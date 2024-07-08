65" LG OLED AI B6 4K Smart TV 2026

2)*La pantalla LG OLED cuenta con la certificación de Intertek para una fidelidad de color del 100%, medida según el estándar CIE DE2000 con 125 patrones de color

*El volumen de gama de colores (CGV) de la pantalla es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según la verificación independiente de Intertek.

*La pantalla LG OLED cuenta con la certificación UL para ofrecer niveles de negro ≤0,24 nit hasta 500 lux, según la medición de reflectancia de luz anular de la Sección 11.5 de IDMS.

*La pantalla LG OLED cuenta con la certificación UL para ofrecer niveles de consistencia de color >99% hasta 500 lux, según la medición de reflectancia de luz anular de la Sección 11.5 de IDMS.

*El rendimiento real puede variar según la iluminación ambiental y el entorno de visualización.

3)*Comparado con el Procesador Alpha 8 AI 4K Gen2 de 2025, según una comparación de especificaciones internas.

4)*AI Picture Pro funciona con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*Las imágenes se escalan hasta alcanzar una calidad similar a 4K. Los resultados pueden variar según la resolución original.

5)*Debe activarse a través del menú Modo de sonido. El sonido puede variar según el entorno de escucha.

6)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

7)*La búsqueda por IA (Copilot) está disponible en los modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatibles con webOS Re:New Program, incluidos los modelos lanzados a partir de 2022.

*Se requiere conexión a internet y los servicios de IA de los socios pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se ofrece soporte para LLM.

8)*Es posible que algunas de estas funciones no estén disponibles en ciertas regiones o modelos.

*Los menús mostrados pueden variar tras el lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta «En esta escena» está disponible en países que admiten la Guía Electrónica de Programación (EPG).

*La tarjeta «Ahora» no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de proveedores de contenido, por lo que no se mostrará.

*La tarjeta «Inteligencia Artificial Generativa» está disponible en ciertas regiones o modelos.

9)*El contenido mostrado puede ser reducido o limitado según la región y la conectividad de red.

*La compatibilidad con Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en televisores OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2024, así como en televisores MRGB y FHD lanzados a partir de 2026.

*Solo funciona con aplicaciones compatibles con la cuenta Voice ID.

*El bloqueo puede ser desbloqueado por alguien con una voz similar. Si la voz cambia por motivos de salud u otros factores, el reconocimiento podría no funcionar correctamente.

*Los widgets disponibles pueden variar según el país y están sujetos a cambios o descontinuación sin previo aviso.

*Mi página se aplica a los televisores OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD de 2026.

10)*Se requiere conexión a internet.

*Es posible vincular el chatbot de IA con el servicio de atención al cliente.

*En países donde no se admite el procesamiento del lenguaje natural (PLN), es posible que no se pueda acceder a la aplicación mediante comandos de voz.

12)*webOS Re:New es un programa de actualización de software disponible solo para modelos seleccionados. El número de actualizaciones y la duración del soporte de Re:New pueden variar según el producto, el modelo o la región.

*El calendario de actualizaciones, así como las funciones, aplicaciones y servicios, pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, el modelo o la región.

13)*Ofrece acceso rápido a las funciones de IA del televisor, pero no cuenta con procesamiento de IA integrado.

*El diseño, la disponibilidad y las funciones del mando a distancia mágico con IA pueden variar según la región y el idioma compatible, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.

*El reconocimiento de voz con IA solo está disponible en países que admiten el procesamiento del lenguaje natural (PLN) en su idioma nativo.

14)*Solo funciona con juegos o entradas de PC que admitan 144 Hz.

*Compatible con NVIDIA G-Sync en las tarjetas gráficas RTX 20, RTX 30, RTX 40 y GTX 16. Las GPU más antiguas no son compatibles con G-Sync.

15)*Las pantallas LG OLED han sido certificadas por Intertek con "tiempos de respuesta de 0,1 (gris a gris) y rendimiento de juego cualificado".

16)*HGiG es un grupo de empresas voluntarias de las industrias de videojuegos y pantallas de TV que se reúnen para definir y poner a disposición del público directrices para mejorar la experiencia de juego en HDR.

*La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

*Solo las pantallas OLED B6 de 83/77/65/55/48 pulgadas cuentan con la certificación ClearMR 9000.

*ClearMR es un programa de certificación de VESA para evaluar el rendimiento de la pantalla en cuanto a desenfoque de movimiento.

18)*En modo ULL, solo se puede conectar un mando (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth podría verse afectado.

*Para un rendimiento óptimo, se recomienda una conexión Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.

19)*La compatibilidad con los servicios de juegos en la nube puede variar.

*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un mando.

*El mando se vende por separado.

20)*Los requerimientos de instalación pueden variar.

21)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*El servicio está disponible mediante suscripción de pago. Se ofrece una prueba gratuita de un mes al iniciar sesión y registrar un método de pago. La suscripción se renueva automáticamente a un plan de pago a menos que se cancele antes de que finalice la prueba. La suscripción se puede cancelar en cualquier momento durante el período de prueba.

22)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para acceder a todo el contenido y las funciones.

23)Se proporcionan 16 perfiles diferentes, con recomendaciones de contenido generadas al hacer coincidir los datos con cada tipo de perfil.

24)*La función de IA generativa solo está disponible en ciertas regiones o modelos.

*La suscripción incluye 20 créditos al mes. Un crédito permite generar una imagen.

*La velocidad de transferencia de archivos de LG Link puede variar según el rendimiento del dispositivo, el tamaño del archivo y la velocidad de la red.

*Es posible que LG Link no admita algunas extensiones de archivo, dependiendo de las especificaciones de su dispositivo.

*LG Link puede usar un dispositivo de almacenamiento externo si cumple con las especificaciones de memoria del dispositivo.

25)*La función opera cuando has iniciado sesión en tu cuenta de Google Fotos y tienes al menos 10 fotos en la app.

26)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo y el país.

27)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

28)*Support for certain LG Channels varies by region.

29)*LG es compatible con dispositivos Wi-Fi «Matter». Los servicios y funciones compatibles con «Matter» pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial entre ThinQ y Matter debe realizarse a través de la aplicación móvil ThinQ.

30)*FILMMAKER Ambient MODE es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

*Se soporta FILMMAKER Ambient MODE con Dolby Vision.

*FILMMAKER Ambient MODE se inicia automáticamente en las apps de AppleTV+ y Amazon Prime Video.

*FILMMAKER Ambient MODE funciona en modelos equipados con sensor de luz.

31)*La tarjeta «En esta escena» está disponible en los países que admiten la guía electrónica de programación (EPG).

*Las prestaciones pueden variar según el país.

*La información proporcionada por AI Concierge tiene únicamente fines informativos generales y puede no ser exacta. LG no asume ninguna responsabilidad por las acciones o decisiones que se tomen basándose en dicha información.

32)*El modelo de Sound Suite compatible puede variar según el país, la región y el modelo de TV.

*La soundbar puede adquirirse por separado.

*El control del modo de sonido puede variar según el modelo.

*Al conectar una soundbar, se admiten hasta 13.1.7 canales. Las configuraciones de canales admitidas pueden variar según el modelo de soundbar.

*Ten en cuenta que el servicio puede no estar disponible al momento de la compra. Se requiere conexión a red para las actualizaciones.

*El uso del control remoto del LG TV está limitado a ciertas funciones.

33)*La soundbar puede adquirirse por separado.

*El control del modo de sonido puede variar según el modelo.

*Ten en cuenta que el servicio puede no estar disponible al momento de la compra. Se requiere conexión a red para las actualizaciones.

*El uso del control remoto del LG TV está limitado a ciertas funciones.

34)*El ahorro de energía aplica solo cuando el Modo Galería y Siempre Listo están activados. Si Siempre Listo está desactivado, el Modo Galería consumirá la misma energía que cuando el TV está encendido.