generadas al hacer coincidir los datos con cada tipo de perfil.

 

24)*La función de IA generativa solo está disponible en ciertas regiones o modelos.

*La suscripción incluye 20 créditos al mes. Un crédito permite generar una imagen.

*La velocidad de transferencia de archivos de LG Link puede variar según el rendimiento del dispositivo, el tamaño del archivo y la velocidad de la red.

*Es posible que LG Link no admita algunas extensiones de archivo, dependiendo de las especificaciones de su dispositivo.

*LG Link puede usar un dispositivo de almacenamiento externo si cumple con las especificaciones de memoria del dispositivo.

 

25)*La función opera cuando has iniciado sesión en tu cuenta de Google Fotos y tienes al menos 10 fotos en la app.

 

26)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo y el país.

 

27)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

 

28)*Support for certain LG Channels varies by region.

 

29)*LG es compatible con dispositivos Wi-Fi «Matter». Los servicios y funciones compatibles con «Matter» pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial entre ThinQ y Matter debe realizarse a través de la aplicación móvil ThinQ.

 

30)*FILMMAKER Ambient MODE es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

*Se soporta FILMMAKER Ambient MODE con Dolby Vision.

*FILMMAKER Ambient MODE se inicia automáticamente en las apps de AppleTV+ y Amazon Prime Video.

*FILMMAKER Ambient MODE funciona en modelos equipados con sensor de luz.

 

31)*La tarjeta «En esta escena» está disponible en los países que admiten la guía electrónica de programación (EPG).

*Las prestaciones pueden variar según el país.

*La información proporcionada por AI Concierge tiene únicamente fines informativos generales y puede no ser exacta. LG no asume ninguna responsabilidad por las acciones o decisiones que se tomen basándose en dicha información.

 

32)*El modelo de Sound Suite compatible puede variar según el país, la región y el modelo de TV.

*La soundbar puede adquirirse por separado.

*El control del modo de sonido puede variar según el modelo.

*Al conectar una soundbar, se admiten hasta 13.1.7 canales. Las configuraciones de canales admitidas pueden variar según el modelo de soundbar.

*Ten en cuenta que el servicio puede no estar disponible al momento de la compra. Se requiere conexión a red para las actualizaciones.

*El uso del control remoto del LG TV está limitado a ciertas funciones.

 

33)*La soundbar puede adquirirse por separado.

*El control del modo de sonido puede variar según el modelo.

*Ten en cuenta que el servicio puede no estar disponible al momento de la compra. Se requiere conexión a red para las actualizaciones.

*El uso del control remoto del LG TV está limitado a ciertas funciones.

 

34)*El ahorro de energía aplica solo cuando el Modo Galería y Siempre Listo están activados. Si Siempre Listo está desactivado, el Modo Galería consumirá la misma energía que cuando el TV está encendido.

 

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Especificaciones clave

  • IMAGEN (PANTALLA) - Tipo de Pantalla

    4K OLED

  • IMAGEN (PANTALLA) - Tasa de Refresco

    120Hz (VRR 165Hz)

  • IMAGEN (PANTALLA) - Amplia Gama de Colores

    Color Perfecto

  • IMAGEN (PROCESANDO) - Procesador de Imagen

    Alpha 8 AI Processor 4K Gen3

  • IMAGEN (PROCESANDO) - HDR (Alto Rango Dinámico)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • VIDEOJUEGOS - G-Sync Compatible (Nvidia)

    Si

  • VIDEOJUEGOS - FreeSync Compatible (AMD)

    Si

  • SONIDO - Salida de Audio

    20W

  • SONIDO - Sistema de Altavoces

    2.0 Ch

  • SONIDO - Dolby Atmos

    Si

  • DIMENSIONES Y REGULACIONES - Dimensiones del televisores sin soporte (AnchoxAltoxProfundidad)

    1 449 x 832 x 45,9

  • DIMENSIONES Y REGULACIONES - Peso del televisor sin soporte

    17,1

Todas las especificaciones

TRANSMISIÓN

  • Recepción de televisión digital

    ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)

  • Recepción de televisión analoga

    NTSC/PAL-M/PAL-N

ACCESIBILIDAD

  • Colores invertidos

    Si

  • Escala de Grises

    Si

  • Contraste Alto

    Si

ACCESORIOS INCLUIDOS

  • Remoto

    AI Magic Remote MR26

  • Cable de alimentación

    Sí (Attached)

SONIDO

  • Audio Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Refer to manual)

  • LG Sonido Sync

    Si

  • Salida de Audio

    20W

  • Voz clara Pro

    Si

  • Dolby Atmos

    Si

  • Salida de Audio Simultánea

    Si

  • Modo audio Compartido

    Si

  • Dirección de Altavoz

    Hacia Abajo

  • Sistema de Altavoces

    2.0 Ch

  • WOW Orquesta

    Si

  • AI Object Remastering

    Sí (AI Object Remastering Pro)

  • Adaptive Acoustic Tuning

    Si

  • Sonido AI

    α8 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-

CONECTIVIDAD

  • Entrada RF (antena/cable)

    1ea

  • Wi-Fi

    Si

  • Entrada USB

    2ea (v 2.0)

  • SPDIF (salida óptica de audio digital)

    1ea

  • Enlace simple (HDMI CEC)

    Si

  • Entrada HDMI

    4ea (compatible con 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

  • Canal de retorno de Audio HDMI

    eARC (HDMI 2)

  • Soporte Bluetooth

    Sí (v 5.3)

  • Entrada Ethernet

    1ea

DIMENSIONES Y REGULACIONES

  • Peso del embalaje

    24,4

  • Montaje VESA (AnchoxProfundidad)

    300 x 200

  • Peso del televisor con soporte

    17,3

  • Peso del televisor sin soporte

    17,1

  • Base del TV (AnchoxProfundidad)

    1 069 x 218

  • Dimensiones del televisores con soporte (AnchoxAltoxProfundidad)

    1 449 x 900 x 218

  • Dimensiones del televisores sin soporte (AnchoxAltoxProfundidad)

    1 449 x 832 x 45,9

  • Dimensiones de la caja (AnchoxAltoxProfundidad)

    1 600 x 950 x 172

VIDEOJUEGOS

  • ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)

    Si

  • Modo HGIG

    Si

  • Tiempo de respuesta

    Menos que 0.1ms

  • VRR (Frecuencia de Actualización Variable)

    Sí (hasta 144Hz)

  • G-Sync Compatible (Nvidia)

    Si

  • Optimizador de Juegos

    Si (Panel de Juego)

  • Dolby Vision para juegos (4k 120Hz)

    Si

  • FreeSync Compatible (AMD)

    Si

IMAGEN (PANTALLA)

  • Tasa de Refresco

    120Hz (VRR 165Hz)

  • Amplia Gama de Colores

    Color Perfecto

  • Tipo de Pantalla

    4K OLED

  • Resolución de Pantalla

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

IMAGEN (PROCESANDO)

  • Procesador de Imagen

    Alpha 8 AI Processor 4K Gen3

  • QFT (Quick Frame Transport)

    Si

  • QMS (Cambio Rápido de Medios)

    Si

  • Modo Imagen

    9 modos

  • Motion

    OLED Motion

  • HFR (Cuadros por Segundo Elevado)

    4K 120 fps (HDMI)

  • HDR (Alto Rango Dinámico)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Si

  • Mapeo Dinámico de Tonos

    Si (Mapeo Dinámico de Tonos Pro)

  • Calibración Automática

    Si

  • Auto Brightness Control

    Si

  • Escalador AI

    α8 AI Super Ampliación 4K

  • AI Picture Pro

    Si

  • AI HDR Remastering

    Si

  • Selección de género AI

    Si (SDR/HDR)

  • Tecnología Dimming

    Pixel Dimming

ENERGÍA

  • Consumo de energía en espera

    Por debajo 0.5W

  • Fuente de alimentación (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

SMART TV

  • Compatible con Apple Home

    Si

  • Funciona con Apple Airplay

    Si

  • Cámara USB Compatible

    Si

  • Smartphone Remote App

    Si (LG ThinQ)

  • Sistema Operativo (OS)

    webOS 26

  • My Page

    Si

  • Vista múltiple

    Si

  • LG Shield

    Si

  • LG Gallery+

    Sí (La disponibilidad del servicio de pago varía según el país)

  • Canales LG

    Si

  • Reconocimiento de Voz Inteligente

    Si

  • Panel de Control

    Sí (Google Home, LG ThinQ)

  • Google Cast

    Si

  • Navegador Web Completo

    Si

  • Siempre Listo

    Si

  • AI Voice ID

    Si

  • AI Picture/Sound Wizard

    Si

  • AI Magic Remote

    Incorporado

  • AI Chatbot

    Si

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