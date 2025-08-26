We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Při výběru klimatizace se zaměřte na design, tichost, chytré funkce a spotřebu
Důležitý je výběr dodavatele a instalační firmy s garantovaným záručním i pozáručním servisem
PRAHA, 25. srpna 2025 - Výběr klimatizace je klíčový. Správně zvolená a výkonná klimatizace přispěje k pohodlí domova. Moderní klimatizace už dávno nejsou jen zdrojem chladného vzduchu. Dnes představují komplexní řešení, které kombinuje špičkový výkon s elegantním designem a pokročilými funkcemi.
Jedním z hlavních kritérií při výběru je vzhled a rozměry vnitřní jednotky. Klimatizace se stává součástí interiéru, a proto je důležité, aby se harmonicky sladila s vaším domovem. Nezapomínejte ani na rozměry jednotky a nutnost řešit umístění jak vnitřní, tak venkovní části, která je nezbytnou součástí každého systému.
Dalším důležitým aspektem je tichý chod. Klimatizace by vás neměla rušit během dne ani v noci. Hladina hluku, udávaná v decibelech (dB), je klíčovým parametrem. Moderní klimatizace, jako jsou například modely od LG, jsou tiché a umožňují klidný spánek i relaxaci.
Technologie pro vaše zdraví a komfort
Kvalitní klimatizace by měla chladit efektivně a bez rizika nastydnutí. Nepřímý proud vzduchu je funkce, která zabraňuje nepříjemnému přímému foukání studeného vzduchu, čímž zajišťuje rovnoměrnější distribuci a menší riziko zdravotních komplikací. Klimatizace LG s dvojitou lamelou například usměrňují proud vzduchu tak, aby nedocházelo k přímému foukání směrem dolů na osoby.
Dnešní klimatizace také fungují jako účinné čističky vzduchu díky pokročilým filtrům, které zachytí prach, roztoče, bakterie a další alergeny. Některé modely jsou vybaveny i UV filtry a ionizátory, které dále zlepšují kvalitu vzduchu v místnosti. Klimatizace LG nabízejí funkci samočištění, která vysouší výměník po vypnutí, čímž zabraňuje tvorbě plísní a bakterií a udržuje jednotku v hygienicky čistém stavu.
Důležitost správné instalace a servisu
Pro optimální a bezproblémový provoz klimatizace je nezbytný odborně navržený projekt, který zajistí správný výkon jednotky pro vaši místnost, aniž by docházelo ke zbytečně vysoké spotřebě energie. Důležitá je také správná montáž vnitřní i venkovní jednotky a řešení odtoku kondenzátu a propojovacího potrubí.
Klíčová je volba spolehlivé instalační firmy, která poskytne kvalitní postprodejní a záruční servis. Spotřebitel by měl být informován o uživatelské údržbě, kterou zvládne sám, jako je například pravidelné čištění filtrů. Při zanesených filtrech totiž může docházet k vyšší spotřebě energie. Spolehlivá firma se postará o veškeré servisní úkony a poskytne vám záruku na instalaci i samotné zařízení.
Populární YouTuber a technický evangelista Petr Mára se rozhodl pro značku LG při instalaci klimatizace ve svém bytě. Sám říká, že potřeboval komplexní řešení, které by mu umožnilo chladit i topit ve všech místnostech. Jeho volba padla na LG, které nabízí moderní a spolehlivé systémy. Pro všechny, kteří řeší podobnou situaci, Petr připravuje další dvě videa, ve kterých se podělí o své zkušenosti. V úvodním videu vám ukáže, jak takový systém ve spolupráci s LG správně vybrat a nainstalovat.
Podívejte se na úvodní díl, klikněte zde.
O společnosti LG Electronics ES
Společnost LG ES nabízí pokročilá klimatizační řešení, včetně chladicích jednotek, přizpůsobená různým odvětvím a klimatickým podmínkám. Poskytujeme výjimečný výkon v oblasti vytápění, větrání a klimatizace (HVAC) v budovách po celém světě a zvyšujeme pohodlí a zdraví pomocí naší řady výrobků pro péči o vzduch. S využitím rozsáhlých odborných znalostí a zkušeností v oboru vycházíme vstříc podnikům s digitalizovanými řešeními HVAC navrženými tak, aby snižovaly dopad na životní prostředí. Jako ideální obchodní partner integrujeme nejmodernější technologie do každodenního provozu a nabízíme odbornou podporu. Více informací naleznete na stránkách www.lg.com/global/business/hvac a www.LG.com/b2b.
