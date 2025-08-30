About Cookies on This Site

Señalización UHD con webOS de LG

Pantalla de señalización en sala de reuniones mostrando contenido con total claridad.

* Todas las imágenes de esta página son solo ilustrativas.

Colores vivos y detalles nítidos al ampliar el contenido en pantalla.

Calidad de imagen profesional en resolución 4K UHD

Con resolución Ultra HD, la serie UL3Q ofrece imágenes realistas con colores intensos y detalles precisos. Su amplio ángulo de visión garantiza una visualización clara desde distintos puntos del entorno, ideal para salas de reuniones, comercios o entornos educativos que requieren impacto visual profesional.

Organiza múltiples tareas fácilmente desde la plataforma webOS.

Alto rendimiento con plataforma inteligente webOS 6.1

webOS 6.1 permite ejecutar múltiples tareas simultáneamente con fluidez y rapidez. Su interfaz gráfica intuitiva (GUI) simplifica la gestión de contenido y configuración de pantallas, mejorando la experiencia operativa para administradores TI y usuarios sin experiencia técnica.

Instalación horizontal y vertical con biseles uniformes y elegantes.

Instalación fácil y estética con biseles uniformes

El diseño simétrico con biseles equilibrados facilita una instalación ordenada y profesional. Perfecto para entornos comerciales o institucionales donde el diseño limpio y la integración visual importan tanto como el rendimiento.

Montaje Face Up y Face Down para exhibir contenido en cualquier ángulo.

Visualización adaptable con inclinación Face Up/Down

Los modelos UL3Q permiten instalación con inclinación hacia arriba o hacia abajo*, optimizando la visibilidad a cualquier altura. Esta flexibilidad mejora la ergonomía del contenido y garantiza una comunicación efectiva en vitrinas, techos o mostradores.

*Excepto modelos de 76” y 86”. Hasta 15° de inclinación.

Control y monitoreo remoto con Control Manager en móviles o laptops.

Monitoreo y control remoto desde cualquier lugar

Controla y ajusta las pantallas desde un móvil o PC gracias a su solución web integrada. Permite consultar datos históricos, modificar configuraciones y hacer seguimiento en tiempo real, ideal para instalaciones distribuidas y gestión centralizada de múltiples sedes.

Sensor de brillo integrado para optimizar la imagen según la luz ambiente.

Sensor de brillo automático para eficiencia energética

Un sensor ubicado al frente ajusta el brillo según las condiciones del entorno, optimizando la visibilidad sin intervención manual. Esto mejora la experiencia visual y reduce el consumo energético, cumpliendo estándares de eficiencia y confort operativo.

Funciones de seguridad para proteger datos contra accesos no autorizados.

Arquitectura de seguridad avanzada para proteger tu red

Con tecnología Enhanced Kernel Protection (EKP) y certificación ISO/IEC 15408 EAL2, la UL3Q protege tus datos contra accesos no autorizados y ciberamenazas. Ideal para instituciones con protocolos de seguridad estrictos, como bancos, gobiernos y hospitales.

LG recibió la medalla Platinum EcoVadis 2025 por prácticas sostenibles.

Reconocida por su compromiso sostenible

La serie UL3Q obtuvo la medalla Platinum EcoVadis 2025, posicionándose entre el 1% de empresas líderes en sostenibilidad. Este reconocimiento respalda el compromiso ESG de LG con prácticas responsables y productos respetuosos con el medio ambiente.

Monitoreo remoto de pantallas UL3Q a través de soluciones en la nube.

LG ConnectedCare: mantenimiento remoto inteligente

Compatible con LG ConnectedCare, permite diagnóstico remoto, gestión del estado de pantallas y soporte técnico desde la nube. Ideal para empresas que requieren continuidad operativa sin interrupciones ni presencia física constante. *Servicio opcional, puede variar según la región.

La serie UL3Q cuenta con verificación EPEAT que certifica su sostenibilidad.

Verificación EPEAT para compras responsables

La certificación EPEAT Bronze garantiza que cumple con criterios ambientales clave en la categoría de pantallas. Esta validación apoya procesos de compra sostenibles en gobiernos, universidades y organizaciones comprometidas con el impacto ambiental. *Registrado en mayo de 2025.

¿Necesitas ayuda?

Estamos aquí para apoyarte en todo lo que necesites.

Recibe asistencia

      Para obtener acceso a más documentación y recursos técnicos, visita la LG B2B Partner Portal.