We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG představí na veletrhu IFA 2025 novou řadu energeticky úsporných praček a sušiček, které využívají umělou inteligenci
Nová řada praček nabízí nejvyšší účinnost ve svém odvětví, udržitelnost a chytrý provoz přizpůsobený evropskému životnímu stylu
/content/lge/cz/cs/o-lg/tiskove-centrum/lg-predstavi-na-veletrhu-ifa-2025-novou-radu-energeticky-uspornych-pracek-a-susicekisCopied
paste