About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Dárkový balíček s kosmetikou jako dárek k vybraným spotřebičům

Dárkový balíček s kosmetikou jako dárek k vybraným spotřebičům

Získejte balíček korejské kosmetiky jako dárek

K vybraným spotřebičům nyní
kosmetický balíček zdarma!

Objevte korejskou skincare od značky belif až za 3 000 Kč.

K vybraným spotřebičům nyní<br>kosmetický balíček zdarma! Zjistit víceK vybraným spotřebičům nyní<br>kosmetický balíček zdarma! Registrovat se

Jak získám dárek zdarma?

1) Zakupte vybraný spotřebič LG v době konání akce. (15. 06. - 24. 08. 2026)

 

2) Publikujte recenzi zakoupeného produktu na webu lg.com/cz. Recenzi je nutné publikovat nejpozději do 4 týdnů od nákupu a současně nejpozději do 23. 09. 2026

 

3) Registrujte zakoupený produkt na webu lgcashback.com/cz případně lgcashback.com/sk v příslušné sekci promoce.

Registraci je třeba provést nejdříve 14 dnů od nákupu a současně nejpozději do 4 týdnů od data nákupu. Datum pro uzavření registrací je 23. 09. 2026

 

Při registraci vyplňte všechny požadované údaje a nahrajte i nákupní doklad a fotografii štítku se sériovým číslem produktu, link na stránku, kde se nachází recenze, a také screenshot recenze.

 

4) Registrace Vám bude obratem potvrzena e-mailem

 

5) Po schválení Vám bude dárek poslán na adresu, kterou jste uvvedli při registraci do 30ti dnů od potvrzení registrace.

 

6) Výherní ceny losujeme do 30 dnů od ukončení promoakce

 

7) Výherce bude kontaktován pomocí údajů, které vyplnil v registračním formuláři a následně mu bude doručena výhra

Podívejte se na aktuální LG promoakce!

Staňte se členem LG

Využívejte všech výhod členství v LG ZDARMA,

od speciálních slev až po exkluzivní služby a nabídky

Přihlásit sePřidejte se k nám

Uvítací sleva

Zaregistrujte se a získejte 5% slevu na svou první objednávku!

Doprava zdarma

Na vybrané produkty zakoupené na LG.cz (nevztahuje se na výhodné sety, chladničky a WashTower)

Sleva na příští nákup

Zaplaťte o 15% méně při příštím nákupu!

Potřebujete pomoct?

Jsme zde, abychom vám poskytli veškerou potřebnou pomoc.

Získejte podporu