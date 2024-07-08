77" LG OLED AI B6 4K Smart TV 2026

2)*La pantalla LG OLED cuenta con la certificación de Intertek para una fidelidad de color del 100%, medida según el estándar CIE DE2000 con 125 patrones de color
*El volumen de gama de colores (CGV) de la pantalla es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según la verificación independiente de Intertek.
*La pantalla LG OLED cuenta con la certificación UL para ofrecer niveles de negro ≤0,24 nit hasta 500 lux, según la medición de reflectancia de luz anular de la Sección 11.5 de IDMS.
*La pantalla LG OLED cuenta con la certificación UL para ofrecer niveles de consistencia de color >99% hasta 500 lux, según la medición de reflectancia de luz anular de la Sección 11.5 de IDMS.
*El rendimiento real puede variar según la iluminación ambiental y el entorno de visualización.
3)*Comparado con el Procesador Alpha 8 AI 4K Gen2 de 2025, según una comparación de especificaciones internas.
4)*AI Picture Pro funciona con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.
*Las imágenes se escalan hasta alcanzar una calidad similar a 4K. Los resultados pueden variar según la resolución original.
5)*Debe activarse a través del menú Modo de sonido. El sonido puede variar según el entorno de escucha.
6)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.
7)*La búsqueda por IA (Copilot) está disponible en los modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatibles con webOS Re:New Program, incluidos los modelos lanzados a partir de 2022.
*Se requiere conexión a internet y los servicios de IA de los socios pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.
*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se ofrece soporte para LLM.
8)*Es posible que algunas de estas funciones no estén disponibles en ciertas regiones o modelos.
*Los menús mostrados pueden variar tras el lanzamiento.
*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.
*La tarjeta «En esta escena» está disponible en países que admiten la Guía Electrónica de Programación (EPG).
*La tarjeta «Ahora» no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de proveedores de contenido, por lo que no se mostrará.
*La tarjeta «Inteligencia Artificial Generativa» está disponible en ciertas regiones o modelos.
9)*El contenido mostrado puede ser reducido o limitado según la región y la conectividad de red.
*La compatibilidad con Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en televisores OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2024, así como en televisores MRGB y FHD lanzados a partir de 2026.
*Solo funciona con aplicaciones compatibles con la cuenta Voice ID.
*El bloqueo puede ser desbloqueado por alguien con una voz similar. Si la voz cambia por motivos de salud u otros factores, el reconocimiento podría no funcionar correctamente.
*Los widgets disponibles pueden variar según el país y están sujetos a cambios o descontinuación sin previo aviso.
*Mi página se aplica a los televisores OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD de 2026.
10)*Se requiere conexión a internet.
*Es posible vincular el chatbot de IA con el servicio de atención al cliente.
*En países donde no se admite el procesamiento del lenguaje natural (PLN), es posible que no se pueda acceder a la aplicación mediante comandos de voz.
12)*webOS Re:New es un programa de actualización de software disponible solo para modelos seleccionados. El número de actualizaciones y la duración del soporte de Re:New pueden variar según el producto, el modelo o la región.
*El calendario de actualizaciones, así como las funciones, aplicaciones y servicios, pueden variar según el modelo y la región.
*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, el modelo o la región.
13)*Ofrece acceso rápido a las funciones de IA del televisor, pero no cuenta con procesamiento de IA integrado.
*El diseño, la disponibilidad y las funciones del mando a distancia mágico con IA pueden variar según la región y el idioma compatible, incluso para el mismo modelo.
*Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.
*El reconocimiento de voz con IA solo está disponible en países que admiten el procesamiento del lenguaje natural (PLN) en su idioma nativo.
14)*Solo funciona con juegos o entradas de PC que admitan 144 Hz.
*Compatible con NVIDIA G-Sync en las tarjetas gráficas RTX 20, RTX 30, RTX 40 y GTX 16. Las GPU más antiguas no son compatibles con G-Sync.
15)*Las pantallas LG OLED han sido certificadas por Intertek con "tiempos de respuesta de 0,1 (gris a gris) y rendimiento de juego cualificado".
16)*HGiG es un grupo de empresas voluntarias de las industrias de videojuegos y pantallas de TV que se reúnen para definir y poner a disposición del público directrices para mejorar la experiencia de juego en HDR.
*La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.
*Solo las pantallas OLED B6 de 83/77/65/55/48 pulgadas cuentan con la certificación ClearMR 9000.
*ClearMR es un programa de certificación de VESA para evaluar el rendimiento de la pantalla en cuanto a desenfoque de movimiento.
18)*En modo ULL, solo se puede conectar un mando (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth podría verse afectado.
*Para un rendimiento óptimo, se recomienda una conexión Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.
19)*La compatibilidad con los servicios de juegos en la nube puede variar.
*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un mando.
*El mando se vende por separado.
20)*Los requerimientos de instalación pueden variar.
21)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.
*El servicio está disponible mediante suscripción de pago. Se ofrece una prueba gratuita de un mes al iniciar sesión y registrar un método de pago. La suscripción se renueva automáticamente a un plan de pago a menos que se cancele antes de que finalice la prueba. La suscripción se puede cancelar en cualquier momento durante el período de prueba.
22)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.
*Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para acceder a todo el contenido y las funciones.
23)Se proporcionan 16 perfiles diferentes, con recomendaciones de contenido generadas al hacer coincidir los datos con cada tipo de perfil.
24)*La función de IA generativa solo está disponible en ciertas regiones o modelos.
*La suscripción incluye 20 créditos al mes. Un crédito permite generar una imagen.
*La velocidad de transferencia de archivos de LG Link puede variar según el rendimiento del dispositivo, el tamaño del archivo y la velocidad de la red.
*Es posible que LG Link no admita algunas extensiones de archivo, dependiendo de las especificaciones de su dispositivo.
*LG Link puede usar un dispositivo de almacenamiento externo si cumple con las especificaciones de memoria del dispositivo.
25)*La función opera cuando has iniciado sesión en tu cuenta de Google Fotos y tienes al menos 10 fotos en la app.
26)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo y el país.
27)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.
28)*Support for certain LG Channels varies by region.
29)*LG es compatible con dispositivos Wi-Fi «Matter». Los servicios y funciones compatibles con «Matter» pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial entre ThinQ y Matter debe realizarse a través de la aplicación móvil ThinQ.
30)*FILMMAKER Ambient MODE es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.
*Se soporta FILMMAKER Ambient MODE con Dolby Vision.
*FILMMAKER Ambient MODE se inicia automáticamente en las apps de AppleTV+ y Amazon Prime Video.
*FILMMAKER Ambient MODE funciona en modelos equipados con sensor de luz.
31)*La tarjeta «En esta escena» está disponible en los países que admiten la guía electrónica de programación (EPG).
*Las prestaciones pueden variar según el país.
*La información proporcionada por AI Concierge tiene únicamente fines informativos generales y puede no ser exacta. LG no asume ninguna responsabilidad por las acciones o decisiones que se tomen basándose en dicha información.
32)*El modelo de Sound Suite compatible puede variar según el país, la región y el modelo de TV.
*La soundbar puede adquirirse por separado.
*El control del modo de sonido puede variar según el modelo.
*Al conectar una soundbar, se admiten hasta 13.1.7 canales. Las configuraciones de canales admitidas pueden variar según el modelo de soundbar.
*Ten en cuenta que el servicio puede no estar disponible al momento de la compra. Se requiere conexión a red para las actualizaciones.
*El uso del control remoto del LG TV está limitado a ciertas funciones.
33)*La soundbar puede adquirirse por separado.
*El control del modo de sonido puede variar según el modelo.
*Ten en cuenta que el servicio puede no estar disponible al momento de la compra. Se requiere conexión a red para las actualizaciones.
*El uso del control remoto del LG TV está limitado a ciertas funciones.
34)*El ahorro de energía aplica solo cuando el Modo Galería y Siempre Listo están activados. Si Siempre Listo está desactivado, el Modo Galería consumirá la misma energía que cuando el TV está encendido.