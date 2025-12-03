We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG a další slevová akce: Zimní TV Cashback
Získejte zpět až 50 000 Kč!
Praha, 3. prosince 2025 – Společnost LG Electronics (LG) oznamuje start svojí největší podzimní a zimní promo akce „Zimní TV Cashback“, v rámci které mohou zákazníci získat zpět až desítky tisíc korun za nákup vybraných modelů chytrých televizorů LG. Akce probíhá až do 4. ledna 2026 a představuje ideální příležitost pro upgrade domácího kina před blížící se sváteční sezónou.
Klíčové detaily akce
Zákazníci, kteří v uvedeném termínu zakoupí jeden z akčních modelů televizorů LG, mají možnost získat zpět finanční obnos, který v závislosti na modelu dosahuje až 50 000 Kč. Akce se vztahuje na špičkové televizory z řady LG OLED a další vybrané prémiové modely, které garantují ohromující obraz, pohlcující zvuk a pokročilé AI funkce.
Jak získat cashback:
- Nákup: Zakupte vybraný akční model LG TV v období od 24. 10. 2025 do 4. 1. 2026.
- Recenze: Napište a publikujte recenzi zakoupeného produktu (např. na webu prodejce, LG.com/cz nebo srovnávačích jako Heureka.cz/Zboží.cz).
- Registrace: Zaregistrujte nákup na webu lgpromo.cz nebo lgpromo.sk nejpozději do 6 týdnů od nákupu a současně nejpozději do 15. 2. 2026. K registraci je nutné přiložit nákupní doklad, fotografii štítku se sériovým číslem a screenshot/odkaz publikované recenze.
Po úspěšném schválení registrace bude příslušná částka cashbacku zaslána na bankovní účet zákazníka nejpozději do 40 pracovních dnů.
Zimní LG TV Cashback představuje jednu z nejvýznamnějších slevových promo akcí LG před koncem roku. Zákazník získává možnost pořídit ty nejlepší technologie LG za mimořádně výhodných podmínek.
Akce Zimní LG TV Cashback probíhá souběžně s dalšími podzimními slevovými akcemi LG, jako je například Black Friday, kde mohou zákazníci na oficiálním e-shopu LG.cz ušetřit až 50 % na širokém sortimentu elektroniky a domácích spotřebičů.
Nejvyšší cashback (50 000 Kč) je poskytnut na 97palcový televizor LG OLED evo AI G5 4K smart TV se základní cenou 624 990 Kč. Cashback v hodnotě 30 000 Kč lze získat například u 83palcové televize LG OLED evo AI G5 4K Smart TV, u které je základní cena 124 990 Kč.
Kompletní seznam akčních modelů, výši cashbacku a přesná pravidla nákupní akce jsou k dispozici na webové stránce: lg.com/cz/promotions/cashback-tv-zima/
# # #
O společnosti LG Electronics
Společnost LG Electronics je globálním lídrem v oblasti inovací technologií a spotřební elektroniky s působností téměř ve všech zemích světa. Zaměstnává více než 74 000 lidí. LG je předním výrobcem spotřebních a komerčních produktů, od televizorů, domácích spotřebičů, klimatizací a monitorů, až po automobilové komponenty a řešení. Její prémiové značky LG SIGNATURE a inteligentní platforma LG ThinQ jsou celosvětově uznávané. Nejnovější zprávy o společnosti LG naleznete na webových stránkách www.LGnewsroom.com.
