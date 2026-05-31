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Smart TV LG 43" QNED AI Mini LED QNED70 4K 2026

Smart TV LG 43" QNED AI Mini LED QNED70 4K 2026

43QNED70BSA
Vista frontal de Smart TV LG 43" QNED AI Mini LED QNED70 4K 2026 43QNED70BSA
LG QNED AI QNED70 Mini LED shown in front and side views highlights a 43-inch display with a 959 mm-wide screen, 563 mm screen height, 618 mm height with stand, a 70.8 mm profile depth, and a stand footprint measuring 792 by 200 mm.
LG QNED AI QNED70 Mini LED with Dynamic QNED Color fills the screen with vivid, fluid bursts of multicolored, paint-like motion, showcasing enhanced color vibrancy certified for 100% Color Volume.
LG QNED AI QNED70 Mini LED highlights how its Mini LED reveals sharper rock textures and clearer ocean detail than conventional LED in a split coastal cliff scene, delivering deeper blacks and more refined contrast for greater clarity and depth.
LG QNED AI QNED70 Mini LED’s alpha 7 AI Processor 4K Gen9 glows at the center of a yellow circuit board, highlighting smarter, more powerful AI processing that enhances 4K image clarity with improved contrast and depth.
LG QNED AI QNED70 Mini LED with 4K Super Upscaling and Dynamic Tone Mapping shows a low-angle outdoor scene of a man between colorful buildings, as AI recognizes the scene and upscales each frame to 4K resolution.
LG Shield, applied to LG QNED AI QNED70 Mini LED, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG QNED AI QNED70 Mini LED features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG QNED AI QNED70 Mini LED Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, game insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
LG QNED AI QNED70 Mini LED for Ultimate Gameplay shows a fast-paced action game scene with a comparison inset highlighting smoother motion, while supporting up to 60Hz, VRR, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
LG QNED AI QNED70 Mini LED is shown from the back, revealing a metallic rear panel with evenly spaced horizontal ridges that create a clean, structured look and emphasize the Linear Flow Design across the entire surface.
Vista frontal de Smart TV LG 43" QNED AI Mini LED QNED70 4K 2026 43QNED70BSA
LG QNED AI QNED70 Mini LED shown in front and side views highlights a 43-inch display with a 959 mm-wide screen, 563 mm screen height, 618 mm height with stand, a 70.8 mm profile depth, and a stand footprint measuring 792 by 200 mm.
LG QNED AI QNED70 Mini LED with Dynamic QNED Color fills the screen with vivid, fluid bursts of multicolored, paint-like motion, showcasing enhanced color vibrancy certified for 100% Color Volume.
LG QNED AI QNED70 Mini LED highlights how its Mini LED reveals sharper rock textures and clearer ocean detail than conventional LED in a split coastal cliff scene, delivering deeper blacks and more refined contrast for greater clarity and depth.
LG QNED AI QNED70 Mini LED’s alpha 7 AI Processor 4K Gen9 glows at the center of a yellow circuit board, highlighting smarter, more powerful AI processing that enhances 4K image clarity with improved contrast and depth.
LG QNED AI QNED70 Mini LED with 4K Super Upscaling and Dynamic Tone Mapping shows a low-angle outdoor scene of a man between colorful buildings, as AI recognizes the scene and upscales each frame to 4K resolution.
LG Shield, applied to LG QNED AI QNED70 Mini LED, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG QNED AI QNED70 Mini LED features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG QNED AI QNED70 Mini LED Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, game insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
LG QNED AI QNED70 Mini LED for Ultimate Gameplay shows a fast-paced action game scene with a comparison inset highlighting smoother motion, while supporting up to 60Hz, VRR, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
LG QNED AI QNED70 Mini LED is shown from the back, revealing a metallic rear panel with evenly spaced horizontal ridges that create a clean, structured look and emphasize the Linear Flow Design across the entire surface.

Funciones principales

  • La exclusiva tecnología de amplia gama de colores de LG ofrece una paleta de colores increíbles con Dynamic QNED Color.
  • Mayor nitidez y contraste excepcionales con Mini LED.
  • El diseño Linear Flow presenta un acabado refinado y sólido, pensado para complementar tu espacio.
  • El premiado webOS ofrece experiencias avanzadas de IA, impulsadas por Google Gemini y Microsoft Copilot.
  • El botón de IA activa AI Hub para disfrutar de una experiencia inteligente y personalizada, protegida por LG Shield.
Más
LG Shield recibió el galardón de los premios CES Innovation Awards 2026 en la categoría de Ciberseguridad.

Premios a la Innovación CES - Premiado (LG Shield)

Ciberseguridad

Insignia de Premiado a la Innovación CES 2026 en la categoría de Inteligencia Artificial para Multi-AI

Premios a la Innovación CES - Premiado (Multi-AI)

Inteligencia artificial

Distintivo de AVForums Editor’s Choice como Mejor Sistema de Smart TV durante 8 años consecutivos, incluyendo 2025/26.

AVForums Editor's Choice - Mejor sistema de Smart TV 2025/26

"8 años como el mejor sistema de Smart TV"

*Los Premios a la Innovación CES se basan en materiales descriptivos presentados a los jueces. La CTA no verificó la exactitud de ninguna presentación ni de las reclamaciones hechas ni analizó el artículo al que se concedió la concesión de premios.

¿Por qué LG QNED | Mini LED?

El LG QNED AI QNED70 Mini LED ofrece una experiencia deportiva dinámica en una pantalla grande y nítida, con paneles impulsados ​​por IA que muestran predicciones, información sobre los jugadores y datos de la liga mientras se analiza el juego en tiempo real.

Deportes con LG QNED

El LG QNED AI QNED70 Mini LED con Dynamic QNED Color llena la pantalla con vívidas y fluidas explosiones multicolores de movimiento similar a la pintura, mostrando una vibración de color mejorada certificada para un volumen de color del 100 %.

Dynamic QNED Color

El LG QNED AI QNED70 Mini LED destaca la tecnología Mini LED a través de una escena de acantilado costero dividida, comparando los LED convencionales con negros más profundos y un contraste más refinado en texturas de roca en capas y detalles del océano para una mayor claridad y profundidad.

Mini LED

El LG QNED AI QNED70 Mini LED con el galardonado Multi AI webOS se presenta sobre un fondo oscuro con los logotipos de Microsoft Copilot y Google Gemini, lo que indica la compatibilidad con servicios relacionados con la IA accesibles a través de la interfaz del televisor.

Premiado webOS Multi-AI

El LG QNED AI QNED70 Mini LED incorpora AI Hub para la personalización, con un símbolo de IA situado encima de un mando a distancia rodeado de etiquetas para Búsqueda múltiple con IA, Conserje con IA, Identificación por voz con IA con Mi página, Chatbot con IA, Asistente de imágenes con IA y Asistente de sonido con IA.

AI Hub para Personalización

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, lo que resalta la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema.

Protegido por LG Shield

¿Cómo aporta LG QNED Mini LED un color dinámico a cada escena?

La tecnología Dynamic QNED Color de LG QNED, certificada con un Volumen de Color del 100%, ofrece colores y detalles realistas. Desde el cine hasta los deportes, disfruta de contenido con colores vivos y gran nitidez.

Dynamic QNED Color

La tecnología de gama de colores basada en nanotecnología de LG ofrece un Volumen de Color del 100% en tu TV

Disfruta de colores dinámicos y vibrantes en movimiento gracias a la tecnología de amplia gama de colores basada en nanotecnología de LG, que reemplaza a Quantum Dot y mejora la reproducción del color de tu televisor para expresar una variedad de estados de ánimo con Dynamic QNED Color.

El LG QNED AI QNED70 Mini LED con Dynamic QNED Color llena la pantalla con vívidas y fluidas explosiones de movimiento multicolor, similares a la pintura, ofreciendo una expresión de color vibrante y un volumen de color del 100% para imágenes dinámicas.

El LG QNED AI QNED70 Mini LED con Dynamic QNED Color llena la pantalla con vívidas y fluidas explosiones de movimiento multicolor, similares a la pintura, ofreciendo una expresión de color vibrante y un volumen de color del 100% para imágenes dinámicas.

Certificación de Volumen de Color del 100% de LG QNED.2)

Mini LED

Brillo perfeccionado con una precisión milimétrica

Descubre un contraste más profundo e imágenes brillantes con la tecnología Mini LED de LG, que ofrece un control preciso de la luz para cada escena.

El LG QNED AI QNED70 Mini LED destaca cómo su tecnología Mini LED revela texturas de roca más nítidas y detalles oceánicos más claros que los LED convencionales en una escena de acantilados costeros divididos, ofreciendo negros más profundos y un contraste más refinado para una mayor claridad y profundidad.

El LG QNED AI QNED70 Mini LED destaca cómo su tecnología Mini LED revela texturas de roca más nítidas y detalles oceánicos más claros que los LED convencionales en una escena de acantilados costeros divididos, ofreciendo negros más profundos y un contraste más refinado para una mayor claridad y profundidad.

*Las imágenes mostradas arriba son simuladas con fines ilustrativos.

Procesador Alpha 7 AI 4K Gen9

Actualizado para un procesamiento más inteligente y potente.

Gracias a la mayor potencia de la GPU y la CPU, el Procesador alpha 7 AI realiza una optimización de imagen a nanoescala para ofrecer una claridad 4K con un contraste mejorado y una profundidad tridimensional.

El procesador alpha 7 AI 4K Gen9 del LG QNED AI QNED70 Mini LED brilla en el centro de una placa de circuito amarilla, destacando un procesamiento de IA más inteligente y potente que mejora la claridad de la imagen 4K con un contraste y una profundidad mejorados.

El procesador alpha 7 AI 4K Gen9 del LG QNED AI QNED70 Mini LED brilla en el centro de una placa de circuito amarilla, destacando un procesamiento de IA más inteligente y potente que mejora la claridad de la imagen 4K con un contraste y una profundidad mejorados.

¿Por qué LG AI TV?

LG AI TV optimiza la imagen y el sonido, haciendo que cada día sea más inteligente gracias al AI Hub personalizado.

Descubre más sobre LG AI TV.

Descubre 3 beneficios destacados de AI Hub.

Búsqueda avanzada Multi AI con Google Gemini y Microsoft Copilot.

Simplemente dinos qué buscas y selecciona el modelo de IA que mejor se adapte a ti. El sistema se conecta a varios modelos de IA para ofrecer resultados más amplios y relevantes.5)

Obtén recomendaciones de contenido e información personalizadas

AI Concierge sugiere contenido y actualizaciones adaptados a tus intereses. La función "En esta escena" proporciona recomendaciones e información relevantes basadas en lo que estás viendo, mientras que Generative AI permite buscar y crear imágenes.6)

El LG AI TV reconoce tu voz y te lleva a My Page, personalizada exclusivamente para ti.

En My Page, puedes tener todo a la vista, desde el clima, el calendario y los widgets hasta los resultados de tus deportes favoritos.7)

La insignia de galardonado con el premio CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La arquitectura Multi-AI está reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

La insignia de galardonado con el premio CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La arquitectura Multi-AI está reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

Premiado Multi-AI webOS

El Premiado webOS ahora protegido por LG Shield.

El distintivo AVForums Editor’s Choice se muestra sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrado Mejor Sistema de Smart TV 2025/2026.

El distintivo AVForums Editor’s Choice se muestra sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrado Mejor Sistema de Smart TV 2025/2026.

8 años como el mejor sistema de Smart TV.

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema. También se muestra una insignia de reconocimiento de los CES Innovation Awards 2026.

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema. También se muestra una insignia de reconocimiento de los CES Innovation Awards 2026.

LG Shield

Seguridad en la que puede confiar

Las 7 tecnologías principales de LG Shield garantizan la seguridad de tus datos mediante almacenamiento y gestión segura de datos, algoritmos criptográficos seguros, integridad del software garantizada, autenticación de usuarios y control de acceso, transmisión segura de datos, detección y respuesta ante eventos de seguridad, y gestión de actualizaciones seguras.

Seguridad en la que puede confiar Descubre más sobre LG Shield

webOS Re:New Program

Actualiza tu TV hasta por 5 años de forma gratuita9)

LG Quad Protection is shown through four protection icons on a yellow background. Each icon features Lightning Strikes Protection, Humidity Protection, Surge Protection, and webOS Protection with LG Shield.

LG Quad Protection is shown through four protection icons on a yellow background. Each icon features Lightning Strikes Protection, Humidity Protection, Surge Protection, and webOS Protection with LG Shield.

LG Quad Protection

Tu LG TV está diseñado para durar con LG Quad Protection

Desde el hardware hasta el software, tu LG TV está protegido. Los capacitores integrados protegen contra altas tensiones, incluyendo rayos, mientras que los semiconductores están diseñados con protección contra sobretensiones. El gel de silicona y los recubrimientos protectores resguardan los chipsets de la humedad, y tus datos permanecen seguros con LG Shield.

AI Magic Remote

Navega y apunta fácilmente como un mouse en el aire para disfrutar del AI Hub

Controla tu TV fácilmente con el AI Magic Remote. Con sensor de movimiento y rueda de desplazamiento, haz clic, arrastra y suelta como si fuera un mouse en el aire, o simplemente habla para dar comandos de voz.10)

El LG QNED AI QNED70 Mini LED incorpora AI Hub para la personalización, con un icono de IA situado encima de un mando a distancia rodeado de etiquetas para Búsqueda múltiple con IA, Conserje con IA, Identificación por voz con IA con Mi página, Chatbot con IA, Asistente de imágenes con IA y Asistente de sonido con IA.

Sumérgete en cada partido deportivo.

Pronósticos deportivos por Asistente de AI

Recibe pronósticos deportivos con IA

La IA analiza las estadísticas y el rendimiento de tu equipo para ofrecerte pronósticos sobre los partidos. Anima con más fuerza y disfruta apoyando a tu equipo gracias a esta información generada por la IA.11)

TruMotion

Suavizado de movimiento que se adapta a cada género

AI Genre Selection identifica el género del contenido y TruMotion ajusta los niveles de vibración para aplicar la cantidad correcta de suavizado para una experiencia de visualización natural en películas, deportes y más.

Alerta Deportiva

Configura alertas y nunca te pierdas un momento

Captura cada momento de la acción. Configura tus alertas y recibe notificaciones sobre los horarios de los partidos de tu equipo, los resultados y más.

Entra a un mundo optimizado para ganar

Ultimate Gameplay

Juega para ganar con un rendimiento fluido

Disfruta de una experiencia de juego increíble con hasta 60Hz VRR. Gracias al primer mando con certificación BT ULL y a las altas frecuencias de actualización, cada momento de juego será más emocionante.12)

El LG QNED AI QNED70 Mini LED para una experiencia de juego inigualable muestra una escena de juego de acción trepidante con una imagen comparativa que resalta un movimiento más fluido, a la vez que admite hasta 60 Hz, VRR, ALLM, HGiG y GeForce NOW.

El LG QNED AI QNED70 Mini LED con Bluetooth de latencia ultrabaja muestra en pantalla un mando de juegos inalámbrico con la etiqueta "Razer Wolverine V3 Bluetooth", lo que indica una compatibilidad optimizada con mandos Bluetooth para una experiencia de juego fluida.
El LG QNED AI QNED70 Mini LED incorpora el LG Gaming Portal con un diseño de centro de juegos, que combina contenido destacado y mosaicos de juegos en una interfaz unificada que se expande para proporcionar acceso a GeForce NOW y a las aplicaciones de juegos de webOS.
El LG QNED AI QNED70 Mini LED con Game Dashboard y Optimizer muestra pantallas de juego una al lado de la otra y un menú en pantalla para ajustar la configuración del juego, como la frecuencia de actualización, la latencia y los modos visuales en tiempo real.
El LG QNED AI QNED70 Mini LED con Bluetooth de latencia ultrabaja muestra en pantalla un mando de juegos inalámbrico con la etiqueta "Razer Wolverine V3 Bluetooth", lo que indica una compatibilidad optimizada con mandos Bluetooth para una experiencia de juego fluida.
El LG QNED AI QNED70 Mini LED incorpora el LG Gaming Portal con un diseño de centro de juegos, que combina contenido destacado y mosaicos de juegos en una interfaz unificada que se expande para proporcionar acceso a GeForce NOW y a las aplicaciones de juegos de webOS.
El LG QNED AI QNED70 Mini LED con Game Dashboard y Optimizer muestra pantallas de juego una al lado de la otra y un menú en pantalla para ajustar la configuración del juego, como la frecuencia de actualización, la latencia y los modos visuales en tiempo real.
Bluetooth Ultra Low Latency

El primer TV del mundo en admitir Controles Bluetooth Ultra Low Latency

Experimenta cloud gaming de alto rendimiento con latencia ultra baja gracias al soporte de Controles Bluetooth Ultra Low Latency, reduciendo el retardo de entrada a menos de 3,0 ms. Disfruta de un control fluido y responsivo que se siente como una conexión por cable, incluso al jugar en la nube.13)

LG Gaming Portal

Tu centro todo en uno para gaming, sin consola requerida

Explora miles de juegos de Xbox, NVIDIA GeForce Now, aplicaciones nativas de webOS y más. Encuentra fácilmente juegos para control remoto o gamepad, e incluso compite con otros jugadores a través del Modo Desafío.14)

Game Dashboard & Optimizer

Ajusta fácilmente la configuración del juego para adaptarla a tu estilo de juego

Personaliza tu experiencia de juego fácilmente usando Game Dashboard para un control rápido en tiempo real y Game Optimizer para ajustar tu configuración preferida. Ajusta la tasa de actualización, la latencia y los modos visuales para optimizar cada sesión de juego con facilidad.

Cine auténtico, preservado con total fidelidad

El televisor LG QNED AI QNED70 Mini LED se muestra en un estudio donde un director trabaja en un panel de control mientras edita una película que se proyecta en pantalla. Los logotipos de FILMMAKER MODE aparecen en la parte inferior izquierda.

El televisor LG QNED AI QNED70 Mini LED se muestra en un estudio donde un director trabaja en un panel de control mientras edita una película que se proyecta en pantalla. Los logotipos de FILMMAKER MODE aparecen en la parte inferior izquierda.

FILMMAKER Ambient MODE

Disfruta las películas tal como el director las concibió

Experimenta el cine tal como lo concibió el director con FILMMAKER MODE con compensación de luz ambiental que se adapta al entorno y mantiene las imágenes lo más cercanas posible a su forma original.15)

Diseño hecho para elevar tu espacio

Linear Flow Design

Acabado refinado y sólido que complementa su espacio.

Tu televisor presenta un moderno acabado metálico con una sólida presencia y un elegante diseño lineal pensado para realzar tu espacio.16)

El LG QNED AI QNED70 Mini LED con diseño de flujo lineal se presenta desde múltiples ángulos, mostrando el panel trasero en la parte superior, una escena de una sala de estar delgada montada en la pared en la parte inferior izquierda y un primer plano de la parte posterior de metal estriado en la parte inferior derecha.

Descubre obras maestras ilimitadas con LG Gallery+.

LG Gallery+

Decora tu espacio con más de 5000 obras de arte curadas

LG Gallery+ te permite acceder a innumerables obras de arte y contenidos de nuestros socios como The National Gallery, MMCA, Magnum y más. Eleva y personaliza tu espacio con arte que refleja tu estilo.17)

El LG QNED AI QNED70 Mini LED muestra una cuadrícula de Google Fotos con instantáneas familiares, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con la opción "Viaje familiar" activada.

El LG QNED AI QNED70 Mini LED muestra una cuadrícula de Google Fotos con instantáneas familiares, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con la opción "Viaje familiar" activada.

Mis Fotos

Accede fácilmente a Google Photos y muestra tus recuerdos

Conecta convenientemente tu cuenta de Google Photos a tu TV simplemente usando tu teléfono. Personaliza tu espacio sin esfuerzo usando contenido de tu propia biblioteca de fotos.21)

LG QNED AI QNED70 Mini LED está montado en la pared, sobre una pared verde, encima de una consola roja, y muestra un panel informativo con información sobre el tiempo, resultados deportivos, programador de TV y Home Hub.

LG Mini RGB evo AI MRGB9M shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Panel de Información

Mantente al día con un panel personalizado todo en uno

Ve información importante de un vistazo. Recibe actualizaciones del clima, alertas deportivas, consulta tu Google Calendar e incluso configura notificaciones para Home Hub, tus reservas de programas y más.

Gallery Mode

Cambia del TV a obras de arte sin interrupciones

Con Gallery Mode activado, tu TV puede seguir ahorrando energía mientras muestra tus obras de arte seleccionadas, añadiendo un toque de estilo y elegancia a tu espacio.22)

Control Automático de Brillo

Brillo óptimo en cualquier nivel de iluminación

LG QNED AI QNED70 Mini LEDestá montado en la pared de una habitación luminosa y muestra una colorida obra de arte floral y frutal en el modo Galería, mientras que el control de brillo se ajusta para una visualización óptima en cualquier condición de luz.23)

Sensor de Movimiento

Responde a tu presencia

La detección de movimiento permite que tu TV responda de manera inteligente, cambiando de modo dependiendo de si estás cerca o no.24)

LG Channels

Entretenimiento sin límites de formar gratuita

LG Channels reúne contenido diverso de plataformas en vivo y bajo demanda en un solo lugar, haciendo más fácil que nunca encontrar el contenido que te gusta.25)

El LG QNED AI QNED70 Mini LED con conectividad inteligente muestra la interfaz de Home Hub en pantalla, indicando las conexiones a Google Home y LG ThinQ, con paneles para el televisor, los dispositivos y las aplicaciones en un único diseño de control.

Conectividad Inteligente

Home Hub, tu plataforma de hogar inteligente todo en uno

Home Hub integra todos tus dispositivos inteligentes. Conecta, controla e interactúa sin problemas con tus dispositivos IoT del hogar a través de Google Home y más.26)

LG Soundbar realza cada escena con un sonido envolvente más completo.

WOW Orchestra

Sistema de sonido envolvente completo del LG TV y la barra de sonido sincronizados

Al sincronizar el TV y la barra de sonido como uno solo, el sistema amplía la profundidad y la direccionalidad para una experiencia de sonido envolvente más completa.27)

El LG QNED AI QNED70 Mini LED con WOW Orchestra muestra a los músicos actuando en pantalla, mientras que las ondas sonoras superpuestas del televisor y la barra de sonido situada debajo llenan el salón para crear una experiencia de sonido envolvente sincronizada.

Una familia con niños y sus abuelos se sienta juntos en un sofá en una sala luminosa, sosteniendo un control remoto mientras ven TV.

Una familia con niños y sus abuelos se sienta juntos en un sofá en una sala luminosa, sosteniendo un control remoto mientras ven TV.

Accesibilidad

Las funciones de asistencia hacen la visualización más inclusiva

Los LG TVs están diseñados pensando en la accesibilidad, con funciones como Filtro de Ajuste de Color, Guía de Lenguaje de Señas y soporte de conectividad directa para dispositivos de asistencia auditiva.

Aviso legal

 

 

*Las imágenes que aparecen en esta página de detalles del producto son solo ilustrativas. Consulte la galería de imágenes para obtener una representación más precisa.

*Las especificaciones y características varían según la región, el modelo y el tamaño.

*La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.

*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de la aplicación de terceros.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados ​​en la red, incluidas las aplicaciones de streaming. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, mediante HDMI) y la televisión terrestre (solo para televisores con sintonizador). Crear una cuenta LG es gratuito.

*El contenido que se muestra en esta página puede diferir del contenido disponible en el servicio Gallery+.

2)*El volumen de gama de colores (CGV) de la pantalla es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según lo verificado independientemente por Intertek.

 

3)*AI Picture Pro funciona con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*Las imágenes se escalan hasta alcanzar una calidad similar a 4K. Los resultados pueden variar según la resolución original.

 

4)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

5)*AI Search (Copilot) está disponible en los modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatibles con webOS Re:New Program, incluidos los modelos lanzados a partir de 2022.

*Se requiere conexión a internet y los servicios de IA de los socios pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se ofrece soporte para LLM.

 

6)*Es posible que algunas de estas funciones no estén disponibles en ciertas regiones o modelos.

*Los menús mostrados pueden variar tras el lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta «En esta escena» está disponible en países que admiten la Guía Electrónica de Programación (EPG).

*La tarjeta «Ahora» no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de proveedores de contenido, por lo que no se mostrará.

*La tarjeta «IGenerative AI» está disponible en ciertas regiones o modelos.

 

7)*El contenido mostrado puede ser reducido o limitado según la región y la conectividad de red.

*La compatibilidad con Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en televisores OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2024, así como en televisores MRGB y FHD lanzados a partir de 2026.

*Solo funciona con aplicaciones compatibles con la cuenta Voice ID.

*El bloqueo puede ser desbloqueado por alguien con una voz similar. Si la voz cambia por motivos de salud u otros factores, el reconocimiento podría no funcionar correctamente.

*Los widgets disponibles pueden variar según el país y están sujetos a cambios o descontinuación sin previo aviso.

*Mi página se aplica a los televisores OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD de 2026.

 

8)*Se requiere conexión a internet.

*Es posible vincular AI Chatbot con el servicio de atención al cliente.

*En países donde no se admite el procesamiento del lenguaje natural (PLN), es posible que no se pueda acceder a la aplicación mediante comandos de voz.

 

9)*webOS Re:New es un programa de actualización de software disponible únicamente en modelos seleccionados. El número de actualizaciones y la duración del soporte Re:New pueden variar según el producto, modelo o región.

*El cronograma de actualizaciones, así como las funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, modelo o región.

 

10)*Proporciona acceso rápido a las funciones de IA del TV, pero no tiene procesamiento de IA incorporado.

*El diseño, la disponibilidad y las funciones del AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma compatible, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.

*El reconocimiento de voz con IA solo está disponible en países que admiten procesamiento de lenguaje natural (NLP) en su idioma nativo.

 

11)*La tarjeta ‘En Esta Escena’ está disponible en los países que admiten EPG.

*El alcance del soporte puede variar según el país.

*La información proporcionada por Asistente de AI es solo para fines informativos generales y puede no ser precisa. LG no asume ninguna responsabilidad o obligación por cualquier acción o decisión tomada en base a dicha información.

 

12)*La frecuencia de 60Hz solo funciona con juegos o entradas de PC compatibles con 60Hz.

*La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

 

13)*En el modo ULL, solo se puede conectar un control (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión Ethernet o Wi-Fi de 5GHz.

 

14)*El soporte para servicios de cloud gaming puede variar.

*Algunos servicios de gaming pueden requerir una suscripción y un gamepad.

*El gamepad se vende por separado.

 

15)*FILMMAKER Ambient MODE es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER Ambient MODE se inicia automáticamente en Apple TV+ y en la aplicación Amazon Prime Video.

*FILMMAKER Ambient MODE funciona en modelos equipados con sensor de luz.

 

16)*El tamaño del bisel varía según la serie y el tamaño.

 

17)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*El servicio está disponible mediante suscripción de pago. Se ofrece una prueba gratuita de un mes al iniciar sesión y registrar un método de pago. La suscripción se renueva automáticamente a un plan de pago a menos que se cancele antes de que finalice la prueba. La suscripción se puede cancelar en cualquier momento durante el período de prueba.

 

19)*Se proporcionan 16 perfiles diferentes, con recomendaciones de contenido generadas al hacer coincidir los datos con cada tipo de perfil.

 

20)*La función de IA generativa solo está disponible en ciertas regiones o modelos.

*Una suscripción incluye 20 créditos por mes. Un crédito te permite generar una imagen.

*Dependiendo del rendimiento del dispositivo, el tamaño del archivo y la velocidad de la red, la velocidad de transferencia de archivos de LG Link puede variar.

*Algunas extensiones de archivo pueden no ser compatibles con LG Link según las especificaciones de tu dispositivo.

*LG Link puede usar un dispositivo de almacenamiento externo cuando se usa según las especificaciones de memoria del dispositivo.

 

21)*La función opera cuando has iniciado sesión en tu cuenta de Google Photos y tienes al menos 10 fotos en la aplicación.

 

22)*El ahorro de energía aplica únicamente cuando tanto Gallery Mode como Always Ready están habilitados. Si Always Ready está desactivado, Gallery Mode consumirá la misma cantidad de energía que cuando el TV está encendido.

 

23)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

 

24)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

 

25)*El soporte para ciertos LG Channels varía según la región.

 

26)*LG es compatible con dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Los servicios y funciones compatibles con 'Matter' pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la aplicación móvil ThinQ.

 

27)*La barra de sonido se puede comprar por separado.

*El Control de Modo de Sonido puede variar según el modelo.

*Ten en cuenta que el servicio puede no estar disponible al momento de la compra. Se requiere conexión a red para las actualizaciones.

*El uso del control remoto del LG TV está limitado a ciertas funciones.

 

 

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Especificaciones clave

  • IMAGEN (PANTALLA) - Tipo de Pantalla

    4K QNED MiniLED

  • IMAGEN (PANTALLA) - Tasa de Refresco

    60Hz

  • IMAGEN (PANTALLA) - Amplia Gama de Colores

    Dynamic QNED Color (100% Color Volume certified)

  • IMAGEN (PROCESANDO) - Procesador de Imagen

    Procesador α7 IA 4K Gen9

  • IMAGEN (PROCESANDO) - HDR (Alto Rango Dinámico)

    HDR10 / HLG

  • SONIDO - Salida de Audio

    20W

  • SONIDO - Sistema de Altavoces

    2.0 Ch

  • DIMENSIONES Y REGULACIONES - Dimensiones del televisores sin soporte (AnchoxAltoxProfundidad)

    959 x 563 x 70,8

  • DIMENSIONES Y REGULACIONES - Peso del televisor sin soporte

    6,4

Todas las especificaciones

TRANSMISIÓN

  • Recepción de televisión digital

    ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)

  • Recepción de televisión analoga

    NTSC/PAL-M/PAL-N

ACCESIBILIDAD

  • Colores invertidos

    Si

  • Contraste Alto

    Si

  • Escala de Grises

    Si

ACCESORIOS INCLUIDOS

  • Remoto

    AI Magic Remote MR26

  • Cable de alimentación

    Sí (Detachable)

SONIDO

  • Salida de Audio

    20W

  • Sonido AI

    AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)

  • Voz clara Pro

    Si

  • LG Sonido Sync

    Si

  • Salida de Audio Simultánea

    Si

  • Modo audio Compartido

    Si

  • Dirección de Altavoz

    Hacia Abajo

  • Sistema de Altavoces

    2.0 Ch

  • WOW Orquesta

    Si

  • Audio Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Refer to manual)

  • Adaptive Acoustic Tuning

    Si

CONECTIVIDAD

  • Wi-Fi

    Si

  • Entrada USB

    1ea (v 2.0)

  • Enlace simple (HDMI CEC)

    Si

  • Entrada RF (antena/cable)

    1ea

  • Soporte Bluetooth

    Sí (v 5.3)

  • Entrada Ethernet

    1ea

  • Canal de retorno de Audio HDMI

    eARC (HDMI 2)

  • Entrada HDMI

    3ea (soporte eARC, ALLM)

DIMENSIONES Y REGULACIONES

  • Dimensiones del televisores sin soporte (AnchoxAltoxProfundidad)

    959 x 563 x 70,8

  • Montaje VESA (AnchoxProfundidad)

    300 x 200

  • Peso del televisor con soporte

    6,5

  • Peso del televisor sin soporte

    6,4

  • Dimensiones del televisores con soporte (AnchoxAltoxProfundidad)

    959 x 618 x 200

  • Base del TV (AnchoxProfundidad)

    792 x 200

  • Dimensiones de la caja (AnchoxAltoxProfundidad)

    1 055 x 660 x 114

  • Peso del embalaje

    8,4

VIDEOJUEGOS

  • Modo HGIG

    Si

  • VRR (Frecuencia de Actualización Variable)

    Sí (Hasta 60Hz)

  • Optimizador de Juegos

    Si (Panel de Juego)

  • ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)

    Si

IMAGEN (PANTALLA)

  • Tipo de Retroiluminación

    Mini LED

  • Resolución de Pantalla

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Tipo de Pantalla

    4K QNED MiniLED

  • Tasa de Refresco

    60Hz

  • Amplia Gama de Colores

    Dynamic QNED Color (100% Color Volume certified)

IMAGEN (PROCESANDO)

  • HDR (Alto Rango Dinámico)

    HDR10 / HLG

  • Modo Imagen

    9 modos

  • Procesador de Imagen

    Procesador α7 IA 4K Gen9

  • FILMMAKER MODE™

    Si

  • Mapeo Dinámico de Tonos

    Si

  • Auto Brightness Control

    Si

  • Calibración Automática

    Si

  • AI HDR Remastering

    Si

  • Escalador AI

    4K Super Upscaling

ENERGÍA

  • Fuente de alimentación (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Consumo de energía en espera

    Por debajo 0.5W

SMART TV

  • Compatible con Apple Home

    Si

  • Funciona con Apple Airplay

    Si

  • Cámara USB Compatible

    Si

  • Smartphone Remote App

    Si (LG ThinQ)

  • Sistema Operativo (OS)

    webOS 26

  • My Page

    Si

  • LG Shield

    Si

  • LG Gallery+

    Sí (La disponibilidad del servicio de pago varía según el país)

  • Canales LG

    Si

  • Reconocimiento de Voz Inteligente

    Si

  • Panel de Control

    Sí (Google Home, LG ThinQ)

  • Google Cast

    Si

  • Navegador Web Completo

    Si

  • Siempre Listo

    Si

  • AI Voice ID

    Si

  • AI Picture/Sound Wizard

    Si

  • AI Magic Remote

    Incorporado

  • AI Chatbot

    Si

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