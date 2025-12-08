We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG na veletrhu CES 2026: Inovace v souladu s vámi!
Společnost představí chytrá prostředí prostoupená AI, v nichž se citlivá inteligence transformuje v přátelská jednání
SOUL/PRAHA, 9. prosince 2025 — Společnost LG Electronics (LG) zve na tiskovou konferenci LG World Premiere, která se bude konat 5. ledna v 8:00 (PST) ve veletržních prostorách v Mandalay Bay v Las Vegas, Nevada. Pod heslem, které LG připravilo pro veletrh CES 2026 „Innovation in Tune with You“ (Inovace v souladu s vámi), představí společnost LG svou vizi zlepšení každodenního života prostřednictvím laskavé umělé inteligence, která přináší harmonické a plynule propojené zákaznické zážitky.
Za přítomnosti světových médií představí společnost LG portfolio řešení založených na AI, která kombinují špičková zařízení a řešení s pokročilými technologiemi umělé inteligence. Společnost LG navrhuje své produkty s inteligentním řešením tak, aby rozšiřovaly smysluplnou konektivitu mezi zařízeními, lidmi a prostory. Tato evoluce se rozšiřuje z domácností do mobility a městského prostředí a umožňuje plynulejší a kvalitnější život.
Průlomové produkty představené během tiskové konference LG World Premiere budou k vidění po celou dobu konání veletrhu CES 2026 na stánku společnosti LG. Spolu s nejnovějšími produkty a řešeními od společnosti LG budou návštěvníci moci prozkoumat a užít si řadu jedinečných inovativních zážitků založených na umělé inteligenci a pohlcujících interaktivních instalací, které jsou v souladu s vizí společnosti zaměřenou na zákazníka.
LG World Premiere bude živě vysílána na LG website, LG Global YouTube channel a LG Global X channel.
# # #
O společnosti LG Electronics, Inc.
LG Electronics je globální inovátor v oblasti technologií a spotřební elektroniky, který působí téměř ve všech zemích světa a zaměstnává více než 75 000 lidí. Čtyři společnosti LG – Home Appliance Solution, Media Entertainment Solution, Vehicle Solution a Eco Solution – dosáhly v roce 2024 celkového globálního obratu přesahujícího 88 bilionů KRW. Společnost LG je předním výrobcem spotřebitelských a komerčních produktů, od televizorů, domácích spotřebičů, klimatizačních řešení, monitorů, automobilových komponentů a řešení, a její prémiové značky LG SIGNATURE a inteligentní LG ThinQ jsou známé po celém světě. Nejnovější zprávy najdete na www.LGnewsroom.com.
- PŘEDCHOZÍ
/content/lge/cz/cs/o-lg/tiskove-centrum/lg-na-veletrhu-ces-2026isCopied
paste