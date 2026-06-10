Smart TV LG 75" QNED AI Mini LED QNED70 4K 2026

1)*El tamaño máximo de la pantalla puede variar según el modelo y la región.
2)*El volumen de gama de colores (CGV) de la pantalla es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según lo verificado independientemente por Intertek.
3)*AI Picture Pro funciona con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.
*Las imágenes se escalan hasta alcanzar una calidad similar a 4K. Los resultados pueden variar según la resolución original.
4)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.
5)*AI Search (Copilot) está disponible en los modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatibles con webOS Re:New Program, incluidos los modelos lanzados a partir de 2022.
*Se requiere conexión a internet y los servicios de IA de los socios pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.
*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se ofrece soporte para LLM.
6)*Es posible que algunas de estas funciones no estén disponibles en ciertas regiones o modelos.
*Los menús mostrados pueden variar tras el lanzamiento.
*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.
*La tarjeta «En esta escena» está disponible en países que admiten la Guía Electrónica de Programación (EPG).
*La tarjeta «Ahora» no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de proveedores de contenido, por lo que no se mostrará.
*La tarjeta «IGenerative AI» está disponible en ciertas regiones o modelos.
7)*El contenido mostrado puede ser reducido o limitado según la región y la conectividad de red.
*La compatibilidad con Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en televisores OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2024, así como en televisores MRGB y FHD lanzados a partir de 2026.
*Solo funciona con aplicaciones compatibles con la cuenta Voice ID.
*El bloqueo puede ser desbloqueado por alguien con una voz similar. Si la voz cambia por motivos de salud u otros factores, el reconocimiento podría no funcionar correctamente.
*Los widgets disponibles pueden variar según el país y están sujetos a cambios o descontinuación sin previo aviso.
*Mi página se aplica a los televisores OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD de 2026.
8)*Se requiere conexión a internet.
*Es posible vincular AI Chatbot con el servicio de atención al cliente.
*En países donde no se admite el procesamiento del lenguaje natural (PLN), es posible que no se pueda acceder a la aplicación mediante comandos de voz.
9)*webOS Re:New es un programa de actualización de software disponible únicamente en modelos seleccionados. El número de actualizaciones y la duración del soporte Re:New pueden variar según el producto, modelo o región.
*El cronograma de actualizaciones, así como las funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región.
*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, modelo o región.
10)*Proporciona acceso rápido a las funciones de IA del TV, pero no tiene procesamiento de IA incorporado.
*El diseño, la disponibilidad y las funciones del AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma compatible, incluso para el mismo modelo.
*Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.
*El reconocimiento de voz con IA solo está disponible en países que admiten procesamiento de lenguaje natural (NLP) en su idioma nativo.
11)*La tarjeta ‘En Esta Escena’ está disponible en los países que admiten EPG.
*El alcance del soporte puede variar según el país.
*La información proporcionada por Asistente de AI es solo para fines informativos generales y puede no ser precisa. LG no asume ninguna responsabilidad o obligación por cualquier acción o decisión tomada en base a dicha información.
12)*La frecuencia de 60Hz solo funciona con juegos o entradas de PC compatibles con 60Hz.
*La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.
13)*En el modo ULL, solo se puede conectar un control (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.
*Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión Ethernet o Wi-Fi de 5GHz.
14)*El soporte para servicios de cloud gaming puede variar.
*Algunos servicios de gaming pueden requerir una suscripción y un gamepad.
*El gamepad se vende por separado.
15)*FILMMAKER Ambient MODE es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.
*FILMMAKER Ambient MODE se inicia automáticamente en Apple TV+ y en la aplicación Amazon Prime Video.
*FILMMAKER Ambient MODE funciona en modelos equipados con sensor de luz.
16)*El tamaño del bisel varía según la serie y el tamaño.
18)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.
*Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para acceder a todo el contenido y las funciones.
21)*La función opera cuando has iniciado sesión en tu cuenta de Google Photos y tienes al menos 10 fotos en la aplicación.
22)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.
23)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.
24)*El soporte para ciertos LG Channels varía según la región.
25)*LG es compatible con dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Los servicios y funciones compatibles con 'Matter' pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la aplicación móvil ThinQ.
26)*La barra de sonido se puede comprar por separado.
*El Control de Modo de Sonido puede variar según el modelo.
*Ten en cuenta que el servicio puede no estar disponible al momento de la compra. Se requiere conexión a red para las actualizaciones.
*El uso del control remoto del LG TV está limitado a ciertas funciones.
27)*El ahorro de energía solo se aplica cuando el Modo Galería y la función Siempre Listo están activados. Si Siempre Listo está desactivado, el Modo Galería consumirá la misma cantidad de energía que cuando el televisor está encendido.