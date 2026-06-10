Smart TV LG 55" QNED AI Mini LED QNED70 4K 2026

2)*El volumen de gama de colores (CGV) de la pantalla es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según lo verificado independientemente por Intertek.

3)*AI Picture Pro funciona con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*Las imágenes se escalan hasta alcanzar una calidad similar a 4K. Los resultados pueden variar según la resolución original.

4)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

5)*AI Search (Copilot) está disponible en los modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatibles con webOS Re:New Program, incluidos los modelos lanzados a partir de 2022.

*Se requiere conexión a internet y los servicios de IA de los socios pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se ofrece soporte para LLM.

6)*Es posible que algunas de estas funciones no estén disponibles en ciertas regiones o modelos.

*Los menús mostrados pueden variar tras el lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta «En esta escena» está disponible en países que admiten la Guía Electrónica de Programación (EPG).

*La tarjeta «Ahora» no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de proveedores de contenido, por lo que no se mostrará.

*La tarjeta «IGenerative AI» está disponible en ciertas regiones o modelos.

7)*El contenido mostrado puede ser reducido o limitado según la región y la conectividad de red.

*La compatibilidad con Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en televisores OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2024, así como en televisores MRGB y FHD lanzados a partir de 2026.

*Solo funciona con aplicaciones compatibles con la cuenta Voice ID.

*El bloqueo puede ser desbloqueado por alguien con una voz similar. Si la voz cambia por motivos de salud u otros factores, el reconocimiento podría no funcionar correctamente.

*Los widgets disponibles pueden variar según el país y están sujetos a cambios o descontinuación sin previo aviso.

*Mi página se aplica a los televisores OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD de 2026.

8)*Se requiere conexión a internet.

*Es posible vincular AI Chatbot con el servicio de atención al cliente.

*En países donde no se admite el procesamiento del lenguaje natural (PLN), es posible que no se pueda acceder a la aplicación mediante comandos de voz.

9)*webOS Re:New es un programa de actualización de software disponible únicamente en modelos seleccionados. El número de actualizaciones y la duración del soporte Re:New pueden variar según el producto, modelo o región.

*El cronograma de actualizaciones, así como las funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, modelo o región.

10)*Proporciona acceso rápido a las funciones de IA del TV, pero no tiene procesamiento de IA incorporado.

*El diseño, la disponibilidad y las funciones del AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma compatible, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.

*El reconocimiento de voz con IA solo está disponible en países que admiten procesamiento de lenguaje natural (NLP) en su idioma nativo.

11)*La tarjeta ‘En Esta Escena’ está disponible en los países que admiten EPG.

*El alcance del soporte puede variar según el país.

*La información proporcionada por Asistente de AI es solo para fines informativos generales y puede no ser precisa. LG no asume ninguna responsabilidad o obligación por cualquier acción o decisión tomada en base a dicha información.

12)*La frecuencia de 60Hz solo funciona con juegos o entradas de PC compatibles con 60Hz.

*La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

13)*En el modo ULL, solo se puede conectar un control (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión Ethernet o Wi-Fi de 5GHz.

14)*El soporte para servicios de cloud gaming puede variar.

*Algunos servicios de gaming pueden requerir una suscripción y un gamepad.

*El gamepad se vende por separado.

15)*FILMMAKER Ambient MODE es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER Ambient MODE se inicia automáticamente en Apple TV+ y en la aplicación Amazon Prime Video.

*FILMMAKER Ambient MODE funciona en modelos equipados con sensor de luz.

16)*El tamaño del bisel varía según la serie y el tamaño.

18)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para acceder a todo el contenido y las funciones.

21)*La función opera cuando has iniciado sesión en tu cuenta de Google Photos y tienes al menos 10 fotos en la aplicación.

22)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

23)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

24)*El soporte para ciertos LG Channels varía según la región.

25)*LG es compatible con dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Los servicios y funciones compatibles con 'Matter' pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la aplicación móvil ThinQ.

26)*La barra de sonido se puede comprar por separado.

*El Control de Modo de Sonido puede variar según el modelo.

*Ten en cuenta que el servicio puede no estar disponible al momento de la compra. Se requiere conexión a red para las actualizaciones.

*El uso del control remoto del LG TV está limitado a ciertas funciones.

27)*El ahorro de energía solo se aplica cuando el Modo Galería y la función Siempre Listo están activados. Si Siempre Listo está desactivado, el Modo Galería consumirá la misma cantidad de energía que cuando el televisor está encendido.