LG 4K UHD Smart TV UA751C: conectividad total y entretenimiento premium para hoteles
Smart TV 4K UHD
TV instalada en la habitación, con pantalla clara y brillante para mayor confort.
Resolución 4K UHD para una experiencia inmersiva
Los televisores LG UHD superan las expectativas de los huéspedes con imágenes realistas, colores vivos y cuatro veces más detalle que el Full HD. Su potente procesador optimiza el contenido automáticamente y el 4K Super Upscaling mejora la nitidez y el brillo. Con HDR10 Pro, los huéspedes disfrutan un contraste más profundo y escenas más impactantes desde la comodidad de su habitación.
Escenas vívidas y realistas que ofrecen una experiencia visual envolvente.
* HDR10 Pro es una tecnología desarrollada por LG Electronics basada en la calidad de imagen estandarizada del estándar «HDR10».
Conectividad total sin cables
Los huéspedes pueden proyectar directamente aplicaciones y contenidos desde sus dispositivos móviles a la TV de la habitación. Con Apple AirPlay y Chromecast integrado, la experiencia es sencilla, intuitiva y sin necesidad de accesorios adicionales.
El huésped comparte contenido desde su smartphone con AirPlay o Google Cast.
Acceso directo a Netflix para mayor entretenimiento
Gracias a la solución Pro:Centric, los huéspedes tienen acceso inmediato a la aplicación Netflix. Esto les permite disfrutar una amplia variedad de películas y series sin salir de la habitación, elevando la experiencia de hospitalidad.
Acceso directo a contenido hotelero y apps como Netflix en la habitación.
* Se requiere suscripción a Netflix.
Diseño elegante y moderno
Con un perfil delgado, la serie UA751C se integra de forma armoniosa en los espacios del hotel, aportando una apariencia contemporánea y sofisticada que mejora la estética de la habitación y la percepción de calidad por parte del huésped.
Diseño delgado que se integra con elegancia en los espacios del hotel.
* En el caso de pantallas de 65" a 43"
