1) Zakupte vybraný spotřebič LG v době konání akce. (15. 06. - 24. 08. 2026)
2) Publikujte recenzi zakoupeného produktu na webu lg.com/cz. Recenzi je nutné publikovat nejpozději do 4 týdnů od nákupu a současně nejpozději do 23. 09. 2026
3) Registrujte zakoupený produkt na webu lgcashback.com/cz případně lgcashback.com/sk v příslušné sekci promoce.
Registraci je třeba provést nejdříve 14 dnů od nákupu a současně nejpozději do 4 týdnů od data nákupu. Datum pro uzavření registrací je 23. 09. 2026
Při registraci vyplňte všechny požadované údaje a nahrajte i nákupní doklad a fotografii štítku se sériovým číslem produktu, link na stránku, kde se nachází recenze, a také screenshot recenze.
4) Registrace Vám bude obratem potvrzena e-mailem
5) Po schválení Vám bude dárek poslán na adresu, kterou jste uvvedli při registraci do 30ti dnů od potvrzení registrace.
6) Výherní ceny losujeme do 30 dnů od ukončení promoakce
7) Výherce bude kontaktován pomocí údajů, které vyplnil v registračním formuláři a následně mu bude doručena výhra