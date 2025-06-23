¹Las funciones pueden variar según el modelo y el tamaño de la pantalla. Consulta las especificaciones detalladas en la página de cada producto.

²La compatibilidad con algunas funciones puede variar según la región y el país.

³La primera TV transparente del mundo en comparación con las TV tradicionales que tienen un sintonizador para la transmisión.

La transparencia del producto determinada mediante pruebas internas es del 43 %, aunque puede variar según el entorno y las condiciones de uso reales.

⁴La tecnología 4K 144Hz se aplica a LG OLED M5 de 83/77/65 pulgadas. Los 144Hz solamente funcionan con juegos o entradas de PC que admiten 144Hz.

La LG OLED M5 de 97 pulgadas es compatible con 120 Hz.

144Hz es la frecuencia de actualización máxima basada en la frecuencia de actualización variable (VRR).

La LG OLED TV inalámbrica se refiere a la conectividad entre la Caja de conexión cero y la pantalla.

Ubicar la Caja de conexión cero dentro de un armario podría generar una interferencia de señal, según el material y el grosor del armario.

La Caja de conexión cero debe estar instalada a una altura inferior a la del receptor inalámbrico de la televisión.

Los dispositivos deben conectarse por cable a la Caja de conexión cero.

Es necesario conectar el cable de alimentación a la pantalla de la televisión y a la Caja de conexión cero.

La tecnología True Wireless se basa en la validación NVIDIA G-Sync compatible para reducir las interferencias, el bajo desfase de entrada y conseguir un rendimiento sin parpadeo.

⁵La imagen que aparece en “Libre para ubicarse en cualquier lugar” es una TV LG Signature OLED M5.

⁶El tamaño de los biseles varía según la serie y el tamaño.

Las LG OLED G5 de 97/83/77/65/55 pulgadas tienen Diseño para una pared.

La LG OLED G5 de 48 pulgadas tiene un diseño ultradelgado.

Dependiendo del entorno de instalación, puede haber un ligero espacio entre la televisión y la pared. Los requisitos de instalación varían. Consulta la guía de instalación para más detalles.

⁷Se muestra una escena simulada.

La pantalla del producto muestra una imagen simulada que puede diferir del producto real.

La batería integrada tiene una autonomía de hasta 3 horas de uso inalámbrico (3 horas en modo estándar, pero el consumo de la batería puede variar en función de las condiciones de uso).

StanbyME solo es compatible con contenidos a través de Wi-Fi, por lo que debe conectarse a una red inalámbrica.

La pantalla del producto muestra una imagen simulada que puede diferir del producto real.

El modo de pantalla vertical puede funcionar de forma diferente según la aplicación que se usa.

El producto no es resistente al agua.

La pantalla de inicio y las aplicaciones compatibles pueden variar según el país y podrían cambiar sin previo aviso.